Арминия
0:0
Перерыв
Стадион: Шюко-Арена
Шальке 04
25' Желтая карточкаКлос Фабиан
39' Желтая карточкаБруннер Седрик
31
Майер
Арне
33
Тиау
Малик
38
Mehmet
Aydin
25
Арит
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Майер АрнеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
-
17 Суку СебиоПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
-
38 Mehmet AydinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сане СалифЗащитник
-
31 Беккер ТимоЗащитник
-
7 Ют МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Хопп МэттьюПолузащитник
-
-
Главный тренер: Dimitrios Grammozis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
25'
39'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доан Рицу
|4
|0.13
|2.
|Клос Фабиан
|3
|0.1
|3.
|Кордова Серхио
|2
|0.07
|4.
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.03
|5.
|Притль Мануэль
|1
|0.03
|6.
|Влап Михел
|1
|0.03
|7.
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.03
|8.
|Шипплок Свен
|1
|0.03
|9.
|Эдмундссон Йоан
|1
|0.03
|10.
|Ябо Рейнольд
|1
|0.03
|11.
|Суку Себио
|1
|0.03
|12.
|Окугава Масая
|1
|0.03
|13.
|Пипер Амос
|1
|0.03
|14.
|Ортега Штефан
|0
|0
|15.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|0
|0
|16.
|Бруннер Седрик
|0
|0
|17.
|Де Медина Натан
|0
|0
|18.
|Зойферт Нильс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хопп Мэттью
|5
|0.17
|2.
|Ют Марк
|2
|0.07
|3.
|Раман Бенито
|2
|0.07
|4.
|Арит Амин
|1
|0.03
|5.
|Сердар Суат
|1
|0.03
|6.
|Маскарель Омар
|1
|0.03
|7.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|1
|0.03
|8.
|Колашинац Сеад
|1
|0.03
|9.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.03
|10.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.03
|11.
|Тиау Малик
|1
|0.03
|12.
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|13.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|14.
|Боздоган Джан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Медина Натан
|4
|1
|2.
|Бруннер Седрик
|5
|0
|3.
|Пипер Амос
|5
|0
|4.
|Кунце Фабиан
|5
|0
|5.
|Шипплок Свен
|4
|0
|6.
|Клос Фабиан
|4
|0
|7.
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|8.
|Лукоки Андерсон
|3
|0
|9.
|Притль Мануэль
|2
|0
|10.
|Суку Себио
|2
|0
|11.
|Нильссон Йоаким
|1
|0
|12.
|Ябо Рейнольд
|1
|0
|13.
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|14.
|Ортега Штефан
|1
|0
|15.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|16.
|Доан Рицу
|1
|0
|17.
|Хартель Марсель
|1
|0
|18.
|Зойферт Нильс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|5
|1
|2.
|Маскарель Омар
|6
|0
|3.
|Стамбули Бенжамен
|4
|0
|4.
|Ют Марк
|4
|0
|5.
|Сане Салиф
|4
|0
|6.
|Колашинац Сеад
|3
|0
|7.
|Арит Амин
|3
|0
|8.
|Тиау Малик
|3
|0
|9.
|Хопп Мэттью
|3
|0
|10.
|Ферман Ральф
|2
|0
|11.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|2
|0
|12.
|Настасич Матия
|2
|0
|13.
|Скрибски Стивен
|2
|0
|14.
|Раман Бенито
|2
|0
|15.
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|16.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|17.
|Виллиам Фуртадо
|2
|0
|18.
|Сердар Суат
|2
|0
|19.
|Бурджеллаб Нассим
|2
|0
|20.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|21.
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|22.
|Мендиль Хамза
|1
|0
|23.
|Людевиг Килиан
|1
|0
|24.
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|25.
|Беккер Тимо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арминия
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|Шальке 04
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: +5 =6 -9Аугсбург 0:0 Арминия Арминия 1:0 Фрайбург Майнц 1:1 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули
Арминия 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:2 Арминия Арминия 0:2 Вердер Арминия 0:0 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Арминия Арминия 0:3 Вольфсбург Бавария 3:3 Арминия Кёльн 3:1 Арминия Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Арминия 3:0 Штуттгарт Хоффенхайм 0:0 Арминия Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия
Шальке 04 Последние 20 матчей: +3 =3 -14Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М
Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург
Последние игры между собой
Арминия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Шальке 04: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|30
|22
|5
|3
|85 - 38
|71
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|53 - 25
|61
|3.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|30
|15
|11
|4
|60 - 44
|56
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|51 - 29
|54
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|62 - 42
|49
|6.
|Байер Л
|0:2 Заявка
|30
|13
|8
|9
|48 - 34
|47
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|52 - 43
|43
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|44 - 35
|43
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|44 - 42
|40
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|51 - 46
|39
|11.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|30
|9
|6
|15
|29 - 43
|33
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|41 - 47
|32
|13.
|Вердер
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|33 - 47
|30
|14.
|Арминия
|0:0 Заявка
|30
|7
|7
|16
|22 - 46
|28
|15.
|Майнц
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|30 - 48
|28
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|34 - 48
|26
|17.
|Кёльн
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|29 - 54
|26
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|30
|2
|8
|20
|18 - 75
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|15
|11
|4
|0
|53 - 19
|37
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|3.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|15
|9
|6
|0
|32 - 18
|33
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 11
|31
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|32 - 17
|26
|7.
|Байер Л
|0:2 Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 20
|25
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 17
|25
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 20
|25
|10.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 22
|19
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 20
|18
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 19
|18
|13.
|Арминия
|0:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|11 - 22
|17
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|15.
|Вердер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 23
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|Кёльн
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 27
|11
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|15
|11
|1
|3
|32 - 19
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|28 - 14
|28
|3.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 26
|23
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 25
|23
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Байер Л
|0:2 Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 26
|21
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|26 - 26
|18
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|10.
|Вердер
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Майнц
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 27
|16
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|13.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 27
|15
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 28
|14
|15.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 21
|14
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 24
|11
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|15
|0
|5
|10
|9 - 46
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Арминия 0:0 Шальке 04
Исход игры
Арминия
71.4% (105)
Ничья
18.4% (27)
Шальке 04
10.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
31.03% (45)
Меньше
68.97% (100)
Обе команды забьют
Да
46.9% (68)
Нет
53.1% (77)
Популярный счёт
1:0 Арминия
40.8% (60)
2:1 Арминия
20.4% (30)
1:1 Ничья
17% (25)
1:2 Шальке 04
7.5% (11)
2:0 Арминия
7.5% (11)
0:2 Шальке 04
2% (3)
3:0 Арминия
1.4% (2)
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