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Шинник
 
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Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Низамутдинов Эльдар 9 (2) 0.24
2. Самодин Сергей 4 0.11
3. Маляров Никита 4 0.11
4. Гонгапшев Альбек 3 0.08
5. Самойлов Дмитрий 2 0.05
6. Голуб Никита 2 0.05
7. Игнатович Павел 1 0.03
8. Носов Александр 1 0.03
9. Козубаев Тамирлан 1 0.03
10. Дорофеев Никита 1 0.03
11. Тананеев Дмитрий 1 0.03
12. Азявин Илья 1 0.03
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 33 (5) 0.92
2. Голенков Егор 13 0.36
3. Зиньковский Антон 10 (2) 0.28
4. Солдатенков Александр 4 0.11
5. Ежов Роман 4 0.11
6. Гацкан Александр 2 0.06
7. Гынсарь Раду 2 0.06
8. Полуяхтов Владимир 2 0.06
9. Чернов Никита 2 0.06
10. Сарвели Владислав 2 0.06
11. Цыпченко Дмитрий 2 0.06
12. Горшков Юрий 2 0.06
13. Витюгов Максим 1 0.03

Карточки

Шинник
# Игрок      
1. Бетюжнов Антон 5 2
2. Покидышев Николай 6 1
3. Евсеев Павел 7 0
4. Кутин Денис 7 0
5. Зинков Вячеслав 3 2
6. Стешин Евгений 6 0
7. Поляков Максим 4 1
8. Низамутдинов Эльдар 5 0
9. Маляров Никита 5 0
10. Самсонов Артём Сергеевич 5 0
11. Козубаев Тамирлан 5 0
12. Наседкин Евгений 5 0
13. Игнатович Павел 4 0
14. Носов Александр 4 0
15. Гонгапшев Альбек 2 1
16. Самойлов Дмитрий 3 0
17. Дорофеев Никита 3 0
18. Тананеев Дмитрий 3 0
19. Матюша Максим 1 1
20. Самодин Сергей 2 0
21. Щадин Артём 2 0
22. Щербаков Константин 2 0
23. Пухов Тимур 2 0
24. Олейников Иван 1 0
25. Голуб Никита 1 0
26. Мацхарашвили Никита 1 0
27. Игнатенко Владислав 1 0
28. Азявин Илья 1 0
29. Стрелов Евгений 1 0
30. Масленников Игорь 1 0
31. Кузнецов Павел 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 10 1
2. Божин Сергей 9 1
3. Чернов Никита 7 1
4. Витюгов Максим 4 1
5. Сарвели Владислав 5 0
6. Голенков Егор 5 0
7. Ежов Роман 5 0
8. Кабутов Дмитрий 4 0
9. Цыпченко Дмитрий 4 0
10. Карпов Максим 2 1
11. Солдатенков Александр 2 1
12. Комбаров Дмитрий 3 0
13. Полуяхтов Владимир 3 0
14. Зеффан Мехди 2 0
15. Якуба Денис 2 0
16. Сергеев Иван 2 0
17. Смирнов Данила 2 0
18. Фролов Евгений 1 0
19. Гынсарь Раду 1 0
20. Зиньковский Антон 1 0
21. Ломаев Иван 1 0
22. Пруцев Данил 1 0
23. Шерстнёв Степан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шинник 16.67% (5) 26.67% (8) 3.33% (1) 13.33% (4) 13.33% (4) 26.67% (8)
 Крылья Советов 16.46% (13) 8.86% (7) 17.72% (14) 16.46% (13) 15.19% (12) 25.32% (20)

Предыдущие игры

Шинник Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Текстильщик 0:0 Шинник Шинник 0:1 Алания Нефтехимик 1:1 Шинник Шинник 0:1 Динамо Брянск
Иртыш Омск 0:0 Шинник Шинник 2:3 Томь Чертаново 2:2 Шинник Шинник 1:3 Нижний Новгород Енисей 6:0 Шинник Шинник 1:4 Оренбург Чайка 5:1 Шинник Шинник 2:3 СКА-Хабаровск Велес Москва 4:2 Шинник Шинник 1:3 Балтика Краснодар-2 1:2 Шинник Шинник 1:3 Акрон Шинник 1:2 Спартак-2 Факел 2:0 Шинник Шинник 2:1 Волгарь Крылья Советов 4:1 Шинник
Крылья Советов Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва
Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов

Последние игры между собой

Шинник: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Крылья Советов: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Крылья Советов 4:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 3:3 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 2:3 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:2 Крылья Советов Кубок
Шинник 0:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 1:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 2:1 Крылья Советов Кубок Крылья Советов 4:0 Шинник Премьер-лига Шинник 0:0 Крылья Советов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 36 27 4 5 82 - 22 85
2. Нижний Новгород Заявка 37 25 6 6 57 - 22 81
3. Оренбург Заявка 37 23 10 4 64 - 28 79
4. Алания Заявка 37 19 10 8 67 - 35 67
5. Торпедо Москва Заявка 37 19 8 10 61 - 34 65
6. Балтика Заявка 37 19 7 11 41 - 31 64
7. Нефтехимик Заявка 37 17 9 11 56 - 39 60
8. Велес Москва Заявка 37 16 11 10 50 - 41 59
9. Факел Заявка 37 14 11 12 47 - 39 53
10. Енисей Заявка 37 16 5 16 43 - 48 53
11. СКА-Хабаровск Заявка 37 15 8 14 45 - 40 53
12. Волгарь Заявка 37 14 9 14 44 - 40 51
13. Чайка Заявка 37 12 10 15 39 - 48 46
14. Текстильщик Заявка 37 11 11 15 28 - 42 44
15. Спартак-2 Заявка 36 12 7 17 40 - 57 43
16. Краснодар-2 Заявка 37 10 11 16 43 - 57 41
17. Акрон Заявка 37 9 11 17 30 - 47 38
18. Динамо Брянск Заявка 37 10 5 22 22 - 56 35
19. Томь Заявка 37 8 9 20 26 - 46 33
20. Иртыш Омск Заявка 37 8 8 21 26 - 50 32
21. Чертаново Заявка 37 7 4 26 27 - 68 25
22. Шинник Заявка 37 4 8 25 33 - 81 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 19 17 1 1 55 - 7 52
2. Нижний Новгород Заявка 19 14 2 3 33 - 10 44
3. Оренбург Заявка 18 11 5 2 35 - 15 38
4. Алания Заявка 19 11 5 3 42 - 20 38
5. Волгарь Заявка 19 10 6 3 27 - 16 36
6. Торпедо Москва Заявка 18 10 3 5 30 - 14 33
7. Нефтехимик Заявка 18 9 6 3 35 - 14 33
8. Факел Заявка 19 8 8 3 25 - 12 32
9. СКА-Хабаровск Заявка 18 9 5 4 20 - 12 32
10. Велес Москва Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
11. Краснодар-2 Заявка 18 8 5 5 31 - 23 29
12. Енисей Заявка 18 9 0 9 26 - 23 27
13. Текстильщик Заявка 20 6 8 6 13 - 19 26
14. Балтика Заявка 17 8 2 7 17 - 13 26
15. Динамо Брянск Заявка 19 7 1 11 14 - 26 22
16. Акрон Заявка 18 5 7 6 17 - 19 22
17. Чайка Заявка 18 6 2 10 18 - 26 20
18. Иртыш Омск Заявка 19 5 3 11 11 - 26 18
19. Спартак-2 Заявка 17 4 5 8 16 - 25 17
20. Томь Заявка 18 3 4 11 13 - 25 13
21. Шинник Заявка 19 3 3 13 18 - 35 12
22. Чертаново Заявка 19 3 3 13 13 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 19 12 5 2 29 - 13 41
2. Балтика Заявка 20 11 5 4 24 - 18 38
3. Нижний Новгород Заявка 18 11 4 3 24 - 12 37
4. Крылья Советов Заявка 17 10 3 4 27 - 15 33
5. Торпедо Москва Заявка 19 9 5 5 31 - 20 32
6. Алания Заявка 18 8 5 5 25 - 15 29
7. Велес Москва Заявка 18 8 4 6 20 - 19 28
8. Нефтехимик Заявка 19 8 3 8 21 - 25 27
9. Енисей Заявка 19 7 5 7 17 - 25 26
10. Спартак-2 Заявка 19 8 2 9 24 - 32 26
11. Чайка Заявка 19 6 8 5 21 - 22 26
12. Факел Заявка 18 6 3 9 22 - 27 21
13. СКА-Хабаровск Заявка 19 6 3 10 25 - 28 21
14. Томь Заявка 19 5 5 9 13 - 21 20
15. Текстильщик Заявка 17 5 3 9 15 - 23 18
16. Акрон Заявка 19 4 4 11 13 - 28 16
17. Волгарь Заявка 18 4 3 11 17 - 24 15
18. Иртыш Омск Заявка 18 3 5 10 15 - 24 14
19. Чертаново Заявка 18 4 1 13 14 - 38 13
20. Динамо Брянск Заявка 18 3 4 11 8 - 30 13
21. Краснодар-2 Заявка 19 2 6 11 12 - 34 12
22. Шинник Заявка 18 1 5 12 15 - 46 8
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  • — Вылет в ПФЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2021, осталось 2 дня 12 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Шинник 4.4% (2)
    X 15.6% (7)
    Крылья Советов 80% (36)
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    Где смотреть матч Шинник - Крылья Советов онлайн

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    Прогнозы на матч Шинник - Крылья Советов

    Исход игры
    Шинник
    4.4% (2)
    Ничья
    15.6% (7)
    Крылья Советов
    80% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.51% (20)
    Меньше
    53.49% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    48.84% (21)
    Нет
    51.16% (22)
    Популярный счёт
    0:2 Крылья Советов
    26.7% (12)
    1:3 Крылья Советов
    15.6% (7)
    1:2 Крылья Советов
    15.6% (7)
    0:1 Крылья Советов
    11.1% (5)
    1:1 Ничья
    8.9% (4)
    0:5 Крылья Советов
    4.4% (2)
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