  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига
Кёльн
 
Позже

Стадион:
РБ Лейпциг

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуда Ондрей 5 (3) 0.17
2. Реджбекай Элвис 5 0.17
3. Скири Эйе 5 0.17
4. Тилманн Ян 2 0.07
5. Дрекслер Доминик 2 0.07
6. Вольф Мариус 2 0.07
7. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.07
8. Хектор Йонас 1 0.03
9. Кцихос Рафаэль 1 0.03
10. Якобс Исмаил 1 0.03
11. Эхизибуэ Кингсли 0 0
12. Эзкан Салих 0 0
13. Деннис Эммануэль 0 0
14. Борнаув Себастьян 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Забитцер Марсель 7 (3) 0.24
2. Нкунку Кристофер 6 0.21
3. Форсберг Эмиль 6 (1) 0.21
4. Поульсен Юссуф 5 0.17
5. Сорлот Александр 5 0.17
6. Ольмо Дани 4 (1) 0.14
7. Анхелиньо Хосе 4 0.14
8. Орбан Вилли 4 0.14
9. Мукиэле Норди 3 0.1
10. Хальстенберг Марсель 2 (1) 0.07
11. Адамс Тайлер 1 0.03
12. Хайдара Амаду 1 0.03
13. Юпамекано Део 1 0.03
14. Клюйверт Джастин 1 0.03
15. Конате Ибраима 1 0.03
16. Кампль Кевин 0 0
17. Хенрихс Бенджамин 0 0
18. Самарджич Лазар 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 6 1
2. Кцихос Рафаэль 6 0
3. Хорн Яннес 5 0
4. Якобс Исмаил 5 0
5. Скири Эйе 4 0
6. Эхизибуэ Кингсли 4 0
7. Эзкан Салих 3 0
8. Реджбекай Элвис 3 0
9. Честич Сава-Арангел 3 0
10. Соренсен Фредерик 2 0
11. Вольф Мариус 2 0
12. Хектор Йонас 2 0
13. Мере Хорхе 2 0
14. Борнаув Себастьян 2 0
15. Модест Антони 1 0
16. Дрекслер Доминик 1 0
17. Кайнц Флориан 1 0
18. Каттербах Ноа 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Забитцер Марсель 6 0
2. Кампль Кевин 5 0
3. Мукиэле Норди 5 0
4. Юпамекано Део 5 0
5. Орбан Вилли 4 0
6. Адамс Тайлер 3 0
7. Хальстенберг Марсель 2 0
8. Сорлот Александр 2 0
9. Клостерманн Лукас 2 0
10. Анхелиньо Хосе 2 0
11. Нкунку Кристофер 2 0
12. Хи-Чан Хван 2 0
13. Хайдара Амаду 2 0
14. Клюйверт Джастин 2 0
15. Поульсен Юссуф 1 0
16. Хенрихс Бенджамин 1 0
17. Ольмо Дани 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 11.54% (3) 15.38% (4) 23.08% (6) 19.23% (5) 11.54% (3) 19.23% (5)
 РБ Лейпциг 7.84% (4) 17.65% (9) 21.57% (11) 19.61% (10) 17.65% (9) 15.69% (8)

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Байер Л 3:0 Кёльн Кёльн 2:3 Майнц Вольфсбург 1:0 Кёльн Кёльн 2:2 Боруссия Д
Унион Берлин 2:1 Кёльн Кёльн 1:1 Вердер Бавария 5:1 Кёльн Кёльн 0:1 Штуттгарт Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Боруссия М 1:2 Кёльн Ян 2:2 Кёльн Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Бундеслига РБ Лейпциг 1:2 Кёльн Бундеслига
Кёльн 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 29 21 5 3 83 - 38 68
2. РБ Лейпциг Заявка 29 18 7 4 52 - 23 61
3. Вольфсбург Заявка 29 15 9 5 51 - 29 54
4. Айнтрахт Фр Заявка 29 14 11 4 59 - 44 53
5. Байер Л Заявка 29 13 8 8 48 - 32 47
6. Боруссия Д Заявка 28 14 4 10 58 - 41 46
7. Боруссия М Заявка 29 11 10 8 52 - 43 43
8. Унион Берлин Заявка 29 10 13 6 44 - 35 43
9. Фрайбург Заявка 29 11 7 11 44 - 42 40
10. Штуттгарт Заявка 29 10 9 10 51 - 46 39
11. Аугсбург Заявка 29 9 6 14 29 - 42 33
12. Хоффенхайм Заявка 29 8 8 13 41 - 47 32
13. Вердер Заявка 28 7 9 12 32 - 43 30
14. Майнц Заявка 28 7 7 14 30 - 48 28
15. Арминия Заявка 29 7 6 16 22 - 46 27
16. Герта Заявка 28 6 8 14 34 - 48 26
17. Кёльн Заявка 29 5 8 16 27 - 53 23
18. Шальке 04 Заявка 29 2 7 20 18 - 75 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 4 0 51 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 15 10 3 2 25 - 11 33
3. Вольфсбург Заявка 14 9 4 1 27 - 11 31
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 6 0 31 - 18 30
5. Унион Берлин Заявка 15 6 8 1 27 - 16 26
6. Байер Л Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
7. Боруссия М Заявка 15 7 4 4 26 - 17 25
8. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
9. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 28 - 16 23
10. Аугсбург Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
11. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 24 - 20 18
12. Хоффенхайм Заявка 14 5 3 6 23 - 19 18
13. Арминия Заявка 15 5 1 9 11 - 22 16
14. Герта Заявка 14 4 3 7 18 - 26 15
15. Вердер Заявка 14 3 4 7 14 - 23 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Шальке 04 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
18. Кёльн Заявка 14 1 5 8 16 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 1 3 32 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 14 8 4 2 27 - 12 28
3. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 5 4 28 - 26 23
4. Боруссия Д Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
5. Вольфсбург Заявка 15 6 5 4 24 - 18 23
6. Байер Л Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
7. Штуттгарт Заявка 15 6 3 6 27 - 26 21
8. Боруссия М Заявка 14 4 6 4 26 - 26 18
9. Унион Берлин Заявка 14 4 5 5 17 - 19 17
10. Вердер Заявка 14 4 5 5 18 - 20 17
11. Майнц Заявка 14 4 4 6 18 - 27 16
12. Фрайбург Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
13. Кёльн Заявка 15 4 3 8 11 - 27 15
14. Хоффенхайм Заявка 15 3 5 7 18 - 28 14
15. Аугсбург Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
16. Арминия Заявка 14 2 5 7 11 - 24 11
17. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
18. Шальке 04 Заявка 14 0 4 10 9 - 46 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кёльн - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2021, осталось 2 дня 14 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Кёльн 2.3% (1)
    X 7% (3)
    РБ Лейпциг 90.7% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кёльн
    Ничья
    РБ Лейпциг
    8.00
    5.15
    1.47
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Кёльн - РБ Лейпциг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Кёльн - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Кёльн
    2.3% (1)
    Ничья
    7% (3)
    РБ Лейпциг
    90.7% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (30)
    Меньше
    28.57% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    76.19% (32)
    Нет
    23.81% (10)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    58.1% (25)
    0:2 РБ Лейпциг
    18.6% (8)
    1:3 РБ Лейпциг
    7% (3)
    1:1 Ничья
    7% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     