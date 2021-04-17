Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Фрайбург нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

46' Стамбули Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Хёлер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Mehmet Aydin из команды Шальке 04 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

39' Хёлер Лукас из команды Фрайбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

36' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Выглядело как неплохой момент. Арит Амин из команды Шальке 04 закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

35' Отличные скиллы показывает Арит Амин , обводя своих соперников

34' Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Ферман Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Хёлер Лукас из команды Фрайбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

29' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Хайнц Доминик получает желтую карточку за толчок соперника.

29' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

27' Хорошую попытку сделал Демирович Эрмедин . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Отличные скиллы показывает Демирович Эрмедин , обводя своих соперников

27' Шаллаи Роланд разрезает оборону соперника отличным пасом

22' Г О О О О Л - Шаллаи Роланд из команды Фрайбург забивает с точки!

21' Хунтелаар Клаас-Ян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

21' После проверки VAR судья изменил решение - Фрайбург пробьет пенальти!

21' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Хёфлер Николас и попал в каркас ворот!

18' Отличные скиллы показывает Демирович Эрмедин , обводя своих соперников

18' Хёфлер Николас разрезает оборону соперника отличным пасом

17' Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе

17' Сердар Суат из команды Шальке 04 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Тиау Малик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Mehmet Aydin выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Игра в одни ворота сейчас. Фрайбург доминирует и владеет мячом

12' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Боздоган Джан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Сантамария Батист совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

9' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Шмид Жонатан разрезает оборону соперника отличным пасом

6' Шмид Жонатан из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Тиау Малик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Шмид Жонатан из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Демирович Эрмедин бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

3' Маскарель Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.