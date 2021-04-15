Алания
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Торпедо Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гурциев Батраз
|11 (1)
|0.31
|2.
|Машуков Ислам
|8
|0.22
|3.
|Магомедов Бутта
|7 (1)
|0.19
|4.
|Хадарцев Батраз
|7 (3)
|0.19
|5.
|Хабалов Алан
|6 (1)
|0.17
|6.
|Шавлохов Давид
|4
|0.11
|7.
|Кобесов Давид
|4 (2)
|0.11
|8.
|Качмазов Сослан
|3
|0.08
|9.
|Хосонов Хетаг
|3
|0.08
|10.
|Кочиев Хетаг
|3
|0.08
|11.
|Малоян Артур
|2
|0.06
|12.
|Бутаев Аллон
|2
|0.06
|13.
|Хубулов Владимир
|2 (2)
|0.06
|14.
|Хугаев Алан
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|11 (1)
|0.31
|2.
|Лебеденко Игорь
|10 (2)
|0.28
|3.
|Берковский Илья
|6
|0.17
|4.
|Рязанцев Александр
|4
|0.11
|5.
|Дворецков Филипп
|4
|0.11
|6.
|Адаев Владислав
|3
|0.08
|7.
|Нетфуллин Равиль
|3
|0.08
|8.
|Евдокимов Андрей
|3
|0.08
|9.
|Кертанов Константин
|2
|0.06
|10.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.06
|11.
|Лях Андрей
|1
|0.03
|12.
|Шоркин Максим
|1
|0.03
|13.
|Каплиенко Александр
|1
|0.03
|14.
|Баланюк Денис
|1
|0.03
|15.
|Прошляков Данила
|1
|0.03
|16.
|Прошкин Егор
|1
|0.03
|17.
|Самсонов Артём Владимирович
|1 (1)
|0.03
|18.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Засеев Азамат
|7
|2
|2.
|Шавлохов Давид
|8
|1
|3.
|Качмазов Сослан
|9
|0
|4.
|Хабалов Алан
|7
|0
|5.
|Машуков Ислам
|7
|0
|6.
|Гурциев Батраз
|6
|0
|7.
|Хосонов Хетаг
|6
|0
|8.
|Кочиев Хетаг
|6
|0
|9.
|Багаев Алан
|4
|1
|10.
|Хугаев Алан
|5
|0
|11.
|Кобесов Дмитрий
|3
|1
|12.
|Магомедов Бутта
|4
|0
|13.
|Бутаев Аллон
|4
|0
|14.
|Хадарцев Батраз
|2
|1
|15.
|Дзахов Давид
|3
|0
|16.
|Суанов Руслан
|3
|0
|17.
|Кобесов Давид
|3
|0
|18.
|Зураев Эльбрус
|1
|1
|19.
|Гиоргобиани Николай
|1
|1
|20.
|Кокоев Батрадз
|2
|0
|21.
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|22.
|Хубулов Владимир
|2
|0
|23.
|Малоян Артур
|1
|0
|24.
|Крамаренко Сергей
|1
|0
|25.
|Цараев Алан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шоркин Максим
|5
|2
|2.
|Самсонов Артём Владимирович
|8
|0
|3.
|Рязанцев Александр
|6
|1
|4.
|Магаль Руслан
|7
|0
|5.
|Евдокимов Андрей
|7
|0
|6.
|Адаев Владислав
|5
|1
|7.
|Лях Андрей
|6
|0
|8.
|Калмыков Амур
|4
|1
|9.
|Нетфуллин Равиль
|5
|0
|10.
|Прошкин Егор
|5
|0
|11.
|Редькович Дмитрий
|3
|1
|12.
|Лебеденко Игорь
|4
|0
|13.
|Елисеев Александр
|4
|0
|14.
|Берковский Илья
|3
|0
|15.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|16.
|Кертанов Константин
|2
|0
|17.
|Прошляков Данила
|2
|0
|18.
|Дворецков Филипп
|1
|0
|19.
|Баланюк Денис
|1
|0
|20.
|Козлов Данила
|1
|0
|21.
|Корж Константин
|1
|0
|22.
|Кравчук Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алания
|7.94% (5)
|15.87% (10)
|17.46% (11)
|14.29% (9)
|19.05% (12)
|25.4% (16)
|Торпедо Москва
|7.14% (4)
|14.29% (8)
|12.5% (7)
|19.64% (11)
|21.43% (12)
|25% (14)
Предыдущие игры
Алания Последние 20 матчей: +11 =5 -4Шинник 0:1 Алания Алания 2:0 Факел Волгарь 1:0 Алания Алания 0:1 Крылья Советов
Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания Алания 1:0 Иртыш Омск Алания 2:3 Томь Алания 3:1 Чертаново Алания 0:0 Нижний Новгород Алания 3:0 Енисей Алания 2:1 Оренбург Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания Алания 5:0 Балтика Краснодар-2 0:4 Алания Алания 5:1 Акрон Торпедо Москва 2:0 Алания
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва
Торпедо Москва 3:0 Чертаново Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Алания: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Торпедо Москва: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|35
|26
|4
|5
|77 - 21
|82
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|36
|24
|6
|6
|55 - 22
|78
|3.
|Оренбург
|Заявка
|36
|22
|10
|4
|62 - 27
|76
|4.
|Алания
|Заявка
|36
|19
|9
|8
|66 - 34
|66
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|36
|19
|7
|10
|60 - 33
|64
|6.
|Балтика
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|40 - 31
|61
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|36
|16
|10
|10
|50 - 41
|58
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|53 - 37
|57
|9.
|Факел
|Заявка
|36
|14
|11
|11
|46 - 34
|53
|10.
|Енисей
|Заявка
|36
|16
|5
|15
|42 - 46
|53
|11.
|Волгарь
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|44 - 38
|51
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|41 - 40
|50
|13.
|Чайка
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|39 - 46
|46
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|28 - 42
|43
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|42 - 55
|41
|16.
|Спартак-2
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|38 - 57
|40
|17.
|Акрон
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|28 - 44
|38
|18.
|Динамо Брянск
|Заявка
|36
|9
|5
|22
|20 - 55
|32
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|26 - 49
|32
|20.
|Томь
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|26 - 46
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|36
|7
|4
|25
|27 - 64
|25
|22.
|Шинник
|Заявка
|36
|4
|7
|25
|33 - 81
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|50 - 6
|49
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|31 - 10
|41
|3.
|Оренбург
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|35 - 15
|38
|4.
|Алания
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|41 - 19
|37
|5.
|Волгарь
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|27 - 16
|36
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 14
|33
|7.
|Факел
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|25 - 12
|32
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|20 - 12
|32
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|32 - 12
|30
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 23
|29
|12.
|Енисей
|Заявка
|17
|9
|0
|8
|25 - 21
|27
|13.
|Балтика
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 13
|26
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|13 - 19
|25
|15.
|Акрон
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 19
|22
|16.
|Чайка
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|18 - 26
|20
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|18
|6
|1
|11
|12 - 25
|19
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|11 - 25
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 25
|14
|20.
|Чертаново
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|13 - 26
|12
|21.
|Томь
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|13 - 25
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|18 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|27 - 12
|38
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|24 - 12
|37
|3.
|Балтика
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|23 - 18
|35
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 15
|33
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 19
|31
|6.
|Алания
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|25 - 15
|29
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 19
|27
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|21 - 25
|27
|9.
|Енисей
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|17 - 25
|26
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|24 - 32
|26
|11.
|Чайка
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 20
|26
|12.
|Факел
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 22
|21
|13.
|Томь
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|13 - 21
|20
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 23
|18
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 28
|18
|16.
|Акрон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|11 - 25
|16
|17.
|Волгарь
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 22
|15
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 24
|14
|19.
|Чертаново
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|14 - 38
|13
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|8 - 30
|13
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|11 - 32
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|15 - 46
|7
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Прогнозы на матч Алания - Торпедо Москва
Исход игры
Алания
56.5% (26)
Ничья
19.6% (9)
Торпедо Москва
23.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (21)
Меньше
53.33% (24)
Обе команды забьют
Да
64.44% (29)
Нет
35.56% (16)
Популярный счёт
2:1 Алания
26.1% (12)
1:1 Ничья
17.4% (8)
1:0 Алания
15.2% (7)
1:2 Торпедо Москва
13% (6)
2:0 Алания
10.9% (5)
0:1 Торпедо Москва
6.5% (3)
3:1 Алания
4.3% (2)
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