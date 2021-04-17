Вулверхэмптон
0:0
Перерыв
Стадион: Молинью
Шеффилд Юнайтед
36' Желтая карточкаБрюстер Риан
11
Патрисиу
Руй
27
Саисс
Ромен
16
Коди
Конор
15
Боли
Вийи
37
Траоре
Адама
12
Виллиан
Жозе
22
Ампаду
Этан
12
Иган
Джон
29
Брайан
Кин
23
Осборн
Бен
24
Брюстер
Риан
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
-
27 Саисс РоменЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
15 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
49 Килман МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Отасоуи ОуэнПолузащитник
-
20 Витинью IIПолузащитник
- Нападающий
-
17 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ампаду ЭтанЗащитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
-
29 Брайан КинЗащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Брюстер РианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
-
31 Брант ЗакПолузащитник
-
13 Лоу МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Муссе ЛиНападающий
-
14 Бёрк ОливерНападающий
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
36'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|5
|0.16
|2.
|Невеш Рубен
|5 (3)
|0.16
|3.
|Хименес Рауль
|4
|0.13
|4.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.09
|5.
|Силва Фабио
|3 (1)
|0.09
|6.
|Саисс Ромен
|3
|0.09
|7.
|Траоре Адама
|1
|0.03
|8.
|Боли Вийи
|1
|0.03
|9.
|Моутинью Жоау
|1
|0.03
|10.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.03
|11.
|Коди Конор
|1
|0.03
|12.
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|13.
|Витинью II
|0
|0
|14.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|15.
|Килман Макс
|0
|0
|16.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|6
|0.19
|2.
|Шарп Билли
|3 (2)
|0.09
|3.
|Богл Джейден
|2
|0.06
|4.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|5.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.03
|6.
|Макбарни Оливер
|1
|0.03
|7.
|Осборн Бен
|1
|0.03
|8.
|Брайан Кин
|1
|0.03
|9.
|Флек Джон
|0
|0
|10.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|11.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|12.
|Башам Крис
|0
|0
|13.
|Иган Джон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Невеш Рубен
|7
|0
|2.
|Моутинью Жоау
|4
|1
|3.
|Коди Конор
|4
|0
|4.
|Семеду Нелсон
|4
|0
|5.
|Нету Педру
|4
|0
|6.
|Траоре Адама
|3
|0
|7.
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|8.
|Килман Макс
|3
|0
|9.
|Силва Фабио
|2
|0
|10.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|11.
|Саисс Ромен
|2
|0
|12.
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|13.
|Патрисиу Руй
|1
|0
|14.
|Боли Вийи
|1
|0
|15.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|16.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ландстрем Джон
|8
|1
|2.
|Иган Джон
|6
|1
|3.
|Макголдрик Дэвид
|6
|0
|4.
|Норвуд Оливер
|4
|0
|5.
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|6.
|Берге Сандер
|4
|0
|7.
|Башам Крис
|3
|0
|8.
|Флек Джон
|3
|0
|9.
|Стивенс Энда
|3
|0
|10.
|Ампаду Этан
|3
|0
|11.
|Джагелка Фил
|1
|1
|12.
|Робинсон Джек
|2
|0
|13.
|Макбарни Оливер
|2
|0
|14.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|15.
|Богл Джейден
|2
|0
|16.
|Шарп Билли
|1
|0
|17.
|Лоу Макс
|1
|0
|18.
|Осборн Бен
|1
|0
|19.
|Брайан Кин
|1
|0
|20.
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|24.14% (7)
|20.69% (6)
|Шеффилд Юнайтед
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|25% (4)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =6 -8Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон
Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =0 -13Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|23
|5
|4
|67 - 23
|74
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|18
|9
|4
|61 - 34
|63
|3.
|Лестер
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|55 - 37
|56
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|53 - 42
|55
|5.
|Челси
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|50 - 31
|54
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|53 - 37
|52
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|54 - 37
|50
|8.
|Эвертон
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 40
|49
|9.
|Арсенал
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|43 - 35
|45
|10.
|Лидс
|Заявка
|31
|14
|3
|14
|49 - 49
|45
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|43 - 33
|44
|12.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|32
|10
|9
|13
|31 - 41
|39
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|33 - 52
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|39 - 56
|36
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|35 - 53
|35
|16.
|Брайтон
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|33 - 38
|33
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|25 - 42
|33
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|32
|5
|11
|16
|24 - 42
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|28 - 59
|24
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|32
|4
|3
|25
|17 - 55
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 20
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 20
|27
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|5.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 17
|24
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 21
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|9.
|Лидс
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 18
|21
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 19
|20
|11.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 25
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 25
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 33
|14
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 19
|14
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|16
|3
|1
|12
|10 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|30 - 14
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 16
|34
|4.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|21 - 15
|30
|5.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|23 - 15
|28
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|8.
|Арсенал
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 17
|24
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 22
|24
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|28 - 31
|24
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 14
|24
|12.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 23
|19
|13.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 27
|18
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 18
|16
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 26
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|16
|1
|2
|13
|7 - 30
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Вулверхэмптон
96.5% (136)
Ничья
2.1% (3)
Шеффилд Юнайтед
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.86% (53)
Меньше
62.14% (87)
Обе команды забьют
Да
39.29% (55)
Нет
60.71% (85)
Популярный счёт
1:0 Вулверхэмптон
29.8% (42)
2:0 Вулверхэмптон
29.8% (42)
2:1 Вулверхэмптон
29.8% (42)
3:1 Вулверхэмптон
5% (7)
1:1 Ничья
2.1% (3)
2:3 Шеффилд Юнайтед
1.4% (2)
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