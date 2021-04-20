Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Клос Фабиан из команды Арминия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

44' Удар от ворот произведет Арминия

43' Отличные скиллы показывает Пасьенса Гонсало , обводя своих соперников

43' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Мустафи Шкодран получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Мустафи Шкодран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Арминия

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Бруннер Седрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

39' Удар от ворот произведет Арминия

38' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Майер Арне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Отличные скиллы показывает Пасьенса Гонсало , обводя своих соперников

36' ШАНС! Фогльзаммер Андреас вышел один на один с голкипером...

35' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе

34' Тиау Малик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Колашинац Сеад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Отличные скиллы показывает Колашинац Сеад , обводя своих соперников

32' Стамбули Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Ферман Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Окугава Масая из команды Арминия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

30' ШАНС! Окугава Масая вышел один на один с голкипером...

30' Отличные скиллы показывает Доан Рицу , обводя своих соперников

29' Притль Мануэль разрезает оборону соперника отличным пасом

29' Как он промахнулся? Фогльзаммер Андреас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

29' Клос Фабиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Хорошую попытку сделал Фогльзаммер Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Маскарель Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Притль Мануэль из команды Арминия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Удар от ворот произведет Арминия

26' Окугава Масая выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Арит Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Клос Фабиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

25' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Доан Рицу из команды Арминия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

23' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Арит Амин из команды Шальке 04 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

22' Фогльзаммер Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Арит Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Пасьенса Гонсало пробил со штрафного прямо в стенку

19' Гости сейчас реально начинают давить соперника

18' Доан Рицу не смог попасть в створ ударом издали

18' Отличные скиллы показывает Доан Рицу , обводя своих соперников

17' Ферман Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Mehmet Aydin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Бруннер Седрик из команды Арминия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

10' Клос Фабиан разрезает оборону соперника отличным пасом

10' Mehmet Aydin выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Отличные скиллы показывает Притль Мануэль , обводя своих соперников

7' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Колашинац Сеад из команды Шальке 04 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновится спорным мячом

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Матч возобновится спорным мячом

4' Матч остановлен

4' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Отличные скиллы показывает Арит Амин , обводя своих соперников

3' Окугава Масая из команды Арминия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.