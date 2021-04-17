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  4. Премьер-лига
Вулверхэмптон
0:0
Перерыв

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
0'
36' Желтая карточка
Брюстер Риан
11
Патрисиу
Руй
27
Саисс
Ромен
16
Коди
Конор
15
Боли
Вийи
22
Семеду
Нелсон
32
Дендонкер
Леандер
28
Моутинью
Жоау
3
Аит-Нури
Раян
37
Траоре
Адама
12
Виллиан
Жозе
10
Поденсе
Даниэл
1
Ремсдейл
Аарон
22
Ампаду
Этан
12
Иган
Джон
29
Брайан
Кин
2
Бэлдок
Джордж
23
Осборн
Бен
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
17
Макголдрик
Дэвид
24
Брюстер
Риан
Вулверхэмптон
3-4-3
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

Ход матча

36'
 
Брюстер Риан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 5 0.16
2. Невеш Рубен 5 (3) 0.16
3. Хименес Рауль 4 0.13
4. Поденсе Даниэл 3 0.09
5. Силва Фабио 3 (1) 0.09
6. Саисс Ромен 3 0.09
7. Траоре Адама 1 0.03
8. Боли Вийи 1 0.03
9. Моутинью Жоау 1 0.03
10. Аит-Нури Раян 1 0.03
11. Коди Конор 1 0.03
12. Дендонкер Леандер 1 0.03
13. Витинью II 0 0
14. Семеду Нелсон 0 0
15. Килман Макс 0 0
16. Отасоуи Оуэн 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 6 0.19
2. Шарп Билли 3 (2) 0.09
3. Богл Джейден 2 0.06
4. Бёрк Оливер 1 0.03
5. Берге Сандер 1 (1) 0.03
6. Макбарни Оливер 1 0.03
7. Осборн Бен 1 0.03
8. Брайан Кин 1 0.03
9. Флек Джон 0 0
10. Бэлдок Джордж 0 0
11. Ландстрем Джон 0 0
12. Башам Крис 0 0
13. Иган Джон 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Невеш Рубен 7 0
2. Моутинью Жоау 4 1
3. Коди Конор 4 0
4. Семеду Нелсон 4 0
5. Нету Педру 4 0
6. Траоре Адама 3 0
7. Дендонкер Леандер 3 0
8. Килман Макс 3 0
9. Силва Фабио 2 0
10. Марсал Фернандо 2 0
11. Саисс Ромен 2 0
12. Поденсе Даниэл 2 0
13. Патрисиу Руй 1 0
14. Боли Вийи 1 0
15. Хувер Ки-Джана 1 0
16. Отасоуи Оуэн 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Ландстрем Джон 8 1
2. Иган Джон 6 1
3. Макголдрик Дэвид 6 0
4. Норвуд Оливер 4 0
5. Бэлдок Джордж 4 0
6. Берге Сандер 4 0
7. Башам Крис 3 0
8. Флек Джон 3 0
9. Стивенс Энда 3 0
10. Ампаду Этан 3 0
11. Джагелка Фил 1 1
12. Робинсон Джек 2 0
13. Макбарни Оливер 2 0
14. Бёрк Оливер 2 0
15. Богл Джейден 2 0
16. Шарп Билли 1 0
17. Лоу Макс 1 0
18. Осборн Бен 1 0
19. Брайан Кин 1 0
20. Ремсдейл Аарон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 10.34% (3) 13.79% (4) 20.69% (6) 10.34% (3) 24.14% (7) 20.69% (6)
 Шеффилд Юнайтед 18.75% (3) 18.75% (3) 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон
Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =0 -13
Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Вулверхэмптон 3:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 2:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Первая лига Вулверхэмптон 2:0 Шеффилд Юнайтед Первая лига Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Шеффилд Юнайтед
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 32 23 5 4 67 - 23 74
2. Манчестер Юнайтед Заявка 31 18 9 4 61 - 34 63
3. Лестер Заявка 31 17 5 9 55 - 37 56
4. Вест Хэм Заявка 32 16 7 9 53 - 42 55
5. Челси Заявка 31 15 9 7 50 - 31 54
6. Ливерпуль Заявка 31 15 7 9 53 - 37 52
7. Тоттенхэм Заявка 32 14 8 10 54 - 37 50
8. Эвертон Заявка 31 14 7 10 43 - 40 49
9. Арсенал Заявка 31 13 6 12 43 - 35 45
10. Лидс Заявка 31 14 3 14 49 - 49 45
11. Астон Вилла Заявка 30 13 5 12 43 - 33 44
12. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 32 10 9 13 31 - 41 39
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 8 13 33 - 52 38
14. Саутгемптон Заявка 31 10 6 15 39 - 56 36
15. Ньюкасл Заявка 32 9 8 15 35 - 53 35
16. Брайтон Заявка 31 7 12 12 33 - 38 33
17. Бёрнли Заявка 31 8 9 14 25 - 42 33
18. Фулхэм Заявка 32 5 11 16 24 - 42 26
19. Вест Бромвич Заявка 31 5 9 17 28 - 59 24
20. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 32 4 3 25 17 - 55 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 16 9 4 3 29 - 20 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 31 - 20 27
4. Ливерпуль Заявка 16 8 2 6 24 - 19 26
5. Челси Заявка 15 7 5 3 27 - 16 26
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 3 5 26 - 17 24
7. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
8. Арсенал Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
9. Лидс Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
10. Астон Вилла Заявка 14 6 2 6 23 - 19 20
11. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
12. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
13. Ньюкасл Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
14. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
15. Эвертон Заявка 16 5 4 7 22 - 25 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
20. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 16 3 1 12 10 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 6 0 30 - 14 36
2. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 15 9 3 3 21 - 15 30
5. Челси Заявка 16 8 4 4 23 - 15 28
6. Ливерпуль Заявка 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
9. Вест Хэм Заявка 16 7 3 6 24 - 22 24
10. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
11. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
12. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
13. Брайтон Заявка 15 5 4 6 17 - 19 19
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
15. Фулхэм Заявка 15 3 7 5 15 - 18 16
16. Саутгемптон Заявка 16 4 4 8 18 - 36 16
17. Ньюкасл Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
18. Бёрнли Заявка 15 4 3 8 12 - 24 15
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 16 1 2 13 7 - 30 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Вулверхэмптон" - "Шеффилд Юнайтед" - 0:0.
  • 45'
    Норвуд слева со штрафного навесил к воротам, откуда мяч вынес Саисс.
  • Фол, нарушение
    45'
    Поденсе на фланге подтолкнул в спину Осборна.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Джонс в первом тайме.
  • Угловой
    45'
    Семеду заработал угловой удар. Навес Моутинью от углового флага вынес от ворот Макголдрик.
  • Офсайд
    44'
    Осборн на левом фланге забрался в офсайд.
  • Фол, нарушение
    42'
    Бэлдок на левом фланге атаки подтолкнул в спину Саисса.
  • 41'
    Бэлдок на правом фланге постоял с мячом и сделал передачу назад.
  • 40'
    Ампаду справа рванул вперёд, но его подача пришлась в руки Патрисиу, а не на голову Макголдрику.
  • Фол, нарушение
    38'
    Брюстер в центральном круге потерял мяч и прихватил руками Поденсе.
  • Желтая карточка
    37'
    Брюстер на правом фланге атаки сыграл неаккуратно и врезался в Аит-Нури. Первая жёлтая карточка в матче показана Риану.
  • 36'
    Моутинью слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч выбил Ампаду.
  • Фол, нарушение
    35'
    Ампаду на фланге сбил Поденсе.
  • 34'
    Траоре покатил мяч налево на Аит-Ниру, который с восемнадцати метров пробил под перекладину. Мяч полетел по центру ворот и это не создало проблем для Ремсдейла.
  • 33'
    Макголдрик слева ворвался в штрафную площадь, но поскользнулся и не смог подработать мяч себе под удар.
  • 32'
    После заброса вперёд Моутинью Траоре сделал скидку на Поденсе, который справа с линии штрафной площади пробил немного выше ворот.
  • 30'
    Моутинью сделал заброс вперёд по правому флангу на ход Поденсе, но Брайан сыграл на опережение.
  • 29'
    Макголдрик на левом фланге поборолся с Саиссом и заработал аут.
  • 28'
    Брюстер слева издали слабо и нет очно пробил в ближний угол.
  • Фол, нарушение
    27'
    Ампаду в центре поля поймал на бедро Поденсе. Арбитр ограничился устным внушением.
  • Фол, нарушение
    26'
    Ампаду у центрального круга попал по ногам Виллиану.
  • 24'
    Прострел Траоре справа к воротам защитники "Шеффилд Юнайтед" перехватили.
  • 23'
    "Шеффилд Юнайтед" удачно комбинирует в центре поля, постепенно приближаясь к чужой штрафной площади. Флек с двадцати девяти метров пробил немного выше ворот.
  • 22'
    Стивенс на левом фланге в борьбе с Семеду не смог остановить мяч после длинного заброса вперёд.
  • Угловой
    20'
    От другого углового флага подачу исполнил Аит-Нури. Последовала скидка Саисса на Боли, который пяткой пробил в перекладину.
  • Угловой
    19'
    Моутинью от углового флага навесил на Боли, который не смог нанести акцентированный удар головой.
  • 18'
    Траоре справа обыграл Стивенса, но его прострел к воротам до партнёров не дошёл.
  • 16'
    Осборн справа навесил в центр штрафной площади, где Макголдрик не смог выиграть борьбу вверху.
  • 14'
    У Стивенса слева прошёл прострел на Осборна, который не смог в штрафной  площади укротить скачущий мяч.
  • 13'
    Бэлдок справа прострелил к ближней штанге, где мяч перехватил Патрисиу.
  • 12'
    "Вулверхэмптон" перехватил инициативу. Хозяева переместили игру на чужую половину поля, но до угроз воротам дело не доходит.
  • 10'
    У Аит-Нури не получился навес слева. Флек аккуратно сделал скидку на Ремсдейла.
  • 9'
    У Саисса не получился длинный заброс вперёд. Мяч достался соперникам.
  • 8'
    Виллиан справа отправил вперёд Траоре. Адама вошёл в штрафную площадь, где его удар по воротам заблокировал Брайан.
  • Офсайд
    7'
    Траоре на правом фланге забрался в офсайд.
  • 6'
    "Вулверхэмптон" забрал мяч и комбинирует у центрального круга.
  • Угловой
    4'
    Норвуд неудачно разыграл первый угловой удар в матче. Хозяева рванули в контратаку. Бэлдок на фланге в подкате смог выбить мяч у Поденсе.
  • Фол, нарушение
    3'
    Гости начали игру с контроля мяча на чужой половине поля. Норвуд нарушил правила у штрафной площади.
  • 2'
    "Вулверхэмптон" играет в оранжевых футболках и чёрных трусах, "Шеффилд Юнайтед" - в розовых футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Молинью"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 32 тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Вулверхэмптон» и «Шеффилд Юнайтед». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 141
    Вулверхэмптон 96.5% (136)
    X 2.1% (3)
    Шеффилд Юнайтед 1.4% (2)
    Все прогнозы
    1.64 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    2.28
    3.43
    5.55
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Шеффилд Юнайтед

Исход игры
Вулверхэмптон
96.5% (136)
Ничья
2.1% (3)
Шеффилд Юнайтед
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.86% (53)
Меньше
62.14% (87)
Обе команды забьют
Да
39.29% (55)
Нет
60.71% (85)
Популярный счёт
1:0 Вулверхэмптон
29.8% (42)
2:0 Вулверхэмптон
29.8% (42)
2:1 Вулверхэмптон
29.8% (42)
3:1 Вулверхэмптон
5% (7)
1:1 Ничья
2.1% (3)
2:3 Шеффилд Юнайтед
1.4% (2)
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