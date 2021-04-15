Крылья Советов
Позже
Факел
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|33 (5)
|0.94
|2.
|Голенков Егор
|12
|0.34
|3.
|Зиньковский Антон
|10 (2)
|0.29
|4.
|Солдатенков Александр
|3
|0.09
|5.
|Ежов Роман
|3
|0.09
|6.
|Гацкан Александр
|2
|0.06
|7.
|Гынсарь Раду
|2
|0.06
|8.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.06
|9.
|Чернов Никита
|2
|0.06
|10.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0.06
|11.
|Сарвели Владислав
|1
|0.03
|12.
|Витюгов Максим
|1
|0.03
|13.
|Горшков Юрий
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Разборов Андрей
|12
|0.33
|2.
|Дмитриев Олег
|7 (4)
|0.19
|3.
|Акбашев Роман
|5 (2)
|0.14
|4.
|Максимов Максим
|4
|0.11
|5.
|Брызгалов Сергей
|3
|0.08
|6.
|Никитин Андрей Владимирович
|3
|0.08
|7.
|Зайцев Николай
|2
|0.06
|8.
|Пейчинович Неманья
|2
|0.06
|9.
|Дашаев Аслан
|1
|0.03
|10.
|Яковлев Павел
|1
|0.03
|11.
|Смирнов Михаил
|1
|0.03
|12.
|Земсков Михаил
|1
|0.03
|13.
|Соловьёв Алексей
|1
|0.03
|14.
|Мазуров Илья
|1
|0.03
|15.
|Петрусёв Михаил
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|10
|1
|2.
|Божин Сергей
|9
|1
|3.
|Чернов Никита
|6
|1
|4.
|Витюгов Максим
|4
|1
|5.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|6.
|Голенков Егор
|5
|0
|7.
|Ежов Роман
|5
|0
|8.
|Кабутов Дмитрий
|4
|0
|9.
|Цыпченко Дмитрий
|4
|0
|10.
|Карпов Максим
|2
|1
|11.
|Солдатенков Александр
|2
|1
|12.
|Комбаров Дмитрий
|3
|0
|13.
|Полуяхтов Владимир
|3
|0
|14.
|Зеффан Мехди
|2
|0
|15.
|Якуба Денис
|2
|0
|16.
|Сергеев Иван
|2
|0
|17.
|Смирнов Данила
|2
|0
|18.
|Фролов Евгений
|1
|0
|19.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|20.
|Зиньковский Антон
|1
|0
|21.
|Ломаев Иван
|1
|0
|22.
|Пруцев Данил
|1
|0
|23.
|Шерстнёв Степан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Акбашев Роман
|10
|0
|2.
|Брызгалов Сергей
|8
|1
|3.
|Никитин Андрей Владимирович
|8
|1
|4.
|Мастерной Владислав
|5
|1
|5.
|Яковлев Павел
|5
|0
|6.
|Разборов Андрей
|5
|0
|7.
|Дмитриев Олег
|5
|0
|8.
|Григорьев Максим
|3
|1
|9.
|Зайцев Николай
|4
|0
|10.
|Пейчинович Неманья
|4
|0
|11.
|Максимов Максим
|4
|0
|12.
|Мазуров Илья
|4
|0
|13.
|Замалиев Наиль
|3
|0
|14.
|Дашаев Аслан
|3
|0
|15.
|Коробов Дмитрий
|3
|0
|16.
|Почивалин Валерий
|2
|0
|17.
|Саутин Александр
|2
|0
|18.
|Аппаев Хызыр
|2
|0
|19.
|Дроздов Никита
|2
|0
|20.
|Седов Максим
|2
|0
|21.
|Смирнов Михаил
|1
|0
|22.
|Земсков Михаил
|1
|0
|23.
|Соловьёв Алексей
|1
|0
|24.
|Петрусёв Михаил
|1
|0
|25.
|Шепилов Денис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|16.22% (12)
|8.11% (6)
|18.92% (14)
|17.57% (13)
|14.86% (11)
|24.32% (18)
|Факел
|8.89% (4)
|11.11% (5)
|26.67% (12)
|11.11% (5)
|20% (9)
|22.22% (10)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +17 =1 -2Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов
Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов
Факел Последние 20 матчей: +11 =6 -3Факел 1:0 Текстильщик Алания 2:0 Факел Факел 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Факел
Факел 3:1 Иртыш Омск Томь 0:3 Факел Факел 4:1 Чертаново Нижний Новгород 1:2 Факел Енисей 1:3 Факел Оренбург 1:2 Факел Факел 1:1 Чайка Факел 3:0 СКА-Хабаровск Факел 0:0 Велес Москва Балтика 0:0 Факел Факел 6:2 Краснодар-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Факел 2:0 Шинник Факел 1:1 Спартак-2 Волгарь 2:1 Факел Факел 1:1 Крылья Советов
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Факел: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|35
|26
|4
|5
|77 - 21
|82
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|36
|24
|6
|6
|55 - 22
|78
|3.
|Оренбург
|Заявка
|36
|22
|10
|4
|62 - 27
|76
|4.
|Алания
|Заявка
|36
|19
|9
|8
|66 - 34
|66
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|36
|19
|7
|10
|60 - 33
|64
|6.
|Балтика
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|40 - 31
|61
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|36
|16
|10
|10
|50 - 41
|58
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|53 - 37
|57
|9.
|Факел
|Заявка
|36
|14
|11
|11
|46 - 34
|53
|10.
|Енисей
|Заявка
|36
|16
|5
|15
|42 - 46
|53
|11.
|Волгарь
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|44 - 38
|51
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|41 - 40
|50
|13.
|Чайка
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|39 - 46
|46
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|28 - 42
|43
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|42 - 55
|41
|16.
|Спартак-2
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|38 - 57
|40
|17.
|Акрон
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|28 - 44
|38
|18.
|Динамо Брянск
|Заявка
|36
|9
|5
|22
|20 - 55
|32
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|26 - 49
|32
|20.
|Томь
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|26 - 46
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|36
|7
|4
|25
|27 - 64
|25
|22.
|Шинник
|Заявка
|36
|4
|7
|25
|33 - 81
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|50 - 6
|49
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|31 - 10
|41
|3.
|Оренбург
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|35 - 15
|38
|4.
|Алания
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|41 - 19
|37
|5.
|Волгарь
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|27 - 16
|36
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 14
|33
|7.
|Факел
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|25 - 12
|32
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|20 - 12
|32
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|32 - 12
|30
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 23
|29
|12.
|Енисей
|Заявка
|17
|9
|0
|8
|25 - 21
|27
|13.
|Балтика
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 13
|26
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|13 - 19
|25
|15.
|Акрон
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 19
|22
|16.
|Чайка
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|18 - 26
|20
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|18
|6
|1
|11
|12 - 25
|19
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|11 - 25
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 25
|14
|20.
|Чертаново
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|13 - 26
|12
|21.
|Томь
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|13 - 25
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|18 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|27 - 12
|38
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|24 - 12
|37
|3.
|Балтика
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|23 - 18
|35
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 15
|33
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 19
|31
|6.
|Алания
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|25 - 15
|29
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 19
|27
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|21 - 25
|27
|9.
|Енисей
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|17 - 25
|26
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|24 - 32
|26
|11.
|Чайка
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 20
|26
|12.
|Факел
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 22
|21
|13.
|Томь
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|13 - 21
|20
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 23
|18
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 28
|18
|16.
|Акрон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|11 - 25
|16
|17.
|Волгарь
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 22
|15
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 24
|14
|19.
|Чертаново
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|14 - 38
|13
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|8 - 30
|13
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|11 - 32
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|15 - 46
|7
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Факел
Исход игры
Крылья Советов
96.1% (49)
Ничья
3.9% (2)
Факел
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42% (21)
Меньше
58% (29)
Обе команды забьют
Да
44% (22)
Нет
56% (28)
Популярный счёт
2:0 Крылья Советов
33.3% (17)
2:1 Крылья Советов
25.5% (13)
1:0 Крылья Советов
19.6% (10)
3:1 Крылья Советов
13.7% (7)
1:1 Ничья
3.9% (2)
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