Магомедову тоже оказывают первую помощь - удивительно, что футболисты были выведены из строя одновременно на разных участках поля.

Всё в порядке и с Самсоновым, и с Магомедовым. "Торпедо" весьма робко наседает на ворота Солдатенко.

Кравчук нанёс удар по воротам "Алании", однако мяч был послан слишком мягко, и выстрел вышел неопасным.

Ух, вот это ошибка! На подступах к штрафной мяч потерял Кочиев, Нетфуллин пролетел несколько метров и выстрелил с левой - Солдатенко на месте.

"Красно-жёлтые" устремились в контратаку, и Машуков получил по ногам после встречи с Шоркиным.

25' Самсонов лежит на газоне, и сразу к нему выбегает медицинский работник "Торпедо". Пострадал защитник "автозаводцев" в воздушном пространстве.

24' Угловой удар бездарно разыграли футболисты "Алании". Последовала передача понизу в сторону Гурциева, и он пробил прямо в Самсонова.

23' Машуков здорово проверил бдительность Ботнаря, который в эффектном прыжке перевёл мяч на угловой.

22' Нетфуллин разогнал атаку через центр поля, получил ответный пас и пытался забросить мяч на Лебеденко, но снаряд угодил в голову Кочиева.

21' Опасно! Машуков в упор головой бил, но в воздушном пространстве ему помешал Шоркин!

20' В офсайд угодил Гиоргобиани - форвард "Алании" отправил мяч в направлении Машукова, но в момент паса Николай был в положении вне игры.

19' "Алания" идёт в атаку - Машуков отдал мяч Качмазову, но того накрыл в штрафной площади Евдокимов.

18' Г-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! ГУРЦИЕВ! Машуков отлично увидел свободного Гурциева и, избавившись от опеки Шоркина, покатил в сторону Батраза. Тот элегантно уложил мяч в угол ворот Ботнаря.

17' Только что мы получили данные по владению мячом - 57% игрового времени держит снаряд "Алания", 43% - "Торпедо".

16' Гурциев с фланга сместился немного к Ботнарю и отметился прострелом - Шоркин в падении вынес мяч за лицевую линию.

15' Влетел в штрафную номинальных хозяев Лебеденко и выполнил прострел - Магомедов вовремя подставил ногу.

14' Машуков не сумел догнать мяч, посланный Гурциевым из центра поля. "Алания" пока выглядит активнее.

13' Очень здорово "Аланию" поддерживают чеченские болельщики. Как будто и не уезжала команда Гогниева из Владикавказа.

12' Солдатенко в стиле Нойера играет сегодня - в эти минуты он вышел из ворот метров на шесть и действует в качестве последнего защитника.

11' Хабалов ввёл мяч в игру из-за боковой, но "Торпедо" перехватило снаряд. Солдатенко пришлось выскочить из ворот для нейтрализации опасного момента.

10' Гогниев, вернувшийся после дисквалификации на скамейку запасных, выговаривал что-то Хабалову сейчас.

9' Лебеденко забросил мяч во вратарскую Солдатенко с фланга, но опередил Калмыкова Магомедов.

8' По фолам статистика следующая - один у "Алании" и три у "Торпедо". "Красно-жёлтые" уверенно контролируют сейчас мяч.

7' Сразу два аута досталось "Торпедо". В обоих случаях Самсонов снабжал мячом ближайших партнёров.

5' Лебеденко пытался хитрой передачей вывести Калмыкова на ударную позицию, но Амур немного не сообразил.

4' Качмазов доставил мяч по воздуху в штрафную площадь "Торпедо", но к снаряду успел только Магаль.

3' Машуков не смог пройти мимо Евдокимова - защитник "Торпедо" уверенно проводил форварда "Алании" за пределы поля.

2' "Алания" сегодня играет не во Владикавказе - матч проходит в Грозном. Между тем, Калмыков попал в офсайд.

1' Бодро начался матч - сразу же на жёлтую карточку нарвался Рязанцев за фол в центре поля.