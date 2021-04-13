Шахтёр Донецк
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Динамо Киев
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манор Соломон
|8
|0.38
|2.
|Мораес Жуниор
|6 (1)
|0.29
|3.
|Патрик Алан
|4 (2)
|0.19
|4.
|Тете
|4 (1)
|0.19
|5.
|Коваленко Виктор
|4
|0.19
|6.
|Додо Домилсон
|2
|0.1
|7.
|Антонио Маркос
|2
|0.1
|8.
|Марлос Ромеро
|2
|0.1
|9.
|Дентиньо
|2
|0.1
|10.
|Тайсон Фреда
|2 (1)
|0.1
|11.
|Матвиенко Николай
|1
|0.05
|12.
|Майкон Барберан
|1 (1)
|0.05
|13.
|Кривцов Сергей
|1
|0.05
|14.
|Фернандо Педро
|1
|0.05
|15.
|Судаков Георгий
|1
|0.05
|16.
|Степаненко Тарас
|0
|0
|17.
|Болбат Сергей
|0
|0
|18.
|Корниенко Виктор
|0
|0
|19.
|Вьюнник Богдан
|0
|0
|20.
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|10 (4)
|0.48
|2.
|Беседин Артём
|4
|0.19
|3.
|Шапаренко Николай
|3 (1)
|0.14
|4.
|Сидорчук Сергей
|3
|0.14
|5.
|Вербич Беньямин
|3
|0.14
|6.
|Родригес Жерсон
|3 (1)
|0.14
|7.
|Буяльский Виталий
|2
|0.1
|8.
|Де Пена Карлос
|2
|0.1
|9.
|Гармаш Денис
|2
|0.1
|10.
|Караваев Александр
|2
|0.1
|11.
|Супряга Владислав
|2
|0.1
|12.
|Кедзёра Томаш
|1
|0.05
|13.
|Миколенко Виталий
|1
|0.05
|14.
|Андриевский Александр
|1
|0.05
|15.
|Сидклей Феррейра
|1
|0.05
|16.
|Леднёв Богдан
|1
|0.05
|17.
|Попов Денис II
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Патрик Алан
|5
|0
|2.
|Марлос Ромеро
|4
|0
|3.
|Мораес Жуниор
|2
|1
|4.
|Бондарь Валерий
|2
|1
|5.
|Степаненко Тарас
|3
|0
|6.
|Матвиенко Николай
|3
|0
|7.
|Майкон Барберан
|3
|0
|8.
|Додо Домилсон
|3
|0
|9.
|Антонио Маркос
|2
|0
|10.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|11.
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|12.
|Дентиньо
|1
|0
|13.
|Вакула Владислав
|1
|0
|14.
|Трубин Анатолий
|1
|0
|15.
|Тете
|1
|0
|16.
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|0
|17.
|Эдуардо Витор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сидорчук Сергей
|4
|1
|2.
|Забарный Илья
|3
|1
|3.
|Кедзёра Томаш
|4
|0
|4.
|Попов Денис II
|4
|0
|5.
|Шапаренко Николай
|2
|1
|6.
|Де Пена Карлос
|3
|0
|7.
|Беседин Артём
|3
|0
|8.
|Родригес Жерсон
|3
|0
|9.
|Шепелев Владимир
|1
|1
|10.
|Буяльский Виталий
|2
|0
|11.
|Цыганков Виктор
|2
|0
|12.
|Миколенко Виталий
|2
|0
|13.
|Нещерет Руслан
|0
|1
|14.
|Гармаш Денис
|1
|0
|15.
|Бойко Денис
|1
|0
|16.
|Андриевский Александр
|1
|0
|17.
|Караваев Александр
|1
|0
|18.
|Вербич Беньямин
|1
|0
|19.
|Супряга Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|9.76% (4)
|19.51% (8)
|17.07% (7)
|17.07% (7)
|24.39% (10)
|12.2% (5)
|Динамо Киев
|14.29% (6)
|4.76% (2)
|14.29% (6)
|23.81% (10)
|7.14% (3)
|35.71% (15)
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +11 =3 -6Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома
Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Заря Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Ингулец 0:3 Шахтёр Донецк Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия
Динамо Киев Последние 20 матчей: +13 =3 -4Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Александрия 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Рух Львов Вильярреал 2:0 Динамо Киев
Заря 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:2 Вильярреал Динамо Киев 3:0 Минай Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Львов 1:4 Динамо Киев Брюгге 0:1 Динамо Киев Десна 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Брюгге Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Динамо Киев: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Кубок Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Суперкубок Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Кубок Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Суперкубок Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Динамо Киев Суперкубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|21
|16
|4
|1
|45 - 14
|52
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|47 - 15
|45
|3.
|Заря
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|35 - 14
|38
|4.
|Десна
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|33 - 21
|36
|5.
|Ворскла
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|29 - 18
|34
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|28 - 20
|33
|7.
|Александрия
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|28 - 28
|26
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|30 - 33
|25
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|21 - 34
|21
|10.
|Ингулец
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|20 - 33
|19
|11.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|20
|5
|2
|13
|23 - 37
|17
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|17 - 36
|16
|13.
|Львов
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|16 - 46
|15
|14.
|Минай
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|12 - 35
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 9
|26
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 8
|24
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 7
|23
|4.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|5.
|Александрия
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 13
|20
|6.
|Заря
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 8
|18
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 8
|14
|8.
|Ингулец
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|10 - 13
|13
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 19
|11
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|11 - 15
|11
|11.
|Минай
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 14
|11
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 13
|11
|13.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 20
|7
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 8
|22
|3.
|Заря
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 6
|20
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 12
|19
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|7.
|Ворскла
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 10
|14
|8.
|Десна
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|9.
|Львов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 26
|8
|10.
|Ингулец
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 20
|6
|11.
|Александрия
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|12.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 18
|6
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 21
|5
|14.
|Минай
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|5 - 21
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Динамо Киев
Исход игры
Шахтёр Донецк
59.6% (31)
Ничья
30.8% (16)
Динамо Киев
9.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
74.51% (38)
Меньше
25.49% (13)
Обе команды забьют
Да
96.08% (49)
Нет
3.92% (2)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
57.7% (30)
1:1 Ничья
21.2% (11)
2:2 Ничья
7.7% (4)
1:2 Динамо Киев
5.8% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!