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Айнтрахт Фр
2:0
Конец матча

Стадион:
Аугсбург
0'
31' Желтая карточка
Хинтереггер Мартин
1:0
37' Гол
Хинтереггер Мартин
46' Желтая карточка
Удуохаи Феликс
51' Желтая карточка
Йович Лука
2:0
58' Гол
Андре Силва
2:0
74' Не забитый пенальти
Финнбогасон Альфред
84' Желтая карточка
Роде Себастьян
90'+5
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
22
Чендлер
Тимоти
8
Соу
Джибриль
17
Роде
Себастьян
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
9
Йович
Лука
33
Андре
Силва
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
5
Сухи
Марек
19
Удуохаи
Феликс
3
Педерсен
Мадс
14
Моравек
Ян
36
Оксфорд
Рис
25
Груэсо
Карлос
18
Бенеш
Ласло
23
Рихтер
Марко
7
Нидерлехнер
Флориан
Айнтрахт Фр
3-4-1-2
Аугсбург
4-4-2

Ход матча

31'
Хинтереггер Мартин
 
37'
Хинтереггер Мартин
(Камада Даити)
1:0
46'
Хасебе Макото
Хинтереггер Мартин
 
46'
 
Удуохаи Феликс
51'
Йович Лука
 
58'
Андре Силва
(Костич Филип)
2:0
64'
 
Стробл Тобиас
Моравек Ян
65'
 
Йенсен Фредрик
Рихтер Марко
65'
 
Финнбогасон Альфред
Нидерлехнер Флориан
74'
2:0
Финнбогасон Альфред
79'
Юнес Амин
Йович Лука
 
79'
Ильзанкер Штефан
Соу Джибриль
 
80'
 
Варгас Рубен
Бенеш Ласло
83'
Баркок Аймен
Камада Даити
 
84'
Роде Себастьян
 
88'
Дурм Эрик
Чендлер Тимоти
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 24 (6) 0.8
2. Камада Даити 5 0.17
3. Костич Филип 4 0.13
4. Дост Бас 4 (1) 0.13
5. Йович Лука 4 0.13
6. Юнес Амин 3 0.1
7. Баркок Аймен 2 0.07
8. Хинтереггер Мартин 2 0.07
9. Н'Дика Эван 2 0.07
10. Дурм Эрик 1 0.03
11. Ильзанкер Штефан 1 0.03
12. Абрахам Давид 1 0.03
13. Роде Себастьян 1 0.03
14. Чендлер Тимоти 1 0.03
15. Цубер Стивен 0 0
16. Соу Джибриль 0 0
17. Туре Альмами 0 0
Аугсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хан Андре 7 0.23
2. Калиджиури Даниэль 5 (1) 0.17
3. Варгас Рубен 5 0.17
4. Нидерлехнер Флориан 3 0.1
5. Рихтер Марко 3 0.1
6. Грегорич Михаэль 1 0.03
7. Иаго Лопес 1 0.03
8. Гоувелеув Джеффри 1 0.03
9. Бенеш Ласло 1 0.03
10. Удуохаи Феликс 1 0.03
11. Финнбогасон Альфред 0 0
12. Фрамбергер Рафаэль 0 0
13. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Роде Себастьян 10 0
2. Н'Дика Эван 9 0
3. Соу Джибриль 6 0
4. Абрахам Давид 4 1
5. Хасебе Макото 5 0
6. Тута 5 0
7. Юнес Амин 5 0
8. Баркок Аймен 5 0
9. Ильзанкер Штефан 4 0
10. Хинтереггер Мартин 4 0
11. Дост Бас 3 0
12. Костич Филип 3 0
13. Камада Даити 3 0
14. Йович Лука 2 0
15. Туре Альмами 2 0
16. Цубер Стивен 1 0
17. Чендлер Тимоти 1 0
18. Кор Доминик 1 0
19. Дурм Эрик 1 0
20. Андре Силва 1 0
Аугсбург
# Игрок      
1. Гоувелеув Джеффри 9 0
2. Фрамбергер Рафаэль 5 1
3. Калиджиури Даниэль 5 0
4. Хедира Рани 5 0
5. Удуохаи Феликс 5 0
6. Нидерлехнер Флориан 3 1
7. Стробл Тобиас 4 0
8. Рихтер Марко 2 1
9. Хан Андре 3 0
10. Груэсо Карлос 3 0
11. Бенеш Ласло 3 0
12. Гумни Роберт 3 0
13. Гикевич Рафал 2 0
14. Иаго Лопес 2 0
15. Оксфорд Рис 2 0
16. Варгас Рубен 2 0
17. Сухи Марек 1 0
18. Грегорич Михаэль 1 0
19. Педерсен Мадс 1 0
20. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 12.73% (7) 18.18% (10) 18.18% (10) 7.27% (4) 29.09% (16) 14.55% (8)
 Аугсбург 14.29% (4) 10.71% (3) 14.29% (4) 17.86% (5) 0 42.86% (12)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин
РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Герта Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр
Аугсбург Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Аугсбург 0:0 Арминия Шальке 04 1:0 Аугсбург Аугсбург 2:1 Хоффенхайм Аугсбург 3:1 Хайденхайм
Фрайбург 2:0 Аугсбург Аугсбург 3:1 Боруссия М Герта 2:1 Аугсбург Майнц 0:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Байер Л РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 3:1 Аугсбург Аугсбург 2:1 Унион Берлин Аугсбург 0:1 Бавария Вердер 2:0 Аугсбург Аугсбург 1:4 Штуттгарт Кёльн 0:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Арминия 0:1 Аугсбург

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Аугсбург: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:3 Аугсбург Бундеслига
Аугсбург 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Аугсбург 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Аугсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Аугсбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:2 Аугсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 2:3 Аугсбург Товарищеские матчи Аугсбург 0:1 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 22 5 3 85 - 38 71
2. РБ Лейпциг Заявка 30 18 7 5 53 - 25 61
3. Айнтрахт Фр Заявка 30 15 11 4 61 - 44 56
4. Вольфсбург Заявка 29 15 9 5 51 - 29 54
5. Боруссия Д Заявка 29 15 4 10 62 - 42 49
6. Байер Л Заявка 30 13 8 9 48 - 34 47
7. Боруссия М Заявка 29 11 10 8 52 - 43 43
8. Унион Берлин Заявка 29 10 13 6 44 - 35 43
9. Фрайбург Заявка 29 11 7 11 44 - 42 40
10. Штуттгарт Заявка 29 10 9 10 51 - 46 39
11. Аугсбург Заявка 30 9 6 15 29 - 44 33
12. Хоффенхайм Заявка 29 8 8 13 41 - 47 32
13. Вердер Заявка 29 7 9 13 33 - 47 30
14. Арминия Заявка 30 8 6 16 23 - 46 30
15. Майнц Заявка 28 7 7 14 30 - 48 28
16. Герта Заявка 28 6 8 14 34 - 48 26
17. Кёльн Заявка 30 6 8 16 29 - 54 26
18. Шальке 04 Заявка 30 2 7 21 18 - 76 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 4 0 53 - 19 37
2. РБ Лейпциг Заявка 15 10 3 2 25 - 11 33
3. Айнтрахт Фр Заявка 15 9 6 0 33 - 18 33
4. Вольфсбург Заявка 14 9 4 1 27 - 11 31
5. Унион Берлин Заявка 15 6 8 1 27 - 16 26
6. Боруссия Д Заявка 14 8 2 4 32 - 17 26
7. Байер Л Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
8. Боруссия М Заявка 15 7 4 4 26 - 17 25
9. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
10. Аугсбург Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
11. Арминия Заявка 16 6 1 9 12 - 22 19
12. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 24 - 20 18
13. Хоффенхайм Заявка 14 5 3 6 23 - 19 18
14. Герта Заявка 14 4 3 7 18 - 26 15
15. Вердер Заявка 14 3 4 7 14 - 23 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Кёльн Заявка 15 2 5 8 18 - 27 11
18. Шальке 04 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 1 3 32 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 15 8 4 3 28 - 14 28
3. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 5 4 28 - 26 23
4. Боруссия Д Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
5. Вольфсбург Заявка 15 6 5 4 24 - 18 23
6. Байер Л Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
7. Штуттгарт Заявка 15 6 3 6 27 - 26 21
8. Боруссия М Заявка 14 4 6 4 26 - 26 18
9. Унион Берлин Заявка 14 4 5 5 17 - 19 17
10. Вердер Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
11. Майнц Заявка 14 4 4 6 18 - 27 16
12. Фрайбург Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
13. Кёльн Заявка 15 4 3 8 11 - 27 15
14. Хоффенхайм Заявка 15 3 5 7 18 - 28 14
15. Аугсбург Заявка 15 4 2 9 12 - 22 14
16. Арминия Заявка 14 2 5 7 11 - 24 11
17. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
18. Шальке 04 Заявка 15 0 4 11 9 - 47 4
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Прогнозы 146
Айнтрахт Фр 91.1% (133)
X 8.2% (12)
Аугсбург 0.7% (1)
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург

Исход игры
Айнтрахт Фр
91.1% (133)
Ничья
8.2% (12)
Аугсбург
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.47% (77)
Меньше
46.53% (67)
Обе команды забьют
Да
56.94% (82)
Нет
43.06% (62)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
36.3% (53)
2:0 Айнтрахт Фр
26% (38)
1:0 Айнтрахт Фр
12.3% (18)
3:1 Айнтрахт Фр
9.6% (14)
1:1 Ничья
6.8% (10)
3:0 Айнтрахт Фр
3.4% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:2 Айнтрахт Фр
1.4% (2)
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