  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига
Зенит
 
Позже

Стадион:
Ротор

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Азмун Сердар 16 (2) 0.62
2. Дзюба Артём 13 (3) 0.5
3. Ерохин Александр 6 0.23
4. Мостовой Андрей 5 0.19
5. Дуглас Сантос 3 0.12
6. Караваев Вячеслав 3 0.12
7. Кузяев Далер 3 0.12
8. Сутормин Алексей 2 0.08
9. Вендел Маркус 2 0.08
10. Ловрен Деян 2 0.08
11. Ракицкий Ярослав 1 0.04
12. Дриусси Себастьян 1 0.04
13. Малком Филипе 1 0.04
14. Круговой Данил 0 0
15. Жирков Юрий 0 0
16. Оздоев Магомед 0 0
17. Барриос Вилмар 0 0
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 3 (1) 0.12
2. Муллин Камиль 3 0.12
3. Понсе Андрес 2 0.08
4. Кипиани Николай 1 0.04
5. Серченков Сергей 1 0.04
6. Степанов Данил 1 0.04
7. Макаров Сергей 0 0
8. Кожемякин Олег 0 0
9. Николаев Олег 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 7 1
2. Ракицкий Ярослав 5 2
3. Ловрен Деян 4 0
4. Азмун Сердар 4 0
5. Чистяков Дмитрий 3 0
6. Кузяев Далер 3 0
7. Ерохин Александр 2 0
8. Оздоев Магомед 2 0
9. Караваев Вячеслав 2 0
10. Сутормин Алексей 2 0
11. Дуглас Сантос 2 0
12. Малком Филипе 2 0
13. Жирков Юрий 1 0
14. Дриусси Себастьян 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Вендел Маркус 1 0
Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 7 1
2. Степанов Данил 8 0
3. Макаров Сергей 7 0
4. Жигулёв Илья 6 0
5. Байрыев Азат 4 1
6. Кверквелия Соломон 5 0
7. Кожемякин Олег 5 0
8. Понсе Андрес 3 1
9. Алейник Олег 4 0
10. Давиташвили Зурико 4 0
11. Песегов Евгений 3 0
12. Микелтадзе Бека 3 0
13. Фламарион 3 0
14. Манучарян Армен 1 1
15. Кипиани Николай 2 0
16. Султонов Мухаммад 1 0
17. Маевский Иван 1 0
18. Муллин Камиль 1 0
19. Пискунов Антон 1 0
20. Матрикарди Патрисио 1 0
21. Серченков Сергей 1 0
22. Чондрич Йосип 1 0
23. Николаев Олег 1 0
24. Колесниченко Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 5.17% (3) 22.41% (13) 12.07% (7) 6.9% (4) 22.41% (13) 31.03% (18)
 Ротор 0 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 27.27% (3) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит
Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал
Ротор Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ротор 0:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Ротор 0:2 Локомотив Москва Ротор 0:4 Ростов
Урал 1:0 Ротор Ротор 0:0 Химки Тамбов 1:3 Ротор Рубин 3:0 Ротор Ротор 2:1 Будучность Славия София 1:3 Ротор Ротор 2:1 Мура Ротор 1:1 Ягеллония Ротор 1:0 Арсенал Тула Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор

Последние игры между собой

Зенит: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ротор 0:2 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 16 7 3 59 - 24 55
2. Локомотив Москва Заявка 26 15 4 7 38 - 27 49
3. Спартак Москва Заявка 26 14 5 7 49 - 33 47
4. Рубин Заявка 26 14 4 8 35 - 29 46
5. ЦСКА Москва Заявка 26 14 4 8 45 - 27 46
6. Динамо Москва Заявка 26 14 4 8 41 - 28 46
7. Сочи Заявка 26 12 7 7 41 - 29 43
8. Химки Заявка 26 11 5 10 32 - 37 38
9. Ростов Заявка 26 11 4 11 33 - 31 37
10. Ахмат Заявка 26 10 5 11 30 - 33 35
11. Краснодар Заявка 26 10 5 11 46 - 38 35
12. Урал Заявка 26 6 12 8 24 - 33 30
13. Арсенал Тула Заявка 26 6 5 15 24 - 42 23
14. Уфа Заявка 26 5 5 16 21 - 41 20
15. Ротор Заявка 26 4 6 16 12 - 43 18
16. Тамбов Заявка 26 3 4 19 15 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 13 9 2 2 24 - 7 29
5. Краснодар Заявка 14 7 4 3 33 - 20 25
6. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
7. ЦСКА Москва Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
8. Спартак Москва Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
9. Арсенал Тула Заявка 13 6 4 3 19 - 14 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Урал Заявка 13 5 5 3 12 - 10 20
12. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
13. Ростов Заявка 12 4 2 6 14 - 13 14
14. Уфа Заявка 12 2 3 7 11 - 15 9
15. Ротор Заявка 14 2 2 10 4 - 23 8
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 13 7 1 5 18 - 12 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
7. Динамо Москва Заявка 13 5 2 6 17 - 21 17
8. Ахмат Заявка 13 4 2 7 12 - 21 14
9. Химки Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Уфа Заявка 14 3 2 9 10 - 26 11
12. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
13. Краснодар Заявка 12 3 1 8 13 - 18 10
14. Ротор Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
15. Тамбов Заявка 13 1 2 10 7 - 31 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2021, осталось 2 дня 15 часов 22 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Зенит 95.8% (46)
    X 4.2% (2)
    Ротор 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Ротор
    1.15
    9.60
    30.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Зенит - Ротор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Зенит - Ротор

    Исход игры
    Зенит
    95.8% (46)
    Ничья
    4.2% (2)
    Ротор
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.91% (34)
    Меньше
    26.09% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    26.09% (12)
    Нет
    73.91% (34)
    Популярный счёт
    3:0 Зенит
    35.4% (17)
    2:0 Зенит
    22.9% (11)
    4:0 Зенит
    10.4% (5)
    3:1 Зенит
    8.3% (4)
    2:1 Зенит
    8.3% (4)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     