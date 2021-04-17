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  4. ФНЛ - Первый дивизион
Алания
1:0
Первый тайм: 30'
Торпедо Москва
0'
1' Желтая карточка
Рязанцев Александр
1:0
18' Гол
Гурциев Батраз
30'
Алания
Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гурциев Батраз 11 (1) 0.3
2. Машуков Ислам 8 0.22
3. Магомедов Бутта 7 (1) 0.19
4. Хадарцев Батраз 7 (3) 0.19
5. Хабалов Алан 6 (1) 0.16
6. Шавлохов Давид 4 0.11
7. Кобесов Давид 4 (2) 0.11
8. Качмазов Сослан 3 0.08
9. Хосонов Хетаг 3 0.08
10. Кочиев Хетаг 3 0.08
11. Малоян Артур 2 0.05
12. Бутаев Аллон 2 0.05
13. Хубулов Владимир 2 (2) 0.05
14. Хугаев Алан 1 0.03
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 11 (1) 0.3
2. Лебеденко Игорь 10 (2) 0.27
3. Берковский Илья 6 0.16
4. Рязанцев Александр 4 0.11
5. Дворецков Филипп 4 0.11
6. Адаев Владислав 3 0.08
7. Нетфуллин Равиль 3 0.08
8. Евдокимов Андрей 3 0.08
9. Кертанов Константин 2 0.05
10. Гордюшенко Астемир 2 0.05
11. Лях Андрей 1 0.03
12. Шоркин Максим 1 0.03
13. Каплиенко Александр 1 0.03
14. Баланюк Денис 1 0.03
15. Прошляков Данила 1 0.03
16. Прошкин Егор 1 0.03
17. Самсонов Артём Владимирович 1 (1) 0.03
18. Магаль Руслан 1 (1) 0.03

Карточки

Алания
# Игрок      
1. Засеев Азамат 7 2
2. Шавлохов Давид 8 1
3. Качмазов Сослан 9 0
4. Хабалов Алан 7 0
5. Машуков Ислам 7 0
6. Гурциев Батраз 6 0
7. Хосонов Хетаг 6 0
8. Кочиев Хетаг 6 0
9. Багаев Алан 4 1
10. Хугаев Алан 5 0
11. Кобесов Дмитрий 3 1
12. Магомедов Бутта 4 0
13. Бутаев Аллон 4 0
14. Хадарцев Батраз 2 1
15. Дзахов Давид 3 0
16. Суанов Руслан 3 0
17. Кобесов Давид 3 0
18. Зураев Эльбрус 1 1
19. Гиоргобиани Николай 1 1
20. Кокоев Батрадз 2 0
21. Солдатенко Ростислав 2 0
22. Хубулов Владимир 2 0
23. Малоян Артур 1 0
24. Крамаренко Сергей 1 0
25. Цараев Алан 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Рязанцев Александр 7 1
2. Шоркин Максим 5 2
3. Самсонов Артём Владимирович 8 0
4. Магаль Руслан 7 0
5. Евдокимов Андрей 7 0
6. Адаев Владислав 5 1
7. Лях Андрей 6 0
8. Калмыков Амур 4 1
9. Нетфуллин Равиль 5 0
10. Прошкин Егор 5 0
11. Редькович Дмитрий 3 1
12. Лебеденко Игорь 4 0
13. Елисеев Александр 4 0
14. Берковский Илья 3 0
15. Шустиков Сергей 2 0
16. Кертанов Константин 2 0
17. Прошляков Данила 2 0
18. Дворецков Филипп 1 0
19. Баланюк Денис 1 0
20. Козлов Данила 1 0
21. Корж Константин 1 0
22. Кравчук Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алания 7.94% (5) 15.87% (10) 17.46% (11) 14.29% (9) 19.05% (12) 25.4% (16)
 Торпедо Москва 7.14% (4) 14.29% (8) 12.5% (7) 19.64% (11) 21.43% (12) 25% (14)

Предыдущие игры

Алания Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Шинник 0:1 Алания Алания 2:0 Факел Волгарь 1:0 Алания Алания 0:1 Крылья Советов
Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания Алания 1:0 Иртыш Омск Алания 2:3 Томь Алания 3:1 Чертаново Алания 0:0 Нижний Новгород Алания 3:0 Енисей Алания 2:1 Оренбург Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания Алания 5:0 Балтика Краснодар-2 0:4 Алания Алания 5:1 Акрон Торпедо Москва 2:0 Алания
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва
Торпедо Москва 3:0 Чертаново Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Алания: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Торпедо Москва: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Торпедо Москва 2:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 0:3 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 1:0 Торпедо Москва Первый дивизион
Торпедо Москва 0:1 Алания Первый дивизион Алания 1:3 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 1:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:2 Алания ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 36 27 4 5 82 - 22 85
2. Нижний Новгород 1:0 Заявка 37 25 6 6 56 - 22 81
3. Оренбург Заявка 37 23 10 4 64 - 28 79
4. Алания 1:0 Заявка 37 20 9 8 67 - 34 69
5. Балтика Заявка 37 19 7 11 41 - 31 64
6. Торпедо Москва 0:1 Заявка 37 19 7 11 60 - 34 64
7. Нефтехимик 3:0 Заявка 37 17 9 11 56 - 37 60
8. Велес Москва Заявка 37 16 11 10 50 - 41 59
9. Факел Заявка 37 14 11 12 47 - 39 53
10. Енисей Заявка 37 16 5 16 43 - 48 53
11. СКА-Хабаровск Заявка 37 15 8 14 45 - 40 53
12. Волгарь Заявка 37 14 9 14 44 - 40 51
13. Чайка 0:1 Заявка 37 12 10 15 39 - 47 46
14. Текстильщик Заявка 37 11 11 15 28 - 42 44
15. Спартак-2 Заявка 36 12 7 17 40 - 57 43
16. Краснодар-2 1:1 Заявка 37 10 12 15 43 - 56 42
17. Акрон 0:3 Заявка 37 9 11 17 28 - 47 38
18. Динамо Брянск 1:1 Заявка 37 9 6 22 21 - 56 33
19. Томь Заявка 37 8 9 20 26 - 46 33
20. Иртыш Омск Заявка 37 8 8 21 26 - 50 32
21. Чертаново Заявка 37 7 4 26 27 - 68 25
22. Шинник Заявка 37 4 8 25 33 - 81 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 19 17 1 1 55 - 7 52
2. Нижний Новгород 1:0 Заявка 19 14 2 3 32 - 10 44
3. Алания 1:0 Заявка 19 12 4 3 42 - 19 40
4. Оренбург Заявка 18 11 5 2 35 - 15 38
5. Волгарь Заявка 19 10 6 3 27 - 16 36
6. Торпедо Москва 0:1 Заявка 18 10 3 5 30 - 14 33
7. Нефтехимик 3:0 Заявка 18 9 6 3 35 - 12 33
8. Факел Заявка 19 8 8 3 25 - 12 32
9. СКА-Хабаровск Заявка 18 9 5 4 20 - 12 32
10. Велес Москва Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
11. Краснодар-2 1:1 Заявка 18 8 5 5 31 - 23 29
12. Енисей Заявка 18 9 0 9 26 - 23 27
13. Текстильщик Заявка 20 6 8 6 13 - 19 26
14. Балтика Заявка 17 8 2 7 17 - 13 26
15. Акрон 0:3 Заявка 18 5 7 6 17 - 19 22
16. Чайка 0:1 Заявка 18 6 2 10 18 - 26 20
17. Динамо Брянск 1:1 Заявка 19 6 2 11 13 - 26 20
18. Иртыш Омск Заявка 19 5 3 11 11 - 26 18
19. Спартак-2 Заявка 17 4 5 8 16 - 25 17
20. Томь Заявка 18 3 4 11 13 - 25 13
21. Шинник Заявка 19 3 3 13 18 - 35 12
22. Чертаново Заявка 19 3 3 13 13 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 19 12 5 2 29 - 13 41
2. Балтика Заявка 20 11 5 4 24 - 18 38
3. Нижний Новгород 1:0 Заявка 18 11 4 3 24 - 12 37
4. Крылья Советов Заявка 17 10 3 4 27 - 15 33
5. Торпедо Москва 0:1 Заявка 19 9 4 6 30 - 20 31
6. Алания 1:0 Заявка 18 8 5 5 25 - 15 29
7. Велес Москва Заявка 18 8 4 6 20 - 19 28
8. Нефтехимик 3:0 Заявка 19 8 3 8 21 - 25 27
9. Енисей Заявка 19 7 5 7 17 - 25 26
10. Спартак-2 Заявка 19 8 2 9 24 - 32 26
11. Чайка 0:1 Заявка 19 6 8 5 21 - 21 26
12. Факел Заявка 18 6 3 9 22 - 27 21
13. СКА-Хабаровск Заявка 19 6 3 10 25 - 28 21
14. Томь Заявка 19 5 5 9 13 - 21 20
15. Текстильщик Заявка 17 5 3 9 15 - 23 18
16. Акрон 0:3 Заявка 19 4 4 11 11 - 28 16
17. Волгарь Заявка 18 4 3 11 17 - 24 15
18. Иртыш Омск Заявка 18 3 5 10 15 - 24 14
19. Чертаново Заявка 18 4 1 13 14 - 38 13
20. Краснодар-2 1:1 Заявка 19 2 7 10 12 - 33 13
21. Динамо Брянск 1:1 Заявка 18 3 4 11 8 - 30 13
22. Шинник Заявка 18 1 5 12 15 - 46 8
  • — Выход в РПЛ
  • — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
  • — Вылет в ПФЛ
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    30'
    "Красно-жёлтые" устремились в контратаку, и Машуков получил по ногам после встречи с Шоркиным.
  • Опасный момент
    29'
    Ух, вот это ошибка! На подступах к штрафной мяч потерял Кочиев, Нетфуллин пролетел несколько метров и выстрелил с левой - Солдатенко на месте.
  • 28'
    Кравчук нанёс удар по воротам "Алании", однако мяч был послан слишком мягко, и выстрел вышел неопасным.
  • 27'
    Всё в порядке и с Самсоновым, и с Магомедовым. "Торпедо" весьма робко наседает на ворота Солдатенко.
  • Травма, повреждение
    26'
    Магомедову тоже оказывают первую помощь - удивительно, что футболисты были выведены из строя одновременно на разных участках поля.
  • Травма, повреждение
    25'
    Самсонов лежит на газоне, и сразу к нему выбегает медицинский работник "Торпедо". Пострадал защитник "автозаводцев" в воздушном пространстве.
  • Угловой
    24'
    Угловой удар бездарно разыграли футболисты "Алании". Последовала передача понизу в сторону Гурциева, и он пробил прямо в Самсонова.
  • Опасный момент
    23'
    Машуков здорово проверил бдительность Ботнаря, который в эффектном прыжке перевёл мяч на угловой.
  • 22'
    Нетфуллин разогнал атаку через центр поля, получил ответный пас и пытался забросить мяч на Лебеденко, но снаряд угодил в голову Кочиева.
  • Опасный момент
    21'
    Опасно! Машуков в упор головой бил, но в воздушном пространстве ему помешал Шоркин!
  • Офсайд
    20'
    В офсайд угодил Гиоргобиани - форвард "Алании" отправил мяч в направлении Машукова, но в момент паса Николай был в положении вне игры.
  • 19'
    "Алания" идёт в атаку - Машуков отдал мяч Качмазову, но того накрыл в штрафной площади Евдокимов.
  • Описание гола
    18'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! ГУРЦИЕВ! Машуков отлично увидел свободного Гурциева и, избавившись от опеки Шоркина, покатил в сторону Батраза. Тот элегантно уложил мяч в угол ворот Ботнаря.
  • 17'
    Только что мы получили данные по владению мячом - 57% игрового времени держит снаряд "Алания", 43% - "Торпедо".
  • Опасный момент
    16'
    Гурциев с фланга сместился немного к Ботнарю и отметился прострелом - Шоркин в падении вынес мяч за лицевую линию.
  • 15'
    Влетел в штрафную номинальных хозяев Лебеденко и выполнил прострел - Магомедов вовремя подставил ногу.
  • 14'
    Машуков не сумел догнать мяч, посланный Гурциевым из центра поля. "Алания" пока выглядит активнее.
  • 13'
    Очень здорово "Аланию" поддерживают чеченские болельщики. Как будто и не уезжала команда Гогниева из Владикавказа.
  • 12'
    Солдатенко в стиле Нойера играет сегодня - в эти минуты он вышел из ворот метров на шесть и действует в качестве последнего защитника.
  • 11'
    Хабалов ввёл мяч в игру из-за боковой, но "Торпедо" перехватило снаряд. Солдатенко пришлось выскочить из ворот для нейтрализации опасного момента.
  • 10'
    Гогниев, вернувшийся после дисквалификации на скамейку запасных, выговаривал что-то Хабалову сейчас.
  • Угловой
    9'
    Лебеденко забросил мяч во вратарскую Солдатенко с фланга, но опередил Калмыкова Магомедов.
  • 8'
    По фолам статистика следующая - один у "Алании" и три у "Торпедо". "Красно-жёлтые" уверенно контролируют сейчас мяч.
  • 7'
    Сразу два аута досталось "Торпедо". В обоих случаях Самсонов снабжал мячом ближайших партнёров.
  • 5'
    Лебеденко пытался хитрой передачей вывести Калмыкова на ударную позицию, но Амур немного не сообразил.
  • 4'
    Качмазов доставил мяч по воздуху в штрафную площадь "Торпедо", но к снаряду успел только Магаль.
  • 3'
    Машуков не смог пройти мимо Евдокимова - защитник "Торпедо" уверенно проводил форварда "Алании" за пределы поля.
  • Офсайд
    2'
    "Алания" сегодня играет не во Владикавказе - матч проходит в Грозном. Между тем, Калмыков попал в офсайд.
  • Желтая карточка
    1'
    Бодро начался матч - сразу же на жёлтую карточку нарвался Рязанцев за фол в центре поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • До матча
  • Всем привет! Сегодня в рамках ФНЛ состоится огненный матч - "Алания" принимает "Торпедо". Оба клуба претендуют на выход в РПЛ через стыки. Для вас игру прокомментирует Георгий Артмеладзе.
Прогнозы 145
Алания 65.5% (95)
X 20% (29)
Торпедо Москва 14.5% (21)
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1.8 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Торпедо Москва
2.28
4.37
8.62
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Прогнозы на матч Алания 1:0 Торпедо Москва

Исход игры
Алания
65.5% (95)
Ничья
20% (29)
Торпедо Москва
14.5% (21)
Тотал 2.5
Больше
52.78% (76)
Меньше
47.22% (68)
Обе команды забьют
Да
68.75% (99)
Нет
31.25% (45)
Популярный счёт
2:1 Алания
38.6% (56)
1:0 Алания
17.2% (25)
1:1 Ничья
16.6% (24)
1:2 Торпедо Москва
6.9% (10)
2:0 Алания
6.9% (10)
0:1 Торпедо Москва
4.8% (7)
2:2 Ничья
3.4% (5)
3:1 Алания
2.1% (3)
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