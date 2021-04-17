Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Унион Берлин играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

41' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Штуттгарт имеет хороший шанс забить.

37' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Крузе Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Томми Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Кулибали Танги получил желтую карточку от судьи

25' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Штенцель Паскаль не смог попасть в створ ударом издали

19' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Триммель Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Дидави Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Дидави Даниэль из команды Штуттгарт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

16' Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

11' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Прёмель Гриша получил желтую карточку от судьи

8' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Удар от ворот произведет Штуттгарт

6' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Штуттгарт

2' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Штуттгарт начинает с центра поля