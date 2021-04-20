Альфонсо Дэвис у своей штрафной площади сыграл на опережение и получил по ногам от Диаби.

Бендер перед штрафной площадью ударил по ногам Чупо-Мотинга. Двадцать три метра до ворот.

Алаба со штрафного здорово пробил в правый угол. Градецки в красивом прыжке отбил мяч.

Киммих от углового флага навесил на Павара, которому не удалось пробить головой в сторону ворот.

41' Фримпонг на правом фланге атаки не смог пройти Альфонсо Дэвиса и прихватил канадца руками.

40' Мусиала слева из пределов штрафной площади пробил точно в Градецки.

38' Мусиала получил пас на ход, но при входе в штрафную площадь замешкался и упёрся в соперника.

37' Прострел Комана справа к воротам в падении прервал Градецки.

36' Киммих с двадцати четырёх метров неожиданно пробил по воротам. Градецки отбил мяч перед собой, но на добивании никому из игроков хозяев поля сыграть не удалось.

35' Удар Алабы с двадцати метров соперники заблокировали вдвоём.

34' Бэйли оказался в офсайде.

32' Боатенг немного сильно сделал передачу направо на ход Павару. Бенджамин мяч догнал и смог сделать пас назад на Мюллера.

31' Алаба справа с пятнадцати метров пробил по центру ворот. Градецки забрал мяч в руки.

30' Прострел Альфонсо Дэвиса слева в центр по линии штрафной площади на Чупо-Мотинга соперники перехватили.

29' Коман справа навесил на дальнюю штангу, где партнёров не оказалось.

28' Киммих исполнил подачу от углового флага. Ударм по воротам хозяевам не удалось завершить "стандарт".

27' К середине тайма темп игры постепенно стал снижаться. "Бавария" всё увереннее действует, а гостям остроты впереди создавать не удаётся.

26' Шик слева в штрафной площади получил мяч, но обострения не придумал и сделал пас назад на Сикнгравена.

25' Киммих справа с дальней дистанции пробил по воротам. На пути мяча оказался соперник.

24' Коман в центральном круге нарушил правила.

23' Шик слева прошёл вперёд и из пределов штрафной площади несильно низом пробил в дальний угол. Нойер прилёг на траву и мяч забрал.

22' Удар Мусиалы с двадцати метров получился с рикошетом, но мяч еда полетел в сторону ворот.

21' Фланговые игроки "Баварии" постоянно меняются. Мюллер и Коман часто с правого фланга ходят на левый.

20' Удар Мюллера с двадцати двух метров приняли на себя защитники "Байера".

19' Киммих на чужой половине поля нарушил правила.

18' Павар на правом фланге не смог остановить мяч после длинной передачи партнёра вперёд.

17' Мусиала по центру не смог протолкнуть мяч в штрафную площадь на Чупо-Мотинга.

16' "Бавария" уверенно комбинирует на чужой половине поля.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

КИММИХ!!! Алаба слева навесил к дальней штанге. Мяч от Синкгравена отскакивает к линии штрафной площади, откуда Киммих сильно и точно пробил в левый угол.

13' Коман с двадцати одного метра пробил левее ворот.

12' Шик не попал по мячу ногой после мягкого заброса Бэйли слева к воротам.

11' Фримпонг справа попытался прорваться к воротам, но упустил мяч за пределы поля.

10' Прострел Диаби справа в штрафную площадь перехватил Павар.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ЧУПО-МОТИНГ!!! Алаба слева навесил к дальней штанге, где удар Мюллера в упор парировал Градецки, но с добиванием Чупо-Мотинга голкипер ничего поделать не смог.

7' Бэйли слева выскочил к воротам и столкнулся с Нойером. Не сразу Леон смог подняться с газона.

6' Прострел Бэйли слева в штрафную площадь заблокирован Команом.

5' Удар Шика с линии штрафной площади защитники "Баварии" заблокировали.

4' Алаба слева убежал вперёд и сделал отличный перевод низом на Комана. Кингсли в штрафной площади замешкался и по воротам пробить не смог.

3' Два прострела Комана справа в штрафную площадь перехвачены соперниками.

2' "Бавария" играет в красной форме, "Байер" - в светло-серой.