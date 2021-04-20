Айнтрахт Фр
1:0
Перерыв
Стадион: Deutsche Bank Park
Аугсбург
31' Желтая карточкаХинтереггер Мартин
1:0
37' ГолХинтереггер Мартин
35
Тута
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
33
Андре
Силва
14
Моравек
Ян
36
Оксфорд
Рис
18
Бенеш
Ласло
23
Рихтер
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Моравек ЯнПолузащитник
-
36 Оксфорд РисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
23 Рихтер МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Хан АндреНападающий
-
Главный тренер: Хайко Херрлих
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
37'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|23 (6)
|0.77
|2.
|Камада Даити
|5
|0.17
|3.
|Костич Филип
|4
|0.13
|4.
|Дост Бас
|4 (1)
|0.13
|5.
|Йович Лука
|4
|0.13
|6.
|Юнес Амин
|3
|0.1
|7.
|Баркок Аймен
|2
|0.07
|8.
|Хинтереггер Мартин
|2
|0.07
|9.
|Н'Дика Эван
|2
|0.07
|10.
|Дурм Эрик
|1
|0.03
|11.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0.03
|12.
|Абрахам Давид
|1
|0.03
|13.
|Роде Себастьян
|1
|0.03
|14.
|Чендлер Тимоти
|1
|0.03
|15.
|Цубер Стивен
|0
|0
|16.
|Соу Джибриль
|0
|0
|17.
|Туре Альмами
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хан Андре
|7
|0.23
|2.
|Калиджиури Даниэль
|5 (1)
|0.17
|3.
|Варгас Рубен
|5
|0.17
|4.
|Нидерлехнер Флориан
|3
|0.1
|5.
|Рихтер Марко
|3
|0.1
|6.
|Грегорич Михаэль
|1
|0.03
|7.
|Иаго Лопес
|1
|0.03
|8.
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.03
|9.
|Бенеш Ласло
|1
|0.03
|10.
|Удуохаи Феликс
|1
|0.03
|11.
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
|12.
|Фрамбергер Рафаэль
|0
|0
|13.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Роде Себастьян
|9
|0
|2.
|Н'Дика Эван
|9
|0
|3.
|Соу Джибриль
|6
|0
|4.
|Абрахам Давид
|4
|1
|5.
|Хасебе Макото
|5
|0
|6.
|Тута
|5
|0
|7.
|Юнес Амин
|5
|0
|8.
|Баркок Аймен
|5
|0
|9.
|Ильзанкер Штефан
|4
|0
|10.
|Хинтереггер Мартин
|4
|0
|11.
|Дост Бас
|3
|0
|12.
|Костич Филип
|3
|0
|13.
|Камада Даити
|3
|0
|14.
|Туре Альмами
|2
|0
|15.
|Цубер Стивен
|1
|0
|16.
|Чендлер Тимоти
|1
|0
|17.
|Кор Доминик
|1
|0
|18.
|Дурм Эрик
|1
|0
|19.
|Андре Силва
|1
|0
|20.
|Йович Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гоувелеув Джеффри
|9
|0
|2.
|Фрамбергер Рафаэль
|5
|1
|3.
|Калиджиури Даниэль
|5
|0
|4.
|Хедира Рани
|5
|0
|5.
|Нидерлехнер Флориан
|3
|1
|6.
|Стробл Тобиас
|4
|0
|7.
|Удуохаи Феликс
|4
|0
|8.
|Рихтер Марко
|2
|1
|9.
|Хан Андре
|3
|0
|10.
|Груэсо Карлос
|3
|0
|11.
|Бенеш Ласло
|3
|0
|12.
|Гумни Роберт
|3
|0
|13.
|Гикевич Рафал
|2
|0
|14.
|Иаго Лопес
|2
|0
|15.
|Оксфорд Рис
|2
|0
|16.
|Варгас Рубен
|2
|0
|17.
|Сухи Марек
|1
|0
|18.
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|19.
|Педерсен Мадс
|1
|0
|20.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|13.21% (7)
|18.87% (10)
|16.98% (9)
|5.66% (3)
|30.19% (16)
|15.09% (8)
|Аугсбург
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|0
|42.86% (12)
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +12 =4 -4Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин
РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Герта Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр
Аугсбург Последние 20 матчей: +7 =2 -11Аугсбург 0:0 Арминия Шальке 04 1:0 Аугсбург Аугсбург 2:1 Хоффенхайм Аугсбург 3:1 Хайденхайм
Фрайбург 2:0 Аугсбург Аугсбург 3:1 Боруссия М Герта 2:1 Аугсбург Майнц 0:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Байер Л РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 3:1 Аугсбург Аугсбург 2:1 Унион Берлин Аугсбург 0:1 Бавария Вердер 2:0 Аугсбург Аугсбург 1:4 Штуттгарт Кёльн 0:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Арминия 0:1 Аугсбург
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Аугсбург: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Аугсбург 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Аугсбург 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Аугсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Аугсбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:2 Аугсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 2:3 Аугсбург Товарищеские матчи Аугсбург 0:1 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|30
|22
|5
|3
|85 - 38
|71
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|53 - 25
|61
|3.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|30
|15
|11
|4
|60 - 44
|56
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|51 - 29
|54
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|62 - 42
|49
|6.
|Байер Л
|0:2 Заявка
|30
|13
|8
|9
|48 - 34
|47
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|52 - 43
|43
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|44 - 35
|43
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|44 - 42
|40
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|51 - 46
|39
|11.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|30
|9
|6
|15
|29 - 43
|33
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|41 - 47
|32
|13.
|Вердер
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|33 - 47
|30
|14.
|Арминия
|0:0 Заявка
|30
|7
|7
|16
|22 - 46
|28
|15.
|Майнц
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|30 - 48
|28
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|34 - 48
|26
|17.
|Кёльн
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|29 - 54
|26
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|30
|2
|8
|20
|18 - 75
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|15
|11
|4
|0
|53 - 19
|37
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|3.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|15
|9
|6
|0
|32 - 18
|33
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 11
|31
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|32 - 17
|26
|7.
|Байер Л
|0:2 Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 20
|25
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 17
|25
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 20
|25
|10.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 22
|19
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 20
|18
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 19
|18
|13.
|Арминия
|0:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|11 - 22
|17
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|15.
|Вердер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 23
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|Кёльн
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 27
|11
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|15
|11
|1
|3
|32 - 19
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|28 - 14
|28
|3.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 26
|23
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 25
|23
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Байер Л
|0:2 Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 26
|21
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|26 - 26
|18
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|10.
|Вердер
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Майнц
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 27
|16
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|13.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 27
|15
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 28
|14
|15.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 21
|14
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 24
|11
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|15
|0
|5
|10
|9 - 46
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Аугсбург
Исход игры
Айнтрахт Фр
91.1% (133)
Ничья
8.2% (12)
Аугсбург
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.47% (77)
Меньше
46.53% (67)
Обе команды забьют
Да
56.94% (82)
Нет
43.06% (62)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
36.3% (53)
2:0 Айнтрахт Фр
26% (38)
1:0 Айнтрахт Фр
12.3% (18)
3:1 Айнтрахт Фр
9.6% (14)
1:1 Ничья
6.8% (10)
3:0 Айнтрахт Фр
3.4% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:2 Айнтрахт Фр
1.4% (2)
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