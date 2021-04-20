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Арминия
0:0
Перерыв

Стадион:
Шальке 04
0'
25' Желтая карточка
Клос Фабиан
39' Желтая карточка
Бруннер Седрик
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
23
Лукоки
Андерсон
11
Окугава
Масая
19
Притль
Мануэль
31
Майер
Арне
8
Доан
Рицу
9
Клос
Фабиан
21
Фогльзаммер
Андреас
1
Ферман
Ральф
30
Мустафи
Шкодран
17
Стамбули
Бенжамен
33
Тиау
Малик
38
Mehmet
Aydin
6
Маскарель
Омар
20
Колашинац
Сеад
8
Сердар
Суат
25
Арит
Амин
21
Хунтелаар
Клаас-Ян
18
Пасьенса
Гонсало
Арминия
4-3-3
Шальке 04
3-3-2-2

Ход матча

25'
Клос Фабиан
 
39'
Бруннер Седрик
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доан Рицу 4 0.13
2. Клос Фабиан 3 0.1
3. Кордова Серхио 2 0.07
4. Фогльзаммер Андреас 1 0.03
5. Притль Мануэль 1 0.03
6. Влап Михел 1 0.03
7. Гебауэр Кристиан 1 0.03
8. Шипплок Свен 1 0.03
9. Эдмундссон Йоан 1 0.03
10. Ябо Рейнольд 1 0.03
11. Суку Себио 1 0.03
12. Окугава Масая 1 0.03
13. Пипер Амос 1 0.03
14. Ортега Штефан 0 0
15. Лаурсен Якоб-Баррет 0 0
16. Бруннер Седрик 0 0
17. Де Медина Натан 0 0
18. Зойферт Нильс 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хопп Мэттью 5 0.17
2. Ют Марк 2 0.07
3. Раман Бенито 2 0.07
4. Арит Амин 1 0.03
5. Сердар Суат 1 0.03
6. Маскарель Омар 1 0.03
7. Хунтелаар Клаас-Ян 1 0.03
8. Колашинац Сеад 1 0.03
9. Пасьенса Гонсало 1 0.03
10. Бурджеллаб Нассим 1 0.03
11. Тиау Малик 1 0.03
12. Стамбули Бенжамен 0 0
13. Ощипка Бастиан 0 0
14. Боздоган Джан 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Де Медина Натан 4 1
2. Бруннер Седрик 5 0
3. Пипер Амос 5 0
4. Кунце Фабиан 5 0
5. Шипплок Свен 4 0
6. Клос Фабиан 4 0
7. Ван дер Хорн Майк 3 0
8. Лукоки Андерсон 3 0
9. Притль Мануэль 2 0
10. Суку Себио 2 0
11. Нильссон Йоаким 1 0
12. Ябо Рейнольд 1 0
13. Фогльзаммер Андреас 1 0
14. Ортега Штефан 1 0
15. Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
16. Доан Рицу 1 0
17. Хартель Марсель 1 0
18. Зойферт Нильс 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 5 1
2. Маскарель Омар 6 0
3. Стамбули Бенжамен 4 0
4. Ют Марк 4 0
5. Сане Салиф 4 0
6. Колашинац Сеад 3 0
7. Арит Амин 3 0
8. Тиау Малик 3 0
9. Хопп Мэттью 3 0
10. Ферман Ральф 2 0
11. Хунтелаар Клаас-Ян 2 0
12. Настасич Матия 2 0
13. Скрибски Стивен 2 0
14. Раман Бенито 2 0
15. Бенталеб Набиль 2 0
16. Пасьенса Гонсало 2 0
17. Виллиам Фуртадо 2 0
18. Сердар Суат 2 0
19. Бурджеллаб Нассим 2 0
20. Ибишевич Ведад 1 0
21. Ощипка Бастиан 1 0
22. Мендиль Хамза 1 0
23. Людевиг Килиан 1 0
24. Кутуджу Ахмед 1 0
25. Беккер Тимо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 5.26% (1) 15.79% (3) 15.79% (3) 26.32% (5) 15.79% (3) 21.05% (4)
 Шальке 04 5.88% (1) 17.65% (3) 23.53% (4) 17.65% (3) 17.65% (3) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Аугсбург 0:0 Арминия Арминия 1:0 Фрайбург Майнц 1:1 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули
Арминия 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:2 Арминия Арминия 0:2 Вердер Арминия 0:0 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Арминия Арминия 0:3 Вольфсбург Бавария 3:3 Арминия Кёльн 3:1 Арминия Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Арминия 3:0 Штуттгарт Хоффенхайм 0:0 Арминия Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия
Шальке 04 Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М
Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург

Последние игры между собой

Арминия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Шальке 04: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Шальке 04 0:1 Арминия Бундеслига Арминия 2:3 Шальке 04 Кубок Арминия 1:0 Шальке 04 Товарищеские матчи Арминия 0:2 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 0:0 Арминия Бундеслига Арминия 0:2 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 30 22 5 3 85 - 38 71
2. РБ Лейпциг Заявка 30 18 7 5 53 - 25 61
3. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 30 15 11 4 60 - 44 56
4. Вольфсбург Заявка 29 15 9 5 51 - 29 54
5. Боруссия Д Заявка 29 15 4 10 62 - 42 49
6. Байер Л 0:2 Заявка 30 13 8 9 48 - 34 47
7. Боруссия М Заявка 29 11 10 8 52 - 43 43
8. Унион Берлин Заявка 29 10 13 6 44 - 35 43
9. Фрайбург Заявка 29 11 7 11 44 - 42 40
10. Штуттгарт Заявка 29 10 9 10 51 - 46 39
11. Аугсбург 0:1 Заявка 30 9 6 15 29 - 43 33
12. Хоффенхайм Заявка 29 8 8 13 41 - 47 32
13. Вердер Заявка 29 7 9 13 33 - 47 30
14. Арминия 0:0 Заявка 30 7 7 16 22 - 46 28
15. Майнц Заявка 28 7 7 14 30 - 48 28
16. Герта Заявка 28 6 8 14 34 - 48 26
17. Кёльн Заявка 30 6 8 16 29 - 54 26
18. Шальке 04 0:0 Заявка 30 2 8 20 18 - 75 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 15 11 4 0 53 - 19 37
2. РБ Лейпциг Заявка 15 10 3 2 25 - 11 33
3. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 15 9 6 0 32 - 18 33
4. Вольфсбург Заявка 14 9 4 1 27 - 11 31
5. Унион Берлин Заявка 15 6 8 1 27 - 16 26
6. Боруссия Д Заявка 14 8 2 4 32 - 17 26
7. Байер Л 0:2 Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
8. Боруссия М Заявка 15 7 4 4 26 - 17 25
9. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
10. Аугсбург 0:1 Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
11. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 24 - 20 18
12. Хоффенхайм Заявка 14 5 3 6 23 - 19 18
13. Арминия 0:0 Заявка 16 5 2 9 11 - 22 17
14. Герта Заявка 14 4 3 7 18 - 26 15
15. Вердер Заявка 14 3 4 7 14 - 23 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Кёльн Заявка 15 2 5 8 18 - 27 11
18. Шальке 04 0:0 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 15 11 1 3 32 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 15 8 4 3 28 - 14 28
3. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 15 6 5 4 28 - 26 23
4. Боруссия Д Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
5. Вольфсбург Заявка 15 6 5 4 24 - 18 23
6. Байер Л 0:2 Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
7. Штуттгарт Заявка 15 6 3 6 27 - 26 21
8. Боруссия М Заявка 14 4 6 4 26 - 26 18
9. Унион Берлин Заявка 14 4 5 5 17 - 19 17
10. Вердер Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
11. Майнц Заявка 14 4 4 6 18 - 27 16
12. Фрайбург Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
13. Кёльн Заявка 15 4 3 8 11 - 27 15
14. Хоффенхайм Заявка 15 3 5 7 18 - 28 14
15. Аугсбург 0:1 Заявка 15 4 2 9 12 - 21 14
16. Арминия 0:0 Заявка 14 2 5 7 11 - 24 11
17. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
18. Шальке 04 0:0 Заявка 15 0 5 10 9 - 46 5
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Прогнозы 147
Арминия 71.4% (105)
X 18.4% (27)
Шальке 04 10.2% (15)
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Шальке 04
2.12
3.97
5.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арминия 0:0 Шальке 04 онлайн

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Прогнозы на матч Арминия 0:0 Шальке 04

Исход игры
Арминия
71.4% (105)
Ничья
18.4% (27)
Шальке 04
10.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
31.03% (45)
Меньше
68.97% (100)
Обе команды забьют
Да
46.9% (68)
Нет
53.1% (77)
Популярный счёт
1:0 Арминия
40.8% (60)
2:1 Арминия
20.4% (30)
1:1 Ничья
17% (25)
1:2 Шальке 04
7.5% (11)
2:0 Арминия
7.5% (11)
0:2 Шальке 04
2% (3)
3:0 Арминия
1.4% (2)
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