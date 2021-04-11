Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|9 (1)
|0.36
|2.
|Кабелла Реми
|8 (1)
|0.32
|3.
|Классон Виктор
|5 (1)
|0.2
|4.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.16
|5.
|Газинский Юрий
|3
|0.12
|6.
|Де Вильена Тонни
|2
|0.08
|7.
|Олссон Кристоффер
|2
|0.08
|8.
|Петров Сергей
|2
|0.08
|9.
|Ари Феррейра
|2 (1)
|0.08
|10.
|Вандерсон
|1
|0.04
|11.
|Ионов Алексей
|1 (1)
|0.04
|12.
|Уткин Даниил
|1
|0.04
|13.
|Сабуа Леон
|1
|0.04
|14.
|Камболов Руслан
|0
|0
|15.
|Смольников Игорь
|0
|0
|16.
|Марков Евгений
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Азмун Сердар
|15 (2)
|0.6
|2.
|Дзюба Артём
|13 (3)
|0.52
|3.
|Ерохин Александр
|6
|0.24
|4.
|Мостовой Андрей
|4
|0.16
|5.
|Дуглас Сантос
|3
|0.12
|6.
|Караваев Вячеслав
|3
|0.12
|7.
|Кузяев Далер
|3
|0.12
|8.
|Сутормин Алексей
|2
|0.08
|9.
|Вендел Маркус
|2
|0.08
|10.
|Ловрен Деян
|2
|0.08
|11.
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.04
|12.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.04
|13.
|Малком Филипе
|1
|0.04
|14.
|Круговой Данил
|0
|0
|15.
|Жирков Юрий
|0
|0
|16.
|Оздоев Магомед
|0
|0
|17.
|Барриос Вилмар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Силва
|7
|2
|2.
|Смольников Игорь
|5
|1
|3.
|Сорокин Егор
|5
|1
|4.
|Газинский Юрий
|5
|0
|5.
|Олссон Кристоффер
|5
|0
|6.
|Мартынович Александр
|3
|1
|7.
|Берг Маркус
|4
|0
|8.
|Петров Сергей
|4
|0
|9.
|Классон Виктор
|4
|0
|10.
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|11.
|Камболов Руслан
|3
|0
|12.
|Кабелла Реми
|3
|0
|13.
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|14.
|Ари Феррейра
|2
|0
|15.
|Уткин Даниил
|2
|0
|16.
|Вандерсон
|2
|0
|17.
|Ионов Алексей
|1
|0
|18.
|Марков Евгений
|1
|0
|19.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|20.
|Черников Александр
|1
|0
|21.
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барриос Вилмар
|7
|1
|2.
|Ракицкий Ярослав
|5
|2
|3.
|Ловрен Деян
|4
|0
|4.
|Азмун Сердар
|3
|0
|5.
|Кузяев Далер
|3
|0
|6.
|Ерохин Александр
|2
|0
|7.
|Оздоев Магомед
|2
|0
|8.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|9.
|Чистяков Дмитрий
|2
|0
|10.
|Сутормин Алексей
|2
|0
|11.
|Дуглас Сантос
|2
|0
|12.
|Малком Филипе
|2
|0
|13.
|Жирков Юрий
|1
|0
|14.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|15.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|16.
|Вендел Маркус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|12.2% (5)
|14.63% (6)
|12.2% (5)
|17.07% (7)
|21.95% (9)
|21.95% (9)
|Зенит
|5.36% (3)
|23.21% (13)
|12.5% (7)
|7.14% (4)
|21.43% (12)
|30.36% (17)
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: +8 =4 -8Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар
Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор
Зенит Последние 20 матчей: +15 =1 -4Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат
Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 12
Зенит: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 3
Зенит 2:1 Краснодар Премьер-лига Зенит 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Зенит Премьер-лига Краснодар 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Краснодар Премьер-лига Зенит 4:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Зенит Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|57 - 22
|54
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|49 - 30
|47
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|34 - 26
|46
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|44 - 25
|46
|5.
|Рубин
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|34 - 29
|43
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|38 - 28
|43
|7.
|Сочи
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 28
|40
|8.
|Химки
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 34
|38
|9.
|Ростов
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|32 - 27
|37
|10.
|Краснодар
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|44 - 36
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|27 - 32
|32
|12.
|Урал
|Заявка
|25
|6
|12
|7
|24 - 32
|30
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|20 - 42
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|12 - 40
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|18 - 41
|17
|16.
|Тамбов
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|15 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 7
|29
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|19 - 8
|28
|4.
|Сочи
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|5.
|Химки
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 13
|25
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|8.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|31 - 18
|24
|9.
|Урал
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 14
|19
|11.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|12.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|13.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 13
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 15
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|4 - 20
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|19 - 14
|25
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 10
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 10
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 23
|10
|12.
|Краснодар
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 18
|10
|13.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 26
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 27
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар - Зенит
Исход игры
Краснодар
7.8% (4)
Ничья
23.5% (12)
Зенит
68.6% (35)
Тотал 2.5
Больше
68% (34)
Меньше
32% (16)
Обе команды забьют
Да
88% (44)
Нет
12% (6)
Популярный счёт
1:2 Зенит
47.1% (24)
1:1 Ничья
19.6% (10)
0:2 Зенит
7.8% (4)
2:1 Краснодар
5.9% (3)
1:3 Зенит
5.9% (3)
2:2 Ничья
3.9% (2)
0:1 Зенит
3.9% (2)
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