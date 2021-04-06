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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Ростов

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смолов Фёдор 6 0.24
2. Крыховяк Гжегож 6 0.24
3. Миранчук Антон 4 (3) 0.16
4. Камано Франсуа 3 0.12
5. Игнатьев Владислав 3 0.12
6. Мурило Серкейра 3 0.12
7. Жемалетдинов Рифат 2 0.08
8. Лисакович Виталий 2 0.08
9. Миранчук Алексей 2 0.08
10. Рыбчинский Дмитрий 1 0.04
11. Зе Луиш Жозе 1 0.04
12. Баринов Дмитрий 1 0.04
13. Чорлука Ведран 0 0
14. Живоглядов Дмитрий 0 0
15. Эдер Лопеш 0 0
16. Куликов Даниил 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.2
2. Полоз Дмитрий 4 (2) 0.16
3. Байрамян Хорен 3 0.12
4. Соу Али 3 0.12
5. Мамаев Павел 2 0.08
6. Ионов Алексей 1 0.04
7. Глебов Данил 1 0.04
8. Козлов Алексей 1 0.04
9. Ерёменко Роман 1 0.04
10. Алмквист Понтус 1 0.04
11. Норманн Матиас 1 0.04
12. Чернов Евгений 1 0.04
13. Махатадзе Георгий 1 0.04
14. Тугарев Роман 1 0.04
15. Саплинов Александр 1 0.04
16. Жигович Армин 1 0.04
17. Терентьев Денис 0 0
18. Осипенко Максим 0 0
19. Хаджикадунич Деннис 0 0
20. Гапечкин Александр 0 0
21. Сохиев Артур 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 7 1
2. Рыбус Мацей 8 0
3. Чорлука Ведран 5 1
4. Гилерме Маринато 5 1
5. Жемалетдинов Рифат 6 0
6. Куликов Даниил 6 0
7. Баринов Дмитрий 5 0
8. Эдер Лопеш 5 0
9. Рыбчинский Дмитрий 5 0
10. Райкович Слободан 3 1
11. Живоглядов Дмитрий 4 0
12. Магкеев Станислав 4 0
13. Мурило Серкейра 4 0
14. Мухин Максим 4 0
15. Игнатьев Владислав 2 0
16. Лисакович Виталий 2 0
17. Смолов Фёдор 1 0
18. Зе Луиш Жозе 1 0
19. Камано Франсуа 1 0
20. Иосифов Никита 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 7 1
2. Хаджикадунич Деннис 6 1
3. Ерёменко Роман 3 1
4. Байрамян Хорен 4 0
5. Глебов Данил 2 1
6. Козлов Алексей 3 0
7. Чернов Евгений 3 0
8. Хасимото Кэнто 3 0
9. Поярков Николай 3 0
10. Жигович Армин 3 0
11. Осипенко Максим 1 1
12. Ионов Алексей 2 0
13. Полоз Дмитрий 2 0
14. Терентьев Денис 2 0
15. Соу Али 2 0
16. Алеесами Хайтам 2 0
17. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
18. Алмквист Понтус 2 0
19. Попов Ивелин 1 0
20. Обухов Владимир 1 0
21. Шомуродов Элдор 1 0
22. Долгов Александр 1 0
23. Тошевски Давид 1 0
24. Сухомлинов Данила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 14.71% (5) 17.65% (6) 20.59% (7) 8.82% (3) 17.65% (6) 20.59% (7)
 Ростов 3.57% (1) 10.71% (3) 21.43% (6) 10.71% (3) 21.43% (6) 32.14% (9)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Сочи 1:3 Локомотив Москва Ротор 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 9:0 Туапсе
Уфа 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва
Ростов Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ростов 0:1 Рубин Ростов 2:3 Спартак Москва Ротор 0:4 Ростов Химки 1:0 Ростов
Ростов 0:0 Сочи Зенит 2:2 Ростов Ростов 0:1 Ахмат Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Ростов: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Локомотив Москва 2:1 Ростов Товарищеские матчи Ростов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 3:3 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер
Локомотив Москва 1:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Локомотив Москва Кубок Ростов 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:2 Ростов Кубок Ростов 1:1 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 5:0 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 16 6 3 57 - 22 54
2. Спартак Москва Заявка 25 14 5 6 49 - 30 47
3. Локомотив Москва Заявка 25 14 4 7 34 - 26 46
4. ЦСКА Москва Заявка 25 14 4 7 44 - 25 46
5. Рубин Заявка 25 13 4 8 34 - 29 43
6. Динамо Москва Заявка 25 13 4 8 38 - 28 43
7. Сочи Заявка 25 11 7 7 39 - 28 40
8. Химки Заявка 25 11 5 9 31 - 34 38
9. Ростов Заявка 25 11 4 10 32 - 27 37
10. Краснодар Заявка 25 10 4 11 44 - 36 34
11. Ахмат Заявка 25 9 5 11 27 - 32 32
12. Урал Заявка 25 6 12 7 24 - 32 30
13. Арсенал Тула Заявка 25 5 5 15 20 - 42 20
14. Ротор Заявка 25 4 6 15 12 - 40 18
15. Уфа Заявка 25 4 5 16 18 - 41 17
16. Тамбов Заявка 25 3 4 18 15 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Динамо Москва Заявка 13 9 2 2 24 - 7 29
3. Локомотив Москва Заявка 12 9 1 2 19 - 8 28
4. Сочи Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
5. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
6. ЦСКА Москва Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
7. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
8. Краснодар Заявка 13 7 3 3 31 - 18 24
9. Урал Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
10. Арсенал Тула Заявка 12 5 4 3 15 - 14 19
11. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
12. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
13. Ростов Заявка 12 4 2 6 14 - 13 14
14. Уфа Заявка 12 2 3 7 11 - 15 9
15. Ротор Заявка 13 2 2 9 4 - 20 8
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 13 8 1 4 19 - 14 25
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 1 4 17 - 10 22
5. Зенит Заявка 12 5 5 2 16 - 10 20
6. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Ахмат Заявка 13 4 2 7 12 - 21 14
9. Химки Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
12. Краснодар Заявка 12 3 1 8 13 - 18 10
13. Ротор Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
14. Уфа Заявка 13 2 2 9 7 - 26 8
15. Тамбов Заявка 12 1 2 9 7 - 27 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ростов

Исход игры
Локомотив Москва
86.3% (44)
Ничья
9.8% (5)
Ростов
3.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
52% (26)
Меньше
48% (24)
Обе команды забьют
Да
60% (30)
Нет
40% (20)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
47.1% (24)
2:0 Локомотив Москва
21.6% (11)
1:0 Локомотив Москва
13.7% (7)
1:1 Ничья
7.8% (4)
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