Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Педерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Педерсен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Матч возобновится спорным мячом

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Сухи Марек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Педерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Педерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Чендлер Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

32' Рихтер Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Хинтереггер Мартин получил желтую карточку от судьи

30' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Аугсбург

28' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

26' Бенеш Ласло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Удуохаи Феликс из команды Аугсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

17' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Йович Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Бенеш Ласло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Тута выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Бенеш Ласло хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

11' Отличные скиллы показывает Рихтер Марко , обводя своих соперников

11' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Аугсбург

7' Оксфорд Рис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

3' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру