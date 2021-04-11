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Краснодар
 
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Стадион:
Зенит

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 9 (1) 0.36
2. Кабелла Реми 8 (1) 0.32
3. Классон Виктор 5 (1) 0.2
4. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.16
5. Газинский Юрий 3 0.12
6. Де Вильена Тонни 2 0.08
7. Олссон Кристоффер 2 0.08
8. Петров Сергей 2 0.08
9. Ари Феррейра 2 (1) 0.08
10. Вандерсон 1 0.04
11. Ионов Алексей 1 (1) 0.04
12. Уткин Даниил 1 0.04
13. Сабуа Леон 1 0.04
14. Камболов Руслан 0 0
15. Смольников Игорь 0 0
16. Марков Евгений 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Азмун Сердар 15 (2) 0.6
2. Дзюба Артём 13 (3) 0.52
3. Ерохин Александр 6 0.24
4. Мостовой Андрей 4 0.16
5. Дуглас Сантос 3 0.12
6. Караваев Вячеслав 3 0.12
7. Кузяев Далер 3 0.12
8. Сутормин Алексей 2 0.08
9. Вендел Маркус 2 0.08
10. Ловрен Деян 2 0.08
11. Ракицкий Ярослав 1 0.04
12. Дриусси Себастьян 1 0.04
13. Малком Филипе 1 0.04
14. Круговой Данил 0 0
15. Жирков Юрий 0 0
16. Оздоев Магомед 0 0
17. Барриос Вилмар 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 7 2
2. Смольников Игорь 5 1
3. Сорокин Егор 5 1
4. Газинский Юрий 5 0
5. Олссон Кристоффер 5 0
6. Мартынович Александр 3 1
7. Берг Маркус 4 0
8. Петров Сергей 4 0
9. Классон Виктор 4 0
10. Рамирес Кристиан 4 0
11. Камболов Руслан 3 0
12. Кабелла Реми 3 0
13. Де Вильена Тонни 3 0
14. Ари Феррейра 2 0
15. Уткин Даниил 2 0
16. Вандерсон 2 0
17. Ионов Алексей 1 0
18. Марков Евгений 1 0
19. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
20. Черников Александр 1 0
21. Литвинов Вячеслав 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 7 1
2. Ракицкий Ярослав 5 2
3. Ловрен Деян 4 0
4. Азмун Сердар 3 0
5. Кузяев Далер 3 0
6. Ерохин Александр 2 0
7. Оздоев Магомед 2 0
8. Караваев Вячеслав 2 0
9. Чистяков Дмитрий 2 0
10. Сутормин Алексей 2 0
11. Дуглас Сантос 2 0
12. Малком Филипе 2 0
13. Жирков Юрий 1 0
14. Дриусси Себастьян 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Вендел Маркус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 12.2% (5) 14.63% (6) 12.2% (5) 17.07% (7) 21.95% (9) 21.95% (9)
 Зенит 5.36% (3) 23.21% (13) 12.5% (7) 7.14% (4) 21.43% (12) 30.36% (17)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар
Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор
Зенит Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат
Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 12
Зенит: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 3
Зенит 3:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:4 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:3 Зенит Премьер-лига
Зенит 2:1 Краснодар Премьер-лига Зенит 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Зенит Премьер-лига Краснодар 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Краснодар Премьер-лига Зенит 4:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 16 6 3 57 - 22 54
2. Спартак Москва Заявка 25 14 5 6 49 - 30 47
3. Локомотив Москва Заявка 25 14 4 7 34 - 26 46
4. ЦСКА Москва Заявка 25 14 4 7 44 - 25 46
5. Рубин Заявка 25 13 4 8 34 - 29 43
6. Динамо Москва Заявка 25 13 4 8 38 - 28 43
7. Сочи Заявка 25 11 7 7 39 - 28 40
8. Химки Заявка 25 11 5 9 31 - 34 38
9. Ростов Заявка 25 11 4 10 32 - 27 37
10. Краснодар Заявка 25 10 4 11 44 - 36 34
11. Ахмат Заявка 25 9 5 11 27 - 32 32
12. Урал Заявка 25 6 12 7 24 - 32 30
13. Арсенал Тула Заявка 25 5 5 15 20 - 42 20
14. Ротор Заявка 25 4 6 15 12 - 40 18
15. Уфа Заявка 25 4 5 16 18 - 41 17
16. Тамбов Заявка 25 3 4 18 15 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Динамо Москва Заявка 13 9 2 2 24 - 7 29
3. Локомотив Москва Заявка 12 9 1 2 19 - 8 28
4. Сочи Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
5. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
6. ЦСКА Москва Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
7. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
8. Краснодар Заявка 13 7 3 3 31 - 18 24
9. Урал Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
10. Арсенал Тула Заявка 12 5 4 3 15 - 14 19
11. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
12. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
13. Ростов Заявка 12 4 2 6 14 - 13 14
14. Уфа Заявка 12 2 3 7 11 - 15 9
15. Ротор Заявка 13 2 2 9 4 - 20 8
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 13 8 1 4 19 - 14 25
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 1 4 17 - 10 22
5. Зенит Заявка 12 5 5 2 16 - 10 20
6. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Ахмат Заявка 13 4 2 7 12 - 21 14
9. Химки Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
12. Краснодар Заявка 12 3 1 8 13 - 18 10
13. Ротор Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
14. Уфа Заявка 13 2 2 9 7 - 26 8
15. Тамбов Заявка 12 1 2 9 7 - 27 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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Прогнозы на матч Краснодар - Зенит

Исход игры
Краснодар
7.8% (4)
Ничья
23.5% (12)
Зенит
68.6% (35)
Тотал 2.5
Больше
68% (34)
Меньше
32% (16)
Обе команды забьют
Да
88% (44)
Нет
12% (6)
Популярный счёт
1:2 Зенит
47.1% (24)
1:1 Ничья
19.6% (10)
0:2 Зенит
7.8% (4)
2:1 Краснодар
5.9% (3)
1:3 Зенит
5.9% (3)
2:2 Ничья
3.9% (2)
0:1 Зенит
3.9% (2)
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