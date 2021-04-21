СКА-Хабаровск
Позже
Томь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барков Дмитрий
|11 (1)
|0.3
|2.
|Базелюк Константин
|11 (4)
|0.3
|3.
|Квеквескири Ираклий
|4
|0.11
|4.
|Гаджимурадов Рамазан
|4
|0.11
|5.
|Брагин Владислав
|2
|0.05
|6.
|Большаков Кирилл
|2
|0.05
|7.
|Камилов Владислав
|2 (1)
|0.05
|8.
|Малеев Артемий
|1
|0.03
|9.
|Булия Эдуард
|1
|0.03
|10.
|Безлихотнов Никита
|1
|0.03
|11.
|Батютин Андрей
|1
|0.03
|12.
|Мануйлов Роман
|1
|0.03
|13.
|Иллой-Айет Владис-Эммерсон
|1
|0.03
|14.
|Иванков Даниил
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эннин Ричи
|4
|0.11
|2.
|Симонян Артём
|3
|0.08
|3.
|Кривцов Никита
|3
|0.08
|4.
|Давыдов Денис
|2
|0.05
|5.
|Пенчиков Даниил
|2
|0.05
|6.
|Дмитриев Максим II
|2
|0.05
|7.
|Шалаев Олег
|1
|0.03
|8.
|Долгов Павел
|1
|0.03
|9.
|Визнович Илья
|1
|0.03
|10.
|Андреев Иван
|1
|0.03
|11.
|Киреенко Павел
|1 (1)
|0.03
|12.
|Косарев Кирилл
|1 (1)
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Квеквескири Ираклий
|16
|1
|2.
|Барков Дмитрий
|10
|0
|3.
|Суслов Кирилл
|8
|0
|4.
|Мануйлов Роман
|8
|0
|5.
|Малеев Артемий
|7
|0
|6.
|Иллой-Айет Владис-Эммерсон
|3
|2
|7.
|Грачёв Глеб
|6
|0
|8.
|Большаков Кирилл
|6
|0
|9.
|Мартусевич Максим
|4
|1
|10.
|Труфанов Григорий
|5
|0
|11.
|Булия Эдуард
|4
|0
|12.
|Батютин Андрей
|4
|0
|13.
|Безлихотнов Никита
|3
|0
|14.
|Колесниченко Кирилл
|3
|0
|15.
|Гаджимурадов Рамазан
|3
|0
|16.
|Никифоров Владислав
|2
|0
|17.
|Базелюк Константин
|2
|0
|18.
|Обухов Игорь
|2
|0
|19.
|Камилов Владислав
|2
|0
|20.
|Брагин Владислав
|2
|0
|21.
|Эльмурзаев Магомед
|2
|0
|22.
|Назаров Евгений Николаевич
|2
|0
|23.
|Першин Юрий
|1
|0
|24.
|Матвийчук Семён
|1
|0
|25.
|Сугробов Владимир
|1
|0
|26.
|Кенесов Арман
|1
|0
|27.
|Илик Василий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зуев Илья
|13
|0
|2.
|Талалай Денис
|13
|0
|3.
|Лапшов Иван
|7
|1
|4.
|Эннин Ричи
|8
|0
|5.
|Казанков Максим
|5
|1
|6.
|Баляйкин Евгений
|4
|1
|7.
|Бугриёв Сергей
|4
|1
|8.
|Шалаев Олег
|5
|0
|9.
|Каменщиков Дмитрий
|5
|0
|10.
|Поярков Денис
|4
|0
|11.
|Андреев Иван
|2
|1
|12.
|Денисов Виталий
|3
|0
|13.
|Иванов Андрей Геннадьевич
|3
|0
|14.
|Симонян Артём
|3
|0
|15.
|Текучёв Андрей
|3
|0
|16.
|Синяк Антон
|3
|0
|17.
|Дмитриев Максим II
|3
|0
|18.
|Бычков Андрей
|1
|1
|19.
|Давыдов Денис
|2
|0
|20.
|Белов Антон
|2
|0
|21.
|Пенчиков Даниил
|2
|0
|22.
|Кривцов Никита
|2
|0
|23.
|Вавилин Денис
|0
|1
|24.
|Ахъядов Апти
|1
|0
|25.
|Сакович Александр
|1
|0
|26.
|Киреенко Павел
|1
|0
|27.
|Каленкович Виталий
|1
|0
|28.
|Арапов Дмитрий
|1
|0
|29.
|Долгов Павел
|1
|0
|30.
|Мильдзихов Давид
|1
|0
|31.
|Цикаридзе Тенгиз
|1
|0
|32.
|Калачёв Илья
|1
|0
|33.
|Косарев Кирилл
|1
|0
|34.
|Леонов Олег
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СКА-Хабаровск
|18.6% (8)
|20.93% (9)
|11.63% (5)
|23.26% (10)
|16.28% (7)
|9.3% (4)
|Томь
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +9 =4 -7Чертаново 0:4 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Енисей 2:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург
Чайка 2:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва Балтика 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск Шинник 2:3 СКА-Хабаровск Факел 3:0 СКА-Хабаровск Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов СКА-Хабаровск 1:0 Текстильщик СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик Динамо Брянск 2:5 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Рубин
Томь Последние 20 матчей: +8 =4 -8Томь 0:0 Велес Москва Балтика 0:1 Томь Томь 1:1 Краснодар-2 Акрон 0:0 Томь
Последние игры между собой
СКА-Хабаровск: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Томь: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|36
|27
|4
|5
|82 - 22
|85
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|37
|25
|6
|6
|57 - 22
|81
|3.
|Оренбург
|Заявка
|37
|23
|10
|4
|64 - 28
|79
|4.
|Алания
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|67 - 35
|67
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|37
|19
|8
|10
|61 - 34
|65
|6.
|Балтика
|Заявка
|37
|19
|7
|11
|41 - 31
|64
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|37
|17
|9
|11
|56 - 39
|60
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|50 - 41
|59
|9.
|Факел
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|47 - 39
|53
|10.
|Енисей
|Заявка
|37
|16
|5
|16
|43 - 48
|53
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|45 - 40
|53
|12.
|Волгарь
|Заявка
|37
|14
|9
|14
|44 - 40
|51
|13.
|Чайка
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|39 - 48
|46
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|28 - 42
|44
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|40 - 57
|43
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|43 - 57
|41
|17.
|Акрон
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|30 - 47
|38
|18.
|Динамо Брянск
|Заявка
|37
|10
|5
|22
|22 - 56
|35
|19.
|Томь
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|26 - 46
|33
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|37
|8
|8
|21
|26 - 50
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|37
|7
|4
|26
|27 - 68
|25
|22.
|Шинник
|Заявка
|37
|4
|8
|25
|33 - 81
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|55 - 7
|52
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|33 - 10
|44
|3.
|Оренбург
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|35 - 15
|38
|4.
|Алания
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 20
|38
|5.
|Волгарь
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|27 - 16
|36
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 14
|33
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|35 - 14
|33
|8.
|Факел
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|25 - 12
|32
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|20 - 12
|32
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 23
|29
|12.
|Енисей
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|26 - 23
|27
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|13 - 19
|26
|14.
|Балтика
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 13
|26
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|14 - 26
|22
|16.
|Акрон
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 19
|22
|17.
|Чайка
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|18 - 26
|20
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|11 - 26
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|20.
|Томь
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 25
|13
|21.
|Шинник
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|18 - 35
|12
|22.
|Чертаново
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|13 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|29 - 13
|41
|2.
|Балтика
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|24 - 18
|38
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|24 - 12
|37
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 15
|33
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 20
|32
|6.
|Алания
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|25 - 15
|29
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|20 - 19
|28
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|21 - 25
|27
|9.
|Енисей
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|17 - 25
|26
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|24 - 32
|26
|11.
|Чайка
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|21 - 22
|26
|12.
|Факел
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 27
|21
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|25 - 28
|21
|14.
|Томь
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|13 - 21
|20
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 23
|18
|16.
|Акрон
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 28
|16
|17.
|Волгарь
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 24
|15
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 24
|14
|19.
|Чертаново
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|14 - 38
|13
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|8 - 30
|13
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|12 - 34
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 46
|8
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Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Томь
Исход игры
СКА-Хабаровск
80.4% (41)
Ничья
11.8% (6)
Томь
7.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
30.61% (15)
Меньше
69.39% (34)
Обе команды забьют
Да
38.78% (19)
Нет
61.22% (30)
Популярный счёт
1:0 СКА-Хабаровск
45.1% (23)
2:1 СКА-Хабаровск
19.6% (10)
1:1 Ничья
9.8% (5)
2:0 СКА-Хабаровск
7.8% (4)
1:2 Томь
5.9% (3)
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