  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига
Боруссия М
1:0
Перерыв

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
1:0
10' Гол
Гинтер Маттиас
43' Желтая карточка
Н'Дика Эван
21
Зиппель
Тобиас
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
19
Лазаро
Валентино
8
Закария
Денис
23
Хофманн
Йонас
32
Нойхаус
Флориан
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
1
Трапп
Кевин
35
Тута
3
Ильзанкер
Штефан
2
Н'Дика
Эван
25
Дурм
Эрик
8
Соу
Джибриль
17
Роде
Себастьян
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
9
Йович
Лука
33
Андре
Силва
Боруссия М
4-5-1
Айнтрахт Фр
3-4-1-2

Ход матча

10'
Гинтер Маттиас
(Хофманн Йонас)
1:0
43'
 
Н'Дика Эван

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 12 (6) 0.41
2. Тюрам Маркус 6 0.21
3. Хофманн Йонас 5 (3) 0.17
4. Нойхаус Флориан 5 0.17
5. Плеа Алассан 4 0.14
6. Эмболо Брель 3 0.1
7. Эльведи Нико 3 0.1
8. Гинтер Маттиас 2 0.07
9. Лайнер Штефан 2 0.07
10. Вольф Ханнес 2 0.07
11. Вендт Оскар 1 0.03
12. Лазаро Валентино 1 0.03
13. Бенсебаини Рами 1 0.03
14. Закария Денис 1 0.03
15. Херрманн Патрик 0 0
16. Крамер Кристоф 0 0
17. Бенеш Ласло 0 0
Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 23 (6) 0.79
2. Камада Даити 5 0.17
3. Костич Филип 4 0.14
4. Дост Бас 4 (1) 0.14
5. Йович Лука 4 0.14
6. Юнес Амин 3 0.1
7. Баркок Аймен 2 0.07
8. Н'Дика Эван 2 0.07
9. Дурм Эрик 1 0.03
10. Хинтереггер Мартин 1 0.03
11. Ильзанкер Штефан 1 0.03
12. Абрахам Давид 1 0.03
13. Роде Себастьян 1 0.03
14. Чендлер Тимоти 1 0.03
15. Цубер Стивен 0 0
16. Соу Джибриль 0 0
17. Туре Альмами 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 8 0
2. Бенсебаини Рами 6 0
3. Штиндль Ларс 5 0
4. Крамер Кристоф 5 0
5. Тюрам Маркус 3 1
6. Эмболо Брель 4 0
7. Вендт Оскар 3 0
8. Херрманн Патрик 3 0
9. Закария Денис 3 0
10. Зоммер Янн 1 1
11. Лайнер Штефан 2 0
12. Плеа Алассан 2 0
13. Гинтер Маттиас 2 0
14. Лазаро Валентино 2 0
15. Янчке Тони 1 0
16. Хофманн Йонас 1 0
17. Эльведи Нико 1 0
Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Роде Себастьян 9 0
2. Н'Дика Эван 9 0
3. Соу Джибриль 6 0
4. Абрахам Давид 4 1
5. Хасебе Макото 5 0
6. Тута 5 0
7. Юнес Амин 5 0
8. Баркок Аймен 5 0
9. Дост Бас 3 0
10. Ильзанкер Штефан 3 0
11. Хинтереггер Мартин 3 0
12. Костич Филип 3 0
13. Камада Даити 3 0
14. Кор Доминик 2 0
15. Туре Альмами 2 0
16. Цубер Стивен 1 0
17. Дурм Эрик 1 0
18. Йович Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 17.02% (8) 17.02% (8) 14.89% (7) 23.4% (11) 10.64% (5) 17.02% (8)
 Айнтрахт Фр 13.21% (7) 18.87% (10) 16.98% (9) 5.66% (3) 30.19% (16) 15.09% (8)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Герта 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М Манчестер Сити 2:0 Боруссия М
Аугсбург 3:1 Боруссия М Боруссия М 0:1 Байер Л Боруссия М 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Боруссия М 1:2 Майнц Вольфсбург 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 Кёльн Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Герта Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Бундеслига Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия М Бундеслига
Боруссия М 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр Кубок Айнтрахт Фр 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Боруссия М 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:5 Боруссия М Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Боруссия М Кубок Айнтрахт Фр 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Боруссия М Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:1 Заявка 29 21 5 3 83 - 37 68
2. РБ Лейпциг Заявка 29 18 7 4 52 - 23 61
3. Вольфсбург 1:3 Заявка 29 15 9 5 50 - 29 54
4. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 29 14 11 4 59 - 41 53
5. Боруссия Д Заявка 28 14 4 10 58 - 41 46
6. Байер Л Заявка 28 12 8 8 45 - 32 44
7. Боруссия М 1:0 Заявка 29 11 10 8 49 - 43 43
8. Унион Берлин 2:0 Заявка 29 10 13 6 44 - 34 43
9. Фрайбург 2:0 Заявка 29 11 7 11 42 - 42 40
10. Штуттгарт 0:2 Заявка 29 10 9 10 50 - 46 39
11. Аугсбург 0:0 Заявка 29 9 6 14 29 - 42 33
12. Хоффенхайм Заявка 29 8 8 13 41 - 47 32
13. Вердер Заявка 28 7 9 12 32 - 43 30
14. Майнц Заявка 28 7 7 14 30 - 48 28
15. Арминия 0:0 Заявка 29 7 6 16 22 - 46 27
16. Герта Заявка 28 6 8 14 34 - 48 26
17. Кёльн Заявка 28 5 8 15 27 - 50 23
18. Шальке 04 0:2 Заявка 29 2 7 20 18 - 73 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:1 Заявка 14 10 4 0 51 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 15 10 3 2 25 - 11 33
3. Вольфсбург 1:3 Заявка 14 9 4 1 26 - 11 31
4. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 14 8 6 0 31 - 18 30
5. Унион Берлин 2:0 Заявка 15 6 8 1 27 - 15 26
6. Боруссия М 1:0 Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
7. Фрайбург 2:0 Заявка 15 7 4 4 28 - 20 25
8. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 28 - 16 23
9. Байер Л Заявка 14 6 4 4 27 - 20 22
10. Аугсбург 0:0 Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
11. Штуттгарт 0:2 Заявка 14 4 6 4 24 - 20 18
12. Хоффенхайм Заявка 14 5 3 6 23 - 19 18
13. Арминия 0:0 Заявка 15 5 1 9 11 - 22 16
14. Герта Заявка 14 4 3 7 18 - 26 15
15. Вердер Заявка 14 3 4 7 14 - 23 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Шальке 04 0:2 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
18. Кёльн Заявка 14 1 5 8 16 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:1 Заявка 15 11 1 3 32 - 18 34
2. РБ Лейпциг Заявка 14 8 4 2 27 - 12 28
3. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 15 6 5 4 28 - 23 23
4. Боруссия Д Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
5. Вольфсбург 1:3 Заявка 15 6 5 4 24 - 18 23
6. Байер Л Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
7. Штуттгарт 0:2 Заявка 15 6 3 6 26 - 26 21
8. Боруссия М 1:0 Заявка 14 4 6 4 26 - 26 18
9. Унион Берлин 2:0 Заявка 14 4 5 5 17 - 19 17
10. Вердер Заявка 14 4 5 5 18 - 20 17
11. Майнц Заявка 14 4 4 6 18 - 27 16
12. Фрайбург 2:0 Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
13. Кёльн Заявка 14 4 3 7 11 - 24 15
14. Хоффенхайм Заявка 15 3 5 7 18 - 28 14
15. Аугсбург 0:0 Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
16. Арминия 0:0 Заявка 14 2 5 7 11 - 24 11
17. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
18. Шальке 04 0:2 Заявка 14 0 4 10 9 - 44 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Боруссия М 39.7% (56)
X 39% (55)
Айнтрахт Фр 21.3% (30)
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Айнтрахт Фр
2.48
4.99
9.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр

Исход игры
Боруссия М
39.7% (56)
Ничья
39% (55)
Айнтрахт Фр
21.3% (30)
Тотал 2.5
Больше
63.57% (89)
Меньше
36.43% (51)
Обе команды забьют
Да
89.29% (125)
Нет
10.71% (15)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
26.2% (37)
1:1 Ничья
25.5% (36)
1:2 Айнтрахт Фр
17% (24)
2:2 Ничья
12.8% (18)
2:0 Боруссия М
5% (7)
1:0 Боруссия М
4.3% (6)
2:3 Айнтрахт Фр
2.8% (4)
3:2 Боруссия М
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 