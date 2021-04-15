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Алания
 
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Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гурциев Батраз 11 (1) 0.31
2. Машуков Ислам 8 0.22
3. Магомедов Бутта 7 (1) 0.19
4. Хадарцев Батраз 7 (3) 0.19
5. Хабалов Алан 6 (1) 0.17
6. Шавлохов Давид 4 0.11
7. Кобесов Давид 4 (2) 0.11
8. Качмазов Сослан 3 0.08
9. Хосонов Хетаг 3 0.08
10. Кочиев Хетаг 3 0.08
11. Малоян Артур 2 0.06
12. Бутаев Аллон 2 0.06
13. Хубулов Владимир 2 (2) 0.06
14. Хугаев Алан 1 0.03
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 11 (1) 0.31
2. Лебеденко Игорь 10 (2) 0.28
3. Берковский Илья 6 0.17
4. Рязанцев Александр 4 0.11
5. Дворецков Филипп 4 0.11
6. Адаев Владислав 3 0.08
7. Нетфуллин Равиль 3 0.08
8. Евдокимов Андрей 3 0.08
9. Кертанов Константин 2 0.06
10. Гордюшенко Астемир 2 0.06
11. Лях Андрей 1 0.03
12. Шоркин Максим 1 0.03
13. Каплиенко Александр 1 0.03
14. Баланюк Денис 1 0.03
15. Прошляков Данила 1 0.03
16. Прошкин Егор 1 0.03
17. Самсонов Артём Владимирович 1 (1) 0.03
18. Магаль Руслан 1 (1) 0.03

Карточки

Алания
# Игрок      
1. Засеев Азамат 7 2
2. Шавлохов Давид 8 1
3. Качмазов Сослан 9 0
4. Хабалов Алан 7 0
5. Машуков Ислам 7 0
6. Гурциев Батраз 6 0
7. Хосонов Хетаг 6 0
8. Кочиев Хетаг 6 0
9. Багаев Алан 4 1
10. Хугаев Алан 5 0
11. Кобесов Дмитрий 3 1
12. Магомедов Бутта 4 0
13. Бутаев Аллон 4 0
14. Хадарцев Батраз 2 1
15. Дзахов Давид 3 0
16. Суанов Руслан 3 0
17. Кобесов Давид 3 0
18. Зураев Эльбрус 1 1
19. Гиоргобиани Николай 1 1
20. Кокоев Батрадз 2 0
21. Солдатенко Ростислав 2 0
22. Хубулов Владимир 2 0
23. Малоян Артур 1 0
24. Крамаренко Сергей 1 0
25. Цараев Алан 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Шоркин Максим 5 2
2. Самсонов Артём Владимирович 8 0
3. Рязанцев Александр 6 1
4. Магаль Руслан 7 0
5. Евдокимов Андрей 7 0
6. Адаев Владислав 5 1
7. Лях Андрей 6 0
8. Калмыков Амур 4 1
9. Нетфуллин Равиль 5 0
10. Прошкин Егор 5 0
11. Редькович Дмитрий 3 1
12. Лебеденко Игорь 4 0
13. Елисеев Александр 4 0
14. Берковский Илья 3 0
15. Шустиков Сергей 2 0
16. Кертанов Константин 2 0
17. Прошляков Данила 2 0
18. Дворецков Филипп 1 0
19. Баланюк Денис 1 0
20. Козлов Данила 1 0
21. Корж Константин 1 0
22. Кравчук Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алания 7.94% (5) 15.87% (10) 17.46% (11) 14.29% (9) 19.05% (12) 25.4% (16)
 Торпедо Москва 7.14% (4) 14.29% (8) 12.5% (7) 19.64% (11) 21.43% (12) 25% (14)

Предыдущие игры

Алания Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Шинник 0:1 Алания Алания 2:0 Факел Волгарь 1:0 Алания Алания 0:1 Крылья Советов
Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания Алания 1:0 Иртыш Омск Алания 2:3 Томь Алания 3:1 Чертаново Алания 0:0 Нижний Новгород Алания 3:0 Енисей Алания 2:1 Оренбург Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания Алания 5:0 Балтика Краснодар-2 0:4 Алания Алания 5:1 Акрон Торпедо Москва 2:0 Алания
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва
Торпедо Москва 3:0 Чертаново Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Алания: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Торпедо Москва: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Торпедо Москва 2:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 0:3 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 1:0 Торпедо Москва Первый дивизион
Торпедо Москва 0:1 Алания Первый дивизион Алания 1:3 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 1:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:2 Алания ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 35 26 4 5 77 - 21 82
2. Нижний Новгород Заявка 36 24 6 6 55 - 22 78
3. Оренбург Заявка 36 22 10 4 62 - 27 76
4. Алания Заявка 36 19 9 8 66 - 34 66
5. Торпедо Москва Заявка 36 19 7 10 60 - 33 64
6. Балтика Заявка 36 18 7 11 40 - 31 61
7. Велес Москва Заявка 36 16 10 10 50 - 41 58
8. Нефтехимик Заявка 36 16 9 11 53 - 37 57
9. Факел Заявка 36 14 11 11 46 - 34 53
10. Енисей Заявка 36 16 5 15 42 - 46 53
11. Волгарь Заявка 36 14 9 13 44 - 38 51
12. СКА-Хабаровск Заявка 36 14 8 14 41 - 40 50
13. Чайка Заявка 36 12 10 14 39 - 46 46
14. Текстильщик Заявка 36 11 10 15 28 - 42 43
15. Краснодар-2 Заявка 36 10 11 15 42 - 55 41
16. Спартак-2 Заявка 35 11 7 17 38 - 57 40
17. Акрон Заявка 36 9 11 16 28 - 44 38
18. Динамо Брянск Заявка 36 9 5 22 20 - 55 32
19. Иртыш Омск Заявка 36 8 8 20 26 - 49 32
20. Томь Заявка 36 8 8 20 26 - 46 32
21. Чертаново Заявка 36 7 4 25 27 - 64 25
22. Шинник Заявка 36 4 7 25 33 - 81 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 18 16 1 1 50 - 6 49
2. Нижний Новгород Заявка 18 13 2 3 31 - 10 41
3. Оренбург Заявка 18 11 5 2 35 - 15 38
4. Алания Заявка 18 11 4 3 41 - 19 37
5. Волгарь Заявка 19 10 6 3 27 - 16 36
6. Торпедо Москва Заявка 18 10 3 5 30 - 14 33
7. Факел Заявка 19 8 8 3 25 - 12 32
8. СКА-Хабаровск Заявка 18 9 5 4 20 - 12 32
9. Велес Москва Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
10. Нефтехимик Заявка 17 8 6 3 32 - 12 30
11. Краснодар-2 Заявка 18 8 5 5 31 - 23 29
12. Енисей Заявка 17 9 0 8 25 - 21 27
13. Балтика Заявка 17 8 2 7 17 - 13 26
14. Текстильщик Заявка 19 6 7 6 13 - 19 25
15. Акрон Заявка 18 5 7 6 17 - 19 22
16. Чайка Заявка 18 6 2 10 18 - 26 20
17. Динамо Брянск Заявка 18 6 1 11 12 - 25 19
18. Иртыш Омск Заявка 18 5 3 10 11 - 25 18
19. Спартак-2 Заявка 16 3 5 8 14 - 25 14
20. Чертаново Заявка 18 3 3 12 13 - 26 12
21. Томь Заявка 17 3 3 11 13 - 25 12
22. Шинник Заявка 19 3 3 13 18 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 18 11 5 2 27 - 12 38
2. Нижний Новгород Заявка 18 11 4 3 24 - 12 37
3. Балтика Заявка 19 10 5 4 23 - 18 35
4. Крылья Советов Заявка 17 10 3 4 27 - 15 33
5. Торпедо Москва Заявка 18 9 4 5 30 - 19 31
6. Алания Заявка 18 8 5 5 25 - 15 29
7. Велес Москва Заявка 17 8 3 6 20 - 19 27
8. Нефтехимик Заявка 19 8 3 8 21 - 25 27
9. Енисей Заявка 19 7 5 7 17 - 25 26
10. Спартак-2 Заявка 19 8 2 9 24 - 32 26
11. Чайка Заявка 18 6 8 4 21 - 20 26
12. Факел Заявка 17 6 3 8 21 - 22 21
13. Томь Заявка 19 5 5 9 13 - 21 20
14. Текстильщик Заявка 17 5 3 9 15 - 23 18
15. СКА-Хабаровск Заявка 18 5 3 10 21 - 28 18
16. Акрон Заявка 18 4 4 10 11 - 25 16
17. Волгарь Заявка 17 4 3 10 17 - 22 15
18. Иртыш Омск Заявка 18 3 5 10 15 - 24 14
19. Чертаново Заявка 18 4 1 13 14 - 38 13
20. Динамо Брянск Заявка 18 3 4 11 8 - 30 13
21. Краснодар-2 Заявка 18 2 6 10 11 - 32 12
22. Шинник Заявка 17 1 4 12 15 - 46 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2021, осталось 2 дня 12 часов 42 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Алания 56.5% (26)
    X 19.6% (9)
    Торпедо Москва 23.9% (11)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Алания - Торпедо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Алания - Торпедо Москва

    Исход игры
    Алания
    56.5% (26)
    Ничья
    19.6% (9)
    Торпедо Москва
    23.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.67% (21)
    Меньше
    53.33% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    64.44% (29)
    Нет
    35.56% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    26.1% (12)
    1:1 Ничья
    17.4% (8)
    1:0 Алания
    15.2% (7)
    1:2 Торпедо Москва
    13% (6)
    2:0 Алания
    10.9% (5)
    0:1 Торпедо Москва
    6.5% (3)
    3:1 Алания
    4.3% (2)
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