Убегал по левой бровке в контратаку Уилсон и покатил поперек на Альмирона, который пробил низом, но мяч с линии ворот Диоп вынес в подкате.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-2! Джо Уиллок! Сыграла замена у "Ньюкасла". Прорвался по флангу Ритчи и выдал подачу на линию вратарской. Здесь выиграл борьбу за мяч Уиллок и головой пробил точно под перекладину.

Форнальс на фланге руками уложил на газон Альмирона. Судья все видел и назначил штрафной удар.

Пауза в матче. Оказался на газоне Лингард, держась за левую ногу. Медики уже вышли на помощь футболисту.

Затянулась пауза, долгое время привести в чувства Лингарда не удается медикам. Похоже, не смоет он продолжить игру.

82' Замена в составе хозяев произошла. Вместо Шона Лонгстаффа шанс проявить себя получил Джо Уиллок.

81' Прорвался по флангу Уилсон и прострелил в центр штрафной, но здесь Огбонна вынес снаряд в аут.

80' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-2! Джесси Лингард! Уверенно реализовал пенальти Лингард, пробив на силу в левый от себя угол. Как ни старался Дубравка, спасти свою команду не смог.

78' Вот это да. Судья решил пересмотреть эпизод в штрафной хозяев на повторе. Оказалось, что Кларк в борьбе с Соучеком сыграл рукой в мяч. Это пенальти!

77' Очередная остановка в нашей игре. В столкновении с соперником получил повреждение Кларк. Без помощи медиков здесь не обойтись.

76' Диагональным пасом Форнальс нашел на правой бровке Цоуфала, но того опередил Дамметт и вынес мяч в аут.

75' Замена в составе "молотобойцев" произошла. Вместо Марка Ноубла игру продолжать будет Саид Бенрахма.

74' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Исса Диоп! Идеальный пас вырезал в штрафную соперника Форнальс на ход Диопу, который оторвался от защитника и головой вколотил снаряд точно в дальний нижний угол.

73' Форнальс низом покатил с фланга центр штрафной. Мяч перехватил Дамметт и вынес его на угловой.

72' Мог пробивать головой с линии вратарской Соучек после навеса от Форнальса, но на выходе Дубравка снял сферу с головы соперника.

71' Обыграл Цоуфал соперника на фланге и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Кларк в подкате вынес на угловой.

70' Вырезал Альмирон в штрафную на Уилсона, но прочитал эпизод Фабьянски и на выходе забрал мяч в руки.

69' С левого фланга Лингард мягко забросил в штрафную на Джонсона, но того опередил Фернандес и вынес мяч в центр поля.

68' Пауза в матче. После столкновения с соперником оказался на газоне Жоэлинтон. Потребуется ему помощь медиков.

67' Разрезным пасом Джонсон нашел в штрафной соперника Соучека, который пробил головой точно в руки голкиперу.

66' А вот и первая замена в составе хозяев. Вместо Аллана Сен-Максимена на поле появился Каллум Уилсон.

65' Выиграл подбор у штрафной соперника Джонсон и пробил с лету по воротам, но не попал в створ.

64' Получил по ногам в подкате на фланге Цоуфал от Дамметта. Опасный стандарт будет в распоряжении гостей.

63' Снова обыграл соперника на фланге Лингард и попытался закрутить в дальний угол, но не попал он в створ ворот.

62' Подхватил мяч на фланге Лингард и тут же подал на дальнюю штангу, но здесь немного не дотянулся головой Огбонна.

61' Пробивал головой Огбонна с линии вратарской после заброса от Джонсона, но мяч полетел рядом со штангой.

60' Забросил по флангу Кларк на ход Лонгстаффу, но тот не смог обработать мяч и выпустил его в аут.

59' Выскакивал на ворота Боуэн после проникающего паса от Форнальса, но переиграть Дубравку ему не удалось.

58' На фланге получил по ногам Лингард в подкате от Ритчи. Штрафной удар исполнят игроки "Вест Хэма".

57' С фланга низом отдавал Сен_Максимен на ход Альмирону, но перехватил мяч без особых проблем Огбонна.

56' С фланга навесил Джонсон на дальнюю штангу, куда врывался Лингард, но не смог он добраться до мяча.

55' Долго кружат у штрафной соперника гости, но пройти массированную оборону им пока не удается.

54' Соучек с фланга низом отдавал в штрафную на Форнальса, но тому в силовой борьбе не позволил пробить Кларк.

53' Мог убегать на ворота соперника Ритчи после заброса от Альмирона, но судья остановил атаку из-за офсайда.

52' Ушел от опеки по флангу Цоуфал и подал на дальнюю штангу. но никто из партнеров так и не смог дотянуться до мяча.

51' Сместился к линии штрафной Лингард с левого фланга и пробил по воротам, но угодил в голову защитнику.

49' На фланге Джонсон получил по ногам от Альмирона. Судья был рядом и назначил штрафной удар.

48' Прорвался к штрафной соперника Альмирон и пробил в дальнюю девятку, но точности ему явно не хватило.

47' Сместился с фланга в центр штрафной Боуэн и пробил в дальний угол, но мяч без труда поймал в руки Дубравка.