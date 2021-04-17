Второй тайм

91' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

90' Кцихос Рафаэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

89' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

87' Арангис Чарлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Шмиц Бенно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Тапсоба Эдмон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Майер Макс разрезает оборону соперника отличным пасом

83' Арангис Чарлес разрезает оборону соперника отличным пасом

82' Отличные скиллы показывает Вольф Мариус , обводя своих соперников

82' Синкгравен Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Дрекслер Доминик имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

77' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

76' Г О О О О Л - Бэйли Леон изменил счет на табло!

76' Отличные скиллы показывает Бэйли Леон , обводя своих соперников

75' Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Отличный пас сделал Кцихос Рафаэль из команды Кёльн . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

73' Амири Надим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Деннис Эммануэль из команды Кёльн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

69' Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Отличный пас сделал Кайнц Флориан из команды Кёльн . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

67' Майер Макс не смог попасть в створ ударом издали

66' Борнаув Себастьян из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

66' Матч возобновится спорным мячом

65' Ох, нехорошо это выглядит. Эхизибуэ Кингсли получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Эхизибуэ Кингсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Тапсоба Эдмон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Кайнц Флориан

62' Удар от ворот произведет Кёльн

61' Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Борнаув Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Отличные скиллы показывает Диаби Мусса , обводя своих соперников

60' Тапсоба Эдмон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Майер Макс из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

59' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Отличный пас сделал Вольф Мариус из команды Кёльн . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

54' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Тапсоба Эдмон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Г О О О О Л - Диаби Мусса изменил счет на табло!

51' ШАНС! Бэйли Леон вышел один на один с голкипером...

51' Арангис Чарлес разрезает оборону соперника отличным пасом

51' Градецки Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Жереми Фримпонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Кцихос Рафаэль из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Жереми Фримпонг наказан за толчок Хорн Яннес

47' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Паласиос Эксекиэль уходит с поля и его заменяет Жереми Фримпонг