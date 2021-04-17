Унион Берлин
2:0
Перерыв
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
Штуттгарт
9' Желтая карточкаПрёмель Гриша
1:0
20' ГолПрёмель Гриша
30' Желтая карточкаКулибали Танги
2:0
43' ГолМуса Петар
31
Кнохе
Робин
24
Муса
Петар
10
Крузе
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Муса ПетарНападающий
-
10 Крузе МаксНападающий
- Запасные игроки
-
20 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Эндо КейтаНападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сиссе МомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
20'
30'
43'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|10 (5)
|0.34
|2.
|Андрих Роберт
|5
|0.17
|3.
|Авонийи Тайво
|5
|0.17
|4.
|Фридрих Марвин
|4
|0.14
|5.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0.1
|6.
|Бекер Шеральдо
|3
|0.1
|7.
|Тойхерт Седрик
|3
|0.1
|8.
|Прёмель Гриша
|3
|0.1
|9.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.07
|10.
|Триммель Кристофер
|1
|0.03
|11.
|Муса Петар
|1
|0.03
|12.
|Кнохе Робин
|1
|0.03
|13.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.03
|14.
|Эндо Кейта
|1
|0.03
|15.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.03
|16.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|17.
|Гогия Акакий
|0
|0
|18.
|Рюэрсон Юлиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калайджич Саша
|14
|0.48
|2.
|Вамангитука Силла
|11 (3)
|0.38
|3.
|Гонсалес Николас
|6 (3)
|0.21
|4.
|Дидави Даниэль
|4
|0.14
|5.
|Кастро Гонсало
|3
|0.1
|6.
|Эндо Ватару
|2
|0.07
|7.
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0.07
|8.
|Кулибали Танги
|2
|0.07
|9.
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|10.
|Клемент Филипп
|1
|0.03
|11.
|Климович Матео
|1
|0.03
|12.
|Фёрстер Филипп
|1
|0.03
|13.
|Соса Борна
|0
|0
|14.
|Томми Эрик
|0
|0
|15.
|Антон Вальдемар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|7
|0
|2.
|Прёмель Гриша
|7
|0
|3.
|Андрих Роберт
|4
|1
|4.
|Шлоттербек Нико
|2
|1
|5.
|Кнохе Робин
|3
|0
|6.
|Гисельман Нико
|3
|0
|7.
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|8.
|Хюбнер Флориан
|3
|0
|9.
|Ленц Кристофер
|3
|0
|10.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0
|11.
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|12.
|Тойхерт Седрик
|2
|0
|13.
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|14.
|Муса Петар
|2
|0
|15.
|Луте Андреас
|1
|0
|16.
|Гогия Акакий
|1
|0
|17.
|Фридрих Марвин
|1
|0
|18.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастро Гонсало
|7
|0
|2.
|Вамангитука Силла
|6
|0
|3.
|Кемпф Марк-Оливер
|5
|0
|4.
|Гонсалес Николас
|5
|0
|5.
|Эндо Ватару
|4
|0
|6.
|Мангаля Орель
|4
|0
|7.
|Мавропанос Константинос
|4
|0
|8.
|Штенцель Паскаль
|2
|1
|9.
|Фёрстер Филипп
|3
|0
|10.
|Антон Вальдемар
|3
|0
|11.
|Дидави Даниэль
|2
|0
|12.
|Соса Борна
|2
|0
|13.
|Каразор Атакан
|2
|0
|14.
|Кулибали Танги
|2
|0
|15.
|Калайджич Саша
|1
|0
|16.
|Климович Матео
|1
|0
|17.
|Массимо Роберто
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Берлин
|26.19% (11)
|11.9% (5)
|9.52% (4)
|16.67% (7)
|14.29% (6)
|21.43% (9)
|Штуттгарт
|10.42% (5)
|16.67% (8)
|10.42% (5)
|14.58% (7)
|16.67% (8)
|31.25% (15)
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +5 =9 -6Бавария 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин
Унион Берлин 2:1 Кёльн Арминия 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария
Штуттгарт Последние 20 матчей: +8 =4 -8Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Штуттгарт 1:0 Вердер Штуттгарт 3:0 Вюрцбург Кикерс Бавария 4:0 Штуттгарт
Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Кёльн 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Герта Байер Л 5:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:2 Боруссия М Штуттгарт 2:0 Майнц Фрайбург 2:1 Штуттгарт Арминия 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:0 Фрайбург Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 1
Штуттгарт: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|3:1 Заявка
|29
|21
|5
|3
|83 - 37
|68
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|29
|18
|7
|4
|52 - 23
|61
|3.
|Вольфсбург
|1:3 Заявка
|29
|15
|9
|5
|50 - 29
|54
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|29
|14
|11
|4
|59 - 41
|53
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|58 - 41
|46
|6.
|Байер Л
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|45 - 32
|44
|7.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|29
|11
|10
|8
|49 - 43
|43
|8.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|29
|10
|13
|6
|44 - 34
|43
|9.
|Фрайбург
|2:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 42
|40
|10.
|Штуттгарт
|0:2 Заявка
|29
|10
|9
|10
|50 - 46
|39
|11.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|29
|9
|6
|14
|29 - 42
|33
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|41 - 47
|32
|13.
|Вердер
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|32 - 43
|30
|14.
|Майнц
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|30 - 48
|28
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|29
|7
|6
|16
|22 - 46
|27
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|34 - 48
|26
|17.
|Кёльн
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|27 - 50
|23
|18.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|29
|2
|7
|20
|18 - 73
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|3:1 Заявка
|14
|10
|4
|0
|51 - 19
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|3.
|Вольфсбург
|1:3 Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 11
|31
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 18
|30
|5.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|15
|6
|8
|1
|27 - 15
|26
|6.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|7.
|Фрайбург
|2:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 20
|25
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|28 - 16
|23
|9.
|Байер Л
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 20
|22
|10.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 22
|19
|11.
|Штуттгарт
|0:2 Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 20
|18
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 19
|18
|13.
|Арминия
|0:0 Заявка
|15
|5
|1
|9
|11 - 22
|16
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|15.
|Вердер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 23
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|18.
|Кёльн
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|3:1 Заявка
|15
|11
|1
|3
|32 - 18
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 12
|28
|3.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 23
|23
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 25
|23
|5.
|Вольфсбург
|1:3 Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Байер Л
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|7.
|Штуттгарт
|0:2 Заявка
|15
|6
|3
|6
|26 - 26
|21
|8.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|26 - 26
|18
|9.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|10.
|Вердер
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 20
|17
|11.
|Майнц
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 27
|16
|12.
|Фрайбург
|2:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|13.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 24
|15
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 28
|14
|15.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 24
|11
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|18.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|14
|0
|4
|10
|9 - 44
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Унион Берлин 2:0 Штуттгарт
Исход игры
Унион Берлин
41.5% (59)
Ничья
45.8% (65)
Штуттгарт
12.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
39.01% (55)
Меньше
60.99% (86)
Обе команды забьют
Да
81.56% (115)
Нет
18.44% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43% (61)
2:1 Унион Берлин
23.9% (34)
1:0 Унион Берлин
12.7% (18)
1:2 Штуттгарт
9.9% (14)
2:0 Унион Берлин
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:2 Штуттгарт
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!