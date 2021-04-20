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Арминия
1:0
Конец матча

Стадион:
Шальке 04
0'
25' Желтая карточка
Клос Фабиан
39' Желтая карточка
Бруннер Седрик
1:0
50' Гол
Клос Фабиан
53' Желтая карточка
Пипер Амос
58' Желтая карточка
Тиау Малик
64' Желтая карточка
Стамбули Бенжамен
71' Вторая желтая карточка
Тиау Малик
1:0
80' Не забитый пенальти
Клос Фабиан
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Клос Фабиан
90' Желтая карточка
Колашинац Сеад
90' Желтая карточка
Сане Салиф
90'+5
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
23
Лукоки
Андерсон
11
Окугава
Масая
19
Притль
Мануэль
31
Майер
Арне
8
Доан
Рицу
9
Клос
Фабиан
21
Фогльзаммер
Андреас
1
Ферман
Ральф
30
Мустафи
Шкодран
17
Стамбули
Бенжамен
33
Тиау
Малик
38
Mehmet
Aydin
6
Маскарель
Омар
20
Колашинац
Сеад
8
Сердар
Суат
25
Арит
Амин
21
Хунтелаар
Клаас-Ян
18
Пасьенса
Гонсало
Арминия
4-3-3
Шальке 04
3-3-2-2

Ход матча

25'
Клос Фабиан
 
39'
Бруннер Седрик
 
50'
Клос Фабиан
(Пипер Амос)
1:0
53'
Пипер Амос
 
53'
 
Ют Марк
Пасьенса Гонсало
58'
 
Тиау Малик
64'
 
Стамбули Бенжамен
69'
Де Медина Натан
Бруннер Седрик
 
69'
Суку Себио
Фогльзаммер Андреас
 
71'
 
Тиау Малик
78'
 
Сане Салиф
Арит Амин
80'
Клос Фабиан
1:0
80'
Клос Фабиан
 
85'
Ван дер Хорн Майк
Доан Рицу
 
85'
Гебауэр Кристиан
Окугава Масая
 
89'
Шипплок Свен
Клос Фабиан
 
90'
 
Колашинац Сеад
90'
 
Сане Салиф

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 4 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 2
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клос Фабиан 4 0.13
2. Доан Рицу 4 0.13
3. Кордова Серхио 2 0.07
4. Фогльзаммер Андреас 1 0.03
5. Притль Мануэль 1 0.03
6. Влап Михел 1 0.03
7. Гебауэр Кристиан 1 0.03
8. Пипер Амос 1 0.03
9. Шипплок Свен 1 0.03
10. Эдмундссон Йоан 1 0.03
11. Ябо Рейнольд 1 0.03
12. Суку Себио 1 0.03
13. Окугава Масая 1 0.03
14. Ортега Штефан 0 0
15. Лаурсен Якоб-Баррет 0 0
16. Бруннер Седрик 0 0
17. Де Медина Натан 0 0
18. Зойферт Нильс 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хопп Мэттью 5 0.17
2. Ют Марк 2 0.07
3. Раман Бенито 2 0.07
4. Арит Амин 1 0.03
5. Сердар Суат 1 0.03
6. Маскарель Омар 1 0.03
7. Хунтелаар Клаас-Ян 1 0.03
8. Колашинац Сеад 1 0.03
9. Пасьенса Гонсало 1 0.03
10. Бурджеллаб Нассим 1 0.03
11. Тиау Малик 1 0.03
12. Стамбули Бенжамен 0 0
13. Ощипка Бастиан 0 0
14. Боздоган Джан 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Пипер Амос 6 0
2. Де Медина Натан 4 1
3. Бруннер Седрик 5 0
4. Кунце Фабиан 5 0
5. Шипплок Свен 4 0
6. Клос Фабиан 4 0
7. Ван дер Хорн Майк 3 0
8. Лукоки Андерсон 3 0
9. Притль Мануэль 2 0
10. Суку Себио 2 0
11. Нильссон Йоаким 1 0
12. Ябо Рейнольд 1 0
13. Фогльзаммер Андреас 1 0
14. Ортега Штефан 1 0
15. Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
16. Доан Рицу 1 0
17. Хартель Марсель 1 0
18. Зойферт Нильс 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 5 1
2. Маскарель Омар 6 0
3. Тиау Малик 4 1
4. Стамбули Бенжамен 5 0
5. Сане Салиф 5 0
6. Ют Марк 4 0
7. Колашинац Сеад 4 0
8. Арит Амин 3 0
9. Хопп Мэттью 3 0
10. Ферман Ральф 2 0
11. Хунтелаар Клаас-Ян 2 0
12. Настасич Матия 2 0
13. Скрибски Стивен 2 0
14. Раман Бенито 2 0
15. Бенталеб Набиль 2 0
16. Пасьенса Гонсало 2 0
17. Виллиам Фуртадо 2 0
18. Сердар Суат 2 0
19. Бурджеллаб Нассим 2 0
20. Ибишевич Ведад 1 0
21. Ощипка Бастиан 1 0
22. Мендиль Хамза 1 0
23. Людевиг Килиан 1 0
24. Кутуджу Ахмед 1 0
25. Беккер Тимо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 5% (1) 15% (3) 15% (3) 30% (6) 15% (3) 20% (4)
 Шальке 04 5.88% (1) 17.65% (3) 23.53% (4) 17.65% (3) 17.65% (3) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Аугсбург 0:0 Арминия Арминия 1:0 Фрайбург Майнц 1:1 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули
Арминия 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:2 Арминия Арминия 0:2 Вердер Арминия 0:0 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Арминия Арминия 0:3 Вольфсбург Бавария 3:3 Арминия Кёльн 3:1 Арминия Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Арминия 3:0 Штуттгарт Хоффенхайм 0:0 Арминия Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия
Шальке 04 Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М
Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург

Последние игры между собой

Арминия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Шальке 04: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Шальке 04 0:1 Арминия Бундеслига Арминия 2:3 Шальке 04 Кубок Арминия 1:0 Шальке 04 Товарищеские матчи Арминия 0:2 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 0:0 Арминия Бундеслига Арминия 0:2 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 22 5 3 85 - 38 71
2. РБ Лейпциг Заявка 30 18 7 5 53 - 25 61
3. Айнтрахт Фр Заявка 30 15 11 4 61 - 44 56
4. Вольфсбург Заявка 29 15 9 5 51 - 29 54
5. Боруссия Д Заявка 29 15 4 10 62 - 42 49
6. Байер Л Заявка 30 13 8 9 48 - 34 47
7. Боруссия М Заявка 29 11 10 8 52 - 43 43
8. Унион Берлин Заявка 29 10 13 6 44 - 35 43
9. Фрайбург Заявка 29 11 7 11 44 - 42 40
10. Штуттгарт Заявка 29 10 9 10 51 - 46 39
11. Аугсбург Заявка 30 9 6 15 29 - 44 33
12. Хоффенхайм Заявка 29 8 8 13 41 - 47 32
13. Вердер Заявка 29 7 9 13 33 - 47 30
14. Арминия Заявка 30 8 6 16 23 - 46 30
15. Майнц Заявка 28 7 7 14 30 - 48 28
16. Герта Заявка 28 6 8 14 34 - 48 26
17. Кёльн Заявка 30 6 8 16 29 - 54 26
18. Шальке 04 Заявка 30 2 7 21 18 - 76 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 4 0 53 - 19 37
2. РБ Лейпциг Заявка 15 10 3 2 25 - 11 33
3. Айнтрахт Фр Заявка 15 9 6 0 33 - 18 33
4. Вольфсбург Заявка 14 9 4 1 27 - 11 31
5. Унион Берлин Заявка 15 6 8 1 27 - 16 26
6. Боруссия Д Заявка 14 8 2 4 32 - 17 26
7. Байер Л Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
8. Боруссия М Заявка 15 7 4 4 26 - 17 25
9. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
10. Аугсбург Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
11. Арминия Заявка 16 6 1 9 12 - 22 19
12. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 24 - 20 18
13. Хоффенхайм Заявка 14 5 3 6 23 - 19 18
14. Герта Заявка 14 4 3 7 18 - 26 15
15. Вердер Заявка 14 3 4 7 14 - 23 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Кёльн Заявка 15 2 5 8 18 - 27 11
18. Шальке 04 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 1 3 32 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 15 8 4 3 28 - 14 28
3. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 5 4 28 - 26 23
4. Боруссия Д Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
5. Вольфсбург Заявка 15 6 5 4 24 - 18 23
6. Байер Л Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
7. Штуттгарт Заявка 15 6 3 6 27 - 26 21
8. Боруссия М Заявка 14 4 6 4 26 - 26 18
9. Унион Берлин Заявка 14 4 5 5 17 - 19 17
10. Вердер Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
11. Майнц Заявка 14 4 4 6 18 - 27 16
12. Фрайбург Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
13. Кёльн Заявка 15 4 3 8 11 - 27 15
14. Хоффенхайм Заявка 15 3 5 7 18 - 28 14
15. Аугсбург Заявка 15 4 2 9 12 - 22 14
16. Арминия Заявка 14 2 5 7 11 - 24 11
17. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
18. Шальке 04 Заявка 15 0 4 11 9 - 47 4
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Прогнозы 147
Арминия 71.4% (105)
X 18.4% (27)
Шальке 04 10.2% (15)
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Арминия 1:0 Шальке 04 онлайн

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Прогнозы на матч Арминия 1:0 Шальке 04

Исход игры
Арминия
71.4% (105)
Ничья
18.4% (27)
Шальке 04
10.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
31.03% (45)
Меньше
68.97% (100)
Обе команды забьют
Да
46.9% (68)
Нет
53.1% (77)
Популярный счёт
1:0 Арминия
40.8% (60)
2:1 Арминия
20.4% (30)
1:1 Ничья
17% (25)
2:0 Арминия
7.5% (11)
1:2 Шальке 04
7.5% (11)
0:2 Шальке 04
2% (3)
3:0 Арминия
1.4% (2)
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