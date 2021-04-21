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СКА-Хабаровск
 
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Томь

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барков Дмитрий 11 (1) 0.3
2. Базелюк Константин 11 (4) 0.3
3. Квеквескири Ираклий 4 0.11
4. Гаджимурадов Рамазан 4 0.11
5. Брагин Владислав 2 0.05
6. Большаков Кирилл 2 0.05
7. Камилов Владислав 2 (1) 0.05
8. Малеев Артемий 1 0.03
9. Булия Эдуард 1 0.03
10. Безлихотнов Никита 1 0.03
11. Батютин Андрей 1 0.03
12. Мануйлов Роман 1 0.03
13. Иллой-Айет Владис-Эммерсон 1 0.03
14. Иванков Даниил 1 0.03
Томь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эннин Ричи 4 0.11
2. Симонян Артём 3 0.08
3. Кривцов Никита 3 0.08
4. Давыдов Денис 2 0.05
5. Пенчиков Даниил 2 0.05
6. Дмитриев Максим II 2 0.05
7. Шалаев Олег 1 0.03
8. Долгов Павел 1 0.03
9. Визнович Илья 1 0.03
10. Андреев Иван 1 0.03
11. Киреенко Павел 1 (1) 0.03
12. Косарев Кирилл 1 (1) 0.03

Карточки

СКА-Хабаровск
# Игрок      
1. Квеквескири Ираклий 16 1
2. Барков Дмитрий 10 0
3. Суслов Кирилл 8 0
4. Мануйлов Роман 8 0
5. Малеев Артемий 7 0
6. Иллой-Айет Владис-Эммерсон 3 2
7. Грачёв Глеб 6 0
8. Большаков Кирилл 6 0
9. Мартусевич Максим 4 1
10. Труфанов Григорий 5 0
11. Булия Эдуард 4 0
12. Батютин Андрей 4 0
13. Безлихотнов Никита 3 0
14. Колесниченко Кирилл 3 0
15. Гаджимурадов Рамазан 3 0
16. Никифоров Владислав 2 0
17. Базелюк Константин 2 0
18. Обухов Игорь 2 0
19. Камилов Владислав 2 0
20. Брагин Владислав 2 0
21. Эльмурзаев Магомед 2 0
22. Назаров Евгений Николаевич 2 0
23. Першин Юрий 1 0
24. Матвийчук Семён 1 0
25. Сугробов Владимир 1 0
26. Кенесов Арман 1 0
27. Илик Василий 1 0
Томь
# Игрок      
1. Зуев Илья 13 0
2. Талалай Денис 13 0
3. Лапшов Иван 7 1
4. Эннин Ричи 8 0
5. Казанков Максим 5 1
6. Баляйкин Евгений 4 1
7. Бугриёв Сергей 4 1
8. Шалаев Олег 5 0
9. Каменщиков Дмитрий 5 0
10. Поярков Денис 4 0
11. Андреев Иван 2 1
12. Денисов Виталий 3 0
13. Иванов Андрей Геннадьевич 3 0
14. Симонян Артём 3 0
15. Текучёв Андрей 3 0
16. Синяк Антон 3 0
17. Дмитриев Максим II 3 0
18. Бычков Андрей 1 1
19. Давыдов Денис 2 0
20. Белов Антон 2 0
21. Пенчиков Даниил 2 0
22. Кривцов Никита 2 0
23. Вавилин Денис 0 1
24. Ахъядов Апти 1 0
25. Сакович Александр 1 0
26. Киреенко Павел 1 0
27. Каленкович Виталий 1 0
28. Арапов Дмитрий 1 0
29. Долгов Павел 1 0
30. Мильдзихов Давид 1 0
31. Цикаридзе Тенгиз 1 0
32. Калачёв Илья 1 0
33. Косарев Кирилл 1 0
34. Леонов Олег 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СКА-Хабаровск 18.6% (8) 20.93% (9) 11.63% (5) 23.26% (10) 16.28% (7) 9.3% (4)
 Томь 13.64% (3) 13.64% (3) 13.64% (3) 9.09% (2) 22.73% (5) 27.27% (6)

Предыдущие игры

СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Чертаново 0:4 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Енисей 2:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург
Чайка 2:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва Балтика 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск Шинник 2:3 СКА-Хабаровск Факел 3:0 СКА-Хабаровск Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов СКА-Хабаровск 1:0 Текстильщик СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик Динамо Брянск 2:5 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Рубин
Томь Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Томь 0:0 Велес Москва Балтика 0:1 Томь Томь 1:1 Краснодар-2 Акрон 0:0 Томь
Томь 1:0 Торпедо Москва Шинник 2:3 Томь Томь 0:3 Факел Волгарь 2:1 Томь Томь 1:3 Крылья Советов Текстильщик 1:1 Томь Алания 2:3 Томь Томь 3:2 Ахмат Томь 3:2 Рубин Нефтехимик 2:0 Томь Динамо Брянск 1:0 Томь Иртыш Омск 1:0 Томь Спартак-2 1:2 Томь Томь 1:2 Чертаново Енисей 0:1 Томь Томь 0:1 Оренбург

Последние игры между собой

СКА-Хабаровск: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Томь: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Томь 1:2 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 1:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 4:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
СКА-Хабаровск 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 2:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион Томь 1:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 2:3 Томь ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 1:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 2:2 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 36 27 4 5 82 - 22 85
2. Нижний Новгород Заявка 37 25 6 6 57 - 22 81
3. Оренбург Заявка 37 23 10 4 64 - 28 79
4. Алания Заявка 37 19 10 8 67 - 35 67
5. Торпедо Москва Заявка 37 19 8 10 61 - 34 65
6. Балтика Заявка 37 19 7 11 41 - 31 64
7. Нефтехимик Заявка 37 17 9 11 56 - 39 60
8. Велес Москва Заявка 37 16 11 10 50 - 41 59
9. Факел Заявка 37 14 11 12 47 - 39 53
10. Енисей Заявка 37 16 5 16 43 - 48 53
11. СКА-Хабаровск Заявка 37 15 8 14 45 - 40 53
12. Волгарь Заявка 37 14 9 14 44 - 40 51
13. Чайка Заявка 37 12 10 15 39 - 48 46
14. Текстильщик Заявка 37 11 11 15 28 - 42 44
15. Спартак-2 Заявка 36 12 7 17 40 - 57 43
16. Краснодар-2 Заявка 37 10 11 16 43 - 57 41
17. Акрон Заявка 37 9 11 17 30 - 47 38
18. Динамо Брянск Заявка 37 10 5 22 22 - 56 35
19. Томь Заявка 37 8 9 20 26 - 46 33
20. Иртыш Омск Заявка 37 8 8 21 26 - 50 32
21. Чертаново Заявка 37 7 4 26 27 - 68 25
22. Шинник Заявка 37 4 8 25 33 - 81 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 19 17 1 1 55 - 7 52
2. Нижний Новгород Заявка 19 14 2 3 33 - 10 44
3. Оренбург Заявка 18 11 5 2 35 - 15 38
4. Алания Заявка 19 11 5 3 42 - 20 38
5. Волгарь Заявка 19 10 6 3 27 - 16 36
6. Торпедо Москва Заявка 18 10 3 5 30 - 14 33
7. Нефтехимик Заявка 18 9 6 3 35 - 14 33
8. Факел Заявка 19 8 8 3 25 - 12 32
9. СКА-Хабаровск Заявка 18 9 5 4 20 - 12 32
10. Велес Москва Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
11. Краснодар-2 Заявка 18 8 5 5 31 - 23 29
12. Енисей Заявка 18 9 0 9 26 - 23 27
13. Текстильщик Заявка 20 6 8 6 13 - 19 26
14. Балтика Заявка 17 8 2 7 17 - 13 26
15. Динамо Брянск Заявка 19 7 1 11 14 - 26 22
16. Акрон Заявка 18 5 7 6 17 - 19 22
17. Чайка Заявка 18 6 2 10 18 - 26 20
18. Иртыш Омск Заявка 19 5 3 11 11 - 26 18
19. Спартак-2 Заявка 17 4 5 8 16 - 25 17
20. Томь Заявка 18 3 4 11 13 - 25 13
21. Шинник Заявка 19 3 3 13 18 - 35 12
22. Чертаново Заявка 19 3 3 13 13 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 19 12 5 2 29 - 13 41
2. Балтика Заявка 20 11 5 4 24 - 18 38
3. Нижний Новгород Заявка 18 11 4 3 24 - 12 37
4. Крылья Советов Заявка 17 10 3 4 27 - 15 33
5. Торпедо Москва Заявка 19 9 5 5 31 - 20 32
6. Алания Заявка 18 8 5 5 25 - 15 29
7. Велес Москва Заявка 18 8 4 6 20 - 19 28
8. Нефтехимик Заявка 19 8 3 8 21 - 25 27
9. Енисей Заявка 19 7 5 7 17 - 25 26
10. Спартак-2 Заявка 19 8 2 9 24 - 32 26
11. Чайка Заявка 19 6 8 5 21 - 22 26
12. Факел Заявка 18 6 3 9 22 - 27 21
13. СКА-Хабаровск Заявка 19 6 3 10 25 - 28 21
14. Томь Заявка 19 5 5 9 13 - 21 20
15. Текстильщик Заявка 17 5 3 9 15 - 23 18
16. Акрон Заявка 19 4 4 11 13 - 28 16
17. Волгарь Заявка 18 4 3 11 17 - 24 15
18. Иртыш Омск Заявка 18 3 5 10 15 - 24 14
19. Чертаново Заявка 18 4 1 13 14 - 38 13
20. Динамо Брянск Заявка 18 3 4 11 8 - 30 13
21. Краснодар-2 Заявка 19 2 6 11 12 - 34 12
22. Шинник Заявка 18 1 5 12 15 - 46 8
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Томь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2021, осталось 2 дня 14 часов 16 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    СКА-Хабаровск 80.4% (41)
    X 11.8% (6)
    Томь 7.8% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск - Томь онлайн

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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Томь

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    80.4% (41)
    Ничья
    11.8% (6)
    Томь
    7.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.61% (15)
    Меньше
    69.39% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    38.78% (19)
    Нет
    61.22% (30)
    Популярный счёт
    1:0 СКА-Хабаровск
    45.1% (23)
    2:1 СКА-Хабаровск
    19.6% (10)
    1:1 Ничья
    9.8% (5)
    2:0 СКА-Хабаровск
    7.8% (4)
    1:2 Томь
    5.9% (3)
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