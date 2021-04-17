  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига
Ньюкасл
3:2
Второй тайм: 86'

Стадион:
Вест Хэм
0'
12' Желтая карточка
Доусон Крэйг
16' Желтая карточка
Шелви Джонджо
1:0
36' Гол в свои ворота
Диоп Исса
36' Вторая желтая карточка
Доусон Крэйг
2:0
41' Гол
Жоэлинтон
2:1
73' Гол
Диоп Исса
2:2
80' Пенальти
Лингард Джесси
3:2
83' Гол
Уиллок Джо
86'
1
Дубравка
Мартин
18
Фернандес
Федерико
2
Кларк
Киран
3
Дамметт
Пол
23
Мёрфи
Джейкоб
36
Лонгстафф
Шон
8
Шелви
Джонджо
24
Альмирон
Мигель
11
Ритчи
Мэтт
9
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
Аллан
1
Фабьянски
Лукаш
23
Диоп
Исса
15
Доусон
Крэйг
21
Огбонна
Анджело
5
Цоуфал
Владимир
16
Ноубл
Марк
28
Соучек
Томаш
31
Джонсон
Бен
18
Форнальс
Пабло
11
Лингард
Джесси
20
Боуэн
Джаррод
Ньюкасл
3-5-2
Вест Хэм
3-4-2-1

Ход матча

12'
 
Доусон Крэйг
16'
Шелви Джонджо
 
36'
Диоп Исса
1:0
36'
 
Доусон Крэйг
41'
Жоэлинтон
2:0
64'
Уилсон Каллум
Сен-Максимен Аллан
 
73'
2:1
Диоп Исса
(Боуэн Джаррод)
75'
 
Бенрахма Саид
Ноубл Марк
80'
2:2
Лингард Джесси
81'
Уиллок Джо
Лонгстафф Шон
 
83'
Уиллок Джо
(Ритчи Мэтт)
3:2

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 1
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 10 (4) 0.31
2. Альмирон Мигель 4 0.13
3. Сен-Максимен Аллан 3 0.09
4. Жоэлинтон 3 0.09
5. Уиллок Джо 3 0.09
6. Мёрфи Джейкоб 2 0.06
7. Хендрик Джефф 2 0.06
8. Ласcеллс Джамал 2 0.06
9. Шелви Джонджо 1 0.03
10. Кларк Киран 1 0.03
11. Кэрролл Эндрю 1 0.03
12. Гейл Дуайт 1 0.03
13. Фрейзер Райан 0 0
14. Ритчи Мэтт 0 0
15. Лонгстафф Шон 0 0
16. Льюис Джамал 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лингард Джесси 9 (1) 0.28
2. Соучек Томаш 9 0.28
3. Боуэн Джаррод 8 0.25
4. Антонио Майкл 7 0.22
5. Форнальс Пабло 3 0.09
6. Алле Себастьян 3 0.09
7. Доусон Крэйг 3 0.09
8. Огбонна Анджело 2 0.06
9. Диоп Исса 2 0.06
10. Фредерикс Райан 1 0.03
11. Лансини Мануэль 1 0.03
12. Райс Деклан 1 (1) 0.03
13. Бальбуэна Фабиан 1 0.03
14. Джонсон Бен 1 0.03
15. Крессуэлл Арон 0 0
16. Цоуфал Владимир 0 0
17. Бенрахма Саид 0 0
18. Масуаку Артур 0 0
19. Ярмоленко Андрей 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 8 0
2. Шелви Джонджо 6 0
3. Ласcеллс Джамал 4 0
4. Шёр Фабиан 4 0
5. Льюис Джамал 4 0
6. Хендрик Джефф 2 1
7. Кларк Киран 3 0
8. Дарлоу Карл 3 0
9. Крафт Эмиль 3 0
10. Жоэлинтон 3 0
11. Фрейзер Райан 1 1
12. Фернандес Федерико 2 0
13. Уилсон Каллум 2 0
14. Дамметт Пол 2 0
15. Альмирон Мигель 2 0
16. Мёрфи Джейкоб 2 0
17. Лонгстафф Шон 2 0
18. Ритчи Мэтт 1 0
19. Кэрролл Эндрю 1 0
20. Манкильо Хави 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Соучек Томаш 6 1
2. Огбонна Анджело 4 0
3. Доусон Крэйг 2 1
4. Ярмоленко Андрей 3 0
5. Крессуэлл Арон 3 0
6. Антонио Майкл 3 0
7. Цоуфал Владимир 3 0
8. Форнальс Пабло 3 0
9. Диоп Исса 3 0
10. Фабьянски Лукаш 2 0
11. Фредерикс Райан 2 0
12. Лингард Джесси 2 0
13. Масуаку Артур 2 0
14. Райс Деклан 2 0
15. Ноубл Марк 1 0
16. Лансини Мануэль 1 0
17. Бальбуэна Фабиан 1 0
18. Джонсон Бен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 9.68% (3) 12.9% (4) 6.45% (2) 16.13% (5) 16.13% (5) 38.71% (12)
 Вест Хэм 18.37% (9) 16.33% (8) 18.37% (9) 20.41% (10) 4.08% (2) 22.45% (11)

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Бёрнли 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Брайтон 3:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Астон Вилла
Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Челси 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл
Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм
Вест Хэм 2:0 Лидс Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 5:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 32 23 5 4 67 - 23 74
2. Манчестер Юнайтед Заявка 31 18 9 4 61 - 34 63
3. Лестер Заявка 31 17 5 9 55 - 37 56
4. Вест Хэм 2:3 Заявка 32 16 7 9 53 - 42 55
5. Челси Заявка 31 15 9 7 50 - 31 54
6. Ливерпуль Заявка 31 15 7 9 53 - 37 52
7. Тоттенхэм Заявка 32 14 8 10 54 - 37 50
8. Эвертон Заявка 31 14 7 10 43 - 40 49
9. Арсенал Заявка 31 13 6 12 43 - 35 45
10. Лидс Заявка 31 14 3 14 49 - 49 45
11. Астон Вилла Заявка 30 13 5 12 43 - 33 44
12. Вулверхэмптон Заявка 31 10 8 13 31 - 41 38
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 8 13 33 - 52 38
14. Саутгемптон Заявка 31 10 6 15 39 - 56 36
15. Ньюкасл 3:2 Заявка 32 9 8 15 35 - 53 35
16. Брайтон Заявка 31 7 12 12 33 - 38 33
17. Бёрнли Заявка 31 8 9 14 25 - 42 33
18. Фулхэм Заявка 32 5 11 16 24 - 42 26
19. Вест Бромвич Заявка 31 5 9 17 28 - 59 24
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 31 4 2 25 17 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм 2:3 Заявка 16 9 4 3 29 - 20 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 31 - 20 27
4. Ливерпуль Заявка 16 8 2 6 24 - 19 26
5. Челси Заявка 15 7 5 3 27 - 16 26
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 3 5 26 - 17 24
7. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
8. Арсенал Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
9. Лидс Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
10. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
11. Астон Вилла Заявка 14 6 2 6 23 - 19 20
12. Ньюкасл 3:2 Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
13. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
14. Эвертон Заявка 16 5 4 7 22 - 25 19
15. Вулверхэмптон Заявка 15 5 4 6 17 - 18 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 3 1 12 10 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 6 0 30 - 14 36
2. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 15 9 3 3 21 - 15 30
5. Челси Заявка 16 8 4 4 23 - 15 28
6. Ливерпуль Заявка 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
9. Вест Хэм 2:3 Заявка 16 7 3 6 24 - 22 24
10. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
11. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
12. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
13. Брайтон Заявка 15 5 4 6 17 - 19 19
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
15. Фулхэм Заявка 15 3 7 5 15 - 18 16
16. Саутгемптон Заявка 16 4 4 8 18 - 36 16
17. Ньюкасл 3:2 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
18. Бёрнли Заявка 15 4 3 8 12 - 24 15
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 1 1 13 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    87'
    Затянулась пауза, долгое время привести в чувства Лингарда не удается медикам. Похоже, не смоет он продолжить игру.
  • 86'
    Пауза в матче. Оказался на газоне Лингард, держась за левую ногу. Медики уже вышли на помощь футболисту.
  • 85'
    Форнальс на фланге руками уложил на газон Альмирона. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • Описание гола
    84'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-2! Джо Уиллок! Сыграла замена у "Ньюкасла". Прорвался по флангу Ритчи и выдал подачу на линию вратарской. Здесь выиграл борьбу за мяч Уиллок и головой пробил точно под перекладину.
  • Опасный момент
    83'
    Убегал по левой бровке в контратаку Уилсон и покатил поперек на Альмирона, который пробил низом, но мяч с линии ворот Диоп вынес в подкате.
  • Замена
    82'
    Замена в составе хозяев произошла. Вместо Шона Лонгстаффа шанс проявить себя получил Джо Уиллок.
  • 81'
    Прорвался по флангу Уилсон и прострелил в центр штрафной, но здесь Огбонна вынес снаряд в аут.
  • Пенальти
    80'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-2! Джесси Лингард! Уверенно реализовал пенальти Лингард, пробив на силу в левый от себя угол. Как ни старался Дубравка, спасти свою команду не смог.
  • Пенальти!
    78'
    Вот это да. Судья решил пересмотреть эпизод в штрафной хозяев на повторе. Оказалось, что Кларк в борьбе с Соучеком сыграл рукой в мяч. Это пенальти!
  • 77'
    Очередная остановка в нашей игре. В столкновении с соперником получил повреждение Кларк. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 76'
    Диагональным пасом Форнальс нашел на правой бровке Цоуфала, но того опередил Дамметт и вынес мяч в аут.
  • Замена
    75'
    Замена в составе "молотобойцев" произошла. Вместо Марка Ноубла игру продолжать будет Саид Бенрахма.
  • Описание гола
    74'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Исса Диоп! Идеальный пас вырезал в штрафную соперника Форнальс на ход Диопу, который оторвался от защитника и головой вколотил снаряд точно в дальний нижний угол.
  • Угловой
    73'
    Форнальс низом покатил с фланга центр штрафной. Мяч перехватил Дамметт и вынес его на угловой.
  • 72'
    Мог пробивать головой с линии вратарской Соучек после навеса от Форнальса, но на выходе Дубравка снял сферу с головы соперника.
  • Угловой
    71'
    Обыграл Цоуфал соперника на фланге и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Кларк в подкате вынес на угловой.
  • 70'
    Вырезал Альмирон в штрафную на Уилсона, но прочитал эпизод Фабьянски и на выходе забрал мяч в руки.
  • 69'
    С левого фланга Лингард мягко забросил в штрафную на Джонсона, но того опередил Фернандес и вынес мяч в центр поля.
  • 68'
    Пауза в матче. После столкновения с соперником оказался на газоне Жоэлинтон. Потребуется ему помощь медиков.
  • 67'
    Разрезным пасом Джонсон нашел в штрафной соперника Соучека, который пробил головой точно в руки голкиперу.
  • Замена
    66'
    А вот и первая замена в составе хозяев. Вместо Аллана Сен-Максимена на поле появился Каллум Уилсон.
  • 65'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Джонсон и пробил с лету по воротам, но не попал в створ.
  • 64'
    Получил по ногам в подкате на фланге Цоуфал от Дамметта. Опасный стандарт будет в распоряжении гостей.
  • 63'
    Снова обыграл соперника на фланге Лингард и попытался закрутить в дальний угол, но не попал он в створ ворот.
  • 62'
    Подхватил мяч на фланге Лингард и тут же подал на дальнюю штангу, но здесь немного не дотянулся головой Огбонна.
  • 61'
    Пробивал головой Огбонна с линии вратарской после заброса от Джонсона, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 60'
    Забросил по флангу Кларк на ход Лонгстаффу, но тот не смог обработать мяч и выпустил его в аут.
  • 59'
    Выскакивал на ворота Боуэн после проникающего паса от Форнальса, но переиграть Дубравку ему не удалось.
  • 58'
    На фланге получил по ногам Лингард в подкате от Ритчи. Штрафной удар исполнят игроки "Вест Хэма".
  • 57'
    С фланга низом отдавал Сен_Максимен на ход Альмирону, но перехватил мяч без особых проблем Огбонна.
  • 56'
    С фланга навесил Джонсон на дальнюю штангу, куда врывался Лингард, но не смог он добраться до мяча.
  • 55'
    Долго кружат у штрафной соперника гости, но пройти массированную оборону им пока не удается.
  • 54'
    Соучек с фланга низом отдавал в штрафную на Форнальса, но тому в силовой борьбе не позволил пробить Кларк.
  • Офсайд
    53'
    Мог убегать на ворота соперника Ритчи после заброса от Альмирона, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 52'
    Ушел от опеки по флангу Цоуфал и подал на дальнюю штангу. но никто из партнеров так и не смог дотянуться до мяча.
  • 51'
    Сместился к линии штрафной Лингард с левого фланга и пробил по воротам, но угодил в голову защитнику.
  • 49'
    На фланге Джонсон получил по ногам от Альмирона. Судья был рядом и назначил штрафной удар.
  • 48'
    Прорвался к штрафной соперника Альмирон и пробил в дальнюю девятку, но точности ему явно не хватило.
  • 47'
    Сместился с фланга в центр штрафной Боуэн и пробил в дальний угол, но мяч без труда поймал в руки Дубравка.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    45'
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество добыли хозяева!
  • 45'
    Устроили небольшую потасовку Лингард и Фернандес в центре поля. Судье пришлось разнять футболистов, но обошлось без карточек.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.
  • 44'
    В центре поля Боуэна подтолкнул руками в спину Шелви. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
  • 43'
    Ворвался по центру в штрафную соперника Жоэлинтон и пробил в дальний угол, но мяч оказался в руках голкипера.
  • Описание гола
    42'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Жоэлинтон! С угла поля навесил на дальнюю штангу Лонгстафф. Здесь пытался перехватить сферу Фабьянски, но выпустил ее из рук. Первым на подборе оказался Жоэлинтон и отправил сферу в путсые ворота.
  • 41'
    Альмирон по флангу на скорости убежал и прострелил низом на дальнюю штангу, но Лонгстафф здесь не успел подставить ногу.
  • 40'
    С углового навесил Боуэн на ближнюю штангу, где пробил Диоп головой, но мяч застрял в гуще защитника.
  • Угловой
    39'
    Прорывался по флангу Цоуфал и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел на угловой.
  • Жёлтая и сразу красная
    37'
    В центре поля получил по ногам Сен-Максимен от Доусона. Судья сразу же показал нарушителю желтую карточку, которая стала для него второй.
  • Гол в свои ворота
    36'
    АВТОГ-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Диоп! Поймали соперника на контратаке футболисты "Ньюкасла". Прорвался Сен-Максимен на скорости к штрафной соперника, обыграл двоих защитников и пробил в дальний угол, но мяч угодил в ногу сопернику и полетел в сетку.
  • 35'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Диоп на ход Боуэну, но того грамотно оттеснил от мяча защитник.
  • 34'
    Пауза в матче. Оказался на газоне на ровном месте Фернандес. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 33'
    По правому флангу прорвался Ноубл и прострелил в центр штрафной, где пробил с разворота Форнальс, но не попал он в створ ворот.
  • 32'
    Мягко забросил в штрафную соперника Лингард на ход Боуэну, но тому не удалось пробить в борьбе с Шелви.
  • 31'
    По флангу отдавал Жоэлинтон на ход Альмирону, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом от мяча.
  • 29'
    Подхватил мяч в штрафной соперника Цоуфал и навесил на дальнюю штангу, но Дубравка на выходе перехватил мяч.
  • 28'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Лингард, но здесь выше всех прыгнул Шелви и вынес мяч головой в аут.
  • 27'
    Забрасывал с левого фланга в штрафную соперника Лингард на ход Форнальсу, но тому пробить не позволил защитник.
  • 26'
    Пробивал по воротам Боуэн из пределов штрафной, но мяч полетел намного выше перекладины.
  • 25'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Ноубл. Здесь выиграл верх Цоуфал и пробил головой мимо ворот.
  • Угловой
    24'
    Сместился с фланга в штрафную соперника Сен-Максимен и пробил по воротам, но от ноги Диопа сфера полетела на угловой.
  • 23'
    Ушел от соперника по флангу Боуэн и прострелил в штрафную на Лингарда, но тому пробить не удалось в борьбу с защитником.
  • 21'
    По флангу забросил Джонсон на ход Лингарду, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил защитник.
  • 20'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Сен-Максимен и пробил по воротам, но мяч оказался в руках голкипера.
  • 19'
    С левого фланга низом прострелил в штрафную Альмирон, но здесь Соучек  падении вынес мяч головой.
  • 18'
    Протащил Сферу на скорости к штрафной соперника Сен-Максимен и пробил по воротам, но мяч угодил в Огбонну.
  • 17'
    Пробивал головой Соучек после навеса со штрафного от Ноубла, но мяч стал легкой добычей для Дубравки.
  • Желтая карточка
    16'
    В центре поля Шелви заехал сзади по ногам Боуэну, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 15'
    Решился на дальний удар метров с двадцати Мёрфи, но без особых проблем Фабьянски потащил мяч с ближнего угла.
  • 14'
    Со штрафного навесил Альмирон в район одиннадцатиметровой отметки, где пробил Фернандес, но точно в руки Фабьянски.
  • Желтая карточка
    13'
    В грубом подкате Жоэлинтона в центре поля снес Доусон. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.
  • 12'
    По флангу отдавал Жоэлинтон на ход Альмирону, но тот не смог убежать от Огбонны и потерял мяч.
  • 11'
    С углового Ноубл навесил на ближнюю штангу, куда вбегал Диоп, но пробить ему не позволил Ритчи.
  • 10'
    Со штрафного навесил Мёрфи на дальнюю штангу, но здесь спокойно Ноубл вынес мяч в центр поля.
  • 9'
    В центре поля получил по ногам сзади Сен-Максимен от Форнальса. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 8'
    С угла поля навесил Лонгстафф на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Огбонна и вынес мяч головой.
  • 7'
    Сместился с фланга в центр Альмирон и покатил поперек на Лонгстаффа, но выстрел последнего оказался неточным.
  • 6'
    Со штрафного забросил Ноубл на дальнюю штангу, куда врывался Соучек, но пробить головой ему не позволил Дамметт.
  • 5'
    В центре поля получил по ногам Диоп от Шелви в подкате. Штрафной удар исполнять будут "молотобойцы".
  • 4'
    По флангу Диоп запускал пасом в прорыв Цоуфала, но тот не смог сохранить мяч в поле в борьбе с защитником.
  • 3'
    Забросил в штрафную соперника Цоуфал на ход Боуэну, но вышел из ворот Дубравка и забрал мяч в свои руки.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-белых цветах, гости выбрали себе бордово-бело-голубой комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, ппоехали!
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Ньюкасл 3:2 Вест Хэм

Исход игры
Ньюкасл
15.4% (22)
Ничья
16.8% (24)
Вест Хэм
67.8% (97)
Тотал 2.5
Больше
70.42% (100)
Меньше
29.58% (42)
Обе команды забьют
Да
84.51% (120)
Нет
15.49% (22)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
51.7% (74)
1:1 Ничья
14% (20)
2:1 Ньюкасл
10.5% (15)
0:1 Вест Хэм
9.1% (13)
1:3 Вест Хэм
3.5% (5)
1:0 Ньюкасл
2.8% (4)
0:2 Вест Хэм
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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