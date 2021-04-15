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Крылья Советов
 
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Факел

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 33 (5) 0.94
2. Голенков Егор 12 0.34
3. Зиньковский Антон 10 (2) 0.29
4. Солдатенков Александр 3 0.09
5. Ежов Роман 3 0.09
6. Гацкан Александр 2 0.06
7. Гынсарь Раду 2 0.06
8. Полуяхтов Владимир 2 0.06
9. Чернов Никита 2 0.06
10. Цыпченко Дмитрий 2 0.06
11. Сарвели Владислав 1 0.03
12. Витюгов Максим 1 0.03
13. Горшков Юрий 1 0.03
Факел
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Разборов Андрей 12 0.33
2. Дмитриев Олег 7 (4) 0.19
3. Акбашев Роман 5 (2) 0.14
4. Максимов Максим 4 0.11
5. Брызгалов Сергей 3 0.08
6. Никитин Андрей Владимирович 3 0.08
7. Зайцев Николай 2 0.06
8. Пейчинович Неманья 2 0.06
9. Дашаев Аслан 1 0.03
10. Яковлев Павел 1 0.03
11. Смирнов Михаил 1 0.03
12. Земсков Михаил 1 0.03
13. Соловьёв Алексей 1 0.03
14. Мазуров Илья 1 0.03
15. Петрусёв Михаил 1 0.03

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 10 1
2. Божин Сергей 9 1
3. Чернов Никита 6 1
4. Витюгов Максим 4 1
5. Сарвели Владислав 5 0
6. Голенков Егор 5 0
7. Ежов Роман 5 0
8. Кабутов Дмитрий 4 0
9. Цыпченко Дмитрий 4 0
10. Карпов Максим 2 1
11. Солдатенков Александр 2 1
12. Комбаров Дмитрий 3 0
13. Полуяхтов Владимир 3 0
14. Зеффан Мехди 2 0
15. Якуба Денис 2 0
16. Сергеев Иван 2 0
17. Смирнов Данила 2 0
18. Фролов Евгений 1 0
19. Гынсарь Раду 1 0
20. Зиньковский Антон 1 0
21. Ломаев Иван 1 0
22. Пруцев Данил 1 0
23. Шерстнёв Степан 1 0
Факел
# Игрок      
1. Акбашев Роман 10 0
2. Брызгалов Сергей 8 1
3. Никитин Андрей Владимирович 8 1
4. Мастерной Владислав 5 1
5. Яковлев Павел 5 0
6. Разборов Андрей 5 0
7. Дмитриев Олег 5 0
8. Григорьев Максим 3 1
9. Зайцев Николай 4 0
10. Пейчинович Неманья 4 0
11. Максимов Максим 4 0
12. Мазуров Илья 4 0
13. Замалиев Наиль 3 0
14. Дашаев Аслан 3 0
15. Коробов Дмитрий 3 0
16. Почивалин Валерий 2 0
17. Саутин Александр 2 0
18. Аппаев Хызыр 2 0
19. Дроздов Никита 2 0
20. Седов Максим 2 0
21. Смирнов Михаил 1 0
22. Земсков Михаил 1 0
23. Соловьёв Алексей 1 0
24. Петрусёв Михаил 1 0
25. Шепилов Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 16.22% (12) 8.11% (6) 18.92% (14) 17.57% (13) 14.86% (11) 24.32% (18)
 Факел 8.89% (4) 11.11% (5) 26.67% (12) 11.11% (5) 20% (9) 22.22% (10)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов
Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов
Факел Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Факел 1:0 Текстильщик Алания 2:0 Факел Факел 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Факел
Факел 3:1 Иртыш Омск Томь 0:3 Факел Факел 4:1 Чертаново Нижний Новгород 1:2 Факел Енисей 1:3 Факел Оренбург 1:2 Факел Факел 1:1 Чайка Факел 3:0 СКА-Хабаровск Факел 0:0 Велес Москва Балтика 0:0 Факел Факел 6:2 Краснодар-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Факел 2:0 Шинник Факел 1:1 Спартак-2 Волгарь 2:1 Факел Факел 1:1 Крылья Советов

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Факел: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Факел 1:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 2:1 Факел ФНЛ - Первый дивизион Факел 0:1 Крылья Советов Кубок ФНЛ Факел 1:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 35 26 4 5 77 - 21 82
2. Нижний Новгород Заявка 36 24 6 6 55 - 22 78
3. Оренбург Заявка 36 22 10 4 62 - 27 76
4. Алания Заявка 36 19 9 8 66 - 34 66
5. Торпедо Москва Заявка 36 19 7 10 60 - 33 64
6. Балтика Заявка 36 18 7 11 40 - 31 61
7. Велес Москва Заявка 36 16 10 10 50 - 41 58
8. Нефтехимик Заявка 36 16 9 11 53 - 37 57
9. Факел Заявка 36 14 11 11 46 - 34 53
10. Енисей Заявка 36 16 5 15 42 - 46 53
11. Волгарь Заявка 36 14 9 13 44 - 38 51
12. СКА-Хабаровск Заявка 36 14 8 14 41 - 40 50
13. Чайка Заявка 36 12 10 14 39 - 46 46
14. Текстильщик Заявка 36 11 10 15 28 - 42 43
15. Краснодар-2 Заявка 36 10 11 15 42 - 55 41
16. Спартак-2 Заявка 35 11 7 17 38 - 57 40
17. Акрон Заявка 36 9 11 16 28 - 44 38
18. Динамо Брянск Заявка 36 9 5 22 20 - 55 32
19. Иртыш Омск Заявка 36 8 8 20 26 - 49 32
20. Томь Заявка 36 8 8 20 26 - 46 32
21. Чертаново Заявка 36 7 4 25 27 - 64 25
22. Шинник Заявка 36 4 7 25 33 - 81 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 18 16 1 1 50 - 6 49
2. Нижний Новгород Заявка 18 13 2 3 31 - 10 41
3. Оренбург Заявка 18 11 5 2 35 - 15 38
4. Алания Заявка 18 11 4 3 41 - 19 37
5. Волгарь Заявка 19 10 6 3 27 - 16 36
6. Торпедо Москва Заявка 18 10 3 5 30 - 14 33
7. Факел Заявка 19 8 8 3 25 - 12 32
8. СКА-Хабаровск Заявка 18 9 5 4 20 - 12 32
9. Велес Москва Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
10. Нефтехимик Заявка 17 8 6 3 32 - 12 30
11. Краснодар-2 Заявка 18 8 5 5 31 - 23 29
12. Енисей Заявка 17 9 0 8 25 - 21 27
13. Балтика Заявка 17 8 2 7 17 - 13 26
14. Текстильщик Заявка 19 6 7 6 13 - 19 25
15. Акрон Заявка 18 5 7 6 17 - 19 22
16. Чайка Заявка 18 6 2 10 18 - 26 20
17. Динамо Брянск Заявка 18 6 1 11 12 - 25 19
18. Иртыш Омск Заявка 18 5 3 10 11 - 25 18
19. Спартак-2 Заявка 16 3 5 8 14 - 25 14
20. Чертаново Заявка 18 3 3 12 13 - 26 12
21. Томь Заявка 17 3 3 11 13 - 25 12
22. Шинник Заявка 19 3 3 13 18 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 18 11 5 2 27 - 12 38
2. Нижний Новгород Заявка 18 11 4 3 24 - 12 37
3. Балтика Заявка 19 10 5 4 23 - 18 35
4. Крылья Советов Заявка 17 10 3 4 27 - 15 33
5. Торпедо Москва Заявка 18 9 4 5 30 - 19 31
6. Алания Заявка 18 8 5 5 25 - 15 29
7. Велес Москва Заявка 17 8 3 6 20 - 19 27
8. Нефтехимик Заявка 19 8 3 8 21 - 25 27
9. Енисей Заявка 19 7 5 7 17 - 25 26
10. Спартак-2 Заявка 19 8 2 9 24 - 32 26
11. Чайка Заявка 18 6 8 4 21 - 20 26
12. Факел Заявка 17 6 3 8 21 - 22 21
13. Томь Заявка 19 5 5 9 13 - 21 20
14. Текстильщик Заявка 17 5 3 9 15 - 23 18
15. СКА-Хабаровск Заявка 18 5 3 10 21 - 28 18
16. Акрон Заявка 18 4 4 10 11 - 25 16
17. Волгарь Заявка 17 4 3 10 17 - 22 15
18. Иртыш Омск Заявка 18 3 5 10 15 - 24 14
19. Чертаново Заявка 18 4 1 13 14 - 38 13
20. Динамо Брянск Заявка 18 3 4 11 8 - 30 13
21. Краснодар-2 Заявка 18 2 6 10 11 - 32 12
22. Шинник Заявка 17 1 4 12 15 - 46 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2021, осталось 2 дня 9 часов 42 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Крылья Советов 96.1% (49)
    X 3.9% (2)
    Факел 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Крылья Советов - Факел онлайн

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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Факел

    Исход игры
    Крылья Советов
    96.1% (49)
    Ничья
    3.9% (2)
    Факел
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42% (21)
    Меньше
    58% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    44% (22)
    Нет
    56% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Крылья Советов
    33.3% (17)
    2:1 Крылья Советов
    25.5% (13)
    1:0 Крылья Советов
    19.6% (10)
    3:1 Крылья Советов
    13.7% (7)
    1:1 Ничья
    3.9% (2)
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