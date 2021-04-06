  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига
Динамо Москва
 
Позже

Стадион:
Химки

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 6 (3) 0.23
2. Комличенко Николай 4 (3) 0.15
3. Нжи Клинтон Муа 4 0.15
4. Тюкавин Константин 3 0.12
5. Моро Никола 3 (2) 0.12
6. Ордец Иван 3 0.12
7. Захарян Арсен 2 0.08
8. Грулёв Вячеслав 2 0.08
9. Шиманьски Себастиан 1 0.04
10. Евгеньев Роман 1 0.04
11. Рауш Константин 1 0.04
12. Нойштедтер Роман 1 0.04
13. Игбун Сильвестр 1 0.04
14. Шунич Тони 1 0.04
15. Скопинцев Дмитрий 1 0.04
16. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.04
17. Паршивлюк Сергей 0 0
18. Варела Гильермо 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мирзов Резиуан 6 (2) 0.23
2. Кухарчук Илья 5 0.19
3. Корян Аршак 4 (2) 0.15
4. Глушаков Денис 3 0.12
5. Идову Брайн 3 0.12
6. Конате Мохамед II 2 0.08
7. Трошечкин Александр 2 0.08
8. Ломовицкий Александр 2 0.08
9. Долгов Александр 1 0.04
10. Могилевец Павел 1 0.04
11. Данилкин Егор 1 0.04
12. Алиев Камран 1 0.04
13. Боженов Кирилл 1 0.04
14. Дядюн Владимир 0 0
15. Полярус Артём 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 9 2
2. Евгеньев Роман 6 2
3. Шиманьски Себастиан 7 1
4. Ордец Иван 7 0
5. Грулёв Вячеслав 7 0
6. Комличенко Николай 4 1
7. Фомин Даниил 5 0
8. Каборе Шарль 4 0
9. Нжи Клинтон Муа 4 0
10. Скопинцев Дмитрий 2 1
11. Нойштедтер Роман 3 0
12. Плиев Заурбек 3 0
13. Шунин Антон 2 0
14. Варела Гильермо 2 0
15. Филипп Максимилиан 2 0
16. Моро Никола 2 0
17. Лесовой Даниил 2 0
18. Слепов Сергей 2 0
19. Захарян Арсен 2 0
20. Sandro Schwarz 1 0
21. Игбун Сильвестр 1 0
22. Тюкавин Константин 1 0
Химки
# Игрок      
1. Трошечкин Александр 9 1
2. Идову Брайн 7 1
3. Кухарчук Илья 6 1
4. Тихий Дмитрий 7 0
5. Боженов Кирилл 4 1
6. Глушаков Денис 4 0
7. Дядюн Владимир 4 0
8. Данилкин Егор 4 0
9. Конате Мохамед II 4 0
10. Мирзов Резиуан 3 0
11. Полярус Артём 3 0
12. Куат Исламбек 3 0
13. Казанцев Данил 1 1
14. Мурнин Андрей 2 0
15. Гапон Евгений 2 0
16. Корян Аршак 2 0
17. Филин Александр 2 0
18. Логашов Арсений 1 0
19. Могилевец Павел 1 0
20. Лантратов Илья 1 0
21. Себаи Сенин 1 0
22. Камышев Илья 1 0
23. Дагерстол Филип 1 0
24. Ломовицкий Александр 1 0
25. Алиев Камран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 12.5% (5) 5% (2) 25% (10) 25% (10) 7.5% (3) 25% (10)
 Химки 6.25% (2) 25% (8) 6.25% (2) 31.25% (10) 12.5% (4) 18.75% (6)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Ротор 0:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:2 Урал Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 4:0 Уфа
Краснодар 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Динамо Москва 2:0 Тамбов Ахмат 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех Сочи 2:0 Динамо Москва Зенит 3:1 Динамо Москва
Химки Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ахмат 3:1 Химки Химки 1:0 Тамбов Зенит 2:0 Химки Рубин 1:3 Химки
Химки 1:0 Ростов Ротор 0:0 Химки Химки 2:1 Уфа Химки 0:4 Крылья Советов Химки 0:2 Чертаново Химки 4:1 Астана Химки 2:0 Чайка Рубин 2:2 Химки Химки 1:3 Целе Химки 4:3 Радник Сурдулица Химки 1:1 Септември Химки 3:2 Локомотив Москва Химки 1:0 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:2 Химки Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Химки: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Химки 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Химки 2:0 Динамо Москва Товарищеские матчи Динамо Москва 0:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 0:0 Динамо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Динамо Москва 1:1 Химки Товарищеские матчи Динамо Москва 2:1 Химки Кубок Химки 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:2 Химки Премьер-лига Химки 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Химки Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 16 7 3 59 - 24 55
2. Локомотив Москва Заявка 26 15 4 7 38 - 27 49
3. Спартак Москва Заявка 26 14 5 7 49 - 33 47
4. Рубин Заявка 26 14 4 8 35 - 29 46
5. ЦСКА Москва Заявка 26 14 4 8 45 - 27 46
6. Динамо Москва Заявка 26 14 4 8 41 - 28 46
7. Сочи Заявка 26 12 7 7 41 - 29 43
8. Химки Заявка 26 11 5 10 32 - 37 38
9. Ростов Заявка 26 11 4 11 33 - 31 37
10. Ахмат Заявка 26 10 5 11 30 - 33 35
11. Краснодар Заявка 26 10 5 11 46 - 38 35
12. Урал Заявка 26 6 12 8 24 - 33 30
13. Арсенал Тула Заявка 26 6 5 15 24 - 42 23
14. Уфа Заявка 26 5 5 16 21 - 41 20
15. Ротор Заявка 26 4 6 16 12 - 43 18
16. Тамбов Заявка 26 3 4 19 15 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 13 9 2 2 24 - 7 29
5. Краснодар Заявка 14 7 4 3 33 - 20 25
6. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
7. ЦСКА Москва Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
8. Спартак Москва Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
9. Арсенал Тула Заявка 13 6 4 3 19 - 14 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Урал Заявка 13 5 5 3 12 - 10 20
12. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
13. Ростов Заявка 12 4 2 6 14 - 13 14
14. Уфа Заявка 12 2 3 7 11 - 15 9
15. Ротор Заявка 14 2 2 10 4 - 23 8
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 13 7 1 5 18 - 12 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
7. Динамо Москва Заявка 13 5 2 6 17 - 21 17
8. Ахмат Заявка 13 4 2 7 12 - 21 14
9. Химки Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Уфа Заявка 14 3 2 9 10 - 26 11
12. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
13. Краснодар Заявка 12 3 1 8 13 - 18 10
14. Ротор Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
15. Тамбов Заявка 13 1 2 10 7 - 31 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2021, осталось 2 дня 17 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Динамо Москва 90.5% (38)
    X 9.5% (4)
    Химки 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Химки
    1.59
    4.24
    6.60
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Динамо Москва - Химки онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Динамо Москва - Химки

    Исход игры
    Динамо Москва
    90.5% (38)
    Ничья
    9.5% (4)
    Химки
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (20)
    Меньше
    50% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    57.5% (23)
    Нет
    42.5% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    42.9% (18)
    2:0 Динамо Москва
    23.8% (10)
    1:0 Динамо Москва
    14.3% (6)
    1:1 Ничья
    7.1% (3)
    3:1 Динамо Москва
    4.8% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     