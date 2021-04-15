Нижний Новгород
Позже
Чайка
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сулейманов Тимур
|9
|0.25
|2.
|Сапета Александр
|8 (6)
|0.22
|3.
|Попов Артём
|6
|0.17
|4.
|Султонов Мухаммад
|6
|0.17
|5.
|Калинский Николай
|5
|0.14
|6.
|Горбунов Игорь
|4
|0.11
|7.
|Гоцук Кирилл
|4
|0.11
|8.
|Ставпец Александр
|2
|0.06
|9.
|Шарипов Альберт
|2
|0.06
|10.
|Каккоев Никита
|2
|0.06
|11.
|Янсане Момо
|2
|0.06
|12.
|Кавтарадзе Бека
|2
|0.06
|13.
|Зуйков Сергей
|1
|0.03
|14.
|Федчук Артём
|1
|0.03
|15.
|Гащенков Михаил
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хозин Владимир
|7
|0.19
|2.
|Савичев Константин
|7 (5)
|0.19
|3.
|Умаев Идрис
|5
|0.14
|4.
|Кулишев Артём
|4
|0.11
|5.
|Алейников Василий
|3
|0.08
|6.
|Кулик Владислав
|3 (1)
|0.08
|7.
|Хохлачёв Александр
|2
|0.06
|8.
|Чочиев Алан
|1
|0.03
|9.
|Дегтярёв Евгений
|1
|0.03
|10.
|Леонтьев Игорь
|1
|0.03
|11.
|Гогличидзе Лео
|1
|0.03
|12.
|Володкин Пётр
|1
|0.03
|13.
|Глушков Никита Сергеевич
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сапета Александр
|11
|0
|2.
|Шумских Алексей
|7
|0
|3.
|Каккоев Никита
|7
|0
|4.
|Темников Иван
|6
|0
|5.
|Зуйков Сергей
|6
|0
|6.
|Гащенков Михаил
|6
|0
|7.
|Ставпец Александр
|5
|0
|8.
|Попов Артём
|5
|0
|9.
|Маляров Кирилл
|5
|0
|10.
|Гоцук Кирилл
|5
|0
|11.
|Султонов Мухаммад
|4
|0
|12.
|Горбунов Игорь
|4
|0
|13.
|Шарипов Альберт
|4
|0
|14.
|Осинов Михаил
|3
|0
|15.
|Эдиев Исмаил
|3
|0
|16.
|Комолов Павел
|3
|0
|17.
|Калинский Николай
|3
|0
|18.
|Анисимов Артур
|3
|0
|19.
|Мичуренков Дмитрий
|3
|0
|20.
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|21.
|Кавтарадзе Бека
|2
|0
|22.
|Смирнов Олег
|1
|0
|23.
|Алиев Саид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алейников Василий
|10
|0
|2.
|Савичев Константин
|8
|1
|3.
|Карташов Дмитрий
|8
|1
|4.
|Гогличидзе Лео
|9
|0
|5.
|Хозин Владимир
|7
|1
|6.
|Гаджибеков Али
|5
|1
|7.
|Пискунов Антон
|6
|0
|8.
|Леонтьев Игорь
|5
|0
|9.
|Хайруллов Радик
|5
|0
|10.
|Хохлачёв Александр
|5
|0
|11.
|Васильев Максим Сергеевич
|3
|1
|12.
|Оразов Рамазан
|3
|1
|13.
|Филиппов Михаил
|4
|0
|14.
|Ужгин Матвей
|4
|0
|15.
|Кулик Владислав
|3
|0
|16.
|Кулишев Артём
|3
|0
|17.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|18.
|Бородин Дмитрий II
|3
|0
|19.
|Палиенко Максим
|2
|0
|20.
|Мигунов Александр
|2
|0
|21.
|Белоус Илья
|2
|0
|22.
|Олейников Иван
|2
|0
|23.
|Парадин Игорь
|2
|0
|24.
|Володкин Пётр
|2
|0
|25.
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|26.
|Чочиев Алан
|1
|0
|27.
|Капленко Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нижний Новгород
|14.55% (8)
|7.27% (4)
|20% (11)
|9.09% (5)
|29.09% (16)
|20% (11)
|Чайка
|18.92% (7)
|13.51% (5)
|13.51% (5)
|8.11% (3)
|13.51% (5)
|32.43% (12)
Предыдущие игры
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +12 =4 -4СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2
Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Факел Волгарь 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Нижний Новгород Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Алания 0:0 Нижний Новгород Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург
Чайка Последние 20 матчей: +6 =5 -9Чайка 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Чайка Чайка 0:2 Спартак-2 Чайка 2:1 СКА-Хабаровск
Велес Москва 0:1 Чайка Чайка 0:1 Балтика Краснодар-2 1:1 Чайка Чайка 0:1 Акрон Торпедо Москва 1:2 Чайка Чайка 5:1 Шинник Химки 2:0 Чайка Факел 1:1 Чайка Волгарь 2:1 Чайка Крылья Советов 2:1 Чайка Чайка 1:3 Текстильщик Алания 1:1 Чайка Чайка 1:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 2:2 Чайка Чайка 1:1 Томь Чертаново 1:2 Чайка
Последние игры между собой
Нижний Новгород: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Чайка: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|35
|26
|4
|5
|77 - 21
|82
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|36
|24
|6
|6
|55 - 22
|78
|3.
|Оренбург
|Заявка
|36
|22
|10
|4
|62 - 27
|76
|4.
|Алания
|Заявка
|36
|19
|9
|8
|66 - 34
|66
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|36
|19
|7
|10
|60 - 33
|64
|6.
|Балтика
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|40 - 31
|61
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|36
|16
|10
|10
|50 - 41
|58
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|53 - 37
|57
|9.
|Факел
|Заявка
|36
|14
|11
|11
|46 - 34
|53
|10.
|Енисей
|Заявка
|36
|16
|5
|15
|42 - 46
|53
|11.
|Волгарь
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|44 - 38
|51
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|41 - 40
|50
|13.
|Чайка
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|39 - 46
|46
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|28 - 42
|43
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|42 - 55
|41
|16.
|Спартак-2
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|38 - 57
|40
|17.
|Акрон
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|28 - 44
|38
|18.
|Динамо Брянск
|Заявка
|36
|9
|5
|22
|20 - 55
|32
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|26 - 49
|32
|20.
|Томь
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|26 - 46
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|36
|7
|4
|25
|27 - 64
|25
|22.
|Шинник
|Заявка
|36
|4
|7
|25
|33 - 81
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|50 - 6
|49
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|31 - 10
|41
|3.
|Оренбург
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|35 - 15
|38
|4.
|Алания
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|41 - 19
|37
|5.
|Волгарь
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|27 - 16
|36
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 14
|33
|7.
|Факел
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|25 - 12
|32
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|20 - 12
|32
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|32 - 12
|30
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 23
|29
|12.
|Енисей
|Заявка
|17
|9
|0
|8
|25 - 21
|27
|13.
|Балтика
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 13
|26
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|13 - 19
|25
|15.
|Акрон
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 19
|22
|16.
|Чайка
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|18 - 26
|20
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|18
|6
|1
|11
|12 - 25
|19
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|11 - 25
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 25
|14
|20.
|Чертаново
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|13 - 26
|12
|21.
|Томь
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|13 - 25
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|18 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|27 - 12
|38
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|24 - 12
|37
|3.
|Балтика
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|23 - 18
|35
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 15
|33
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 19
|31
|6.
|Алания
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|25 - 15
|29
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 19
|27
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|21 - 25
|27
|9.
|Енисей
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|17 - 25
|26
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|24 - 32
|26
|11.
|Чайка
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 20
|26
|12.
|Факел
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 22
|21
|13.
|Томь
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|13 - 21
|20
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 23
|18
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 28
|18
|16.
|Акрон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|11 - 25
|16
|17.
|Волгарь
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 22
|15
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 24
|14
|19.
|Чертаново
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|14 - 38
|13
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|8 - 30
|13
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|11 - 32
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|15 - 46
|7
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Прогнозы на матч Нижний Новгород - Чайка
Исход игры
Нижний Новгород
97.8% (44)
Ничья
2.2% (1)
Чайка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.82% (14)
Меньше
68.18% (30)
Обе команды забьют
Да
31.82% (14)
Нет
68.18% (30)
Популярный счёт
2:0 Нижний Новгород
35.6% (16)
1:0 Нижний Новгород
28.9% (13)
2:1 Нижний Новгород
24.4% (11)
3:1 Нижний Новгород
4.4% (2)
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