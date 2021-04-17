Боруссия М
1:0
Перерыв
Стадион: Боруссия Парк
Айнтрахт Фр
1:0
10' ГолГинтер Маттиас
43' Желтая карточкаН'Дика Эван
30
Эльведи
Нико
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
35
Тута
25
Дурм
Эрик
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грюн МаксВратарь
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
43 Райтц РоккоПолузащитник
-
17 Вендт ОскарПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
1:0
43'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штиндль Ларс
|12 (6)
|0.41
|2.
|Тюрам Маркус
|6
|0.21
|3.
|Хофманн Йонас
|5 (3)
|0.17
|4.
|Нойхаус Флориан
|5
|0.17
|5.
|Плеа Алассан
|4
|0.14
|6.
|Эмболо Брель
|3
|0.1
|7.
|Эльведи Нико
|3
|0.1
|8.
|Гинтер Маттиас
|2
|0.07
|9.
|Лайнер Штефан
|2
|0.07
|10.
|Вольф Ханнес
|2
|0.07
|11.
|Вендт Оскар
|1
|0.03
|12.
|Лазаро Валентино
|1
|0.03
|13.
|Бенсебаини Рами
|1
|0.03
|14.
|Закария Денис
|1
|0.03
|15.
|Херрманн Патрик
|0
|0
|16.
|Крамер Кристоф
|0
|0
|17.
|Бенеш Ласло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|23 (6)
|0.79
|2.
|Камада Даити
|5
|0.17
|3.
|Костич Филип
|4
|0.14
|4.
|Дост Бас
|4 (1)
|0.14
|5.
|Йович Лука
|4
|0.14
|6.
|Юнес Амин
|3
|0.1
|7.
|Баркок Аймен
|2
|0.07
|8.
|Н'Дика Эван
|2
|0.07
|9.
|Дурм Эрик
|1
|0.03
|10.
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.03
|11.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0.03
|12.
|Абрахам Давид
|1
|0.03
|13.
|Роде Себастьян
|1
|0.03
|14.
|Чендлер Тимоти
|1
|0.03
|15.
|Цубер Стивен
|0
|0
|16.
|Соу Джибриль
|0
|0
|17.
|Туре Альмами
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нойхаус Флориан
|8
|0
|2.
|Бенсебаини Рами
|6
|0
|3.
|Штиндль Ларс
|5
|0
|4.
|Крамер Кристоф
|5
|0
|5.
|Тюрам Маркус
|3
|1
|6.
|Эмболо Брель
|4
|0
|7.
|Вендт Оскар
|3
|0
|8.
|Херрманн Патрик
|3
|0
|9.
|Закария Денис
|3
|0
|10.
|Зоммер Янн
|1
|1
|11.
|Лайнер Штефан
|2
|0
|12.
|Плеа Алассан
|2
|0
|13.
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|14.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|15.
|Янчке Тони
|1
|0
|16.
|Хофманн Йонас
|1
|0
|17.
|Эльведи Нико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роде Себастьян
|9
|0
|2.
|Н'Дика Эван
|9
|0
|3.
|Соу Джибриль
|6
|0
|4.
|Абрахам Давид
|4
|1
|5.
|Хасебе Макото
|5
|0
|6.
|Тута
|5
|0
|7.
|Юнес Амин
|5
|0
|8.
|Баркок Аймен
|5
|0
|9.
|Дост Бас
|3
|0
|10.
|Ильзанкер Штефан
|3
|0
|11.
|Хинтереггер Мартин
|3
|0
|12.
|Костич Филип
|3
|0
|13.
|Камада Даити
|3
|0
|14.
|Кор Доминик
|2
|0
|15.
|Туре Альмами
|2
|0
|16.
|Цубер Стивен
|1
|0
|17.
|Дурм Эрик
|1
|0
|18.
|Йович Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|17.02% (8)
|17.02% (8)
|14.89% (7)
|23.4% (11)
|10.64% (5)
|17.02% (8)
|Айнтрахт Фр
|13.21% (7)
|18.87% (10)
|16.98% (9)
|5.66% (3)
|30.19% (16)
|15.09% (8)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =4 -8Герта 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М Манчестер Сити 2:0 Боруссия М
Аугсбург 3:1 Боруссия М Боруссия М 0:1 Байер Л Боруссия М 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Боруссия М 1:2 Майнц Вольфсбург 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 Кёльн Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +12 =5 -3Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Герта Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Боруссия М 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр Кубок Айнтрахт Фр 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Боруссия М 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:5 Боруссия М Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Боруссия М Кубок Айнтрахт Фр 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Боруссия М Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|3:1 Заявка
|29
|21
|5
|3
|83 - 37
|68
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|29
|18
|7
|4
|52 - 23
|61
|3.
|Вольфсбург
|1:3 Заявка
|29
|15
|9
|5
|50 - 29
|54
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|29
|14
|11
|4
|59 - 41
|53
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|58 - 41
|46
|6.
|Байер Л
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|45 - 32
|44
|7.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|29
|11
|10
|8
|49 - 43
|43
|8.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|29
|10
|13
|6
|44 - 34
|43
|9.
|Фрайбург
|2:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 42
|40
|10.
|Штуттгарт
|0:2 Заявка
|29
|10
|9
|10
|50 - 46
|39
|11.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|29
|9
|6
|14
|29 - 42
|33
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|41 - 47
|32
|13.
|Вердер
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|32 - 43
|30
|14.
|Майнц
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|30 - 48
|28
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|29
|7
|6
|16
|22 - 46
|27
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|34 - 48
|26
|17.
|Кёльн
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|27 - 50
|23
|18.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|29
|2
|7
|20
|18 - 73
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|3:1 Заявка
|14
|10
|4
|0
|51 - 19
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|3.
|Вольфсбург
|1:3 Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 11
|31
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 18
|30
|5.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|15
|6
|8
|1
|27 - 15
|26
|6.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|7.
|Фрайбург
|2:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 20
|25
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|28 - 16
|23
|9.
|Байер Л
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 20
|22
|10.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 22
|19
|11.
|Штуттгарт
|0:2 Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 20
|18
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 19
|18
|13.
|Арминия
|0:0 Заявка
|15
|5
|1
|9
|11 - 22
|16
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|15.
|Вердер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 23
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|18.
|Кёльн
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|3:1 Заявка
|15
|11
|1
|3
|32 - 18
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 12
|28
|3.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 23
|23
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 25
|23
|5.
|Вольфсбург
|1:3 Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Байер Л
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|7.
|Штуттгарт
|0:2 Заявка
|15
|6
|3
|6
|26 - 26
|21
|8.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|26 - 26
|18
|9.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|10.
|Вердер
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 20
|17
|11.
|Майнц
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 27
|16
|12.
|Фрайбург
|2:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|13.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 24
|15
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 28
|14
|15.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 24
|11
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|18.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|14
|0
|4
|10
|9 - 44
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Боруссия М
39.7% (56)
Ничья
39% (55)
Айнтрахт Фр
21.3% (30)
Тотал 2.5
Больше
63.57% (89)
Меньше
36.43% (51)
Обе команды забьют
Да
89.29% (125)
Нет
10.71% (15)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
26.2% (37)
1:1 Ничья
25.5% (36)
1:2 Айнтрахт Фр
17% (24)
2:2 Ничья
12.8% (18)
2:0 Боруссия М
5% (7)
1:0 Боруссия М
4.3% (6)
2:3 Айнтрахт Фр
2.8% (4)
3:2 Боруссия М
1.4% (2)
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