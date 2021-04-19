Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Ротор
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Азмун Сердар
|16 (2)
|0.62
|2.
|Дзюба Артём
|13 (3)
|0.5
|3.
|Ерохин Александр
|6
|0.23
|4.
|Мостовой Андрей
|5
|0.19
|5.
|Дуглас Сантос
|3
|0.12
|6.
|Караваев Вячеслав
|3
|0.12
|7.
|Кузяев Далер
|3
|0.12
|8.
|Сутормин Алексей
|2
|0.08
|9.
|Вендел Маркус
|2
|0.08
|10.
|Ловрен Деян
|2
|0.08
|11.
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.04
|12.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.04
|13.
|Малком Филипе
|1
|0.04
|14.
|Круговой Данил
|0
|0
|15.
|Жирков Юрий
|0
|0
|16.
|Оздоев Магомед
|0
|0
|17.
|Барриос Вилмар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фламарион
|3 (1)
|0.12
|2.
|Муллин Камиль
|3
|0.12
|3.
|Понсе Андрес
|2
|0.08
|4.
|Кипиани Николай
|1
|0.04
|5.
|Серченков Сергей
|1
|0.04
|6.
|Степанов Данил
|1
|0.04
|7.
|Макаров Сергей
|0
|0
|8.
|Кожемякин Олег
|0
|0
|9.
|Николаев Олег
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барриос Вилмар
|7
|1
|2.
|Ракицкий Ярослав
|5
|2
|3.
|Ловрен Деян
|4
|0
|4.
|Азмун Сердар
|4
|0
|5.
|Чистяков Дмитрий
|3
|0
|6.
|Кузяев Далер
|3
|0
|7.
|Ерохин Александр
|2
|0
|8.
|Оздоев Магомед
|2
|0
|9.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|10.
|Сутормин Алексей
|2
|0
|11.
|Дуглас Сантос
|2
|0
|12.
|Малком Филипе
|2
|0
|13.
|Жирков Юрий
|1
|0
|14.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|15.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|16.
|Вендел Маркус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|7
|1
|2.
|Степанов Данил
|8
|0
|3.
|Макаров Сергей
|7
|0
|4.
|Жигулёв Илья
|6
|0
|5.
|Байрыев Азат
|4
|1
|6.
|Кверквелия Соломон
|5
|0
|7.
|Кожемякин Олег
|5
|0
|8.
|Понсе Андрес
|3
|1
|9.
|Алейник Олег
|4
|0
|10.
|Давиташвили Зурико
|4
|0
|11.
|Песегов Евгений
|3
|0
|12.
|Микелтадзе Бека
|3
|0
|13.
|Фламарион
|3
|0
|14.
|Манучарян Армен
|1
|1
|15.
|Кипиани Николай
|2
|0
|16.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|17.
|Маевский Иван
|1
|0
|18.
|Муллин Камиль
|1
|0
|19.
|Пискунов Антон
|1
|0
|20.
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|21.
|Серченков Сергей
|1
|0
|22.
|Чондрич Йосип
|1
|0
|23.
|Николаев Олег
|1
|0
|24.
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|5.17% (3)
|22.41% (13)
|12.07% (7)
|6.9% (4)
|22.41% (13)
|31.03% (18)
|Ротор
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +15 =2 -3Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит
Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал
Ротор Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ротор 0:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Ротор 0:2 Локомотив Москва Ротор 0:4 Ростов
Урал 1:0 Ротор Ротор 0:0 Химки Тамбов 1:3 Ротор Рубин 3:0 Ротор Ротор 2:1 Будучность Славия София 1:3 Ротор Ротор 2:1 Мура Ротор 1:1 Ягеллония Ротор 1:0 Арсенал Тула Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор
Последние игры между собой
Зенит: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|59 - 24
|55
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|38 - 27
|49
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|49 - 33
|47
|4.
|Рубин
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|35 - 29
|46
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|45 - 27
|46
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|41 - 28
|46
|7.
|Сочи
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|41 - 29
|43
|8.
|Химки
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|32 - 37
|38
|9.
|Ростов
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|33 - 31
|37
|10.
|Ахмат
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 33
|35
|11.
|Краснодар
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|46 - 38
|35
|12.
|Урал
|Заявка
|26
|6
|12
|8
|24 - 33
|30
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 42
|23
|14.
|Уфа
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|21 - 41
|20
|15.
|Ротор
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|12 - 43
|18
|16.
|Тамбов
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|15 - 50
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 7
|29
|5.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 20
|25
|6.
|Химки
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 13
|25
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 14
|22
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 10
|20
|12.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|13.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 13
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 15
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|4 - 23
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 14
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|18 - 12
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 26
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 23
|10
|13.
|Краснодар
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 18
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|7 - 31
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - Ротор
Исход игры
Зенит
95.8% (46)
Ничья
4.2% (2)
Ротор
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
73.91% (34)
Меньше
26.09% (12)
Обе команды забьют
Да
26.09% (12)
Нет
73.91% (34)
Популярный счёт
3:0 Зенит
35.4% (17)
2:0 Зенит
22.9% (11)
4:0 Зенит
10.4% (5)
3:1 Зенит
8.3% (4)
2:1 Зенит
8.3% (4)
2:2 Ничья
4.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!