Ротор
Позже
Стадион: Волгоград Арена
Динамо Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фламарион
|3 (1)
|0.12
|2.
|Муллин Камиль
|3
|0.12
|3.
|Понсе Андрес
|2
|0.08
|4.
|Кипиани Николай
|1
|0.04
|5.
|Серченков Сергей
|1
|0.04
|6.
|Степанов Данил
|1
|0.04
|7.
|Макаров Сергей
|0
|0
|8.
|Кожемякин Олег
|0
|0
|9.
|Николаев Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|5 (2)
|0.2
|2.
|Комличенко Николай
|4 (3)
|0.16
|3.
|Тюкавин Константин
|3
|0.12
|4.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0.12
|5.
|Моро Никола
|3 (2)
|0.12
|6.
|Захарян Арсен
|2
|0.08
|7.
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.08
|8.
|Ордец Иван
|2
|0.08
|9.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.04
|10.
|Евгеньев Роман
|1
|0.04
|11.
|Рауш Константин
|1
|0.04
|12.
|Нойштедтер Роман
|1
|0.04
|13.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.04
|14.
|Шунич Тони
|1
|0.04
|15.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|16.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.04
|17.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|18.
|Варела Гильермо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|7
|1
|2.
|Макаров Сергей
|7
|0
|3.
|Степанов Данил
|7
|0
|4.
|Жигулёв Илья
|6
|0
|5.
|Байрыев Азат
|4
|1
|6.
|Кожемякин Олег
|5
|0
|7.
|Понсе Андрес
|3
|1
|8.
|Алейник Олег
|4
|0
|9.
|Кверквелия Соломон
|4
|0
|10.
|Давиташвили Зурико
|4
|0
|11.
|Песегов Евгений
|3
|0
|12.
|Микелтадзе Бека
|3
|0
|13.
|Фламарион
|3
|0
|14.
|Манучарян Армен
|1
|1
|15.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|16.
|Маевский Иван
|1
|0
|17.
|Муллин Камиль
|1
|0
|18.
|Пискунов Антон
|1
|0
|19.
|Кипиани Николай
|1
|0
|20.
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|21.
|Серченков Сергей
|1
|0
|22.
|Чондрич Йосип
|1
|0
|23.
|Николаев Олег
|1
|0
|24.
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|8
|2
|2.
|Шиманьски Себастиан
|7
|1
|3.
|Евгеньев Роман
|5
|2
|4.
|Ордец Иван
|7
|0
|5.
|Грулёв Вячеслав
|7
|0
|6.
|Комличенко Николай
|4
|1
|7.
|Фомин Даниил
|5
|0
|8.
|Каборе Шарль
|4
|0
|9.
|Скопинцев Дмитрий
|2
|1
|10.
|Нойштедтер Роман
|3
|0
|11.
|Плиев Заурбек
|3
|0
|12.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0
|13.
|Шунин Антон
|2
|0
|14.
|Варела Гильермо
|2
|0
|15.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|16.
|Моро Никола
|2
|0
|17.
|Лесовой Даниил
|2
|0
|18.
|Слепов Сергей
|2
|0
|19.
|Sandro Schwarz
|1
|0
|20.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|21.
|Тюкавин Константин
|1
|0
|22.
|Захарян Арсен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ротор
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|Динамо Москва
|13.51% (5)
|5.41% (2)
|27.03% (10)
|24.32% (9)
|8.11% (3)
|21.62% (8)
Предыдущие игры
Ротор Последние 20 матчей: +7 =4 -9ЦСКА Москва 2:0 Ротор Ротор 0:2 Локомотив Москва Ротор 0:4 Ростов Урал 1:0 Ротор
Ротор 0:0 Химки Тамбов 1:3 Ротор Рубин 3:0 Ротор Ротор 2:1 Будучность Славия София 1:3 Ротор Ротор 2:1 Мура Ротор 1:1 Ягеллония Ротор 1:0 Арсенал Тула Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор
Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6Динамо Москва 2:2 Урал Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 4:0 Уфа Краснодар 2:3 Динамо Москва
Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Динамо Москва 2:0 Тамбов Ахмат 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех Сочи 2:0 Динамо Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|57 - 22
|54
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|49 - 30
|47
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|34 - 26
|46
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|44 - 25
|46
|5.
|Рубин
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|34 - 29
|43
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|38 - 28
|43
|7.
|Сочи
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 28
|40
|8.
|Химки
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 34
|38
|9.
|Ростов
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|32 - 27
|37
|10.
|Краснодар
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|44 - 36
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|27 - 32
|32
|12.
|Урал
|Заявка
|25
|6
|12
|7
|24 - 32
|30
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|20 - 42
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|12 - 40
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|18 - 41
|17
|16.
|Тамбов
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|15 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 7
|29
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|19 - 8
|28
|4.
|Сочи
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|5.
|Химки
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 13
|25
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|8.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|31 - 18
|24
|9.
|Урал
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 14
|19
|11.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|12.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|13.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 13
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 15
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|4 - 20
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|19 - 14
|25
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 10
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 10
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 23
|10
|12.
|Краснодар
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 18
|10
|13.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 26
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 27
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ротор - Динамо Москва
Исход игры
Ротор
4.1% (2)
Ничья
12.2% (6)
Динамо Москва
83.7% (41)
Тотал 2.5
Больше
52.08% (25)
Меньше
47.92% (23)
Обе команды забьют
Да
62.5% (30)
Нет
37.5% (18)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
46.9% (23)
0:2 Динамо Москва
18.4% (9)
0:1 Динамо Москва
16.3% (8)
1:1 Ничья
10.2% (5)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!