Второй тайм

96' Боруссия М заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Г О О О О Л - Вольф Ханнес изменил счет на табло!

95' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Рокко Райц получил желтую карточку от судьи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Чендлер Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Баркок Аймен пробил чуть мимо штанги!

90' Матч возобновится спорным мячом

90' Закария Денис получил травму и заменен. Рокко Райц выходит на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Нойхаус Флориан не смог попасть в створ ударом издали

88' Лазаро Валентино оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Вратарь парирует удар, который нанес Юнес Амин , и мяч снова в игре

83' Хорошую попытку сделал Андре Силва . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

80' Хофманн Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Чендлер Тимоти получил желтую карточку от судьи

77' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Тюрам Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Гинтер Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Рефери не любит споров - именно за это Андре Силва сейчас получил желтую

73' Юнес Амин не смог попасть в створ ударом издали

72' Юнес Амин наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

72' Соу Джибриль из команды Айнтрахт Фр сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

71' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

70' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Тута выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Эльведи Нико и попал в каркас ворот!

65' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

64' Андре Силва оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Зиппель Тобиас взял и забрал мяч на выходе

63' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Дурм Эрик не смог попасть в створ ударом издали

60' Г О О О О Л - Хофманн Йонас изменил счет на табло!

60' Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Боруссия М пробьет пенальти!

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

54' Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Ильзанкер Штефан получил желтую карточку от судьи

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Тута получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Тута на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Как он промахнулся? Тюрам Маркус имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

49' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Лайнер Штефан не смог попасть в створ ударом издали

47' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Бенсебаини Рами получил желтую карточку от судьи