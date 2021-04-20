Бавария
2:0
Перерыв
Стадион: Аллианц Арена
Байер Л
1:0
7' ГолЧупо-Мотинг Эрик
2:0
13' ГолКиммих Йозуа
27
Алаба
Давид
25
Мюллер
Томас
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Алаба ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Ньянзу ТангиЗащитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
28 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Горецка ЛеонПолузащитник
-
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Вольф Ханнес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
7'
1:0
13'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|35 (6)
|1.17
|2.
|Мюллер Томас
|10 (1)
|0.33
|3.
|Гнабри Серж
|9
|0.3
|4.
|Мусиала Джамал
|6
|0.2
|5.
|Горецка Леон
|5
|0.17
|6.
|Сане Лерой
|4
|0.13
|7.
|Киммих Йозуа
|3
|0.1
|8.
|Коман Кингсли
|3
|0.1
|9.
|Чупо-Мотинг Эрик
|3
|0.1
|10.
|Алаба Давид
|2
|0.07
|11.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0.03
|12.
|Боатенг Жером
|1
|0.03
|13.
|Коста Дуглас
|1
|0.03
|14.
|Зюле Никлас
|1
|0.03
|15.
|Толиссо Корентен
|1
|0.03
|16.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|17.
|Сарр Буна
|0
|0
|18.
|Ричардс Крис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аларио Лукас
|10 (2)
|0.33
|2.
|Шик Патрик
|9
|0.3
|3.
|Бэйли Леон
|8
|0.27
|4.
|Диаби Мусса
|4
|0.13
|5.
|Вирц Флориан
|4
|0.13
|6.
|Демирбай Керем
|3
|0.1
|7.
|Амири Надим
|2
|0.07
|8.
|Баумгартлингер Юлиан
|2
|0.07
|9.
|Грэй Демарай
|1
|0.03
|10.
|Драгович Александр
|1
|0.03
|11.
|Вайзер Митчелл
|1
|0.03
|12.
|Та Джонатан
|1
|0.03
|13.
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.03
|14.
|Бендер Ларс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Жером
|5
|0
|2.
|Гнабри Серж
|4
|0
|3.
|Киммих Йозуа
|4
|0
|4.
|Левандовски Роберт
|3
|0
|5.
|Эрнандес Люка
|3
|0
|6.
|Павар Бенджамен
|3
|0
|7.
|Толиссо Корентен
|1
|1
|8.
|Альфонсо Дэвис
|1
|1
|9.
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0
|10.
|Алаба Давид
|2
|0
|11.
|Сане Лерой
|2
|0
|12.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|13.
|Сарр Буна
|1
|0
|14.
|Зюле Никлас
|1
|0
|15.
|Коман Кингсли
|1
|0
|16.
|Горецка Леон
|1
|0
|17.
|Рока Марк
|1
|0
|18.
|Ньянзу Танги
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бэйли Леон
|6
|0
|2.
|Диаби Мусса
|5
|0
|3.
|Арангис Чарлес
|4
|0
|4.
|Амири Надим
|4
|0
|5.
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|6.
|Драгович Александр
|3
|0
|7.
|Венделл Боргес
|3
|0
|8.
|Та Джонатан
|3
|0
|9.
|Синкгравен Дэйли
|3
|0
|10.
|Шик Патрик
|3
|0
|11.
|Бендер Ларс
|2
|0
|12.
|Аларио Лукас
|2
|0
|13.
|Беллараби Карим
|2
|0
|14.
|Демирбай Керем
|2
|0
|15.
|Фосу-Менса Тимоти
|2
|0
|16.
|Бендер Свен
|1
|0
|17.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|18.
|Градецки Лукаш
|1
|0
|19.
|Фримпонг Жереми
|1
|0
|20.
|Вирц Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|8.43% (7)
|16.87% (14)
|24.1% (20)
|16.87% (14)
|15.66% (13)
|18.07% (15)
|Байер Л
|19.15% (9)
|19.15% (9)
|6.38% (3)
|10.64% (5)
|17.02% (8)
|27.66% (13)
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +16 =2 -2Вольфсбург 2:3 Бавария ПСЖ 0:1 Бавария Бавария 1:1 Унион Берлин Бавария 2:3 ПСЖ
РБ Лейпциг 0:1 Бавария Бавария 4:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Лацио Вердер 1:3 Бавария Бавария 4:2 Боруссия Д Бавария 5:1 Кёльн Лацио 1:4 Бавария Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург
Байер Л Последние 20 матчей: +6 =4 -10Байер Л 3:0 Кёльн Хоффенхайм 0:0 Байер Л Байер Л 2:1 Шальке 04 Герта 3:0 Байер Л
Байер Л 1:2 Арминия Боруссия М 0:1 Байер Л Байер Л 1:2 Фрайбург Байер Л 0:2 Янг Бойз Аугсбург 1:1 Байер Л Янг Бойз 4:3 Байер Л Байер Л 2:2 Майнц Байер Л 5:2 Штуттгарт Рот-Вайсс Эссен 2:1 Байер Л РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Байер Л 0:1 Вольфсбург Байер Л 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 1:0 Байер Л Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л
Последние игры между собой
Бавария: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Байер Л: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Байер Л 3:1 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:6 Бавария Кубок Байер Л 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Бавария Бундеслига Байер Л 0:0 Бавария Кубок Бавария 1:0 Байер Л Бундеслига Бавария 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Бавария Бундеслига Байер Л 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 1:2 Байер Л Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|30
|22
|5
|3
|85 - 38
|71
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|53 - 25
|61
|3.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|30
|15
|11
|4
|60 - 44
|56
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|51 - 29
|54
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|62 - 42
|49
|6.
|Байер Л
|0:2 Заявка
|30
|13
|8
|9
|48 - 34
|47
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|52 - 43
|43
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|44 - 35
|43
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|44 - 42
|40
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|51 - 46
|39
|11.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|30
|9
|6
|15
|29 - 43
|33
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|41 - 47
|32
|13.
|Вердер
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|33 - 47
|30
|14.
|Арминия
|0:0 Заявка
|30
|7
|7
|16
|22 - 46
|28
|15.
|Майнц
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|30 - 48
|28
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|34 - 48
|26
|17.
|Кёльн
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|29 - 54
|26
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|30
|2
|8
|20
|18 - 75
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|15
|11
|4
|0
|53 - 19
|37
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|3.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|15
|9
|6
|0
|32 - 18
|33
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 11
|31
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|32 - 17
|26
|7.
|Байер Л
|0:2 Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 20
|25
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 17
|25
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 20
|25
|10.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 22
|19
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 20
|18
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 19
|18
|13.
|Арминия
|0:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|11 - 22
|17
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|15.
|Вердер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 23
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|Кёльн
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 27
|11
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|15
|11
|1
|3
|32 - 19
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|28 - 14
|28
|3.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 26
|23
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 25
|23
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Байер Л
|0:2 Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 26
|21
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|26 - 26
|18
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|10.
|Вердер
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Майнц
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 27
|16
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|13.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 27
|15
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 28
|14
|15.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 21
|14
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 24
|11
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|15
|0
|5
|10
|9 - 46
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария 2:0 Байер Л
Исход игры
Бавария
98% (148)
Ничья
0.7% (1)
Байер Л
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
81.63% (120)
Меньше
18.37% (27)
Обе команды забьют
Да
79.59% (117)
Нет
20.41% (30)
Популярный счёт
2:1 Бавария
39.1% (59)
3:1 Бавария
32.5% (49)
2:0 Бавария
15.9% (24)
3:2 Бавария
2% (3)
3:0 Бавария
2% (3)
1:0 Бавария
1.3% (2)
4:2 Бавария
1.3% (2)
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