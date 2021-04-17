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Унион Берлин
2:0
Перерыв

Стадион:
Штуттгарт
0'
9' Желтая карточка
Прёмель Гриша
1:0
20' Гол
Прёмель Гриша
30' Желтая карточка
Кулибали Танги
2:0
43' Гол
Муса Петар
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
4
Шлоттербек
Нико
28
Триммель
Кристофер
30
Андрих
Роберт
21
Прёмель
Гриша
25
Ленц
Кристофер
34
Гентнер
Кристиан
24
Муса
Петар
10
Крузе
Макс
1
Кобель
Грегор
5
Мавропанос
Константинос
35
Каминьски
Марцин
2
Антон
Вальдемар
15
Штенцель
Паскаль
3
Эндо
Ватару
16
Каразор
Атакан
11
Томми
Эрик
7
Кулибали
Танги
10
Дидави
Даниэль
9
Калайджич
Саша
Унион Берлин
3-4-1-2
Штуттгарт
3-4-2-1

Ход матча

9'
Прёмель Гриша
 
20'
Прёмель Гриша
(Триммель Кристофер)
1:0
30'
 
Кулибали Танги
43'
Муса Петар
(Триммель Кристофер)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 10 (5) 0.34
2. Андрих Роберт 5 0.17
3. Авонийи Тайво 5 0.17
4. Фридрих Марвин 4 0.14
5. Ингвартсен Маркус 3 0.1
6. Бекер Шеральдо 3 0.1
7. Тойхерт Седрик 3 0.1
8. Прёмель Гриша 3 0.1
9. Похьянпало Йоэль 2 0.07
10. Триммель Кристофер 1 0.03
11. Муса Петар 1 0.03
12. Кнохе Робин 1 0.03
13. Бюльтер Мариус 1 0.03
14. Эндо Кейта 1 0.03
15. Шлоттербек Нико 1 0.03
16. Ленц Кристофер 0 0
17. Гогия Акакий 0 0
18. Рюэрсон Юлиан 0 0
Штуттгарт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калайджич Саша 14 0.48
2. Вамангитука Силла 11 (3) 0.38
3. Гонсалес Николас 6 (3) 0.21
4. Дидави Даниэль 4 0.14
5. Кастро Гонсало 3 0.1
6. Эндо Ватару 2 0.07
7. Кемпф Марк-Оливер 2 0.07
8. Кулибали Танги 2 0.07
9. Мангаля Орель 1 0.03
10. Клемент Филипп 1 0.03
11. Климович Матео 1 0.03
12. Фёрстер Филипп 1 0.03
13. Соса Борна 0 0
14. Томми Эрик 0 0
15. Антон Вальдемар 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 7 0
2. Прёмель Гриша 7 0
3. Андрих Роберт 4 1
4. Шлоттербек Нико 2 1
5. Кнохе Робин 3 0
6. Гисельман Нико 3 0
7. Гризбек Себастьян 3 0
8. Хюбнер Флориан 3 0
9. Ленц Кристофер 3 0
10. Ингвартсен Маркус 3 0
11. Бекер Шеральдо 2 0
12. Тойхерт Седрик 2 0
13. Рюэрсон Юлиан 2 0
14. Муса Петар 2 0
15. Луте Андреас 1 0
16. Гогия Акакий 1 0
17. Фридрих Марвин 1 0
18. Бюльтер Мариус 1 0
Штуттгарт
# Игрок      
1. Кастро Гонсало 7 0
2. Вамангитука Силла 6 0
3. Кемпф Марк-Оливер 5 0
4. Гонсалес Николас 5 0
5. Эндо Ватару 4 0
6. Мангаля Орель 4 0
7. Мавропанос Константинос 4 0
8. Штенцель Паскаль 2 1
9. Фёрстер Филипп 3 0
10. Антон Вальдемар 3 0
11. Дидави Даниэль 2 0
12. Соса Борна 2 0
13. Каразор Атакан 2 0
14. Кулибали Танги 2 0
15. Калайджич Саша 1 0
16. Климович Матео 1 0
17. Массимо Роберто 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 26.19% (11) 11.9% (5) 9.52% (4) 16.67% (7) 14.29% (6) 21.43% (9)
 Штуттгарт 10.42% (5) 16.67% (8) 10.42% (5) 14.58% (7) 16.67% (8) 31.25% (15)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Бавария 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин
Унион Берлин 2:1 Кёльн Арминия 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария
Штуттгарт Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Штуттгарт 1:0 Вердер Штуттгарт 3:0 Вюрцбург Кикерс Бавария 4:0 Штуттгарт
Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Кёльн 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Герта Байер Л 5:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:2 Боруссия М Штуттгарт 2:0 Майнц Фрайбург 2:1 Штуттгарт Арминия 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:0 Фрайбург Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 1
Штуттгарт: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 0
Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 0:0 Штуттгарт Плей-офф за право играть в Бундеслиге Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Плей-офф за право играть в Бундеслиге Штуттгарт 3:1 Унион Берлин Бундеслига 2
Унион Берлин 1:1 Штуттгарт Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:1 Заявка 29 21 5 3 83 - 37 68
2. РБ Лейпциг Заявка 29 18 7 4 52 - 23 61
3. Вольфсбург 1:3 Заявка 29 15 9 5 50 - 29 54
4. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 29 14 11 4 59 - 41 53
5. Боруссия Д Заявка 28 14 4 10 58 - 41 46
6. Байер Л Заявка 28 12 8 8 45 - 32 44
7. Боруссия М 1:0 Заявка 29 11 10 8 49 - 43 43
8. Унион Берлин 2:0 Заявка 29 10 13 6 44 - 34 43
9. Фрайбург 2:0 Заявка 29 11 7 11 42 - 42 40
10. Штуттгарт 0:2 Заявка 29 10 9 10 50 - 46 39
11. Аугсбург 0:0 Заявка 29 9 6 14 29 - 42 33
12. Хоффенхайм Заявка 29 8 8 13 41 - 47 32
13. Вердер Заявка 28 7 9 12 32 - 43 30
14. Майнц Заявка 28 7 7 14 30 - 48 28
15. Арминия 0:0 Заявка 29 7 6 16 22 - 46 27
16. Герта Заявка 28 6 8 14 34 - 48 26
17. Кёльн Заявка 28 5 8 15 27 - 50 23
18. Шальке 04 0:2 Заявка 29 2 7 20 18 - 73 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:1 Заявка 14 10 4 0 51 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 15 10 3 2 25 - 11 33
3. Вольфсбург 1:3 Заявка 14 9 4 1 26 - 11 31
4. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 14 8 6 0 31 - 18 30
5. Унион Берлин 2:0 Заявка 15 6 8 1 27 - 15 26
6. Боруссия М 1:0 Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
7. Фрайбург 2:0 Заявка 15 7 4 4 28 - 20 25
8. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 28 - 16 23
9. Байер Л Заявка 14 6 4 4 27 - 20 22
10. Аугсбург 0:0 Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
11. Штуттгарт 0:2 Заявка 14 4 6 4 24 - 20 18
12. Хоффенхайм Заявка 14 5 3 6 23 - 19 18
13. Арминия 0:0 Заявка 15 5 1 9 11 - 22 16
14. Герта Заявка 14 4 3 7 18 - 26 15
15. Вердер Заявка 14 3 4 7 14 - 23 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Шальке 04 0:2 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
18. Кёльн Заявка 14 1 5 8 16 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:1 Заявка 15 11 1 3 32 - 18 34
2. РБ Лейпциг Заявка 14 8 4 2 27 - 12 28
3. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 15 6 5 4 28 - 23 23
4. Боруссия Д Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
5. Вольфсбург 1:3 Заявка 15 6 5 4 24 - 18 23
6. Байер Л Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
7. Штуттгарт 0:2 Заявка 15 6 3 6 26 - 26 21
8. Боруссия М 1:0 Заявка 14 4 6 4 26 - 26 18
9. Унион Берлин 2:0 Заявка 14 4 5 5 17 - 19 17
10. Вердер Заявка 14 4 5 5 18 - 20 17
11. Майнц Заявка 14 4 4 6 18 - 27 16
12. Фрайбург 2:0 Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
13. Кёльн Заявка 14 4 3 7 11 - 24 15
14. Хоффенхайм Заявка 15 3 5 7 18 - 28 14
15. Аугсбург 0:0 Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
16. Арминия 0:0 Заявка 14 2 5 7 11 - 24 11
17. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
18. Шальке 04 0:2 Заявка 14 0 4 10 9 - 44 4
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
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Прогнозы 142
Унион Берлин 41.5% (59)
X 45.8% (65)
Штуттгарт 12.7% (18)
Все прогнозы
1.62 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Штуттгарт
2.20
3.52
54.67
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Унион Берлин 2:0 Штуттгарт онлайн

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Прогнозы на матч Унион Берлин 2:0 Штуттгарт

Исход игры
Унион Берлин
41.5% (59)
Ничья
45.8% (65)
Штуттгарт
12.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
39.01% (55)
Меньше
60.99% (86)
Обе команды забьют
Да
81.56% (115)
Нет
18.44% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43% (61)
2:1 Унион Берлин
23.9% (34)
1:0 Унион Берлин
12.7% (18)
1:2 Штуттгарт
9.9% (14)
2:0 Унион Берлин
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:2 Штуттгарт
1.4% (2)
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