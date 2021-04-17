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Ротор
 
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Стадион:
Динамо Москва
Ротор
Динамо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 3 (1) 0.12
2. Муллин Камиль 3 0.12
3. Понсе Андрес 2 0.08
4. Кипиани Николай 1 0.04
5. Серченков Сергей 1 0.04
6. Степанов Данил 1 0.04
7. Макаров Сергей 0 0
8. Кожемякин Олег 0 0
9. Николаев Олег 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 5 (2) 0.2
2. Комличенко Николай 4 (3) 0.16
3. Тюкавин Константин 3 0.12
4. Нжи Клинтон Муа 3 0.12
5. Моро Никола 3 (2) 0.12
6. Захарян Арсен 2 0.08
7. Грулёв Вячеслав 2 0.08
8. Ордец Иван 2 0.08
9. Шиманьски Себастиан 1 0.04
10. Евгеньев Роман 1 0.04
11. Рауш Константин 1 0.04
12. Нойштедтер Роман 1 0.04
13. Игбун Сильвестр 1 0.04
14. Шунич Тони 1 0.04
15. Скопинцев Дмитрий 1 0.04
16. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.04
17. Паршивлюк Сергей 0 0
18. Варела Гильермо 0 0

Карточки

Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 7 1
2. Макаров Сергей 7 0
3. Степанов Данил 7 0
4. Жигулёв Илья 6 0
5. Байрыев Азат 4 1
6. Кожемякин Олег 5 0
7. Понсе Андрес 3 1
8. Алейник Олег 4 0
9. Кверквелия Соломон 4 0
10. Давиташвили Зурико 4 0
11. Песегов Евгений 3 0
12. Микелтадзе Бека 3 0
13. Фламарион 3 0
14. Манучарян Армен 1 1
15. Султонов Мухаммад 1 0
16. Маевский Иван 1 0
17. Муллин Камиль 1 0
18. Пискунов Антон 1 0
19. Кипиани Николай 1 0
20. Матрикарди Патрисио 1 0
21. Серченков Сергей 1 0
22. Чондрич Йосип 1 0
23. Николаев Олег 1 0
24. Колесниченко Кирилл 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 8 2
2. Шиманьски Себастиан 7 1
3. Евгеньев Роман 5 2
4. Ордец Иван 7 0
5. Грулёв Вячеслав 7 0
6. Комличенко Николай 4 1
7. Фомин Даниил 5 0
8. Каборе Шарль 4 0
9. Скопинцев Дмитрий 2 1
10. Нойштедтер Роман 3 0
11. Плиев Заурбек 3 0
12. Нжи Клинтон Муа 3 0
13. Шунин Антон 2 0
14. Варела Гильермо 2 0
15. Филипп Максимилиан 2 0
16. Моро Никола 2 0
17. Лесовой Даниил 2 0
18. Слепов Сергей 2 0
19. Sandro Schwarz 1 0
20. Игбун Сильвестр 1 0
21. Тюкавин Константин 1 0
22. Захарян Арсен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ротор 0 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 27.27% (3) 18.18% (2)
 Динамо Москва 13.51% (5) 5.41% (2) 27.03% (10) 24.32% (9) 8.11% (3) 21.62% (8)

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: +7 =4 -9
ЦСКА Москва 2:0 Ротор Ротор 0:2 Локомотив Москва Ротор 0:4 Ростов Урал 1:0 Ротор
Ротор 0:0 Химки Тамбов 1:3 Ротор Рубин 3:0 Ротор Ротор 2:1 Будучность Славия София 1:3 Ротор Ротор 2:1 Мура Ротор 1:1 Ягеллония Ротор 1:0 Арсенал Тула Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор
Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Динамо Москва 2:2 Урал Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 4:0 Уфа Краснодар 2:3 Динамо Москва
Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Динамо Москва 2:0 Тамбов Ахмат 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех Сочи 2:0 Динамо Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Москва 0:0 Ротор Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 16 6 3 57 - 22 54
2. Спартак Москва Заявка 25 14 5 6 49 - 30 47
3. Локомотив Москва Заявка 25 14 4 7 34 - 26 46
4. ЦСКА Москва Заявка 25 14 4 7 44 - 25 46
5. Рубин Заявка 25 13 4 8 34 - 29 43
6. Динамо Москва Заявка 25 13 4 8 38 - 28 43
7. Сочи Заявка 25 11 7 7 39 - 28 40
8. Химки Заявка 26 11 5 10 32 - 37 38
9. Ростов Заявка 25 11 4 10 32 - 27 37
10. Ахмат Заявка 26 10 5 11 30 - 33 35
11. Краснодар Заявка 25 10 4 11 44 - 36 34
12. Урал Заявка 25 6 12 7 24 - 32 30
13. Арсенал Тула Заявка 25 5 5 15 20 - 42 20
14. Ротор Заявка 25 4 6 15 12 - 40 18
15. Уфа Заявка 25 4 5 16 18 - 41 17
16. Тамбов Заявка 25 3 4 18 15 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Динамо Москва Заявка 13 9 2 2 24 - 7 29
3. Локомотив Москва Заявка 12 9 1 2 19 - 8 28
4. Сочи Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
5. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
6. ЦСКА Москва Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
7. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
8. Краснодар Заявка 13 7 3 3 31 - 18 24
9. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
10. Урал Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
11. Арсенал Тула Заявка 12 5 4 3 15 - 14 19
12. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
13. Ростов Заявка 12 4 2 6 14 - 13 14
14. Уфа Заявка 12 2 3 7 11 - 15 9
15. Ротор Заявка 13 2 2 9 4 - 20 8
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 13 8 1 4 19 - 14 25
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 1 4 17 - 10 22
5. Зенит Заявка 12 5 5 2 16 - 10 20
6. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Ахмат Заявка 13 4 2 7 12 - 21 14
9. Химки Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
12. Краснодар Заявка 12 3 1 8 13 - 18 10
13. Ротор Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
14. Уфа Заявка 13 2 2 9 7 - 26 8
15. Тамбов Заявка 12 1 2 9 7 - 27 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Павел Кукуян из Сочи. Помогать ему на бровках будут Андрей Веретешкин из Санкт-Петербурга и Антон Кобзев из Москвы. Резервным арбитром на этот матч назначен Артём Чистяков из Азова. 
  • Доброго времени суток дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 26-го тура чемпионата России между волгоградским "Ротором" и московским "Динамо". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2021, осталось 11 минут.


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Прогнозы 138
Ротор 1.4% (2)
X 7.2% (10)
Динамо Москва 91.3% (126)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ротор
Ничья
Динамо Москва
5.67
3.66
1.81
Все Коэффициенты
Новости
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Прогнозы на матч Ротор - Динамо Москва

Исход игры
Ротор
1.4% (2)
Ничья
7.2% (10)
Динамо Москва
91.3% (126)
Тотал 2.5
Больше
48.18% (66)
Меньше
51.82% (71)
Обе команды забьют
Да
54.74% (75)
Нет
45.26% (62)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
42.8% (59)
0:1 Динамо Москва
26.1% (36)
0:2 Динамо Москва
18.1% (25)
1:1 Ничья
7.2% (10)
1:3 Динамо Москва
2.9% (4)
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