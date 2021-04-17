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Главным арбитром на этот матч назначен Павел Кукуян из Сочи. Помогать ему на бровках будут Андрей Веретешкин из Санкт-Петербурга и Антон Кобзев из Москвы. Резервным арбитром на этот матч назначен Артём Чистяков из Азова.