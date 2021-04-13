Ньюкасл
Позже
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Вест Хэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|10 (4)
|0.32
|2.
|Альмирон Мигель
|4
|0.13
|3.
|Сен-Максимен Аллан
|3
|0.1
|4.
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0.06
|5.
|Жоэлинтон
|2
|0.06
|6.
|Хендрик Джефф
|2
|0.06
|7.
|Ласcеллс Джамал
|2
|0.06
|8.
|Уиллок Джо
|2
|0.06
|9.
|Шелви Джонджо
|1
|0.03
|10.
|Кларк Киран
|1
|0.03
|11.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0.03
|12.
|Гейл Дуайт
|1
|0.03
|13.
|Фрейзер Райан
|0
|0
|14.
|Лонгстафф Шон
|0
|0
|15.
|Льюис Джамал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соучек Томаш
|9
|0.29
|2.
|Боуэн Джаррод
|8
|0.26
|3.
|Лингард Джесси
|8
|0.26
|4.
|Антонио Майкл
|7
|0.23
|5.
|Форнальс Пабло
|3
|0.1
|6.
|Алле Себастьян
|3
|0.1
|7.
|Доусон Крэйг
|3
|0.1
|8.
|Огбонна Анджело
|2
|0.06
|9.
|Фредерикс Райан
|1
|0.03
|10.
|Лансини Мануэль
|1
|0.03
|11.
|Райс Деклан
|1 (1)
|0.03
|12.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.03
|13.
|Диоп Исса
|1
|0.03
|14.
|Джонсон Бен
|1
|0.03
|15.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|16.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|17.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|18.
|Масуаку Артур
|0
|0
|19.
|Ярмоленко Андрей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хэйден Айзак
|8
|0
|2.
|Шелви Джонджо
|5
|0
|3.
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|4.
|Шёр Фабиан
|4
|0
|5.
|Льюис Джамал
|4
|0
|6.
|Хендрик Джефф
|2
|1
|7.
|Кларк Киран
|3
|0
|8.
|Дарлоу Карл
|3
|0
|9.
|Крафт Эмиль
|3
|0
|10.
|Жоэлинтон
|3
|0
|11.
|Фрейзер Райан
|1
|1
|12.
|Фернандес Федерико
|2
|0
|13.
|Уилсон Каллум
|2
|0
|14.
|Дамметт Пол
|2
|0
|15.
|Альмирон Мигель
|2
|0
|16.
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|17.
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|18.
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|19.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|20.
|Манкильо Хави
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соучек Томаш
|6
|1
|2.
|Огбонна Анджело
|4
|0
|3.
|Ярмоленко Андрей
|3
|0
|4.
|Крессуэлл Арон
|3
|0
|5.
|Антонио Майкл
|3
|0
|6.
|Цоуфал Владимир
|3
|0
|7.
|Форнальс Пабло
|3
|0
|8.
|Диоп Исса
|3
|0
|9.
|Фабьянски Лукаш
|2
|0
|10.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|11.
|Лингард Джесси
|2
|0
|12.
|Масуаку Артур
|2
|0
|13.
|Райс Деклан
|2
|0
|14.
|Ноубл Марк
|1
|0
|15.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|16.
|Доусон Крэйг
|1
|0
|17.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|18.
|Джонсон Бен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|6.45% (2)
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|38.71% (12)
|Вест Хэм
|18.37% (9)
|16.33% (8)
|18.37% (9)
|20.41% (10)
|4.08% (2)
|22.45% (11)
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +3 =5 -12Бёрнли 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Брайтон 3:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Астон Вилла
Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Челси 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл
Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =4 -4Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм
Вест Хэм 2:0 Лидс Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 5:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|23
|5
|4
|67 - 23
|74
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|18
|9
|4
|61 - 34
|63
|3.
|Лестер
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|55 - 37
|56
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|51 - 39
|55
|5.
|Челси
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|50 - 31
|54
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|53 - 37
|52
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|52 - 35
|49
|8.
|Эвертон
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|41 - 38
|48
|9.
|Арсенал
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|43 - 35
|45
|10.
|Лидс
|Заявка
|31
|14
|3
|14
|49 - 49
|45
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|43 - 33
|44
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|31 - 41
|38
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|33 - 52
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|39 - 56
|36
|15.
|Брайтон
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|33 - 38
|33
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|25 - 42
|33
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|32 - 51
|32
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|32
|5
|11
|16
|24 - 42
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|28 - 59
|24
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|31
|4
|2
|25
|17 - 55
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 20
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 20
|27
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|5.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 17
|24
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 21
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|9.
|Лидс
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 18
|21
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 25
|20
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 19
|20
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|15.
|Эвертон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|17
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 33
|14
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 19
|14
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|10 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|30 - 14
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 16
|34
|4.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|21 - 15
|30
|5.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|23 - 15
|28
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 18
|25
|8.
|Арсенал
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 17
|24
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|22 - 19
|24
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|28 - 31
|24
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 14
|24
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 23
|19
|13.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 27
|18
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 18
|16
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 26
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|1
|1
|13
|7 - 30
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ньюкасл - Вест Хэм
Исход игры
Ньюкасл
18.4% (9)
Ничья
26.5% (13)
Вест Хэм
55.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (32)
Меньше
33.33% (16)
Обе команды забьют
Да
89.58% (43)
Нет
10.42% (5)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
40.8% (20)
1:1 Ничья
22.4% (11)
2:1 Ньюкасл
12.2% (6)
2:3 Вест Хэм
4.1% (2)
1:3 Вест Хэм
4.1% (2)
2:2 Ничья
4.1% (2)
0:1 Вест Хэм
4.1% (2)
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