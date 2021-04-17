1:0
5' ГолБэйли Леон
40' Желтая карточкаТапсоба Эдмон
2:0
51' ГолДиаби Мусса
3:0
76' ГолБэйли Леон
90' Желтая карточкаКцихос Рафаэль
16
Едвай
Тин
19
Диаби
Мусса
11
Амири
Надим
14
Шик
Патрик
23
Хорн
Яннес
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
31
Вольф
Мариус
13
Майер
Макс
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Вольф Ханнес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
-
31 Вольф МариусПолузащитник
-
13 Майер МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лемперте ТимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
5'
1:0
40'
46'
51'
2:0
76'
3:0
79'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аларио Лукас
|10 (2)
|0.34
|2.
|Шик Патрик
|9
|0.31
|3.
|Бэйли Леон
|8
|0.28
|4.
|Диаби Мусса
|4
|0.14
|5.
|Вирц Флориан
|4
|0.14
|6.
|Демирбай Керем
|3
|0.1
|7.
|Амири Надим
|2
|0.07
|8.
|Баумгартлингер Юлиан
|2
|0.07
|9.
|Грэй Демарай
|1
|0.03
|10.
|Драгович Александр
|1
|0.03
|11.
|Вайзер Митчелл
|1
|0.03
|12.
|Та Джонатан
|1
|0.03
|13.
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.03
|14.
|Бендер Ларс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуда Ондрей
|5 (3)
|0.17
|2.
|Реджбекай Элвис
|5
|0.17
|3.
|Скири Эйе
|5
|0.17
|4.
|Тилманн Ян
|2
|0.07
|5.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.07
|6.
|Вольф Мариус
|2
|0.07
|7.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.07
|8.
|Хектор Йонас
|1
|0.03
|9.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.03
|10.
|Якобс Исмаил
|1
|0.03
|11.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|12.
|Эзкан Салих
|0
|0
|13.
|Деннис Эммануэль
|0
|0
|14.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бэйли Леон
|6
|0
|2.
|Диаби Мусса
|5
|0
|3.
|Арангис Чарлес
|4
|0
|4.
|Амири Надим
|4
|0
|5.
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|6.
|Драгович Александр
|3
|0
|7.
|Венделл Боргес
|3
|0
|8.
|Та Джонатан
|3
|0
|9.
|Синкгравен Дэйли
|3
|0
|10.
|Шик Патрик
|3
|0
|11.
|Бендер Ларс
|2
|0
|12.
|Аларио Лукас
|2
|0
|13.
|Беллараби Карим
|2
|0
|14.
|Демирбай Керем
|2
|0
|15.
|Фосу-Менса Тимоти
|2
|0
|16.
|Бендер Свен
|1
|0
|17.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|18.
|Градецки Лукаш
|1
|0
|19.
|Фримпонг Жереми
|1
|0
|20.
|Вирц Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|6
|1
|2.
|Кцихос Рафаэль
|6
|0
|3.
|Хорн Яннес
|5
|0
|4.
|Якобс Исмаил
|5
|0
|5.
|Скири Эйе
|4
|0
|6.
|Эхизибуэ Кингсли
|4
|0
|7.
|Эзкан Салих
|3
|0
|8.
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|9.
|Честич Сава-Арангел
|3
|0
|10.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|11.
|Вольф Мариус
|2
|0
|12.
|Хектор Йонас
|2
|0
|13.
|Мере Хорхе
|2
|0
|14.
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|15.
|Модест Антони
|1
|0
|16.
|Дрекслер Доминик
|1
|0
|17.
|Кайнц Флориан
|1
|0
|18.
|Каттербах Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байер Л
|19.15% (9)
|19.15% (9)
|6.38% (3)
|10.64% (5)
|17.02% (8)
|27.66% (13)
|Кёльн
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +5 =4 -11Хоффенхайм 0:0 Байер Л Байер Л 2:1 Шальке 04 Герта 3:0 Байер Л Байер Л 1:2 Арминия
Боруссия М 0:1 Байер Л Байер Л 1:2 Фрайбург Байер Л 0:2 Янг Бойз Аугсбург 1:1 Байер Л Янг Бойз 4:3 Байер Л Байер Л 2:2 Майнц Байер Л 5:2 Штуттгарт Рот-Вайсс Эссен 2:1 Байер Л РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Байер Л 0:1 Вольфсбург Байер Л 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 1:0 Байер Л Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария
Кёльн Последние 20 матчей: +5 =4 -11Кёльн 2:3 Майнц Вольфсбург 1:0 Кёльн Кёльн 2:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Кёльн
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Кёльн: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Байер Л 2:1 Кёльн Бундеслига Байер Л 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Байер Л Бундеслига Кёльн 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 5:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:4 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:2 Кёльн Бундеслига Байер Л 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Байер Л Бундеслига Кёльн 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:1 Байер Л Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|29
|21
|5
|3
|83 - 38
|68
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|29
|18
|7
|4
|52 - 23
|61
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|51 - 29
|54
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|29
|14
|11
|4
|59 - 44
|53
|5.
|Байер Л
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|48 - 32
|47
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|58 - 41
|46
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|52 - 43
|43
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|44 - 35
|43
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|44 - 42
|40
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|51 - 46
|39
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|29 - 42
|33
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|41 - 47
|32
|13.
|Вердер
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|32 - 43
|30
|14.
|Майнц
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|30 - 48
|28
|15.
|Арминия
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|22 - 46
|27
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|34 - 48
|26
|17.
|Кёльн
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|27 - 53
|23
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|18 - 75
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|51 - 19
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 11
|31
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 18
|30
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|6.
|Байер Л
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 20
|25
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 17
|25
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 20
|25
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|28 - 16
|23
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 22
|19
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 20
|18
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 19
|18
|13.
|Арминия
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|11 - 22
|16
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|15.
|Вердер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 23
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|18.
|Кёльн
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|32 - 19
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 12
|28
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 26
|23
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 25
|23
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Байер Л
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 26
|21
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|26 - 26
|18
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|10.
|Вердер
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 20
|17
|11.
|Майнц
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 27
|16
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|13.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 27
|15
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 28
|14
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|16.
|Арминия
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 24
|11
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|9 - 46
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Байер Л 3:0 Кёльн
Исход игры
Байер Л
92.3% (132)
Ничья
4.2% (6)
Кёльн
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
60.28% (85)
Меньше
39.72% (56)
Обе команды забьют
Да
60.99% (86)
Нет
39.01% (55)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
45.5% (65)
2:0 Байер Л
26.6% (38)
3:1 Байер Л
9.8% (14)
1:0 Байер Л
8.4% (12)
1:1 Ничья
2.1% (3)
1:2 Кёльн
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:0 Байер Л
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!