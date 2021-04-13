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Ньюкасл
 
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Стадион:
Вест Хэм

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 10 (4) 0.32
2. Альмирон Мигель 4 0.13
3. Сен-Максимен Аллан 3 0.1
4. Мёрфи Джейкоб 2 0.06
5. Жоэлинтон 2 0.06
6. Хендрик Джефф 2 0.06
7. Ласcеллс Джамал 2 0.06
8. Уиллок Джо 2 0.06
9. Шелви Джонджо 1 0.03
10. Кларк Киран 1 0.03
11. Кэрролл Эндрю 1 0.03
12. Гейл Дуайт 1 0.03
13. Фрейзер Райан 0 0
14. Лонгстафф Шон 0 0
15. Льюис Джамал 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соучек Томаш 9 0.29
2. Боуэн Джаррод 8 0.26
3. Лингард Джесси 8 0.26
4. Антонио Майкл 7 0.23
5. Форнальс Пабло 3 0.1
6. Алле Себастьян 3 0.1
7. Доусон Крэйг 3 0.1
8. Огбонна Анджело 2 0.06
9. Фредерикс Райан 1 0.03
10. Лансини Мануэль 1 0.03
11. Райс Деклан 1 (1) 0.03
12. Бальбуэна Фабиан 1 0.03
13. Диоп Исса 1 0.03
14. Джонсон Бен 1 0.03
15. Крессуэлл Арон 0 0
16. Цоуфал Владимир 0 0
17. Бенрахма Саид 0 0
18. Масуаку Артур 0 0
19. Ярмоленко Андрей 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 8 0
2. Шелви Джонджо 5 0
3. Ласcеллс Джамал 4 0
4. Шёр Фабиан 4 0
5. Льюис Джамал 4 0
6. Хендрик Джефф 2 1
7. Кларк Киран 3 0
8. Дарлоу Карл 3 0
9. Крафт Эмиль 3 0
10. Жоэлинтон 3 0
11. Фрейзер Райан 1 1
12. Фернандес Федерико 2 0
13. Уилсон Каллум 2 0
14. Дамметт Пол 2 0
15. Альмирон Мигель 2 0
16. Мёрфи Джейкоб 2 0
17. Лонгстафф Шон 2 0
18. Ритчи Мэтт 1 0
19. Кэрролл Эндрю 1 0
20. Манкильо Хави 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Соучек Томаш 6 1
2. Огбонна Анджело 4 0
3. Ярмоленко Андрей 3 0
4. Крессуэлл Арон 3 0
5. Антонио Майкл 3 0
6. Цоуфал Владимир 3 0
7. Форнальс Пабло 3 0
8. Диоп Исса 3 0
9. Фабьянски Лукаш 2 0
10. Фредерикс Райан 2 0
11. Лингард Джесси 2 0
12. Масуаку Артур 2 0
13. Райс Деклан 2 0
14. Ноубл Марк 1 0
15. Лансини Мануэль 1 0
16. Доусон Крэйг 1 0
17. Бальбуэна Фабиан 1 0
18. Джонсон Бен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 9.68% (3) 12.9% (4) 6.45% (2) 16.13% (5) 16.13% (5) 38.71% (12)
 Вест Хэм 18.37% (9) 16.33% (8) 18.37% (9) 20.41% (10) 4.08% (2) 22.45% (11)

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Бёрнли 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Брайтон 3:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Астон Вилла
Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Челси 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл
Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм
Вест Хэм 2:0 Лидс Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 5:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 32 23 5 4 67 - 23 74
2. Манчестер Юнайтед Заявка 31 18 9 4 61 - 34 63
3. Лестер Заявка 31 17 5 9 55 - 37 56
4. Вест Хэм Заявка 31 16 7 8 51 - 39 55
5. Челси Заявка 31 15 9 7 50 - 31 54
6. Ливерпуль Заявка 31 15 7 9 53 - 37 52
7. Тоттенхэм Заявка 31 14 7 10 52 - 35 49
8. Эвертон Заявка 30 14 6 10 41 - 38 48
9. Арсенал Заявка 31 13 6 12 43 - 35 45
10. Лидс Заявка 31 14 3 14 49 - 49 45
11. Астон Вилла Заявка 30 13 5 12 43 - 33 44
12. Вулверхэмптон Заявка 31 10 8 13 31 - 41 38
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 8 13 33 - 52 38
14. Саутгемптон Заявка 31 10 6 15 39 - 56 36
15. Брайтон Заявка 31 7 12 12 33 - 38 33
16. Бёрнли Заявка 31 8 9 14 25 - 42 33
17. Ньюкасл Заявка 31 8 8 15 32 - 51 32
18. Фулхэм Заявка 32 5 11 16 24 - 42 26
19. Вест Бромвич Заявка 31 5 9 17 28 - 59 24
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 31 4 2 25 17 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 16 9 4 3 29 - 20 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 31 - 20 27
4. Ливерпуль Заявка 16 8 2 6 24 - 19 26
5. Челси Заявка 15 7 5 3 27 - 16 26
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 3 5 26 - 17 24
7. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
8. Арсенал Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
9. Лидс Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
10. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
11. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
12. Астон Вилла Заявка 14 6 2 6 23 - 19 20
13. Вулверхэмптон Заявка 15 5 4 6 17 - 18 19
14. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
15. Эвертон Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
16. Ньюкасл Заявка 15 4 5 6 19 - 25 17
17. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 3 1 12 10 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 6 0 30 - 14 36
2. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 15 9 3 3 21 - 15 30
5. Челси Заявка 16 8 4 4 23 - 15 28
6. Ливерпуль Заявка 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Тоттенхэм Заявка 16 7 4 5 26 - 18 25
8. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
9. Вест Хэм Заявка 15 7 3 5 22 - 19 24
10. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
11. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
12. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
13. Брайтон Заявка 15 5 4 6 17 - 19 19
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
15. Фулхэм Заявка 15 3 7 5 15 - 18 16
16. Саутгемптон Заявка 16 4 4 8 18 - 36 16
17. Ньюкасл Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
18. Бёрнли Заявка 15 4 3 8 12 - 24 15
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 1 1 13 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2021, осталось 2 дня 10 часов 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Ньюкасл 18.4% (9)
    X 26.5% (13)
    Вест Хэм 55.1% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Вест Хэм
    3.79
    3.60
    2.14
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ньюкасл - Вест Хэм онлайн

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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Вест Хэм

    Исход игры
    Ньюкасл
    18.4% (9)
    Ничья
    26.5% (13)
    Вест Хэм
    55.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (32)
    Меньше
    33.33% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    89.58% (43)
    Нет
    10.42% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    40.8% (20)
    1:1 Ничья
    22.4% (11)
    2:1 Ньюкасл
    12.2% (6)
    2:3 Вест Хэм
    4.1% (2)
    1:3 Вест Хэм
    4.1% (2)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
    0:1 Вест Хэм
    4.1% (2)
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