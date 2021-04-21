Шинник
Позже
Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Низамутдинов Эльдар
|9 (2)
|0.24
|2.
|Самодин Сергей
|4
|0.11
|3.
|Маляров Никита
|4
|0.11
|4.
|Гонгапшев Альбек
|3
|0.08
|5.
|Самойлов Дмитрий
|2
|0.05
|6.
|Голуб Никита
|2
|0.05
|7.
|Игнатович Павел
|1
|0.03
|8.
|Носов Александр
|1
|0.03
|9.
|Козубаев Тамирлан
|1
|0.03
|10.
|Дорофеев Никита
|1
|0.03
|11.
|Тананеев Дмитрий
|1
|0.03
|12.
|Азявин Илья
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|33 (5)
|0.92
|2.
|Голенков Егор
|13
|0.36
|3.
|Зиньковский Антон
|10 (2)
|0.28
|4.
|Солдатенков Александр
|4
|0.11
|5.
|Ежов Роман
|4
|0.11
|6.
|Гацкан Александр
|2
|0.06
|7.
|Гынсарь Раду
|2
|0.06
|8.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.06
|9.
|Чернов Никита
|2
|0.06
|10.
|Сарвели Владислав
|2
|0.06
|11.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0.06
|12.
|Горшков Юрий
|2
|0.06
|13.
|Витюгов Максим
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бетюжнов Антон
|5
|2
|2.
|Покидышев Николай
|6
|1
|3.
|Евсеев Павел
|7
|0
|4.
|Кутин Денис
|7
|0
|5.
|Зинков Вячеслав
|3
|2
|6.
|Стешин Евгений
|6
|0
|7.
|Поляков Максим
|4
|1
|8.
|Низамутдинов Эльдар
|5
|0
|9.
|Маляров Никита
|5
|0
|10.
|Самсонов Артём Сергеевич
|5
|0
|11.
|Козубаев Тамирлан
|5
|0
|12.
|Наседкин Евгений
|5
|0
|13.
|Игнатович Павел
|4
|0
|14.
|Носов Александр
|4
|0
|15.
|Гонгапшев Альбек
|2
|1
|16.
|Самойлов Дмитрий
|3
|0
|17.
|Дорофеев Никита
|3
|0
|18.
|Тананеев Дмитрий
|3
|0
|19.
|Матюша Максим
|1
|1
|20.
|Самодин Сергей
|2
|0
|21.
|Щадин Артём
|2
|0
|22.
|Щербаков Константин
|2
|0
|23.
|Пухов Тимур
|2
|0
|24.
|Олейников Иван
|1
|0
|25.
|Голуб Никита
|1
|0
|26.
|Мацхарашвили Никита
|1
|0
|27.
|Игнатенко Владислав
|1
|0
|28.
|Азявин Илья
|1
|0
|29.
|Стрелов Евгений
|1
|0
|30.
|Масленников Игорь
|1
|0
|31.
|Кузнецов Павел
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|10
|1
|2.
|Божин Сергей
|9
|1
|3.
|Чернов Никита
|7
|1
|4.
|Витюгов Максим
|4
|1
|5.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|6.
|Голенков Егор
|5
|0
|7.
|Ежов Роман
|5
|0
|8.
|Кабутов Дмитрий
|4
|0
|9.
|Цыпченко Дмитрий
|4
|0
|10.
|Карпов Максим
|2
|1
|11.
|Солдатенков Александр
|2
|1
|12.
|Комбаров Дмитрий
|3
|0
|13.
|Полуяхтов Владимир
|3
|0
|14.
|Зеффан Мехди
|2
|0
|15.
|Якуба Денис
|2
|0
|16.
|Сергеев Иван
|2
|0
|17.
|Смирнов Данила
|2
|0
|18.
|Фролов Евгений
|1
|0
|19.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|20.
|Зиньковский Антон
|1
|0
|21.
|Ломаев Иван
|1
|0
|22.
|Пруцев Данил
|1
|0
|23.
|Шерстнёв Степан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шинник
|16.67% (5)
|26.67% (8)
|3.33% (1)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|26.67% (8)
|Крылья Советов
|16.46% (13)
|8.86% (7)
|17.72% (14)
|16.46% (13)
|15.19% (12)
|25.32% (20)
Предыдущие игры
Шинник Последние 20 матчей: +2 =4 -14Текстильщик 0:0 Шинник Шинник 0:1 Алания Нефтехимик 1:1 Шинник Шинник 0:1 Динамо Брянск
Иртыш Омск 0:0 Шинник Шинник 2:3 Томь Чертаново 2:2 Шинник Шинник 1:3 Нижний Новгород Енисей 6:0 Шинник Шинник 1:4 Оренбург Чайка 5:1 Шинник Шинник 2:3 СКА-Хабаровск Велес Москва 4:2 Шинник Шинник 1:3 Балтика Краснодар-2 1:2 Шинник Шинник 1:3 Акрон Шинник 1:2 Спартак-2 Факел 2:0 Шинник Шинник 2:1 Волгарь Крылья Советов 4:1 Шинник
Крылья Советов Последние 20 матчей: +18 =1 -1Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва
Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов
Последние игры между собой
Шинник: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Крылья Советов: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|36
|27
|4
|5
|82 - 22
|85
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|37
|25
|6
|6
|57 - 22
|81
|3.
|Оренбург
|Заявка
|37
|23
|10
|4
|64 - 28
|79
|4.
|Алания
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|67 - 35
|67
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|37
|19
|8
|10
|61 - 34
|65
|6.
|Балтика
|Заявка
|37
|19
|7
|11
|41 - 31
|64
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|37
|17
|9
|11
|56 - 39
|60
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|50 - 41
|59
|9.
|Факел
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|47 - 39
|53
|10.
|Енисей
|Заявка
|37
|16
|5
|16
|43 - 48
|53
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|45 - 40
|53
|12.
|Волгарь
|Заявка
|37
|14
|9
|14
|44 - 40
|51
|13.
|Чайка
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|39 - 48
|46
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|28 - 42
|44
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|40 - 57
|43
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|43 - 57
|41
|17.
|Акрон
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|30 - 47
|38
|18.
|Динамо Брянск
|Заявка
|37
|10
|5
|22
|22 - 56
|35
|19.
|Томь
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|26 - 46
|33
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|37
|8
|8
|21
|26 - 50
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|37
|7
|4
|26
|27 - 68
|25
|22.
|Шинник
|Заявка
|37
|4
|8
|25
|33 - 81
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|55 - 7
|52
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|33 - 10
|44
|3.
|Оренбург
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|35 - 15
|38
|4.
|Алания
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 20
|38
|5.
|Волгарь
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|27 - 16
|36
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 14
|33
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|35 - 14
|33
|8.
|Факел
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|25 - 12
|32
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|20 - 12
|32
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 23
|29
|12.
|Енисей
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|26 - 23
|27
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|13 - 19
|26
|14.
|Балтика
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 13
|26
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|14 - 26
|22
|16.
|Акрон
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 19
|22
|17.
|Чайка
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|18 - 26
|20
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|11 - 26
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|20.
|Томь
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 25
|13
|21.
|Шинник
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|18 - 35
|12
|22.
|Чертаново
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|13 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|29 - 13
|41
|2.
|Балтика
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|24 - 18
|38
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|24 - 12
|37
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 15
|33
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 20
|32
|6.
|Алания
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|25 - 15
|29
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|20 - 19
|28
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|21 - 25
|27
|9.
|Енисей
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|17 - 25
|26
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|24 - 32
|26
|11.
|Чайка
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|21 - 22
|26
|12.
|Факел
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 27
|21
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|25 - 28
|21
|14.
|Томь
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|13 - 21
|20
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 23
|18
|16.
|Акрон
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 28
|16
|17.
|Волгарь
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 24
|15
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 24
|14
|19.
|Чертаново
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|14 - 38
|13
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|8 - 30
|13
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|12 - 34
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 46
|8
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Прогнозы на матч Шинник - Крылья Советов
Исход игры
Шинник
4.4% (2)
Ничья
15.6% (7)
Крылья Советов
80% (36)
Тотал 2.5
Больше
46.51% (20)
Меньше
53.49% (23)
Обе команды забьют
Да
48.84% (21)
Нет
51.16% (22)
Популярный счёт
0:2 Крылья Советов
26.7% (12)
1:3 Крылья Советов
15.6% (7)
1:2 Крылья Советов
15.6% (7)
0:1 Крылья Советов
11.1% (5)
1:1 Ничья
8.9% (4)
0:5 Крылья Советов
4.4% (2)
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