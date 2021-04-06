Урал
Позже
Стадион: Екатеринбург Арена
Ахмат
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|7 (4)
|0.27
|2.
|Погребняк Павел
|4
|0.15
|3.
|Августиняк Рафал
|3
|0.12
|4.
|Егорычев Андрей
|2
|0.08
|5.
|Эль Кабир Отман
|1
|0.04
|6.
|Калинин Игорь
|1
|0.04
|7.
|Страндберг Стефан
|1
|0.04
|8.
|Панюков Андрей
|1
|0.04
|9.
|Евсеев Алексей
|1
|0.04
|10.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.04
|11.
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0.04
|12.
|Шаболин Артём
|1
|0.04
|13.
|Кулаков Денис
|0
|0
|14.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|15.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
|16.
|Йовичич Бранко
|0
|0
|17.
|Адамов Арсен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бернард
|8 (3)
|0.31
|2.
|Ильин Владимир
|6 (1)
|0.23
|3.
|Мелкадзе Георгий
|3 (1)
|0.12
|4.
|Тимофеев Артём
|3
|0.12
|5.
|Семёнов Андрей
|2
|0.08
|6.
|Роши Одисе
|2
|0.08
|7.
|Харин Евгений
|2
|0.08
|8.
|Исмаэл Силва
|1
|0.04
|9.
|Анхель Вилькер
|1
|0.04
|10.
|Швец Антон
|1
|0.04
|11.
|Ненахов Максим
|0
|0
|12.
|Иванов Олег
|0
|0
|13.
|Нижич Зоран
|0
|0
|14.
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|15.
|Алмаши Ладислав
|0
|0
|16.
|Быстров Марат
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рыков Владимир
|9
|0
|2.
|Калинин Игорь
|6
|0
|3.
|Егорычев Андрей
|6
|0
|4.
|Погребняк Павел
|3
|1
|5.
|Страндберг Стефан
|3
|1
|6.
|Емельянов Роман
|3
|1
|7.
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|8.
|Йовичич Бранко
|4
|0
|9.
|Августиняк Рафал
|4
|0
|10.
|Кулаков Денис
|3
|0
|11.
|Бикфалви Эрик
|3
|0
|12.
|Подберёзкин Вячеслав
|3
|0
|13.
|Помазун Илья
|3
|0
|14.
|Золотов Николай
|3
|0
|15.
|Гаджимурадов Рамазан
|3
|0
|16.
|Араторе Марко
|2
|0
|17.
|Ароян Вараздат
|2
|0
|18.
|Герасимов Алексей
|2
|0
|19.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|20.
|Панюков Андрей
|1
|0
|21.
|Евсеев Алексей
|1
|0
|22.
|Бавин Юрий
|1
|0
|23.
|Коновалов Иван
|1
|0
|24.
|Эль Кабир Отман
|1
|0
|25.
|Магомадов Чингиз
|1
|0
|26.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Швец Антон
|10
|2
|2.
|Ненахов Максим
|11
|1
|3.
|Тимофеев Артём
|7
|1
|4.
|Бериша Бернард
|8
|0
|5.
|Семёнов Андрей
|6
|1
|6.
|Исмаэл Силва
|5
|0
|7.
|Ильин Владимир
|5
|0
|8.
|Богосавац Мирослав
|3
|1
|9.
|Харин Евгений
|4
|0
|10.
|Быстров Марат
|2
|1
|11.
|Нижич Зоран
|3
|0
|12.
|Мелкадзе Георгий
|3
|0
|13.
|Пуцко Александр
|2
|0
|14.
|Роши Одисе
|2
|0
|15.
|Садулаев Лечи
|2
|0
|16.
|Иванов Олег
|1
|0
|17.
|Шелия Гиорги
|1
|0
|18.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|19.
|Анхель Вилькер
|1
|0
|20.
|Понсе Андрес
|1
|0
|21.
|Адамов Арсен
|1
|0
|22.
|Алмаши Ладислав
|1
|0
|23.
|Кармаев Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Урал
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|Ахмат
|13.79% (4)
|6.9% (2)
|10.34% (3)
|27.59% (8)
|27.59% (8)
|13.79% (4)
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: +7 =8 -5Урал 0:1 Рубин Динамо Москва 2:2 Урал Урал 2:0 Арсенал Тула Спартак Москва 5:1 Урал
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа
Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва Ростов 0:1 Ахмат Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда Ахмат 1:2 Сочи Томь 3:2 Ахмат Ахмат 1:0 Лиепая Ахмат 5:1 Кызыл-Жар Ахмат 1:1 Войводина Ахмат 1:1 Шкупи Ахмат 3:1 Arberia Ахмат 0:0 Рубин Ахмат 0:1 Ростов
Последние игры между собой
Урал: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Ахмат: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Урал 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Урал Премьер-лига Урал 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 5:2 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Урал Премьер-лига Урал 3:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:3 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Ахмат Премьер-лига Урал 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Урал Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|59 - 24
|55
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|38 - 27
|49
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|49 - 33
|47
|4.
|Рубин
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|35 - 29
|46
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|45 - 27
|46
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|41 - 28
|46
|7.
|Сочи
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|41 - 29
|43
|8.
|Химки
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|32 - 37
|38
|9.
|Ростов
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|33 - 31
|37
|10.
|Ахмат
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 33
|35
|11.
|Краснодар
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|46 - 38
|35
|12.
|Урал
|Заявка
|26
|6
|12
|8
|24 - 33
|30
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 42
|23
|14.
|Уфа
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|21 - 41
|20
|15.
|Ротор
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|12 - 43
|18
|16.
|Тамбов
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|15 - 50
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 7
|29
|5.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 20
|25
|6.
|Химки
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 13
|25
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 14
|22
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 10
|20
|12.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|13.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 13
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 15
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|4 - 23
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 14
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|18 - 12
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 26
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 23
|10
|13.
|Краснодар
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 18
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|7 - 31
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал - Ахмат
Исход игры
Урал
44.4% (20)
Ничья
46.7% (21)
Ахмат
8.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
32.56% (14)
Меньше
67.44% (29)
Обе команды забьют
Да
74.42% (32)
Нет
25.58% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (18)
2:1 Урал
26.7% (12)
1:0 Урал
13.3% (6)
2:0 Урал
4.4% (2)
0:1 Ахмат
4.4% (2)
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