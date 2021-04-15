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Нижний Новгород
 
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Чайка

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Тимур 9 0.25
2. Сапета Александр 8 (6) 0.22
3. Попов Артём 6 0.17
4. Султонов Мухаммад 6 0.17
5. Калинский Николай 5 0.14
6. Горбунов Игорь 4 0.11
7. Гоцук Кирилл 4 0.11
8. Ставпец Александр 2 0.06
9. Шарипов Альберт 2 0.06
10. Каккоев Никита 2 0.06
11. Янсане Момо 2 0.06
12. Кавтарадзе Бека 2 0.06
13. Зуйков Сергей 1 0.03
14. Федчук Артём 1 0.03
15. Гащенков Михаил 1 0.03
Чайка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хозин Владимир 7 0.19
2. Савичев Константин 7 (5) 0.19
3. Умаев Идрис 5 0.14
4. Кулишев Артём 4 0.11
5. Алейников Василий 3 0.08
6. Кулик Владислав 3 (1) 0.08
7. Хохлачёв Александр 2 0.06
8. Чочиев Алан 1 0.03
9. Дегтярёв Евгений 1 0.03
10. Леонтьев Игорь 1 0.03
11. Гогличидзе Лео 1 0.03
12. Володкин Пётр 1 0.03
13. Глушков Никита Сергеевич 1 0.03

Карточки

Нижний Новгород
# Игрок      
1. Сапета Александр 11 0
2. Шумских Алексей 7 0
3. Каккоев Никита 7 0
4. Темников Иван 6 0
5. Зуйков Сергей 6 0
6. Гащенков Михаил 6 0
7. Ставпец Александр 5 0
8. Попов Артём 5 0
9. Маляров Кирилл 5 0
10. Гоцук Кирилл 5 0
11. Султонов Мухаммад 4 0
12. Горбунов Игорь 4 0
13. Шарипов Альберт 4 0
14. Осинов Михаил 3 0
15. Эдиев Исмаил 3 0
16. Комолов Павел 3 0
17. Калинский Николай 3 0
18. Анисимов Артур 3 0
19. Мичуренков Дмитрий 3 0
20. Сулейманов Тимур 3 0
21. Кавтарадзе Бека 2 0
22. Смирнов Олег 1 0
23. Алиев Саид 1 0
Чайка
# Игрок      
1. Алейников Василий 10 0
2. Савичев Константин 8 1
3. Карташов Дмитрий 8 1
4. Гогличидзе Лео 9 0
5. Хозин Владимир 7 1
6. Гаджибеков Али 5 1
7. Пискунов Антон 6 0
8. Леонтьев Игорь 5 0
9. Хайруллов Радик 5 0
10. Хохлачёв Александр 5 0
11. Васильев Максим Сергеевич 3 1
12. Оразов Рамазан 3 1
13. Филиппов Михаил 4 0
14. Ужгин Матвей 4 0
15. Кулик Владислав 3 0
16. Кулишев Артём 3 0
17. Безденежных Игорь 3 0
18. Бородин Дмитрий II 3 0
19. Палиенко Максим 2 0
20. Мигунов Александр 2 0
21. Белоус Илья 2 0
22. Олейников Иван 2 0
23. Парадин Игорь 2 0
24. Володкин Пётр 2 0
25. Глушков Никита Сергеевич 2 0
26. Чочиев Алан 1 0
27. Капленко Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нижний Новгород 14.55% (8) 7.27% (4) 20% (11) 9.09% (5) 29.09% (16) 20% (11)
 Чайка 18.92% (7) 13.51% (5) 13.51% (5) 8.11% (3) 13.51% (5) 32.43% (12)

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +12 =4 -4
СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2
Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Факел Волгарь 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Нижний Новгород Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Алания 0:0 Нижний Новгород Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург
Чайка Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Чайка 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Чайка Чайка 0:2 Спартак-2 Чайка 2:1 СКА-Хабаровск
Велес Москва 0:1 Чайка Чайка 0:1 Балтика Краснодар-2 1:1 Чайка Чайка 0:1 Акрон Торпедо Москва 1:2 Чайка Чайка 5:1 Шинник Химки 2:0 Чайка Факел 1:1 Чайка Волгарь 2:1 Чайка Крылья Советов 2:1 Чайка Чайка 1:3 Текстильщик Алания 1:1 Чайка Чайка 1:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 2:2 Чайка Чайка 1:1 Томь Чертаново 1:2 Чайка

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Чайка: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Чайка 1:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 1:2 Чайка ФНЛ - Первый дивизион Чайка 0:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 35 26 4 5 77 - 21 82
2. Нижний Новгород Заявка 36 24 6 6 55 - 22 78
3. Оренбург Заявка 36 22 10 4 62 - 27 76
4. Алания Заявка 36 19 9 8 66 - 34 66
5. Торпедо Москва Заявка 36 19 7 10 60 - 33 64
6. Балтика Заявка 36 18 7 11 40 - 31 61
7. Велес Москва Заявка 36 16 10 10 50 - 41 58
8. Нефтехимик Заявка 36 16 9 11 53 - 37 57
9. Факел Заявка 36 14 11 11 46 - 34 53
10. Енисей Заявка 36 16 5 15 42 - 46 53
11. Волгарь Заявка 36 14 9 13 44 - 38 51
12. СКА-Хабаровск Заявка 36 14 8 14 41 - 40 50
13. Чайка Заявка 36 12 10 14 39 - 46 46
14. Текстильщик Заявка 36 11 10 15 28 - 42 43
15. Краснодар-2 Заявка 36 10 11 15 42 - 55 41
16. Спартак-2 Заявка 35 11 7 17 38 - 57 40
17. Акрон Заявка 36 9 11 16 28 - 44 38
18. Динамо Брянск Заявка 36 9 5 22 20 - 55 32
19. Иртыш Омск Заявка 36 8 8 20 26 - 49 32
20. Томь Заявка 36 8 8 20 26 - 46 32
21. Чертаново Заявка 36 7 4 25 27 - 64 25
22. Шинник Заявка 36 4 7 25 33 - 81 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 18 16 1 1 50 - 6 49
2. Нижний Новгород Заявка 18 13 2 3 31 - 10 41
3. Оренбург Заявка 18 11 5 2 35 - 15 38
4. Алания Заявка 18 11 4 3 41 - 19 37
5. Волгарь Заявка 19 10 6 3 27 - 16 36
6. Торпедо Москва Заявка 18 10 3 5 30 - 14 33
7. Факел Заявка 19 8 8 3 25 - 12 32
8. СКА-Хабаровск Заявка 18 9 5 4 20 - 12 32
9. Велес Москва Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
10. Нефтехимик Заявка 17 8 6 3 32 - 12 30
11. Краснодар-2 Заявка 18 8 5 5 31 - 23 29
12. Енисей Заявка 17 9 0 8 25 - 21 27
13. Балтика Заявка 17 8 2 7 17 - 13 26
14. Текстильщик Заявка 19 6 7 6 13 - 19 25
15. Акрон Заявка 18 5 7 6 17 - 19 22
16. Чайка Заявка 18 6 2 10 18 - 26 20
17. Динамо Брянск Заявка 18 6 1 11 12 - 25 19
18. Иртыш Омск Заявка 18 5 3 10 11 - 25 18
19. Спартак-2 Заявка 16 3 5 8 14 - 25 14
20. Чертаново Заявка 18 3 3 12 13 - 26 12
21. Томь Заявка 17 3 3 11 13 - 25 12
22. Шинник Заявка 19 3 3 13 18 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 18 11 5 2 27 - 12 38
2. Нижний Новгород Заявка 18 11 4 3 24 - 12 37
3. Балтика Заявка 19 10 5 4 23 - 18 35
4. Крылья Советов Заявка 17 10 3 4 27 - 15 33
5. Торпедо Москва Заявка 18 9 4 5 30 - 19 31
6. Алания Заявка 18 8 5 5 25 - 15 29
7. Велес Москва Заявка 17 8 3 6 20 - 19 27
8. Нефтехимик Заявка 19 8 3 8 21 - 25 27
9. Енисей Заявка 19 7 5 7 17 - 25 26
10. Спартак-2 Заявка 19 8 2 9 24 - 32 26
11. Чайка Заявка 18 6 8 4 21 - 20 26
12. Факел Заявка 17 6 3 8 21 - 22 21
13. Томь Заявка 19 5 5 9 13 - 21 20
14. Текстильщик Заявка 17 5 3 9 15 - 23 18
15. СКА-Хабаровск Заявка 18 5 3 10 21 - 28 18
16. Акрон Заявка 18 4 4 10 11 - 25 16
17. Волгарь Заявка 17 4 3 10 17 - 22 15
18. Иртыш Омск Заявка 18 3 5 10 15 - 24 14
19. Чертаново Заявка 18 4 1 13 14 - 38 13
20. Динамо Брянск Заявка 18 3 4 11 8 - 30 13
21. Краснодар-2 Заявка 18 2 6 10 11 - 32 12
22. Шинник Заявка 17 1 4 12 15 - 46 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Чайка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2021, осталось 2 дня 11 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Нижний Новгород 97.8% (44)
    X 2.2% (1)
    Чайка 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Нижний Новгород - Чайка онлайн

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    Прогнозы на матч Нижний Новгород - Чайка

    Исход игры
    Нижний Новгород
    97.8% (44)
    Ничья
    2.2% (1)
    Чайка
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.82% (14)
    Меньше
    68.18% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    31.82% (14)
    Нет
    68.18% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Нижний Новгород
    35.6% (16)
    1:0 Нижний Новгород
    28.9% (13)
    2:1 Нижний Новгород
    24.4% (11)
    3:1 Нижний Новгород
    4.4% (2)
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