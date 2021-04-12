Кёльн
Позже
Стадион: Рейн Энерги
РБ Лейпциг
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуда Ондрей
|5 (3)
|0.17
|2.
|Реджбекай Элвис
|5
|0.17
|3.
|Скири Эйе
|5
|0.17
|4.
|Тилманн Ян
|2
|0.07
|5.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.07
|6.
|Вольф Мариус
|2
|0.07
|7.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.07
|8.
|Хектор Йонас
|1
|0.03
|9.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.03
|10.
|Якобс Исмаил
|1
|0.03
|11.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|12.
|Эзкан Салих
|0
|0
|13.
|Деннис Эммануэль
|0
|0
|14.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Забитцер Марсель
|7 (3)
|0.24
|2.
|Нкунку Кристофер
|6
|0.21
|3.
|Форсберг Эмиль
|6 (1)
|0.21
|4.
|Поульсен Юссуф
|5
|0.17
|5.
|Сорлот Александр
|5
|0.17
|6.
|Ольмо Дани
|4 (1)
|0.14
|7.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.14
|8.
|Орбан Вилли
|4
|0.14
|9.
|Мукиэле Норди
|3
|0.1
|10.
|Хальстенберг Марсель
|2 (1)
|0.07
|11.
|Адамс Тайлер
|1
|0.03
|12.
|Хайдара Амаду
|1
|0.03
|13.
|Юпамекано Део
|1
|0.03
|14.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.03
|15.
|Конате Ибраима
|1
|0.03
|16.
|Кампль Кевин
|0
|0
|17.
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|18.
|Самарджич Лазар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|6
|1
|2.
|Кцихос Рафаэль
|6
|0
|3.
|Хорн Яннес
|5
|0
|4.
|Якобс Исмаил
|5
|0
|5.
|Скири Эйе
|4
|0
|6.
|Эхизибуэ Кингсли
|4
|0
|7.
|Эзкан Салих
|3
|0
|8.
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|9.
|Честич Сава-Арангел
|3
|0
|10.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|11.
|Вольф Мариус
|2
|0
|12.
|Хектор Йонас
|2
|0
|13.
|Мере Хорхе
|2
|0
|14.
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|15.
|Модест Антони
|1
|0
|16.
|Дрекслер Доминик
|1
|0
|17.
|Кайнц Флориан
|1
|0
|18.
|Каттербах Ноа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Забитцер Марсель
|6
|0
|2.
|Кампль Кевин
|5
|0
|3.
|Мукиэле Норди
|5
|0
|4.
|Юпамекано Део
|5
|0
|5.
|Орбан Вилли
|4
|0
|6.
|Адамс Тайлер
|3
|0
|7.
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|8.
|Сорлот Александр
|2
|0
|9.
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|10.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|11.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|12.
|Хи-Чан Хван
|2
|0
|13.
|Хайдара Амаду
|2
|0
|14.
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|15.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|16.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|17.
|Ольмо Дани
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|РБ Лейпциг
|7.84% (4)
|17.65% (9)
|21.57% (11)
|19.61% (10)
|17.65% (9)
|15.69% (8)
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: +4 =4 -12Байер Л 3:0 Кёльн Кёльн 2:3 Майнц Вольфсбург 1:0 Кёльн Кёльн 2:2 Боруссия Д
Унион Берлин 2:1 Кёльн Кёльн 1:1 Вердер Бавария 5:1 Кёльн Кёльн 0:1 Штуттгарт Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Боруссия М 1:2 Кёльн Ян 2:2 Кёльн Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =3 -5РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|29
|21
|5
|3
|83 - 38
|68
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|29
|18
|7
|4
|52 - 23
|61
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|51 - 29
|54
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|29
|14
|11
|4
|59 - 44
|53
|5.
|Байер Л
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|48 - 32
|47
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|58 - 41
|46
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|52 - 43
|43
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|44 - 35
|43
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|44 - 42
|40
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|51 - 46
|39
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|29 - 42
|33
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|41 - 47
|32
|13.
|Вердер
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|32 - 43
|30
|14.
|Майнц
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|30 - 48
|28
|15.
|Арминия
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|22 - 46
|27
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|34 - 48
|26
|17.
|Кёльн
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|27 - 53
|23
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|18 - 75
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|51 - 19
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 11
|31
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 18
|30
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|6.
|Байер Л
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 20
|25
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 17
|25
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 20
|25
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|28 - 16
|23
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 22
|19
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 20
|18
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 19
|18
|13.
|Арминия
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|11 - 22
|16
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|15.
|Вердер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 23
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|18.
|Кёльн
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|32 - 19
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 12
|28
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 26
|23
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 25
|23
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Байер Л
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 26
|21
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|26 - 26
|18
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|10.
|Вердер
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 20
|17
|11.
|Майнц
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 27
|16
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|13.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 27
|15
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 28
|14
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|16.
|Арминия
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 24
|11
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|9 - 46
|4
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кёльн - РБ Лейпциг
Исход игры
Кёльн
2.3% (1)
Ничья
7% (3)
РБ Лейпциг
90.7% (39)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (30)
Меньше
28.57% (12)
Обе команды забьют
Да
76.19% (32)
Нет
23.81% (10)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
58.1% (25)
0:2 РБ Лейпциг
18.6% (8)
1:3 РБ Лейпциг
7% (3)
1:1 Ничья
7% (3)
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