Динамо Москва
Позже
Стадион: ВТБ Арена
Химки
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|6 (3)
|0.23
|2.
|Комличенко Николай
|4 (3)
|0.15
|3.
|Нжи Клинтон Муа
|4
|0.15
|4.
|Тюкавин Константин
|3
|0.12
|5.
|Моро Никола
|3 (2)
|0.12
|6.
|Ордец Иван
|3
|0.12
|7.
|Захарян Арсен
|2
|0.08
|8.
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.08
|9.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.04
|10.
|Евгеньев Роман
|1
|0.04
|11.
|Рауш Константин
|1
|0.04
|12.
|Нойштедтер Роман
|1
|0.04
|13.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.04
|14.
|Шунич Тони
|1
|0.04
|15.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|16.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.04
|17.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|18.
|Варела Гильермо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мирзов Резиуан
|6 (2)
|0.23
|2.
|Кухарчук Илья
|5
|0.19
|3.
|Корян Аршак
|4 (2)
|0.15
|4.
|Глушаков Денис
|3
|0.12
|5.
|Идову Брайн
|3
|0.12
|6.
|Конате Мохамед II
|2
|0.08
|7.
|Трошечкин Александр
|2
|0.08
|8.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.08
|9.
|Долгов Александр
|1
|0.04
|10.
|Могилевец Павел
|1
|0.04
|11.
|Данилкин Егор
|1
|0.04
|12.
|Алиев Камран
|1
|0.04
|13.
|Боженов Кирилл
|1
|0.04
|14.
|Дядюн Владимир
|0
|0
|15.
|Полярус Артём
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|9
|2
|2.
|Евгеньев Роман
|6
|2
|3.
|Шиманьски Себастиан
|7
|1
|4.
|Ордец Иван
|7
|0
|5.
|Грулёв Вячеслав
|7
|0
|6.
|Комличенко Николай
|4
|1
|7.
|Фомин Даниил
|5
|0
|8.
|Каборе Шарль
|4
|0
|9.
|Нжи Клинтон Муа
|4
|0
|10.
|Скопинцев Дмитрий
|2
|1
|11.
|Нойштедтер Роман
|3
|0
|12.
|Плиев Заурбек
|3
|0
|13.
|Шунин Антон
|2
|0
|14.
|Варела Гильермо
|2
|0
|15.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|16.
|Моро Никола
|2
|0
|17.
|Лесовой Даниил
|2
|0
|18.
|Слепов Сергей
|2
|0
|19.
|Захарян Арсен
|2
|0
|20.
|Sandro Schwarz
|1
|0
|21.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|22.
|Тюкавин Константин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Трошечкин Александр
|9
|1
|2.
|Идову Брайн
|7
|1
|3.
|Кухарчук Илья
|6
|1
|4.
|Тихий Дмитрий
|7
|0
|5.
|Боженов Кирилл
|4
|1
|6.
|Глушаков Денис
|4
|0
|7.
|Дядюн Владимир
|4
|0
|8.
|Данилкин Егор
|4
|0
|9.
|Конате Мохамед II
|4
|0
|10.
|Мирзов Резиуан
|3
|0
|11.
|Полярус Артём
|3
|0
|12.
|Куат Исламбек
|3
|0
|13.
|Казанцев Данил
|1
|1
|14.
|Мурнин Андрей
|2
|0
|15.
|Гапон Евгений
|2
|0
|16.
|Корян Аршак
|2
|0
|17.
|Филин Александр
|2
|0
|18.
|Логашов Арсений
|1
|0
|19.
|Могилевец Павел
|1
|0
|20.
|Лантратов Илья
|1
|0
|21.
|Себаи Сенин
|1
|0
|22.
|Камышев Илья
|1
|0
|23.
|Дагерстол Филип
|1
|0
|24.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|25.
|Алиев Камран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|12.5% (5)
|5% (2)
|25% (10)
|25% (10)
|7.5% (3)
|25% (10)
|Химки
|6.25% (2)
|25% (8)
|6.25% (2)
|31.25% (10)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6Ротор 0:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:2 Урал Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 4:0 Уфа
Краснодар 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Динамо Москва 2:0 Тамбов Ахмат 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех Сочи 2:0 Динамо Москва Зенит 3:1 Динамо Москва
Химки Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ахмат 3:1 Химки Химки 1:0 Тамбов Зенит 2:0 Химки Рубин 1:3 Химки
Химки 1:0 Ростов Ротор 0:0 Химки Химки 2:1 Уфа Химки 0:4 Крылья Советов Химки 0:2 Чертаново Химки 4:1 Астана Химки 2:0 Чайка Рубин 2:2 Химки Химки 1:3 Целе Химки 4:3 Радник Сурдулица Химки 1:1 Септември Химки 3:2 Локомотив Москва Химки 1:0 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:2 Химки Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Химки: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|59 - 24
|55
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|38 - 27
|49
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|49 - 33
|47
|4.
|Рубин
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|35 - 29
|46
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|45 - 27
|46
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|41 - 28
|46
|7.
|Сочи
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|41 - 29
|43
|8.
|Химки
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|32 - 37
|38
|9.
|Ростов
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|33 - 31
|37
|10.
|Ахмат
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 33
|35
|11.
|Краснодар
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|46 - 38
|35
|12.
|Урал
|Заявка
|26
|6
|12
|8
|24 - 33
|30
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 42
|23
|14.
|Уфа
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|21 - 41
|20
|15.
|Ротор
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|12 - 43
|18
|16.
|Тамбов
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|15 - 50
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 7
|29
|5.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 20
|25
|6.
|Химки
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 13
|25
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 14
|22
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 10
|20
|12.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|13.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 13
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 15
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|4 - 23
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 14
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|18 - 12
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 26
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 23
|10
|13.
|Краснодар
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 18
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|7 - 31
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - Химки
Исход игры
Динамо Москва
90.5% (38)
Ничья
9.5% (4)
Химки
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (20)
Меньше
50% (20)
Обе команды забьют
Да
57.5% (23)
Нет
42.5% (17)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
42.9% (18)
2:0 Динамо Москва
23.8% (10)
1:0 Динамо Москва
14.3% (6)
1:1 Ничья
7.1% (3)
3:1 Динамо Москва
4.8% (2)
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