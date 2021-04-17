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Боруссия М
4:0
Конец матча

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
1:0
10' Гол
Гинтер Маттиас
43' Желтая карточка
Н'Дика Эван
46' Желтая карточка
Бенсебаини Рами
53' Желтая карточка
Ильзанкер Штефан
2:0
60' Гол
Хофманн Йонас
3:0
67' Гол
Бенсебаини Рами
75' Желтая карточка
Андре Силва
78' Желтая карточка
Чендлер Тимоти
90' Желтая карточка
Райтц Рокко
4:0
90' Гол
Вольф Ханнес
90'+7
21
Зиппель
Тобиас
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
19
Лазаро
Валентино
8
Закария
Денис
23
Хофманн
Йонас
32
Нойхаус
Флориан
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
1
Трапп
Кевин
35
Тута
3
Ильзанкер
Штефан
2
Н'Дика
Эван
25
Дурм
Эрик
8
Соу
Джибриль
17
Роде
Себастьян
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
9
Йович
Лука
33
Андре
Силва
Боруссия М
4-5-1
Айнтрахт Фр
3-4-1-2

Ход матча

10'
Гинтер Маттиас
(Хофманн Йонас)
1:0
43'
 
Н'Дика Эван
46'
Бенсебаини Рами
 
53'
 
Ильзанкер Штефан
60'
Хофманн Йонас
(Нойхаус Флориан)
2:0
65'
 
Хасебе Макото
Ильзанкер Штефан
65'
 
Чендлер Тимоти
Роде Себастьян
65'
 
Юнес Амин
Дурм Эрик
67'
Бенсебаини Рами
3:0
75'
 
Андре Силва
78'
 
Чендлер Тимоти
78'
Эмболо Брель
Тюрам Маркус
 
82'
Херрманн Патрик
Хофманн Йонас
 
84'
 
Баркок Аймен
Камада Даити
90'
Вольф Ханнес
Лазаро Валентино
 
90'
Райтц Рокко
Закария Денис
 
90'
Вендт Оскар
Бенсебаини Рами
 
90'
Райтц Рокко
 
90'
Вольф Ханнес
(Херрманн Патрик)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 12 Удары по воротам 11
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 8
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 12 (6) 0.41
2. Хофманн Йонас 6 (3) 0.21
3. Тюрам Маркус 6 0.21
4. Нойхаус Флориан 5 0.17
5. Плеа Алассан 4 0.14
6. Эмболо Брель 3 0.1
7. Эльведи Нико 3 0.1
8. Вольф Ханнес 3 0.1
9. Гинтер Маттиас 2 0.07
10. Лайнер Штефан 2 0.07
11. Бенсебаини Рами 2 0.07
12. Вендт Оскар 1 0.03
13. Лазаро Валентино 1 0.03
14. Закария Денис 1 0.03
15. Херрманн Патрик 0 0
16. Крамер Кристоф 0 0
17. Бенеш Ласло 0 0
Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 23 (6) 0.79
2. Камада Даити 5 0.17
3. Костич Филип 4 0.14
4. Дост Бас 4 (1) 0.14
5. Йович Лука 4 0.14
6. Юнес Амин 3 0.1
7. Баркок Аймен 2 0.07
8. Н'Дика Эван 2 0.07
9. Дурм Эрик 1 0.03
10. Хинтереггер Мартин 1 0.03
11. Ильзанкер Штефан 1 0.03
12. Абрахам Давид 1 0.03
13. Роде Себастьян 1 0.03
14. Чендлер Тимоти 1 0.03
15. Цубер Стивен 0 0
16. Соу Джибриль 0 0
17. Туре Альмами 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 8 0
2. Бенсебаини Рами 7 0
3. Штиндль Ларс 5 0
4. Крамер Кристоф 5 0
5. Тюрам Маркус 3 1
6. Эмболо Брель 4 0
7. Вендт Оскар 3 0
8. Херрманн Патрик 3 0
9. Закария Денис 3 0
10. Зоммер Янн 1 1
11. Лайнер Штефан 2 0
12. Плеа Алассан 2 0
13. Гинтер Маттиас 2 0
14. Лазаро Валентино 2 0
15. Янчке Тони 1 0
16. Хофманн Йонас 1 0
17. Эльведи Нико 1 0
18. Райтц Рокко 1 0
Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Роде Себастьян 9 0
2. Н'Дика Эван 9 0
3. Соу Джибриль 6 0
4. Абрахам Давид 4 1
5. Хасебе Макото 5 0
6. Тута 5 0
7. Юнес Амин 5 0
8. Баркок Аймен 5 0
9. Ильзанкер Штефан 4 0
10. Дост Бас 3 0
11. Хинтереггер Мартин 3 0
12. Костич Филип 3 0
13. Камада Даити 3 0
14. Кор Доминик 2 0
15. Туре Альмами 2 0
16. Цубер Стивен 1 0
17. Чендлер Тимоти 1 0
18. Дурм Эрик 1 0
19. Андре Силва 1 0
20. Йович Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 17.65% (9) 15.69% (8) 13.73% (7) 23.53% (12) 11.76% (6) 17.65% (9)
 Айнтрахт Фр 13.21% (7) 18.87% (10) 16.98% (9) 5.66% (3) 30.19% (16) 15.09% (8)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Герта 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М Манчестер Сити 2:0 Боруссия М
Аугсбург 3:1 Боруссия М Боруссия М 0:1 Байер Л Боруссия М 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Боруссия М 1:2 Майнц Вольфсбург 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 Кёльн Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Герта Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Бундеслига Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия М Бундеслига
Боруссия М 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр Кубок Айнтрахт Фр 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Боруссия М 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:5 Боруссия М Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Боруссия М Кубок Айнтрахт Фр 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Боруссия М Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 29 21 5 3 83 - 38 68
2. РБ Лейпциг Заявка 29 18 7 4 52 - 23 61
3. Вольфсбург Заявка 29 15 9 5 51 - 29 54
4. Айнтрахт Фр Заявка 29 14 11 4 59 - 44 53
5. Байер Л Заявка 29 13 8 8 48 - 32 47
6. Боруссия Д Заявка 28 14 4 10 58 - 41 46
7. Боруссия М Заявка 29 11 10 8 52 - 43 43
8. Унион Берлин Заявка 29 10 13 6 44 - 35 43
9. Фрайбург Заявка 29 11 7 11 44 - 42 40
10. Штуттгарт Заявка 29 10 9 10 51 - 46 39
11. Аугсбург Заявка 29 9 6 14 29 - 42 33
12. Хоффенхайм Заявка 29 8 8 13 41 - 47 32
13. Вердер Заявка 28 7 9 12 32 - 43 30
14. Майнц Заявка 28 7 7 14 30 - 48 28
15. Арминия Заявка 29 7 6 16 22 - 46 27
16. Герта Заявка 28 6 8 14 34 - 48 26
17. Кёльн Заявка 29 5 8 16 27 - 53 23
18. Шальке 04 Заявка 29 2 7 20 18 - 75 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 4 0 51 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 15 10 3 2 25 - 11 33
3. Вольфсбург Заявка 14 9 4 1 27 - 11 31
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 6 0 31 - 18 30
5. Унион Берлин Заявка 15 6 8 1 27 - 16 26
6. Байер Л Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
7. Боруссия М Заявка 15 7 4 4 26 - 17 25
8. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
9. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 28 - 16 23
10. Аугсбург Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
11. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 24 - 20 18
12. Хоффенхайм Заявка 14 5 3 6 23 - 19 18
13. Арминия Заявка 15 5 1 9 11 - 22 16
14. Герта Заявка 14 4 3 7 18 - 26 15
15. Вердер Заявка 14 3 4 7 14 - 23 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Шальке 04 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
18. Кёльн Заявка 14 1 5 8 16 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 1 3 32 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 14 8 4 2 27 - 12 28
3. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 5 4 28 - 26 23
4. Боруссия Д Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
5. Вольфсбург Заявка 15 6 5 4 24 - 18 23
6. Байер Л Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
7. Штуттгарт Заявка 15 6 3 6 27 - 26 21
8. Боруссия М Заявка 14 4 6 4 26 - 26 18
9. Унион Берлин Заявка 14 4 5 5 17 - 19 17
10. Вердер Заявка 14 4 5 5 18 - 20 17
11. Майнц Заявка 14 4 4 6 18 - 27 16
12. Фрайбург Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
13. Кёльн Заявка 15 4 3 8 11 - 27 15
14. Хоффенхайм Заявка 15 3 5 7 18 - 28 14
15. Аугсбург Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
16. Арминия Заявка 14 2 5 7 11 - 24 11
17. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
18. Шальке 04 Заявка 14 0 4 10 9 - 46 4
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Новости матча
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  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Боруссия М 39.7% (56)
X 39% (55)
Айнтрахт Фр 21.3% (30)
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Прогнозы на матч Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр

Исход игры
Боруссия М
39.7% (56)
Ничья
39% (55)
Айнтрахт Фр
21.3% (30)
Тотал 2.5
Больше
63.57% (89)
Меньше
36.43% (51)
Обе команды забьют
Да
89.29% (125)
Нет
10.71% (15)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
26.2% (37)
1:1 Ничья
25.5% (36)
1:2 Айнтрахт Фр
17% (24)
2:2 Ничья
12.8% (18)
2:0 Боруссия М
5% (7)
1:0 Боруссия М
4.3% (6)
2:3 Айнтрахт Фр
2.8% (4)
3:2 Боруссия М
1.4% (2)
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