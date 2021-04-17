Фрайбург
2:0
Перерыв
Стадион: Шварцвальд
Шальке 04
1:0
7' ГолХёлер Лукас
9' Желтая карточкаСантамария Батист
21' Желтая карточкаХунтелаар Клаас-Ян
2:0
22' ПенальтиШаллаи Роланд
29' Желтая карточкаХайнц Доминик
31
Беккер
Тимо
33
Тиау
Малик
38
Mehmet
Aydin
25
Арит
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Чон У-ЁнНападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
-
38 Mehmet AydinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Арит АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
-
43 Хопп МэттьюПолузащитник
-
7 Ют МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Dimitrios Grammozis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
7'
1:0
22'
2:0
29'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шаллаи Роланд
|8 (1)
|0.28
|2.
|Грифо Винченцо
|7 (3)
|0.24
|3.
|Петерсен Нильс
|7 (1)
|0.24
|4.
|Демирович Эрмедин
|4
|0.14
|5.
|Хёлер Лукас
|4
|0.14
|6.
|Линхарт Филипп
|4
|0.14
|7.
|Чон У-Ён
|3
|0.1
|8.
|Хёфлер Николас
|1
|0.03
|9.
|Шмид Жонатан
|1
|0.03
|10.
|Сантамария Батист
|1
|0.03
|11.
|Гульде Мануэль
|1
|0.03
|12.
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|13.
|Кюблер Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хопп Мэттью
|5
|0.17
|2.
|Ют Марк
|2
|0.07
|3.
|Раман Бенито
|2
|0.07
|4.
|Арит Амин
|1
|0.03
|5.
|Сердар Суат
|1
|0.03
|6.
|Маскарель Омар
|1
|0.03
|7.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|1
|0.03
|8.
|Колашинац Сеад
|1
|0.03
|9.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.03
|10.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.03
|11.
|Тиау Малик
|1
|0.03
|12.
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|13.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|14.
|Боздоган Джан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хёфлер Николас
|10
|0
|2.
|Хёлер Лукас
|5
|0
|3.
|Сантамария Батист
|5
|0
|4.
|Демирович Эрмедин
|5
|0
|5.
|Шмид Жонатан
|4
|0
|6.
|Гульде Мануэль
|3
|0
|7.
|Хайнц Доминик
|3
|0
|8.
|Линхарт Филипп
|3
|0
|9.
|Шаллаи Роланд
|3
|0
|10.
|Кюблер Лукас
|2
|0
|11.
|Грифо Винченцо
|2
|0
|12.
|Гюнтер Кристиан
|2
|0
|13.
|Квон Чхан Хун
|2
|0
|14.
|Шлоттербек Кевен
|2
|0
|15.
|Темпельман Лино
|2
|0
|16.
|Хаберер Яник
|1
|0
|17.
|Тиль Гус
|1
|0
|18.
|Кайтель Янник
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|5
|1
|2.
|Маскарель Омар
|6
|0
|3.
|Стамбули Бенжамен
|4
|0
|4.
|Ют Марк
|4
|0
|5.
|Сане Салиф
|4
|0
|6.
|Колашинац Сеад
|3
|0
|7.
|Арит Амин
|3
|0
|8.
|Тиау Малик
|3
|0
|9.
|Хопп Мэттью
|3
|0
|10.
|Ферман Ральф
|2
|0
|11.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|2
|0
|12.
|Настасич Матия
|2
|0
|13.
|Скрибски Стивен
|2
|0
|14.
|Раман Бенито
|2
|0
|15.
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|16.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|17.
|Виллиам Фуртадо
|2
|0
|18.
|Сердар Суат
|2
|0
|19.
|Бурджеллаб Нассим
|2
|0
|20.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|21.
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|22.
|Мендиль Хамза
|1
|0
|23.
|Людевиг Килиан
|1
|0
|24.
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|25.
|Беккер Тимо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрайбург
|17.95% (7)
|7.69% (3)
|15.38% (6)
|23.08% (9)
|23.08% (9)
|12.82% (5)
|Шальке 04
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Фрайбург Последние 20 матчей: +10 =2 -8Арминия 1:0 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Фрайбург 2:0 Базель Фрайбург 2:0 Аугсбург
Майнц 1:0 Фрайбург Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг Байер Л 1:2 Фрайбург Фрайбург 0:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Боруссия Д Вольфсбург 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Штуттгарт Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Фрайбург Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург Фрайбург 4:1 Герта Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия
Шальке 04 Последние 20 матчей: +3 =4 -13Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04
Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04
Последние игры между собой
Фрайбург: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Шальке 04: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Фрайбург 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Фрайбург 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 0:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:0 Шальке 04 Бундеслига Фрайбург 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:2 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 1:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Фрайбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|3:1 Заявка
|29
|21
|5
|3
|83 - 37
|68
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|29
|18
|7
|4
|52 - 23
|61
|3.
|Вольфсбург
|1:3 Заявка
|29
|15
|9
|5
|50 - 29
|54
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|29
|14
|11
|4
|59 - 41
|53
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|58 - 41
|46
|6.
|Байер Л
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|45 - 32
|44
|7.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|29
|11
|10
|8
|49 - 43
|43
|8.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|29
|10
|13
|6
|44 - 34
|43
|9.
|Фрайбург
|2:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 42
|40
|10.
|Штуттгарт
|0:2 Заявка
|29
|10
|9
|10
|50 - 46
|39
|11.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|29
|9
|6
|14
|29 - 42
|33
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|41 - 47
|32
|13.
|Вердер
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|32 - 43
|30
|14.
|Майнц
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|30 - 48
|28
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|29
|7
|6
|16
|22 - 46
|27
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|34 - 48
|26
|17.
|Кёльн
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|27 - 50
|23
|18.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|29
|2
|7
|20
|18 - 73
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|3:1 Заявка
|14
|10
|4
|0
|51 - 19
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|3.
|Вольфсбург
|1:3 Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 11
|31
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 18
|30
|5.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|15
|6
|8
|1
|27 - 15
|26
|6.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|7.
|Фрайбург
|2:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 20
|25
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|28 - 16
|23
|9.
|Байер Л
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 20
|22
|10.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 22
|19
|11.
|Штуттгарт
|0:2 Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 20
|18
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 19
|18
|13.
|Арминия
|0:0 Заявка
|15
|5
|1
|9
|11 - 22
|16
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|15.
|Вердер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 23
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|18.
|Кёльн
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|3:1 Заявка
|15
|11
|1
|3
|32 - 18
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 12
|28
|3.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 23
|23
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 25
|23
|5.
|Вольфсбург
|1:3 Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Байер Л
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|7.
|Штуттгарт
|0:2 Заявка
|15
|6
|3
|6
|26 - 26
|21
|8.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|26 - 26
|18
|9.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|10.
|Вердер
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 20
|17
|11.
|Майнц
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 27
|16
|12.
|Фрайбург
|2:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|13.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 24
|15
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 28
|14
|15.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 24
|11
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|18.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|14
|0
|4
|10
|9 - 44
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Фрайбург 2:0 Шальке 04
Исход игры
Фрайбург
82.4% (117)
Ничья
9.2% (13)
Шальке 04
8.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
54.61% (77)
Меньше
45.39% (64)
Обе команды забьют
Да
60.28% (85)
Нет
39.72% (56)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
38% (54)
1:0 Фрайбург
18.3% (26)
2:0 Фрайбург
14.8% (21)
1:1 Ничья
8.5% (12)
3:1 Фрайбург
7.7% (11)
1:2 Шальке 04
4.2% (6)
0:1 Шальке 04
2.1% (3)
3:0 Фрайбург
2.1% (3)
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