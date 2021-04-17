Семеду заработал угловой удар. Навес Моутинью от углового флага вынес от ворот Макголдрик.

Поденсе на фланге подтолкнул в спину Осборна.

Норвуд слева со штрафного навесил к воротам, откуда мяч вынес Саисс.

44' Осборн на левом фланге забрался в офсайд.

42' Бэлдок на левом фланге атаки подтолкнул в спину Саисса.

41' Бэлдок на правом фланге постоял с мячом и сделал передачу назад.

40' Ампаду справа рванул вперёд, но его подача пришлась в руки Патрисиу, а не на голову Макголдрику.

38' Брюстер в центральном круге потерял мяч и прихватил руками Поденсе.

37' Брюстер на правом фланге атаки сыграл неаккуратно и врезался в Аит-Нури. Первая жёлтая карточка в матче показана Риану.

36' Моутинью слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч выбил Ампаду.

35' Ампаду на фланге сбил Поденсе.

34' Траоре покатил мяч налево на Аит-Ниру, который с восемнадцати метров пробил под перекладину. Мяч полетел по центру ворот и это не создало проблем для Ремсдейла.

33' Макголдрик слева ворвался в штрафную площадь, но поскользнулся и не смог подработать мяч себе под удар.

32' После заброса вперёд Моутинью Траоре сделал скидку на Поденсе, который справа с линии штрафной площади пробил немного выше ворот.

30' Моутинью сделал заброс вперёд по правому флангу на ход Поденсе, но Брайан сыграл на опережение.

29' Макголдрик на левом фланге поборолся с Саиссом и заработал аут.

28' Брюстер слева издали слабо и нет очно пробил в ближний угол.

27' Ампаду в центре поля поймал на бедро Поденсе. Арбитр ограничился устным внушением.

26' Ампаду у центрального круга попал по ногам Виллиану.

24' Прострел Траоре справа к воротам защитники "Шеффилд Юнайтед" перехватили.

23' "Шеффилд Юнайтед" удачно комбинирует в центре поля, постепенно приближаясь к чужой штрафной площади. Флек с двадцати девяти метров пробил немного выше ворот.

22' Стивенс на левом фланге в борьбе с Семеду не смог остановить мяч после длинного заброса вперёд.

20' От другого углового флага подачу исполнил Аит-Нури. Последовала скидка Саисса на Боли, который пяткой пробил в перекладину.

19' Моутинью от углового флага навесил на Боли, который не смог нанести акцентированный удар головой.

18' Траоре справа обыграл Стивенса, но его прострел к воротам до партнёров не дошёл.

16' Осборн справа навесил в центр штрафной площади, где Макголдрик не смог выиграть борьбу вверху.

14' У Стивенса слева прошёл прострел на Осборна, который не смог в штрафной площади укротить скачущий мяч.

13' Бэлдок справа прострелил к ближней штанге, где мяч перехватил Патрисиу.

12' "Вулверхэмптон" перехватил инициативу. Хозяева переместили игру на чужую половину поля, но до угроз воротам дело не доходит.

10' У Аит-Нури не получился навес слева. Флек аккуратно сделал скидку на Ремсдейла.

9' У Саисса не получился длинный заброс вперёд. Мяч достался соперникам.

8' Виллиан справа отправил вперёд Траоре. Адама вошёл в штрафную площадь, где его удар по воротам заблокировал Брайан.

7' Траоре на правом фланге забрался в офсайд.

6' "Вулверхэмптон" забрал мяч и комбинирует у центрального круга.

4' Норвуд неудачно разыграл первый угловой удар в матче. Хозяева рванули в контратаку. Бэлдок на фланге в подкате смог выбить мяч у Поденсе.

3' Гости начали игру с контроля мяча на чужой половине поля. Норвуд нарушил правила у штрафной площади.

2' "Вулверхэмптон" играет в оранжевых футболках и чёрных трусах, "Шеффилд Юнайтед" - в розовых футболках и белых трусах.