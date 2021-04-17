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Байер Л
3:0
Конец матча

Стадион:
Кёльн
0'
1:0
5' Гол
Бэйли Леон
40' Желтая карточка
Тапсоба Эдмон
2:0
51' Гол
Диаби Мусса
3:0
76' Гол
Бэйли Леон
90' Желтая карточка
Кцихос Рафаэль
90'+1
1
Градецки
Лукаш
16
Едвай
Тин
5
Бендер
Свен
12
Тапсоба
Эдмон
18
Венделл
Боргес
20
Арангис
Чарлес
25
Паласиос
Эксекиэль
19
Диаби
Мусса
11
Амири
Надим
9
Бэйли
Леон
14
Шик
Патрик
1
Хорн
Тимо
19
Эхизибуэ
Кингсли
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
23
Хорн
Яннес
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
31
Вольф
Мариус
13
Майер
Макс
11
Кайнц
Флориан
43
Деннис
Эммануэль
Байер Л
4-2-3-1
Кёльн
4-2-3-1

Ход матча

5'
Бэйли Леон
(Диаби Мусса)
1:0
40'
Тапсоба Эдмон
 
46'
Та Джонатан
Едвай Тин
 
46'
Фримпонг Жереми
Паласиос Эксекиэль
 
51'
Диаби Мусса
(Бэйли Леон)
2:0
57'
Синкгравен Дэйли
Венделл Боргес
 
70'
 
Дрекслер Доминик
Кайнц Флориан
70'
 
Шмиц Бенно
Эхизибуэ Кингсли
70'
 
Каттербах Ноа
Хорн Яннес
73'
Демирбай Керем
Диаби Мусса
 
76'
Бэйли Леон
(Демирбай Керем)
3:0
79'
 
Эзкан Салих
Скири Эйе
83'
Аларио Лукас
Бэйли Леон
 
85'
 
Лимниос Димитрис
Вольф Мариус
90'
 
Кцихос Рафаэль

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 10 (2) 0.34
2. Шик Патрик 9 0.31
3. Бэйли Леон 8 0.28
4. Диаби Мусса 4 0.14
5. Вирц Флориан 4 0.14
6. Демирбай Керем 3 0.1
7. Амири Надим 2 0.07
8. Баумгартлингер Юлиан 2 0.07
9. Грэй Демарай 1 0.03
10. Драгович Александр 1 0.03
11. Вайзер Митчелл 1 0.03
12. Та Джонатан 1 0.03
13. Тапсоба Эдмон 1 0.03
14. Бендер Ларс 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуда Ондрей 5 (3) 0.17
2. Реджбекай Элвис 5 0.17
3. Скири Эйе 5 0.17
4. Тилманн Ян 2 0.07
5. Дрекслер Доминик 2 0.07
6. Вольф Мариус 2 0.07
7. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.07
8. Хектор Йонас 1 0.03
9. Кцихос Рафаэль 1 0.03
10. Якобс Исмаил 1 0.03
11. Эхизибуэ Кингсли 0 0
12. Эзкан Салих 0 0
13. Деннис Эммануэль 0 0
14. Борнаув Себастьян 0 0

Карточки

Байер Л
# Игрок      
1. Бэйли Леон 6 0
2. Диаби Мусса 5 0
3. Арангис Чарлес 4 0
4. Амири Надим 4 0
5. Тапсоба Эдмон 4 0
6. Драгович Александр 3 0
7. Венделл Боргес 3 0
8. Та Джонатан 3 0
9. Синкгравен Дэйли 3 0
10. Шик Патрик 3 0
11. Бендер Ларс 2 0
12. Аларио Лукас 2 0
13. Беллараби Карим 2 0
14. Демирбай Керем 2 0
15. Фосу-Менса Тимоти 2 0
16. Бендер Свен 1 0
17. Баумгартлингер Юлиан 1 0
18. Градецки Лукаш 1 0
19. Фримпонг Жереми 1 0
20. Вирц Флориан 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 6 1
2. Кцихос Рафаэль 6 0
3. Хорн Яннес 5 0
4. Якобс Исмаил 5 0
5. Скири Эйе 4 0
6. Эхизибуэ Кингсли 4 0
7. Эзкан Салих 3 0
8. Реджбекай Элвис 3 0
9. Честич Сава-Арангел 3 0
10. Соренсен Фредерик 2 0
11. Вольф Мариус 2 0
12. Хектор Йонас 2 0
13. Мере Хорхе 2 0
14. Борнаув Себастьян 2 0
15. Модест Антони 1 0
16. Дрекслер Доминик 1 0
17. Кайнц Флориан 1 0
18. Каттербах Ноа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байер Л 19.15% (9) 19.15% (9) 6.38% (3) 10.64% (5) 17.02% (8) 27.66% (13)
 Кёльн 11.54% (3) 15.38% (4) 23.08% (6) 19.23% (5) 11.54% (3) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Хоффенхайм 0:0 Байер Л Байер Л 2:1 Шальке 04 Герта 3:0 Байер Л Байер Л 1:2 Арминия
Боруссия М 0:1 Байер Л Байер Л 1:2 Фрайбург Байер Л 0:2 Янг Бойз Аугсбург 1:1 Байер Л Янг Бойз 4:3 Байер Л Байер Л 2:2 Майнц Байер Л 5:2 Штуттгарт Рот-Вайсс Эссен 2:1 Байер Л РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Байер Л 0:1 Вольфсбург Байер Л 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 1:0 Байер Л Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария
Кёльн Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Кёльн 2:3 Майнц Вольфсбург 1:0 Кёльн Кёльн 2:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Кёльн
Кёльн 1:1 Вердер Бавария 5:1 Кёльн Кёльн 0:1 Штуттгарт Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Боруссия М 1:2 Кёльн Ян 2:2 Кёльн Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Кёльн: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Кёльн 0:4 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:0 Байер Л Бундеслига Кёльн 2:0 Байер Л Бундеслига
Байер Л 2:1 Кёльн Бундеслига Байер Л 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Байер Л Бундеслига Кёльн 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 5:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:4 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:2 Кёльн Бундеслига Байер Л 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Байер Л Бундеслига Кёльн 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:1 Байер Л Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 29 21 5 3 83 - 38 68
2. РБ Лейпциг Заявка 29 18 7 4 52 - 23 61
3. Вольфсбург Заявка 29 15 9 5 51 - 29 54
4. Айнтрахт Фр Заявка 29 14 11 4 59 - 44 53
5. Байер Л Заявка 29 13 8 8 48 - 32 47
6. Боруссия Д Заявка 28 14 4 10 58 - 41 46
7. Боруссия М Заявка 29 11 10 8 52 - 43 43
8. Унион Берлин Заявка 29 10 13 6 44 - 35 43
9. Фрайбург Заявка 29 11 7 11 44 - 42 40
10. Штуттгарт Заявка 29 10 9 10 51 - 46 39
11. Аугсбург Заявка 29 9 6 14 29 - 42 33
12. Хоффенхайм Заявка 29 8 8 13 41 - 47 32
13. Вердер Заявка 28 7 9 12 32 - 43 30
14. Майнц Заявка 28 7 7 14 30 - 48 28
15. Арминия Заявка 29 7 6 16 22 - 46 27
16. Герта Заявка 28 6 8 14 34 - 48 26
17. Кёльн Заявка 29 5 8 16 27 - 53 23
18. Шальке 04 Заявка 29 2 7 20 18 - 75 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 4 0 51 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 15 10 3 2 25 - 11 33
3. Вольфсбург Заявка 14 9 4 1 27 - 11 31
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 6 0 31 - 18 30
5. Унион Берлин Заявка 15 6 8 1 27 - 16 26
6. Байер Л Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
7. Боруссия М Заявка 15 7 4 4 26 - 17 25
8. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
9. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 28 - 16 23
10. Аугсбург Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
11. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 24 - 20 18
12. Хоффенхайм Заявка 14 5 3 6 23 - 19 18
13. Арминия Заявка 15 5 1 9 11 - 22 16
14. Герта Заявка 14 4 3 7 18 - 26 15
15. Вердер Заявка 14 3 4 7 14 - 23 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Шальке 04 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
18. Кёльн Заявка 14 1 5 8 16 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 1 3 32 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 14 8 4 2 27 - 12 28
3. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 5 4 28 - 26 23
4. Боруссия Д Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
5. Вольфсбург Заявка 15 6 5 4 24 - 18 23
6. Байер Л Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
7. Штуттгарт Заявка 15 6 3 6 27 - 26 21
8. Боруссия М Заявка 14 4 6 4 26 - 26 18
9. Унион Берлин Заявка 14 4 5 5 17 - 19 17
10. Вердер Заявка 14 4 5 5 18 - 20 17
11. Майнц Заявка 14 4 4 6 18 - 27 16
12. Фрайбург Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
13. Кёльн Заявка 15 4 3 8 11 - 27 15
14. Хоффенхайм Заявка 15 3 5 7 18 - 28 14
15. Аугсбург Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
16. Арминия Заявка 14 2 5 7 11 - 24 11
17. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
18. Шальке 04 Заявка 14 0 4 10 9 - 46 4
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Прогнозы 143
Байер Л 92.3% (132)
X 4.2% (6)
Кёльн 3.5% (5)
+1
выиграет Байер Л, со счетом 3:1
Кёльн редко уходит с поля без забитого ответного мяча.
Ночной охотник #
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1.89 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Байер Л 3:0 Кёльн

Исход игры
Байер Л
92.3% (132)
Ничья
4.2% (6)
Кёльн
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
60.28% (85)
Меньше
39.72% (56)
Обе команды забьют
Да
60.99% (86)
Нет
39.01% (55)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
45.5% (65)
2:0 Байер Л
26.6% (38)
3:1 Байер Л
9.8% (14)
1:0 Байер Л
8.4% (12)
1:1 Ничья
2.1% (3)
1:2 Кёльн
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:0 Байер Л
1.4% (2)
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