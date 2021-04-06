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Урал
 
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Стадион:
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 7 (4) 0.27
2. Погребняк Павел 4 0.15
3. Августиняк Рафал 3 0.12
4. Егорычев Андрей 2 0.08
5. Эль Кабир Отман 1 0.04
6. Калинин Игорь 1 0.04
7. Страндберг Стефан 1 0.04
8. Панюков Андрей 1 0.04
9. Евсеев Алексей 1 0.04
10. Подберёзкин Вячеслав 1 0.04
11. Гаджимурадов Рамазан 1 0.04
12. Шаболин Артём 1 0.04
13. Кулаков Денис 0 0
14. Мишкич Даниэль 0 0
15. Ефремов Дмитрий 0 0
16. Йовичич Бранко 0 0
17. Адамов Арсен 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бернард 8 (3) 0.31
2. Ильин Владимир 6 (1) 0.23
3. Мелкадзе Георгий 3 (1) 0.12
4. Тимофеев Артём 3 0.12
5. Семёнов Андрей 2 0.08
6. Роши Одисе 2 0.08
7. Харин Евгений 2 0.08
8. Исмаэл Силва 1 0.04
9. Анхель Вилькер 1 0.04
10. Швец Антон 1 0.04
11. Ненахов Максим 0 0
12. Иванов Олег 0 0
13. Нижич Зоран 0 0
14. Богосавац Мирослав 0 0
15. Алмаши Ладислав 0 0
16. Быстров Марат 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 9 0
2. Калинин Игорь 6 0
3. Егорычев Андрей 6 0
4. Погребняк Павел 3 1
5. Страндберг Стефан 3 1
6. Емельянов Роман 3 1
7. Мишкич Даниэль 4 0
8. Йовичич Бранко 4 0
9. Августиняк Рафал 4 0
10. Кулаков Денис 3 0
11. Бикфалви Эрик 3 0
12. Подберёзкин Вячеслав 3 0
13. Помазун Илья 3 0
14. Золотов Николай 3 0
15. Гаджимурадов Рамазан 3 0
16. Араторе Марко 2 0
17. Ароян Вараздат 2 0
18. Герасимов Алексей 2 0
19. Годзюр Ярослав 1 0
20. Панюков Андрей 1 0
21. Евсеев Алексей 1 0
22. Бавин Юрий 1 0
23. Коновалов Иван 1 0
24. Эль Кабир Отман 1 0
25. Магомадов Чингиз 1 0
26. Ефремов Дмитрий 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Швец Антон 10 2
2. Ненахов Максим 11 1
3. Тимофеев Артём 7 1
4. Бериша Бернард 8 0
5. Семёнов Андрей 6 1
6. Исмаэл Силва 5 0
7. Ильин Владимир 5 0
8. Богосавац Мирослав 3 1
9. Харин Евгений 4 0
10. Быстров Марат 2 1
11. Нижич Зоран 3 0
12. Мелкадзе Георгий 3 0
13. Пуцко Александр 2 0
14. Роши Одисе 2 0
15. Садулаев Лечи 2 0
16. Иванов Олег 1 0
17. Шелия Гиорги 1 0
18. Кадыров Абубакар 1 0
19. Анхель Вилькер 1 0
20. Понсе Андрес 1 0
21. Адамов Арсен 1 0
22. Алмаши Ладислав 1 0
23. Кармаев Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 20.83% (5) 12.5% (3) 12.5% (3) 16.67% (4) 16.67% (4) 20.83% (5)
 Ахмат 13.79% (4) 6.9% (2) 10.34% (3) 27.59% (8) 27.59% (8) 13.79% (4)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Урал 0:1 Рубин Динамо Москва 2:2 Урал Урал 2:0 Арсенал Тула Спартак Москва 5:1 Урал
Урал 1:0 Ротор Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Краснодар 2:2 Урал Рубин 0:0 Урал Урал 1:0 Акрон Урал 3:1 Зета Урал 2:2 РФШ Рига Урал 2:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Урал 3:1 Краснодар-2 Тамбов 1:1 Урал ЦСКА Москва 2:2 Урал Зенит 5:1 Урал Урал 1:0 Сочи Ротор 0:0 Урал
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа
Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва Ростов 0:1 Ахмат Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда Ахмат 1:2 Сочи Томь 3:2 Ахмат Ахмат 1:0 Лиепая Ахмат 5:1 Кызыл-Жар Ахмат 1:1 Войводина Ахмат 1:1 Шкупи Ахмат 3:1 Arberia Ахмат 0:0 Рубин Ахмат 0:1 Ростов

Последние игры между собой

Урал: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Ахмат: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Ахмат 2:0 Урал Премьер-лига Ахмат 0:0 Урал Премьер-лига Урал 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Урал Премьер-лига
Урал 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Урал Премьер-лига Урал 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 5:2 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Урал Премьер-лига Урал 3:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:3 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Ахмат Премьер-лига Урал 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Урал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 16 7 3 59 - 24 55
2. Локомотив Москва Заявка 26 15 4 7 38 - 27 49
3. Спартак Москва Заявка 26 14 5 7 49 - 33 47
4. Рубин Заявка 26 14 4 8 35 - 29 46
5. ЦСКА Москва Заявка 26 14 4 8 45 - 27 46
6. Динамо Москва Заявка 26 14 4 8 41 - 28 46
7. Сочи Заявка 26 12 7 7 41 - 29 43
8. Химки Заявка 26 11 5 10 32 - 37 38
9. Ростов Заявка 26 11 4 11 33 - 31 37
10. Ахмат Заявка 26 10 5 11 30 - 33 35
11. Краснодар Заявка 26 10 5 11 46 - 38 35
12. Урал Заявка 26 6 12 8 24 - 33 30
13. Арсенал Тула Заявка 26 6 5 15 24 - 42 23
14. Уфа Заявка 26 5 5 16 21 - 41 20
15. Ротор Заявка 26 4 6 16 12 - 43 18
16. Тамбов Заявка 26 3 4 19 15 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 13 9 2 2 24 - 7 29
5. Краснодар Заявка 14 7 4 3 33 - 20 25
6. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
7. ЦСКА Москва Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
8. Спартак Москва Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
9. Арсенал Тула Заявка 13 6 4 3 19 - 14 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Урал Заявка 13 5 5 3 12 - 10 20
12. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
13. Ростов Заявка 12 4 2 6 14 - 13 14
14. Уфа Заявка 12 2 3 7 11 - 15 9
15. Ротор Заявка 14 2 2 10 4 - 23 8
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 13 7 1 5 18 - 12 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
7. Динамо Москва Заявка 13 5 2 6 17 - 21 17
8. Ахмат Заявка 13 4 2 7 12 - 21 14
9. Химки Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Уфа Заявка 14 3 2 9 10 - 26 11
12. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
13. Краснодар Заявка 12 3 1 8 13 - 18 10
14. Ротор Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
15. Тамбов Заявка 13 1 2 10 7 - 31 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2021, осталось 2 дня 12 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Урал 44.4% (20)
    X 46.7% (21)
    Ахмат 8.9% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Ахмат
    3.08
    3.40
    2.60
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    Прогнозы на матч Урал - Ахмат

    Исход игры
    Урал
    44.4% (20)
    Ничья
    46.7% (21)
    Ахмат
    8.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.56% (14)
    Меньше
    67.44% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    74.42% (32)
    Нет
    25.58% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (18)
    2:1 Урал
    26.7% (12)
    1:0 Урал
    13.3% (6)
    2:0 Урал
    4.4% (2)
    0:1 Ахмат
    4.4% (2)
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