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Бавария
2:0
Перерыв

Стадион:
Байер Л
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенджамен
17
Боатенг
Жером
21
Эрнандес
Люка
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
27
Алаба
Давид
29
Коман
Кингсли
25
Мюллер
Томас
42
Мусиала
Джамал
13
Чупо-Мотинг
Эрик
1
Градецки
Лукаш
4
Та
Джонатан
5
Бендер
Свен
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
20
Арангис
Чарлес
25
Паласиос
Эксекиэль
22
Синкгравен
Дэйли
19
Диаби
Мусса
9
Бэйли
Леон
14
Шик
Патрик
Бавария
4-2-3-1
Байер Л
3-4-2-1

Ход матча

7'
Чупо-Мотинг Эрик
1:0
13'
Киммих Йозуа
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 35 (6) 1.17
2. Мюллер Томас 10 (1) 0.33
3. Гнабри Серж 9 0.3
4. Мусиала Джамал 6 0.2
5. Горецка Леон 5 0.17
6. Сане Лерой 4 0.13
7. Киммих Йозуа 3 0.1
8. Коман Кингсли 3 0.1
9. Чупо-Мотинг Эрик 3 0.1
10. Алаба Давид 2 0.07
11. Альфонсо Дэвис 1 0.03
12. Боатенг Жером 1 0.03
13. Коста Дуглас 1 0.03
14. Зюле Никлас 1 0.03
15. Толиссо Корентен 1 0.03
16. Эрнандес Люка 0 0
17. Сарр Буна 0 0
18. Ричардс Крис 0 0
Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 10 (2) 0.33
2. Шик Патрик 9 0.3
3. Бэйли Леон 8 0.27
4. Диаби Мусса 4 0.13
5. Вирц Флориан 4 0.13
6. Демирбай Керем 3 0.1
7. Амири Надим 2 0.07
8. Баумгартлингер Юлиан 2 0.07
9. Грэй Демарай 1 0.03
10. Драгович Александр 1 0.03
11. Вайзер Митчелл 1 0.03
12. Та Джонатан 1 0.03
13. Тапсоба Эдмон 1 0.03
14. Бендер Ларс 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Боатенг Жером 5 0
2. Гнабри Серж 4 0
3. Киммих Йозуа 4 0
4. Левандовски Роберт 3 0
5. Эрнандес Люка 3 0
6. Павар Бенджамен 3 0
7. Толиссо Корентен 1 1
8. Альфонсо Дэвис 1 1
9. Чупо-Мотинг Эрик 2 0
10. Алаба Давид 2 0
11. Сане Лерой 2 0
12. Нойер Мануэль 1 0
13. Сарр Буна 1 0
14. Зюле Никлас 1 0
15. Коман Кингсли 1 0
16. Горецка Леон 1 0
17. Рока Марк 1 0
18. Ньянзу Танги 1 0
Байер Л
# Игрок      
1. Бэйли Леон 6 0
2. Диаби Мусса 5 0
3. Арангис Чарлес 4 0
4. Амири Надим 4 0
5. Тапсоба Эдмон 4 0
6. Драгович Александр 3 0
7. Венделл Боргес 3 0
8. Та Джонатан 3 0
9. Синкгравен Дэйли 3 0
10. Шик Патрик 3 0
11. Бендер Ларс 2 0
12. Аларио Лукас 2 0
13. Беллараби Карим 2 0
14. Демирбай Керем 2 0
15. Фосу-Менса Тимоти 2 0
16. Бендер Свен 1 0
17. Баумгартлингер Юлиан 1 0
18. Градецки Лукаш 1 0
19. Фримпонг Жереми 1 0
20. Вирц Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 8.43% (7) 16.87% (14) 24.1% (20) 16.87% (14) 15.66% (13) 18.07% (15)
 Байер Л 19.15% (9) 19.15% (9) 6.38% (3) 10.64% (5) 17.02% (8) 27.66% (13)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Вольфсбург 2:3 Бавария ПСЖ 0:1 Бавария Бавария 1:1 Унион Берлин Бавария 2:3 ПСЖ
РБ Лейпциг 0:1 Бавария Бавария 4:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Лацио Вердер 1:3 Бавария Бавария 4:2 Боруссия Д Бавария 5:1 Кёльн Лацио 1:4 Бавария Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург
Байер Л Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Байер Л 3:0 Кёльн Хоффенхайм 0:0 Байер Л Байер Л 2:1 Шальке 04 Герта 3:0 Байер Л
Байер Л 1:2 Арминия Боруссия М 0:1 Байер Л Байер Л 1:2 Фрайбург Байер Л 0:2 Янг Бойз Аугсбург 1:1 Байер Л Янг Бойз 4:3 Байер Л Байер Л 2:2 Майнц Байер Л 5:2 Штуттгарт Рот-Вайсс Эссен 2:1 Байер Л РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Байер Л 0:1 Вольфсбург Байер Л 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 1:0 Байер Л Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л

Последние игры между собой

Бавария: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Байер Л: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Байер Л 1:2 Бавария Бундеслига Байер Л 2:4 Бавария Кубок Байер Л 2:4 Бавария Бундеслига Бавария 1:2 Байер Л Бундеслига
Байер Л 3:1 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:6 Бавария Кубок Байер Л 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Бавария Бундеслига Байер Л 0:0 Бавария Кубок Бавария 1:0 Байер Л Бундеслига Бавария 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Бавария Бундеслига Байер Л 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 1:2 Байер Л Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 30 22 5 3 85 - 38 71
2. РБ Лейпциг Заявка 30 18 7 5 53 - 25 61
3. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 30 15 11 4 60 - 44 56
4. Вольфсбург Заявка 29 15 9 5 51 - 29 54
5. Боруссия Д Заявка 29 15 4 10 62 - 42 49
6. Байер Л 0:2 Заявка 30 13 8 9 48 - 34 47
7. Боруссия М Заявка 29 11 10 8 52 - 43 43
8. Унион Берлин Заявка 29 10 13 6 44 - 35 43
9. Фрайбург Заявка 29 11 7 11 44 - 42 40
10. Штуттгарт Заявка 29 10 9 10 51 - 46 39
11. Аугсбург 0:1 Заявка 30 9 6 15 29 - 43 33
12. Хоффенхайм Заявка 29 8 8 13 41 - 47 32
13. Вердер Заявка 29 7 9 13 33 - 47 30
14. Арминия 0:0 Заявка 30 7 7 16 22 - 46 28
15. Майнц Заявка 28 7 7 14 30 - 48 28
16. Герта Заявка 28 6 8 14 34 - 48 26
17. Кёльн Заявка 30 6 8 16 29 - 54 26
18. Шальке 04 0:0 Заявка 30 2 8 20 18 - 75 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 15 11 4 0 53 - 19 37
2. РБ Лейпциг Заявка 15 10 3 2 25 - 11 33
3. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 15 9 6 0 32 - 18 33
4. Вольфсбург Заявка 14 9 4 1 27 - 11 31
5. Унион Берлин Заявка 15 6 8 1 27 - 16 26
6. Боруссия Д Заявка 14 8 2 4 32 - 17 26
7. Байер Л 0:2 Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
8. Боруссия М Заявка 15 7 4 4 26 - 17 25
9. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
10. Аугсбург 0:1 Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
11. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 24 - 20 18
12. Хоффенхайм Заявка 14 5 3 6 23 - 19 18
13. Арминия 0:0 Заявка 16 5 2 9 11 - 22 17
14. Герта Заявка 14 4 3 7 18 - 26 15
15. Вердер Заявка 14 3 4 7 14 - 23 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Кёльн Заявка 15 2 5 8 18 - 27 11
18. Шальке 04 0:0 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 15 11 1 3 32 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 15 8 4 3 28 - 14 28
3. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 15 6 5 4 28 - 26 23
4. Боруссия Д Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
5. Вольфсбург Заявка 15 6 5 4 24 - 18 23
6. Байер Л 0:2 Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
7. Штуттгарт Заявка 15 6 3 6 27 - 26 21
8. Боруссия М Заявка 14 4 6 4 26 - 26 18
9. Унион Берлин Заявка 14 4 5 5 17 - 19 17
10. Вердер Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
11. Майнц Заявка 14 4 4 6 18 - 27 16
12. Фрайбург Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
13. Кёльн Заявка 15 4 3 8 11 - 27 15
14. Хоффенхайм Заявка 15 3 5 7 18 - 28 14
15. Аугсбург 0:1 Заявка 15 4 2 9 12 - 21 14
16. Арминия 0:0 Заявка 14 2 5 7 11 - 24 11
17. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
18. Шальке 04 0:0 Заявка 15 0 5 10 9 - 46 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Бавария" - "Байер" (Леверкузен) - 2:0.
  • Угловой
    45'
    Киммих от углового флага навесил на Павара, которому не удалось пробить головой в сторону ворот.
  • Опасный момент
    44'
    Алаба со штрафного здорово пробил в правый угол. Градецки в красивом прыжке отбил мяч.
  • Фол, нарушение
    43'
    Бендер перед штрафной площадью ударил по ногам Чупо-Мотинга. Двадцать три метра до ворот.
  • 42'
    Альфонсо Дэвис у своей штрафной площади сыграл на опережение и получил по ногам от Диаби.
  • Фол, нарушение
    41'
    Фримпонг на правом фланге атаки не смог пройти Альфонсо Дэвиса и прихватил канадца руками.
  • 40'
    Мусиала слева из пределов штрафной площади пробил точно в Градецки.
  • 38'
    Мусиала получил пас на ход, но при входе в штрафную площадь замешкался и упёрся в соперника.
  • 37'
    Прострел Комана справа к воротам в падении прервал Градецки.
  • 36'
    Киммих с двадцати четырёх метров неожиданно пробил по воротам. Градецки отбил мяч перед собой, но на добивании никому из игроков хозяев поля сыграть не удалось.
  • 35'
    Удар Алабы с двадцати метров соперники заблокировали вдвоём.
  • Офсайд
    34'
    Бэйли оказался в офсайде.
  • 32'
    Боатенг немного сильно сделал передачу направо на ход Павару. Бенджамин мяч догнал и смог сделать пас назад на Мюллера.
  • 31'
    Алаба справа с пятнадцати метров пробил по центру ворот. Градецки забрал мяч в руки.
  • 30'
    Прострел Альфонсо Дэвиса слева в центр по линии штрафной площади на Чупо-Мотинга соперники перехватили.
  • 29'
    Коман справа навесил на дальнюю штангу, где партнёров не оказалось.
  • Угловой
    28'
    Киммих исполнил подачу от углового флага. Ударм по воротам хозяевам не удалось завершить "стандарт".
  • 27'
    К середине тайма темп игры постепенно стал снижаться. "Бавария" всё увереннее действует, а гостям остроты впереди создавать не удаётся.
  • 26'
    Шик слева в штрафной площади получил мяч, но обострения не придумал и сделал пас назад на Сикнгравена.
  • 25'
    Киммих справа с дальней дистанции пробил по воротам. На пути мяча оказался соперник.
  • Фол, нарушение
    24'
    Коман в центральном круге нарушил правила.
  • 23'
    Шик слева прошёл вперёд и из пределов штрафной площади несильно низом пробил в дальний угол. Нойер прилёг на траву и мяч забрал.
  • 22'
    Удар Мусиалы с двадцати метров получился с рикошетом, но мяч еда полетел в сторону ворот.
  • 21'
    Фланговые игроки "Баварии" постоянно меняются. Мюллер и Коман часто с правого фланга ходят на левый.
  • 20'
    Удар Мюллера с двадцати двух метров приняли на себя защитники "Байера".
  • Фол, нарушение
    19'
    Киммих на чужой половине поля нарушил правила.
  • 18'
    Павар на правом фланге не смог остановить мяч после длинной передачи партнёра вперёд.
  • 17'
    Мусиала по центру не смог протолкнуть мяч в штрафную площадь на Чупо-Мотинга.
  • 16'
    "Бавария" уверенно комбинирует на чужой половине поля.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    КИММИХ!!! Алаба слева навесил к дальней штанге. Мяч от Синкгравена отскакивает к линии штрафной площади, откуда Киммих сильно и точно пробил в левый угол.
  • 13'
    Коман с двадцати одного метра пробил левее ворот.
  • 12'
    Шик не попал по мячу ногой после мягкого заброса Бэйли слева к воротам.
  • 11'
    Фримпонг справа попытался прорваться к воротам, но упустил мяч за пределы поля.
  • 10'
    Прострел Диаби справа в штрафную площадь перехватил Павар.
  • Описание гола
    8'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ЧУПО-МОТИНГ!!! Алаба слева навесил к дальней штанге, где удар Мюллера в упор парировал Градецки, но с добиванием Чупо-Мотинга голкипер ничего поделать не смог.
  • Травма, повреждение
    7'
    Бэйли слева выскочил к воротам и столкнулся с Нойером. Не сразу Леон смог подняться с газона.
  • 6'
    Прострел Бэйли слева в штрафную площадь заблокирован Команом.
  • 5'
    Удар Шика с линии штрафной площади защитники "Баварии" заблокировали.
  • 4'
    Алаба слева убежал вперёд и сделал отличный перевод низом на Комана. Кингсли в штрафной площади замешкался и по воротам пробить не смог.
  • 3'
    Два прострела Комана справа в штрафную площадь перехвачены соперниками.
  • 2'
    "Бавария" играет в красной форме, "Байер" - в светло-серой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Аллианц Арене"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Бавария 2:0 Байер Л

Исход игры
Бавария
98% (148)
Ничья
0.7% (1)
Байер Л
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
81.63% (120)
Меньше
18.37% (27)
Обе команды забьют
Да
79.59% (117)
Нет
20.41% (30)
Популярный счёт
2:1 Бавария
39.1% (59)
3:1 Бавария
32.5% (49)
2:0 Бавария
15.9% (24)
3:2 Бавария
2% (3)
3:0 Бавария
2% (3)
1:0 Бавария
1.3% (2)
4:2 Бавария
1.3% (2)
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