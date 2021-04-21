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Оренбург
 
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Нижний Новгород

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фамейе Джоэль 11 (2) 0.3
2. Прудников Николай 8 0.22
3. Козлов Андрей 5 0.14
4. Шкофлек Жига 5 0.14
5. Ткачук Денис 4 0.11
6. Гойкович Ренато 4 0.11
7. Юсупов Артём 3 0.08
8. Миронов Алексей 3 0.08
9. Кулишев Артём 3 (1) 0.08
10. Сиваков Михаил 2 0.05
11. Бреев Сергей 2 0.05
12. Палиенко Максим 2 0.05
13. Чуканов Андреа 2 0.05
14. Эктов Александр 2 0.05
15. Скворцов Алексей 1 0.03
16. Нойок Александр 1 0.03
17. Аюпов Тимур 1 0.03
18. Козлов Савелий 1 0.03
19. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.03
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Тимур 9 0.24
2. Сапета Александр 8 (6) 0.22
3. Султонов Мухаммад 7 0.19
4. Попов Артём 6 0.16
5. Калинский Николай 5 0.14
6. Горбунов Игорь 4 0.11
7. Гоцук Кирилл 4 0.11
8. Ставпец Александр 2 0.05
9. Гащенков Михаил 2 0.05
10. Шарипов Альберт 2 0.05
11. Каккоев Никита 2 0.05
12. Янсане Момо 2 0.05
13. Кавтарадзе Бека 2 0.05
14. Зуйков Сергей 1 0.03
15. Федчук Артём 1 0.03

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 13 0
2. Сиваков Михаил 7 2
3. Аюпов Тимур 9 0
4. Чуканов Андреа 5 1
5. Ткачук Денис 6 0
6. Скворцов Алексей 6 0
7. Гойкович Ренато 6 0
8. Фамейе Джоэль 6 0
9. Смирнов Александр 5 0
10. Палиенко Максим 5 0
11. Козлов Савелий 5 0
12. Козлов Андрей 3 1
13. Нойок Александр 4 0
14. Алвеш Рикарду 4 0
15. Эктов Александр 4 0
16. Насыров Исламжан 4 0
17. Миронов Алексей 4 0
18. Юсупов Артём 3 0
19. Ойеволе Адессойе 1 1
20. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 0
21. Мамин Артём 2 0
22. Шкофлек Жига 2 0
23. Прудников Николай 2 0
24. Капленко Кирилл 2 0
25. Кеняйкин Алексей 1 0
Нижний Новгород
# Игрок      
1. Сапета Александр 11 0
2. Шумских Алексей 7 0
3. Каккоев Никита 7 0
4. Темников Иван 6 0
5. Зуйков Сергей 6 0
6. Маляров Кирилл 6 0
7. Гащенков Михаил 6 0
8. Гоцук Кирилл 6 0
9. Ставпец Александр 5 0
10. Попов Артём 5 0
11. Султонов Мухаммад 4 0
12. Горбунов Игорь 4 0
13. Шарипов Альберт 4 0
14. Осинов Михаил 3 0
15. Эдиев Исмаил 3 0
16. Комолов Павел 3 0
17. Калинский Николай 3 0
18. Анисимов Артур 3 0
19. Мичуренков Дмитрий 3 0
20. Сулейманов Тимур 3 0
21. Гогличидзе Лео 2 0
22. Кавтарадзе Бека 2 0
23. Смирнов Олег 1 0
24. Алиев Саид 1 0
25. Янсане Момо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 20.31% (13) 12.5% (8) 10.94% (7) 18.75% (12) 15.63% (10) 21.88% (14)
 Нижний Новгород 14.04% (8) 7.02% (4) 21.05% (12) 8.77% (5) 28.07% (16) 21.05% (12)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Енисей 1:2 Оренбург Оренбург 5:2 Спартак-2 Оренбург 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург
Оренбург 3:0 Велес Москва Балтика 1:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Торпедо Москва Шинник 1:4 Оренбург Оренбург 1:2 Факел Волгарь 2:2 Оренбург Оренбург 2:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород
Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Факел Волгарь 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Нижний Новгород Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Алания 0:0 Нижний Новгород Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Нижний Новгород: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Нижний Новгород 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 36 27 4 5 82 - 22 85
2. Нижний Новгород Заявка 37 25 6 6 57 - 22 81
3. Оренбург Заявка 37 23 10 4 64 - 28 79
4. Алания Заявка 37 19 10 8 67 - 35 67
5. Торпедо Москва Заявка 37 19 8 10 61 - 34 65
6. Балтика Заявка 37 19 7 11 41 - 31 64
7. Нефтехимик Заявка 37 17 9 11 56 - 39 60
8. Велес Москва Заявка 37 16 11 10 50 - 41 59
9. Факел Заявка 37 14 11 12 47 - 39 53
10. Енисей Заявка 37 16 5 16 43 - 48 53
11. СКА-Хабаровск Заявка 37 15 8 14 45 - 40 53
12. Волгарь Заявка 37 14 9 14 44 - 40 51
13. Чайка Заявка 37 12 10 15 39 - 48 46
14. Текстильщик Заявка 37 11 11 15 28 - 42 44
15. Спартак-2 Заявка 36 12 7 17 40 - 57 43
16. Краснодар-2 Заявка 37 10 11 16 43 - 57 41
17. Акрон Заявка 37 9 11 17 30 - 47 38
18. Динамо Брянск Заявка 37 10 5 22 22 - 56 35
19. Томь Заявка 37 8 9 20 26 - 46 33
20. Иртыш Омск Заявка 37 8 8 21 26 - 50 32
21. Чертаново Заявка 37 7 4 26 27 - 68 25
22. Шинник Заявка 37 4 8 25 33 - 81 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 19 17 1 1 55 - 7 52
2. Нижний Новгород Заявка 19 14 2 3 33 - 10 44
3. Оренбург Заявка 18 11 5 2 35 - 15 38
4. Алания Заявка 19 11 5 3 42 - 20 38
5. Волгарь Заявка 19 10 6 3 27 - 16 36
6. Торпедо Москва Заявка 18 10 3 5 30 - 14 33
7. Нефтехимик Заявка 18 9 6 3 35 - 14 33
8. Факел Заявка 19 8 8 3 25 - 12 32
9. СКА-Хабаровск Заявка 18 9 5 4 20 - 12 32
10. Велес Москва Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
11. Краснодар-2 Заявка 18 8 5 5 31 - 23 29
12. Енисей Заявка 18 9 0 9 26 - 23 27
13. Текстильщик Заявка 20 6 8 6 13 - 19 26
14. Балтика Заявка 17 8 2 7 17 - 13 26
15. Динамо Брянск Заявка 19 7 1 11 14 - 26 22
16. Акрон Заявка 18 5 7 6 17 - 19 22
17. Чайка Заявка 18 6 2 10 18 - 26 20
18. Иртыш Омск Заявка 19 5 3 11 11 - 26 18
19. Спартак-2 Заявка 17 4 5 8 16 - 25 17
20. Томь Заявка 18 3 4 11 13 - 25 13
21. Шинник Заявка 19 3 3 13 18 - 35 12
22. Чертаново Заявка 19 3 3 13 13 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 19 12 5 2 29 - 13 41
2. Балтика Заявка 20 11 5 4 24 - 18 38
3. Нижний Новгород Заявка 18 11 4 3 24 - 12 37
4. Крылья Советов Заявка 17 10 3 4 27 - 15 33
5. Торпедо Москва Заявка 19 9 5 5 31 - 20 32
6. Алания Заявка 18 8 5 5 25 - 15 29
7. Велес Москва Заявка 18 8 4 6 20 - 19 28
8. Нефтехимик Заявка 19 8 3 8 21 - 25 27
9. Енисей Заявка 19 7 5 7 17 - 25 26
10. Спартак-2 Заявка 19 8 2 9 24 - 32 26
11. Чайка Заявка 19 6 8 5 21 - 22 26
12. Факел Заявка 18 6 3 9 22 - 27 21
13. СКА-Хабаровск Заявка 19 6 3 10 25 - 28 21
14. Томь Заявка 19 5 5 9 13 - 21 20
15. Текстильщик Заявка 17 5 3 9 15 - 23 18
16. Акрон Заявка 19 4 4 11 13 - 28 16
17. Волгарь Заявка 18 4 3 11 17 - 24 15
18. Иртыш Омск Заявка 18 3 5 10 15 - 24 14
19. Чертаново Заявка 18 4 1 13 14 - 38 13
20. Динамо Брянск Заявка 18 3 4 11 8 - 30 13
21. Краснодар-2 Заявка 19 2 6 11 12 - 34 12
22. Шинник Заявка 18 1 5 12 15 - 46 8
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2021, осталось 2 дня 11 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Оренбург 68.6% (35)
    X 23.5% (12)
    Нижний Новгород 7.8% (4)
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    Прогнозы на матч Оренбург - Нижний Новгород

    Исход игры
    Оренбург
    68.6% (35)
    Ничья
    23.5% (12)
    Нижний Новгород
    7.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (21)
    Меньше
    56.25% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    60.42% (29)
    Нет
    39.58% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Оренбург
    33.3% (17)
    1:0 Оренбург
    27.5% (14)
    1:1 Ничья
    17.6% (9)
    1:2 Нижний Новгород
    3.9% (2)
    0:0 Ничья
    3.9% (2)
    2:0 Оренбург
    3.9% (2)
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