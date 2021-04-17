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Фрайбург
2:0
Перерыв

Стадион:
Шальке 04
0'
1:0
7' Гол
Хёлер Лукас
9' Желтая карточка
Сантамария Батист
21' Желтая карточка
Хунтелаар Клаас-Ян
2:0
22' Пенальти
Шаллаи Роланд
29' Желтая карточка
Хайнц Доминик
21
Мюллер
Флориан
3
Линхарт
Филипп
31
Шлоттербек
Кевен
23
Хайнц
Доминик
7
Шмид
Жонатан
8
Сантамария
Батист
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
11
Демирович
Эрмедин
9
Хёлер
Лукас
1
Ферман
Ральф
31
Беккер
Тимо
17
Стамбули
Бенжамен
33
Тиау
Малик
38
Mehmet
Aydin
6
Маскарель
Омар
20
Колашинац
Сеад
8
Сердар
Суат
40
Боздоган
Джан
21
Хунтелаар
Клаас-Ян
25
Арит
Амин
Фрайбург
3-4-3
Шальке 04
3-3-2-2

Ход матча

7'
Хёлер Лукас
(Сантамария Батист)
1:0
9'
Сантамария Батист
 
21'
 
Хунтелаар Клаас-Ян
22'
Шаллаи Роланд
2:0
29'
Хайнц Доминик
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шаллаи Роланд 8 (1) 0.28
2. Грифо Винченцо 7 (3) 0.24
3. Петерсен Нильс 7 (1) 0.24
4. Демирович Эрмедин 4 0.14
5. Хёлер Лукас 4 0.14
6. Линхарт Филипп 4 0.14
7. Чон У-Ён 3 0.1
8. Хёфлер Николас 1 0.03
9. Шмид Жонатан 1 0.03
10. Сантамария Батист 1 0.03
11. Гульде Мануэль 1 0.03
12. Гюнтер Кристиан 0 0
13. Кюблер Лукас 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хопп Мэттью 5 0.17
2. Ют Марк 2 0.07
3. Раман Бенито 2 0.07
4. Арит Амин 1 0.03
5. Сердар Суат 1 0.03
6. Маскарель Омар 1 0.03
7. Хунтелаар Клаас-Ян 1 0.03
8. Колашинац Сеад 1 0.03
9. Пасьенса Гонсало 1 0.03
10. Бурджеллаб Нассим 1 0.03
11. Тиау Малик 1 0.03
12. Стамбули Бенжамен 0 0
13. Ощипка Бастиан 0 0
14. Боздоган Джан 0 0

Карточки

Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 10 0
2. Хёлер Лукас 5 0
3. Сантамария Батист 5 0
4. Демирович Эрмедин 5 0
5. Шмид Жонатан 4 0
6. Гульде Мануэль 3 0
7. Хайнц Доминик 3 0
8. Линхарт Филипп 3 0
9. Шаллаи Роланд 3 0
10. Кюблер Лукас 2 0
11. Грифо Винченцо 2 0
12. Гюнтер Кристиан 2 0
13. Квон Чхан Хун 2 0
14. Шлоттербек Кевен 2 0
15. Темпельман Лино 2 0
16. Хаберер Яник 1 0
17. Тиль Гус 1 0
18. Кайтель Янник 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 5 1
2. Маскарель Омар 6 0
3. Стамбули Бенжамен 4 0
4. Ют Марк 4 0
5. Сане Салиф 4 0
6. Колашинац Сеад 3 0
7. Арит Амин 3 0
8. Тиау Малик 3 0
9. Хопп Мэттью 3 0
10. Ферман Ральф 2 0
11. Хунтелаар Клаас-Ян 2 0
12. Настасич Матия 2 0
13. Скрибски Стивен 2 0
14. Раман Бенито 2 0
15. Бенталеб Набиль 2 0
16. Пасьенса Гонсало 2 0
17. Виллиам Фуртадо 2 0
18. Сердар Суат 2 0
19. Бурджеллаб Нассим 2 0
20. Ибишевич Ведад 1 0
21. Ощипка Бастиан 1 0
22. Мендиль Хамза 1 0
23. Людевиг Килиан 1 0
24. Кутуджу Ахмед 1 0
25. Беккер Тимо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрайбург 17.95% (7) 7.69% (3) 15.38% (6) 23.08% (9) 23.08% (9) 12.82% (5)
 Шальке 04 5.88% (1) 17.65% (3) 23.53% (4) 17.65% (3) 17.65% (3) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Фрайбург Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Арминия 1:0 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Фрайбург 2:0 Базель Фрайбург 2:0 Аугсбург
Майнц 1:0 Фрайбург Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг Байер Л 1:2 Фрайбург Фрайбург 0:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Боруссия Д Вольфсбург 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Штуттгарт Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Фрайбург Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург Фрайбург 4:1 Герта Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия
Шальке 04 Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04
Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04

Последние игры между собой

Фрайбург: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Шальке 04: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Шальке 04 0:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 4:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 0:0 Фрайбург Бундеслига
Фрайбург 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Фрайбург 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 0:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:0 Шальке 04 Бундеслига Фрайбург 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:2 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 1:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Фрайбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:1 Заявка 29 21 5 3 83 - 37 68
2. РБ Лейпциг Заявка 29 18 7 4 52 - 23 61
3. Вольфсбург 1:3 Заявка 29 15 9 5 50 - 29 54
4. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 29 14 11 4 59 - 41 53
5. Боруссия Д Заявка 28 14 4 10 58 - 41 46
6. Байер Л Заявка 28 12 8 8 45 - 32 44
7. Боруссия М 1:0 Заявка 29 11 10 8 49 - 43 43
8. Унион Берлин 2:0 Заявка 29 10 13 6 44 - 34 43
9. Фрайбург 2:0 Заявка 29 11 7 11 42 - 42 40
10. Штуттгарт 0:2 Заявка 29 10 9 10 50 - 46 39
11. Аугсбург 0:0 Заявка 29 9 6 14 29 - 42 33
12. Хоффенхайм Заявка 29 8 8 13 41 - 47 32
13. Вердер Заявка 28 7 9 12 32 - 43 30
14. Майнц Заявка 28 7 7 14 30 - 48 28
15. Арминия 0:0 Заявка 29 7 6 16 22 - 46 27
16. Герта Заявка 28 6 8 14 34 - 48 26
17. Кёльн Заявка 28 5 8 15 27 - 50 23
18. Шальке 04 0:2 Заявка 29 2 7 20 18 - 73 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:1 Заявка 14 10 4 0 51 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 15 10 3 2 25 - 11 33
3. Вольфсбург 1:3 Заявка 14 9 4 1 26 - 11 31
4. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 14 8 6 0 31 - 18 30
5. Унион Берлин 2:0 Заявка 15 6 8 1 27 - 15 26
6. Боруссия М 1:0 Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
7. Фрайбург 2:0 Заявка 15 7 4 4 28 - 20 25
8. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 28 - 16 23
9. Байер Л Заявка 14 6 4 4 27 - 20 22
10. Аугсбург 0:0 Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
11. Штуттгарт 0:2 Заявка 14 4 6 4 24 - 20 18
12. Хоффенхайм Заявка 14 5 3 6 23 - 19 18
13. Арминия 0:0 Заявка 15 5 1 9 11 - 22 16
14. Герта Заявка 14 4 3 7 18 - 26 15
15. Вердер Заявка 14 3 4 7 14 - 23 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Шальке 04 0:2 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
18. Кёльн Заявка 14 1 5 8 16 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:1 Заявка 15 11 1 3 32 - 18 34
2. РБ Лейпциг Заявка 14 8 4 2 27 - 12 28
3. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 15 6 5 4 28 - 23 23
4. Боруссия Д Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
5. Вольфсбург 1:3 Заявка 15 6 5 4 24 - 18 23
6. Байер Л Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
7. Штуттгарт 0:2 Заявка 15 6 3 6 26 - 26 21
8. Боруссия М 1:0 Заявка 14 4 6 4 26 - 26 18
9. Унион Берлин 2:0 Заявка 14 4 5 5 17 - 19 17
10. Вердер Заявка 14 4 5 5 18 - 20 17
11. Майнц Заявка 14 4 4 6 18 - 27 16
12. Фрайбург 2:0 Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
13. Кёльн Заявка 14 4 3 7 11 - 24 15
14. Хоффенхайм Заявка 15 3 5 7 18 - 28 14
15. Аугсбург 0:0 Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
16. Арминия 0:0 Заявка 14 2 5 7 11 - 24 11
17. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
18. Шальке 04 0:2 Заявка 14 0 4 10 9 - 44 4
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Фрайбург 82.4% (117)
X 9.2% (13)
Шальке 04 8.5% (12)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Шальке 04
1.69
8.07
65.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фрайбург 2:0 Шальке 04 онлайн

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Прогнозы на матч Фрайбург 2:0 Шальке 04

Исход игры
Фрайбург
82.4% (117)
Ничья
9.2% (13)
Шальке 04
8.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
54.61% (77)
Меньше
45.39% (64)
Обе команды забьют
Да
60.28% (85)
Нет
39.72% (56)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
38% (54)
1:0 Фрайбург
18.3% (26)
2:0 Фрайбург
14.8% (21)
1:1 Ничья
8.5% (12)
3:1 Фрайбург
7.7% (11)
1:2 Шальке 04
4.2% (6)
0:1 Шальке 04
2.1% (3)
3:0 Фрайбург
2.1% (3)
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