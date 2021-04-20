  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига
Айнтрахт Фр
1:0
Перерыв

Стадион:
Аугсбург
0'
31' Желтая карточка
Хинтереггер Мартин
1:0
37' Гол
Хинтереггер Мартин
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
22
Чендлер
Тимоти
8
Соу
Джибриль
17
Роде
Себастьян
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
9
Йович
Лука
33
Андре
Силва
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
5
Сухи
Марек
19
Удуохаи
Феликс
3
Педерсен
Мадс
14
Моравек
Ян
36
Оксфорд
Рис
25
Груэсо
Карлос
18
Бенеш
Ласло
23
Рихтер
Марко
7
Нидерлехнер
Флориан
Айнтрахт Фр
3-4-1-2
Аугсбург
4-4-2

Ход матча

31'
Хинтереггер Мартин
 
37'
Хинтереггер Мартин
(Камада Даити)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 23 (6) 0.77
2. Камада Даити 5 0.17
3. Костич Филип 4 0.13
4. Дост Бас 4 (1) 0.13
5. Йович Лука 4 0.13
6. Юнес Амин 3 0.1
7. Баркок Аймен 2 0.07
8. Хинтереггер Мартин 2 0.07
9. Н'Дика Эван 2 0.07
10. Дурм Эрик 1 0.03
11. Ильзанкер Штефан 1 0.03
12. Абрахам Давид 1 0.03
13. Роде Себастьян 1 0.03
14. Чендлер Тимоти 1 0.03
15. Цубер Стивен 0 0
16. Соу Джибриль 0 0
17. Туре Альмами 0 0
Аугсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хан Андре 7 0.23
2. Калиджиури Даниэль 5 (1) 0.17
3. Варгас Рубен 5 0.17
4. Нидерлехнер Флориан 3 0.1
5. Рихтер Марко 3 0.1
6. Грегорич Михаэль 1 0.03
7. Иаго Лопес 1 0.03
8. Гоувелеув Джеффри 1 0.03
9. Бенеш Ласло 1 0.03
10. Удуохаи Феликс 1 0.03
11. Финнбогасон Альфред 0 0
12. Фрамбергер Рафаэль 0 0
13. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Роде Себастьян 9 0
2. Н'Дика Эван 9 0
3. Соу Джибриль 6 0
4. Абрахам Давид 4 1
5. Хасебе Макото 5 0
6. Тута 5 0
7. Юнес Амин 5 0
8. Баркок Аймен 5 0
9. Ильзанкер Штефан 4 0
10. Хинтереггер Мартин 4 0
11. Дост Бас 3 0
12. Костич Филип 3 0
13. Камада Даити 3 0
14. Туре Альмами 2 0
15. Цубер Стивен 1 0
16. Чендлер Тимоти 1 0
17. Кор Доминик 1 0
18. Дурм Эрик 1 0
19. Андре Силва 1 0
20. Йович Лука 1 0
Аугсбург
# Игрок      
1. Гоувелеув Джеффри 9 0
2. Фрамбергер Рафаэль 5 1
3. Калиджиури Даниэль 5 0
4. Хедира Рани 5 0
5. Нидерлехнер Флориан 3 1
6. Стробл Тобиас 4 0
7. Удуохаи Феликс 4 0
8. Рихтер Марко 2 1
9. Хан Андре 3 0
10. Груэсо Карлос 3 0
11. Бенеш Ласло 3 0
12. Гумни Роберт 3 0
13. Гикевич Рафал 2 0
14. Иаго Лопес 2 0
15. Оксфорд Рис 2 0
16. Варгас Рубен 2 0
17. Сухи Марек 1 0
18. Грегорич Михаэль 1 0
19. Педерсен Мадс 1 0
20. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 13.21% (7) 18.87% (10) 16.98% (9) 5.66% (3) 30.19% (16) 15.09% (8)
 Аугсбург 14.29% (4) 10.71% (3) 14.29% (4) 17.86% (5) 0 42.86% (12)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин
РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Герта Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр
Аугсбург Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Аугсбург 0:0 Арминия Шальке 04 1:0 Аугсбург Аугсбург 2:1 Хоффенхайм Аугсбург 3:1 Хайденхайм
Фрайбург 2:0 Аугсбург Аугсбург 3:1 Боруссия М Герта 2:1 Аугсбург Майнц 0:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Байер Л РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 3:1 Аугсбург Аугсбург 2:1 Унион Берлин Аугсбург 0:1 Бавария Вердер 2:0 Аугсбург Аугсбург 1:4 Штуттгарт Кёльн 0:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Арминия 0:1 Аугсбург

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Аугсбург: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:3 Аугсбург Бундеслига
Аугсбург 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Аугсбург 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Аугсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Аугсбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:2 Аугсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 2:3 Аугсбург Товарищеские матчи Аугсбург 0:1 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 30 22 5 3 85 - 38 71
2. РБ Лейпциг Заявка 30 18 7 5 53 - 25 61
3. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 30 15 11 4 60 - 44 56
4. Вольфсбург Заявка 29 15 9 5 51 - 29 54
5. Боруссия Д Заявка 29 15 4 10 62 - 42 49
6. Байер Л 0:2 Заявка 30 13 8 9 48 - 34 47
7. Боруссия М Заявка 29 11 10 8 52 - 43 43
8. Унион Берлин Заявка 29 10 13 6 44 - 35 43
9. Фрайбург Заявка 29 11 7 11 44 - 42 40
10. Штуттгарт Заявка 29 10 9 10 51 - 46 39
11. Аугсбург 0:1 Заявка 30 9 6 15 29 - 43 33
12. Хоффенхайм Заявка 29 8 8 13 41 - 47 32
13. Вердер Заявка 29 7 9 13 33 - 47 30
14. Арминия 0:0 Заявка 30 7 7 16 22 - 46 28
15. Майнц Заявка 28 7 7 14 30 - 48 28
16. Герта Заявка 28 6 8 14 34 - 48 26
17. Кёльн Заявка 30 6 8 16 29 - 54 26
18. Шальке 04 0:0 Заявка 30 2 8 20 18 - 75 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 15 11 4 0 53 - 19 37
2. РБ Лейпциг Заявка 15 10 3 2 25 - 11 33
3. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 15 9 6 0 32 - 18 33
4. Вольфсбург Заявка 14 9 4 1 27 - 11 31
5. Унион Берлин Заявка 15 6 8 1 27 - 16 26
6. Боруссия Д Заявка 14 8 2 4 32 - 17 26
7. Байер Л 0:2 Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
8. Боруссия М Заявка 15 7 4 4 26 - 17 25
9. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
10. Аугсбург 0:1 Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
11. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 24 - 20 18
12. Хоффенхайм Заявка 14 5 3 6 23 - 19 18
13. Арминия 0:0 Заявка 16 5 2 9 11 - 22 17
14. Герта Заявка 14 4 3 7 18 - 26 15
15. Вердер Заявка 14 3 4 7 14 - 23 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Кёльн Заявка 15 2 5 8 18 - 27 11
18. Шальке 04 0:0 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 15 11 1 3 32 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 15 8 4 3 28 - 14 28
3. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 15 6 5 4 28 - 26 23
4. Боруссия Д Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
5. Вольфсбург Заявка 15 6 5 4 24 - 18 23
6. Байер Л 0:2 Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
7. Штуттгарт Заявка 15 6 3 6 27 - 26 21
8. Боруссия М Заявка 14 4 6 4 26 - 26 18
9. Унион Берлин Заявка 14 4 5 5 17 - 19 17
10. Вердер Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
11. Майнц Заявка 14 4 4 6 18 - 27 16
12. Фрайбург Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
13. Кёльн Заявка 15 4 3 8 11 - 27 15
14. Хоффенхайм Заявка 15 3 5 7 18 - 28 14
15. Аугсбург 0:1 Заявка 15 4 2 9 12 - 21 14
16. Арминия 0:0 Заявка 14 2 5 7 11 - 24 11
17. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
18. Шальке 04 0:0 Заявка 15 0 5 10 9 - 46 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Айнтрахт Фр 91.1% (133)
X 8.2% (12)
Аугсбург 0.7% (1)
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Аугсбург
1.34
7.20
9.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Айнтрахт Фр 1:0 Аугсбург онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Аугсбург

Исход игры
Айнтрахт Фр
91.1% (133)
Ничья
8.2% (12)
Аугсбург
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.47% (77)
Меньше
46.53% (67)
Обе команды забьют
Да
56.94% (82)
Нет
43.06% (62)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
36.3% (53)
2:0 Айнтрахт Фр
26% (38)
1:0 Айнтрахт Фр
12.3% (18)
3:1 Айнтрахт Фр
9.6% (14)
1:1 Ничья
6.8% (10)
3:0 Айнтрахт Фр
3.4% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:2 Айнтрахт Фр
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 