Оренбург
Позже
Нижний Новгород
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фамейе Джоэль
|11 (2)
|0.3
|2.
|Прудников Николай
|8
|0.22
|3.
|Козлов Андрей
|5
|0.14
|4.
|Шкофлек Жига
|5
|0.14
|5.
|Ткачук Денис
|4
|0.11
|6.
|Гойкович Ренато
|4
|0.11
|7.
|Юсупов Артём
|3
|0.08
|8.
|Миронов Алексей
|3
|0.08
|9.
|Кулишев Артём
|3 (1)
|0.08
|10.
|Сиваков Михаил
|2
|0.05
|11.
|Бреев Сергей
|2
|0.05
|12.
|Палиенко Максим
|2
|0.05
|13.
|Чуканов Андреа
|2
|0.05
|14.
|Эктов Александр
|2
|0.05
|15.
|Скворцов Алексей
|1
|0.03
|16.
|Нойок Александр
|1
|0.03
|17.
|Аюпов Тимур
|1
|0.03
|18.
|Козлов Савелий
|1
|0.03
|19.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сулейманов Тимур
|9
|0.24
|2.
|Сапета Александр
|8 (6)
|0.22
|3.
|Султонов Мухаммад
|7
|0.19
|4.
|Попов Артём
|6
|0.16
|5.
|Калинский Николай
|5
|0.14
|6.
|Горбунов Игорь
|4
|0.11
|7.
|Гоцук Кирилл
|4
|0.11
|8.
|Ставпец Александр
|2
|0.05
|9.
|Гащенков Михаил
|2
|0.05
|10.
|Шарипов Альберт
|2
|0.05
|11.
|Каккоев Никита
|2
|0.05
|12.
|Янсане Момо
|2
|0.05
|13.
|Кавтарадзе Бека
|2
|0.05
|14.
|Зуйков Сергей
|1
|0.03
|15.
|Федчук Артём
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|13
|0
|2.
|Сиваков Михаил
|7
|2
|3.
|Аюпов Тимур
|9
|0
|4.
|Чуканов Андреа
|5
|1
|5.
|Ткачук Денис
|6
|0
|6.
|Скворцов Алексей
|6
|0
|7.
|Гойкович Ренато
|6
|0
|8.
|Фамейе Джоэль
|6
|0
|9.
|Смирнов Александр
|5
|0
|10.
|Палиенко Максим
|5
|0
|11.
|Козлов Савелий
|5
|0
|12.
|Козлов Андрей
|3
|1
|13.
|Нойок Александр
|4
|0
|14.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|15.
|Эктов Александр
|4
|0
|16.
|Насыров Исламжан
|4
|0
|17.
|Миронов Алексей
|4
|0
|18.
|Юсупов Артём
|3
|0
|19.
|Ойеволе Адессойе
|1
|1
|20.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2
|0
|21.
|Мамин Артём
|2
|0
|22.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|23.
|Прудников Николай
|2
|0
|24.
|Капленко Кирилл
|2
|0
|25.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сапета Александр
|11
|0
|2.
|Шумских Алексей
|7
|0
|3.
|Каккоев Никита
|7
|0
|4.
|Темников Иван
|6
|0
|5.
|Зуйков Сергей
|6
|0
|6.
|Маляров Кирилл
|6
|0
|7.
|Гащенков Михаил
|6
|0
|8.
|Гоцук Кирилл
|6
|0
|9.
|Ставпец Александр
|5
|0
|10.
|Попов Артём
|5
|0
|11.
|Султонов Мухаммад
|4
|0
|12.
|Горбунов Игорь
|4
|0
|13.
|Шарипов Альберт
|4
|0
|14.
|Осинов Михаил
|3
|0
|15.
|Эдиев Исмаил
|3
|0
|16.
|Комолов Павел
|3
|0
|17.
|Калинский Николай
|3
|0
|18.
|Анисимов Артур
|3
|0
|19.
|Мичуренков Дмитрий
|3
|0
|20.
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|21.
|Гогличидзе Лео
|2
|0
|22.
|Кавтарадзе Бека
|2
|0
|23.
|Смирнов Олег
|1
|0
|24.
|Алиев Саид
|1
|0
|25.
|Янсане Момо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|20.31% (13)
|12.5% (8)
|10.94% (7)
|18.75% (12)
|15.63% (10)
|21.88% (14)
|Нижний Новгород
|14.04% (8)
|7.02% (4)
|21.05% (12)
|8.77% (5)
|28.07% (16)
|21.05% (12)
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +13 =4 -3Енисей 1:2 Оренбург Оренбург 5:2 Спартак-2 Оренбург 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург
Оренбург 3:0 Велес Москва Балтика 1:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Торпедо Москва Шинник 1:4 Оренбург Оренбург 1:2 Факел Волгарь 2:2 Оренбург Оренбург 2:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +13 =3 -4Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород
Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Факел Волгарь 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Нижний Новгород Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Алания 0:0 Нижний Новгород Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Нижний Новгород: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|36
|27
|4
|5
|82 - 22
|85
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|37
|25
|6
|6
|57 - 22
|81
|3.
|Оренбург
|Заявка
|37
|23
|10
|4
|64 - 28
|79
|4.
|Алания
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|67 - 35
|67
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|37
|19
|8
|10
|61 - 34
|65
|6.
|Балтика
|Заявка
|37
|19
|7
|11
|41 - 31
|64
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|37
|17
|9
|11
|56 - 39
|60
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|50 - 41
|59
|9.
|Факел
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|47 - 39
|53
|10.
|Енисей
|Заявка
|37
|16
|5
|16
|43 - 48
|53
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|45 - 40
|53
|12.
|Волгарь
|Заявка
|37
|14
|9
|14
|44 - 40
|51
|13.
|Чайка
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|39 - 48
|46
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|28 - 42
|44
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|40 - 57
|43
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|43 - 57
|41
|17.
|Акрон
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|30 - 47
|38
|18.
|Динамо Брянск
|Заявка
|37
|10
|5
|22
|22 - 56
|35
|19.
|Томь
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|26 - 46
|33
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|37
|8
|8
|21
|26 - 50
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|37
|7
|4
|26
|27 - 68
|25
|22.
|Шинник
|Заявка
|37
|4
|8
|25
|33 - 81
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|55 - 7
|52
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|33 - 10
|44
|3.
|Оренбург
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|35 - 15
|38
|4.
|Алания
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 20
|38
|5.
|Волгарь
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|27 - 16
|36
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 14
|33
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|35 - 14
|33
|8.
|Факел
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|25 - 12
|32
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|20 - 12
|32
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 23
|29
|12.
|Енисей
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|26 - 23
|27
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|13 - 19
|26
|14.
|Балтика
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 13
|26
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|14 - 26
|22
|16.
|Акрон
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 19
|22
|17.
|Чайка
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|18 - 26
|20
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|11 - 26
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|20.
|Томь
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 25
|13
|21.
|Шинник
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|18 - 35
|12
|22.
|Чертаново
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|13 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|29 - 13
|41
|2.
|Балтика
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|24 - 18
|38
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|24 - 12
|37
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 15
|33
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 20
|32
|6.
|Алания
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|25 - 15
|29
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|20 - 19
|28
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|21 - 25
|27
|9.
|Енисей
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|17 - 25
|26
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|24 - 32
|26
|11.
|Чайка
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|21 - 22
|26
|12.
|Факел
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 27
|21
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|25 - 28
|21
|14.
|Томь
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|13 - 21
|20
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 23
|18
|16.
|Акрон
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 28
|16
|17.
|Волгарь
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 24
|15
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 24
|14
|19.
|Чертаново
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|14 - 38
|13
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|8 - 30
|13
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|12 - 34
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 46
|8
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Прогнозы на матч Оренбург - Нижний Новгород
Исход игры
Оренбург
68.6% (35)
Ничья
23.5% (12)
Нижний Новгород
7.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (21)
Меньше
56.25% (27)
Обе команды забьют
Да
60.42% (29)
Нет
39.58% (19)
Популярный счёт
2:1 Оренбург
33.3% (17)
1:0 Оренбург
27.5% (14)
1:1 Ничья
17.6% (9)
1:2 Нижний Новгород
3.9% (2)
0:0 Ничья
3.9% (2)
2:0 Оренбург
3.9% (2)
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