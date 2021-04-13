  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига
Шахтёр Донецк
 
Позже

Стадион:
Динамо Киев

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манор Соломон 8 0.38
2. Мораес Жуниор 6 (1) 0.29
3. Патрик Алан 4 (2) 0.19
4. Тете 4 (1) 0.19
5. Коваленко Виктор 4 0.19
6. Додо Домилсон 2 0.1
7. Антонио Маркос 2 0.1
8. Марлос Ромеро 2 0.1
9. Дентиньо 2 0.1
10. Тайсон Фреда 2 (1) 0.1
11. Матвиенко Николай 1 0.05
12. Майкон Барберан 1 (1) 0.05
13. Кривцов Сергей 1 0.05
14. Фернандо Педро 1 0.05
15. Судаков Георгий 1 0.05
16. Степаненко Тарас 0 0
17. Болбат Сергей 0 0
18. Корниенко Виктор 0 0
19. Вьюнник Богдан 0 0
20. Сиприано Маркос Робсон 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 10 (4) 0.48
2. Беседин Артём 4 0.19
3. Шапаренко Николай 3 (1) 0.14
4. Сидорчук Сергей 3 0.14
5. Вербич Беньямин 3 0.14
6. Родригес Жерсон 3 (1) 0.14
7. Буяльский Виталий 2 0.1
8. Де Пена Карлос 2 0.1
9. Гармаш Денис 2 0.1
10. Караваев Александр 2 0.1
11. Супряга Владислав 2 0.1
12. Кедзёра Томаш 1 0.05
13. Миколенко Виталий 1 0.05
14. Андриевский Александр 1 0.05
15. Сидклей Феррейра 1 0.05
16. Леднёв Богдан 1 0.05
17. Попов Денис II 1 0.05

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Патрик Алан 5 0
2. Марлос Ромеро 4 0
3. Мораес Жуниор 2 1
4. Бондарь Валерий 2 1
5. Степаненко Тарас 3 0
6. Матвиенко Николай 3 0
7. Майкон Барберан 3 0
8. Додо Домилсон 3 0
9. Антонио Маркос 2 0
10. Кривцов Сергей 1 0
11. Исмаили Гонсалвес 1 0
12. Дентиньо 1 0
13. Вакула Владислав 1 0
14. Трубин Анатолий 1 0
15. Тете 1 0
16. Сиприано Маркос Робсон 1 0
17. Эдуардо Витор 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Сидорчук Сергей 4 1
2. Забарный Илья 3 1
3. Кедзёра Томаш 4 0
4. Попов Денис II 4 0
5. Шапаренко Николай 2 1
6. Де Пена Карлос 3 0
7. Беседин Артём 3 0
8. Родригес Жерсон 3 0
9. Шепелев Владимир 1 1
10. Буяльский Виталий 2 0
11. Цыганков Виктор 2 0
12. Миколенко Виталий 2 0
13. Нещерет Руслан 0 1
14. Гармаш Денис 1 0
15. Бойко Денис 1 0
16. Андриевский Александр 1 0
17. Караваев Александр 1 0
18. Вербич Беньямин 1 0
19. Супряга Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 9.76% (4) 19.51% (8) 17.07% (7) 17.07% (7) 24.39% (10) 12.2% (5)
 Динамо Киев 14.29% (6) 4.76% (2) 14.29% (6) 23.81% (10) 7.14% (3) 35.71% (15)

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома
Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Заря Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Ингулец 0:3 Шахтёр Донецк Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия
Динамо Киев Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Александрия 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Рух Львов Вильярреал 2:0 Динамо Киев
Заря 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:2 Вильярреал Динамо Киев 3:0 Минай Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Львов 1:4 Динамо Киев Брюгге 0:1 Динамо Киев Десна 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Брюгге Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Динамо Киев: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Суперкубок Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Премьер-лига
Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Кубок Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Суперкубок Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Кубок Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Суперкубок Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Динамо Киев Суперкубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 21 16 4 1 45 - 14 52
2. Шахтёр Донецк Заявка 21 13 6 2 47 - 15 45
3. Заря Заявка 20 11 5 4 35 - 14 38
4. Десна Заявка 21 10 6 5 33 - 21 36
5. Ворскла Заявка 21 9 7 5 29 - 18 34
6. Колос Ковалёвка Заявка 21 8 9 4 28 - 20 33
7. Александрия Заявка 21 7 5 9 28 - 28 26
8. Днепр-1 Заявка 21 7 4 10 30 - 33 25
9. Мариуполь Заявка 21 5 6 10 21 - 34 21
10. Ингулец Заявка 21 3 10 8 20 - 33 19
11. Олимпик Донецк Заявка 20 5 2 13 23 - 37 17
12. Рух Львов Заявка 20 3 7 10 17 - 36 16
13. Львов Заявка 19 4 3 12 16 - 46 15
14. Минай Заявка 20 3 6 11 12 - 35 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 12 8 2 2 22 - 9 26
2. Динамо Киев Заявка 11 7 3 1 20 - 8 24
3. Шахтёр Донецк Заявка 10 7 2 1 27 - 7 23
4. Ворскла Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
5. Александрия Заявка 11 6 2 3 21 - 13 20
6. Заря Заявка 10 5 3 2 18 - 8 18
7. Колос Ковалёвка Заявка 10 3 5 2 12 - 8 14
8. Ингулец Заявка 11 2 7 2 10 - 13 13
9. Олимпик Донецк Заявка 11 3 2 6 15 - 19 11
10. Рух Львов Заявка 11 2 5 4 11 - 15 11
11. Минай Заявка 10 3 2 5 7 - 14 11
12. Днепр-1 Заявка 10 3 2 5 14 - 13 11
13. Львов Заявка 8 2 1 5 8 - 20 7
14. Мариуполь Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
2. Шахтёр Донецк Заявка 11 6 4 1 20 - 8 22
3. Заря Заявка 10 6 2 2 17 - 6 20
4. Колос Ковалёвка Заявка 11 5 4 2 16 - 12 19
5. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
6. Днепр-1 Заявка 11 4 2 5 16 - 20 14
7. Ворскла Заявка 11 3 5 3 10 - 10 14
8. Десна Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
9. Львов Заявка 11 2 2 7 8 - 26 8
10. Ингулец Заявка 10 1 3 6 10 - 20 6
11. Александрия Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
12. Олимпик Донецк Заявка 9 2 0 7 8 - 18 6
13. Рух Львов Заявка 9 1 2 6 6 - 21 5
14. Минай Заявка 10 0 4 6 5 - 21 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Динамо Киев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2021, осталось 2 дня 15 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Шахтёр Донецк 59.6% (31)
    X 30.8% (16)
    Динамо Киев 9.6% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Динамо Киев
    2.09
    3.70
    3.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шахтёр Донецк - Динамо Киев онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Динамо Киев

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    59.6% (31)
    Ничья
    30.8% (16)
    Динамо Киев
    9.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.51% (38)
    Меньше
    25.49% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    96.08% (49)
    Нет
    3.92% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Шахтёр Донецк
    57.7% (30)
    1:1 Ничья
    21.2% (11)
    2:2 Ничья
    7.7% (4)
    1:2 Динамо Киев
    5.8% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     