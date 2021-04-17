Алания
1:0
Первый тайм: 30'
Торпедо Москва
1' Желтая карточкаРязанцев Александр
1:0
18' ГолГурциев Батраз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Рашид СодикЗащитник
- Полузащитник
-
17 Дзахов ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лях АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шкофлек ЖигаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бородюк Александр
Ход матча
18'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гурциев Батраз
|11 (1)
|0.3
|2.
|Машуков Ислам
|8
|0.22
|3.
|Магомедов Бутта
|7 (1)
|0.19
|4.
|Хадарцев Батраз
|7 (3)
|0.19
|5.
|Хабалов Алан
|6 (1)
|0.16
|6.
|Шавлохов Давид
|4
|0.11
|7.
|Кобесов Давид
|4 (2)
|0.11
|8.
|Качмазов Сослан
|3
|0.08
|9.
|Хосонов Хетаг
|3
|0.08
|10.
|Кочиев Хетаг
|3
|0.08
|11.
|Малоян Артур
|2
|0.05
|12.
|Бутаев Аллон
|2
|0.05
|13.
|Хубулов Владимир
|2 (2)
|0.05
|14.
|Хугаев Алан
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|11 (1)
|0.3
|2.
|Лебеденко Игорь
|10 (2)
|0.27
|3.
|Берковский Илья
|6
|0.16
|4.
|Рязанцев Александр
|4
|0.11
|5.
|Дворецков Филипп
|4
|0.11
|6.
|Адаев Владислав
|3
|0.08
|7.
|Нетфуллин Равиль
|3
|0.08
|8.
|Евдокимов Андрей
|3
|0.08
|9.
|Кертанов Константин
|2
|0.05
|10.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.05
|11.
|Лях Андрей
|1
|0.03
|12.
|Шоркин Максим
|1
|0.03
|13.
|Каплиенко Александр
|1
|0.03
|14.
|Баланюк Денис
|1
|0.03
|15.
|Прошляков Данила
|1
|0.03
|16.
|Прошкин Егор
|1
|0.03
|17.
|Самсонов Артём Владимирович
|1 (1)
|0.03
|18.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Засеев Азамат
|7
|2
|2.
|Шавлохов Давид
|8
|1
|3.
|Качмазов Сослан
|9
|0
|4.
|Хабалов Алан
|7
|0
|5.
|Машуков Ислам
|7
|0
|6.
|Гурциев Батраз
|6
|0
|7.
|Хосонов Хетаг
|6
|0
|8.
|Кочиев Хетаг
|6
|0
|9.
|Багаев Алан
|4
|1
|10.
|Хугаев Алан
|5
|0
|11.
|Кобесов Дмитрий
|3
|1
|12.
|Магомедов Бутта
|4
|0
|13.
|Бутаев Аллон
|4
|0
|14.
|Хадарцев Батраз
|2
|1
|15.
|Дзахов Давид
|3
|0
|16.
|Суанов Руслан
|3
|0
|17.
|Кобесов Давид
|3
|0
|18.
|Зураев Эльбрус
|1
|1
|19.
|Гиоргобиани Николай
|1
|1
|20.
|Кокоев Батрадз
|2
|0
|21.
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|22.
|Хубулов Владимир
|2
|0
|23.
|Малоян Артур
|1
|0
|24.
|Крамаренко Сергей
|1
|0
|25.
|Цараев Алан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рязанцев Александр
|7
|1
|2.
|Шоркин Максим
|5
|2
|3.
|Самсонов Артём Владимирович
|8
|0
|4.
|Магаль Руслан
|7
|0
|5.
|Евдокимов Андрей
|7
|0
|6.
|Адаев Владислав
|5
|1
|7.
|Лях Андрей
|6
|0
|8.
|Калмыков Амур
|4
|1
|9.
|Нетфуллин Равиль
|5
|0
|10.
|Прошкин Егор
|5
|0
|11.
|Редькович Дмитрий
|3
|1
|12.
|Лебеденко Игорь
|4
|0
|13.
|Елисеев Александр
|4
|0
|14.
|Берковский Илья
|3
|0
|15.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|16.
|Кертанов Константин
|2
|0
|17.
|Прошляков Данила
|2
|0
|18.
|Дворецков Филипп
|1
|0
|19.
|Баланюк Денис
|1
|0
|20.
|Козлов Данила
|1
|0
|21.
|Корж Константин
|1
|0
|22.
|Кравчук Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алания
|7.94% (5)
|15.87% (10)
|17.46% (11)
|14.29% (9)
|19.05% (12)
|25.4% (16)
|Торпедо Москва
|7.14% (4)
|14.29% (8)
|12.5% (7)
|19.64% (11)
|21.43% (12)
|25% (14)
Предыдущие игры
Алания Последние 20 матчей: +11 =5 -4Шинник 0:1 Алания Алания 2:0 Факел Волгарь 1:0 Алания Алания 0:1 Крылья Советов
Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания Алания 1:0 Иртыш Омск Алания 2:3 Томь Алания 3:1 Чертаново Алания 0:0 Нижний Новгород Алания 3:0 Енисей Алания 2:1 Оренбург Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания Алания 5:0 Балтика Краснодар-2 0:4 Алания Алания 5:1 Акрон Торпедо Москва 2:0 Алания
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва
Торпедо Москва 3:0 Чертаново Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Алания: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Торпедо Москва: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|36
|27
|4
|5
|82 - 22
|85
|2.
|Нижний Новгород
|1:0 Заявка
|37
|25
|6
|6
|56 - 22
|81
|3.
|Оренбург
|Заявка
|37
|23
|10
|4
|64 - 28
|79
|4.
|Алания
|1:0 Заявка
|37
|20
|9
|8
|67 - 34
|69
|5.
|Балтика
|Заявка
|37
|19
|7
|11
|41 - 31
|64
|6.
|Торпедо Москва
|0:1 Заявка
|37
|19
|7
|11
|60 - 34
|64
|7.
|Нефтехимик
|3:0 Заявка
|37
|17
|9
|11
|56 - 37
|60
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|50 - 41
|59
|9.
|Факел
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|47 - 39
|53
|10.
|Енисей
|Заявка
|37
|16
|5
|16
|43 - 48
|53
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|45 - 40
|53
|12.
|Волгарь
|Заявка
|37
|14
|9
|14
|44 - 40
|51
|13.
|Чайка
|0:1 Заявка
|37
|12
|10
|15
|39 - 47
|46
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|28 - 42
|44
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|40 - 57
|43
|16.
|Краснодар-2
|1:1 Заявка
|37
|10
|12
|15
|43 - 56
|42
|17.
|Акрон
|0:3 Заявка
|37
|9
|11
|17
|28 - 47
|38
|18.
|Динамо Брянск
|1:1 Заявка
|37
|9
|6
|22
|21 - 56
|33
|19.
|Томь
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|26 - 46
|33
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|37
|8
|8
|21
|26 - 50
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|37
|7
|4
|26
|27 - 68
|25
|22.
|Шинник
|Заявка
|37
|4
|8
|25
|33 - 81
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|55 - 7
|52
|2.
|Нижний Новгород
|1:0 Заявка
|19
|14
|2
|3
|32 - 10
|44
|3.
|Алания
|1:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|42 - 19
|40
|4.
|Оренбург
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|35 - 15
|38
|5.
|Волгарь
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|27 - 16
|36
|6.
|Торпедо Москва
|0:1 Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 14
|33
|7.
|Нефтехимик
|3:0 Заявка
|18
|9
|6
|3
|35 - 12
|33
|8.
|Факел
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|25 - 12
|32
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|20 - 12
|32
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|11.
|Краснодар-2
|1:1 Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 23
|29
|12.
|Енисей
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|26 - 23
|27
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|13 - 19
|26
|14.
|Балтика
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 13
|26
|15.
|Акрон
|0:3 Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 19
|22
|16.
|Чайка
|0:1 Заявка
|18
|6
|2
|10
|18 - 26
|20
|17.
|Динамо Брянск
|1:1 Заявка
|19
|6
|2
|11
|13 - 26
|20
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|11 - 26
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|20.
|Томь
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 25
|13
|21.
|Шинник
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|18 - 35
|12
|22.
|Чертаново
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|13 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|29 - 13
|41
|2.
|Балтика
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|24 - 18
|38
|3.
|Нижний Новгород
|1:0 Заявка
|18
|11
|4
|3
|24 - 12
|37
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 15
|33
|5.
|Торпедо Москва
|0:1 Заявка
|19
|9
|4
|6
|30 - 20
|31
|6.
|Алания
|1:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|25 - 15
|29
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|20 - 19
|28
|8.
|Нефтехимик
|3:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|21 - 25
|27
|9.
|Енисей
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|17 - 25
|26
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|24 - 32
|26
|11.
|Чайка
|0:1 Заявка
|19
|6
|8
|5
|21 - 21
|26
|12.
|Факел
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 27
|21
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|25 - 28
|21
|14.
|Томь
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|13 - 21
|20
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 23
|18
|16.
|Акрон
|0:3 Заявка
|19
|4
|4
|11
|11 - 28
|16
|17.
|Волгарь
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 24
|15
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 24
|14
|19.
|Чертаново
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|14 - 38
|13
|20.
|Краснодар-2
|1:1 Заявка
|19
|2
|7
|10
|12 - 33
|13
|21.
|Динамо Брянск
|1:1 Заявка
|18
|3
|4
|11
|8 - 30
|13
|22.
|Шинник
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 46
|8
- — Выход в РПЛ
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Прогнозы на матч Алания 1:0 Торпедо Москва
Исход игры
Алания
65.5% (95)
Ничья
20% (29)
Торпедо Москва
14.5% (21)
Тотал 2.5
Больше
52.78% (76)
Меньше
47.22% (68)
Обе команды забьют
Да
68.75% (99)
Нет
31.25% (45)
Популярный счёт
2:1 Алания
38.6% (56)
1:0 Алания
17.2% (25)
1:1 Ничья
16.6% (24)
1:2 Торпедо Москва
6.9% (10)
2:0 Алания
6.9% (10)
0:1 Торпедо Москва
4.8% (7)
2:2 Ничья
3.4% (5)
3:1 Алания
2.1% (3)
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