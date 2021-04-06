Тамбов
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Стадион: Мордовия Арена
Локомотив Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онугха Герман
|4 (1)
|0.15
|2.
|Карапетян Александр
|3
|0.12
|3.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.08
|4.
|Архипов Артём
|2 (1)
|0.08
|5.
|Карасёв Павел
|1
|0.04
|6.
|Панченко Кирилл
|1
|0.04
|7.
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|8.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.04
|9.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|10.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|11.
|Тилль Себастьян
|0
|0
|12.
|Алиев Саид
|0
|0
|13.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
|14.
|Меренчуков Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крыховяк Гжегож
|7 (1)
|0.27
|2.
|Смолов Фёдор
|6
|0.23
|3.
|Миранчук Антон
|4 (3)
|0.15
|4.
|Камано Франсуа
|4
|0.15
|5.
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0.12
|6.
|Игнатьев Владислав
|3
|0.12
|7.
|Мурило Серкейра
|3
|0.12
|8.
|Лисакович Виталий
|2
|0.08
|9.
|Миранчук Алексей
|2
|0.08
|10.
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.04
|11.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0.04
|12.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.04
|13.
|Эдер Лопеш
|1
|0.04
|14.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|15.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|16.
|Куликов Даниил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ароян Вараздат
|4
|1
|2.
|Грицаенко Алексей
|2
|2
|3.
|Чуперка Валерий
|5
|0
|4.
|Каплиенко Александр
|5
|0
|5.
|Онугха Герман
|5
|0
|6.
|Костюков Михаил
|4
|0
|7.
|Рыжиков Сергей
|3
|0
|8.
|Шляков Евгений
|3
|0
|9.
|Кабахидзе Владимир
|3
|0
|10.
|Карапузов Владислав
|3
|0
|11.
|Тетрашвили Гурам
|1
|1
|12.
|Килин Антон
|1
|1
|13.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|14.
|Шахов Виталий
|2
|0
|15.
|Чичерин Никита
|2
|0
|16.
|Рыбин Алексей
|2
|0
|17.
|Бавин Юрий
|2
|0
|18.
|Архипов Артём
|2
|0
|19.
|Климов Кирилл
|2
|0
|20.
|Балашов Виталий
|1
|0
|21.
|Володько Максим
|1
|0
|22.
|Чагров Никита
|1
|0
|23.
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|24.
|Карасёв Павел
|1
|0
|25.
|Карапетян Александр
|1
|0
|26.
|Терехов Антон
|1
|0
|27.
|Мартынов Илья
|1
|0
|28.
|Аванесян Тигран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крыховяк Гжегож
|7
|1
|2.
|Рыбус Мацей
|8
|0
|3.
|Чорлука Ведран
|5
|1
|4.
|Гилерме Маринато
|5
|1
|5.
|Жемалетдинов Рифат
|6
|0
|6.
|Куликов Даниил
|6
|0
|7.
|Баринов Дмитрий
|5
|0
|8.
|Эдер Лопеш
|5
|0
|9.
|Рыбчинский Дмитрий
|5
|0
|10.
|Магкеев Станислав
|5
|0
|11.
|Райкович Слободан
|3
|1
|12.
|Живоглядов Дмитрий
|4
|0
|13.
|Мурило Серкейра
|4
|0
|14.
|Мухин Максим
|4
|0
|15.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|16.
|Лисакович Виталий
|2
|0
|17.
|Смолов Фёдор
|1
|0
|18.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|19.
|Камано Франсуа
|1
|0
|20.
|Иосифов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тамбов
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|Локомотив Москва
|18.42% (7)
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|7.89% (3)
|18.42% (7)
|21.05% (8)
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: +2 =3 -15Арсенал Тула 4:0 Тамбов Химки 1:0 Тамбов Тамбов 1:2 ЦСКА Москва Сочи 5:0 Тамбов
Тамбов 0:4 Краснодар Динамо Москва 2:0 Тамбов Тамбов 1:3 Ротор Локомотив Москва 3:0 Тамбов Тамбов 1:2 Енисей Тамбов 1:1 Урал Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +17 =1 -2Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 4:1 Ростов Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Сочи 1:3 Локомотив Москва
Ротор 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 9:0 Туапсе Уфа 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Локомотив Москва: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|59 - 24
|55
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|38 - 27
|49
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|49 - 33
|47
|4.
|Рубин
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|35 - 29
|46
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|45 - 27
|46
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|41 - 28
|46
|7.
|Сочи
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|41 - 29
|43
|8.
|Химки
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|32 - 37
|38
|9.
|Ростов
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|33 - 31
|37
|10.
|Ахмат
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 33
|35
|11.
|Краснодар
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|46 - 38
|35
|12.
|Урал
|Заявка
|26
|6
|12
|8
|24 - 33
|30
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 42
|23
|14.
|Уфа
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|21 - 41
|20
|15.
|Ротор
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|12 - 43
|18
|16.
|Тамбов
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|15 - 50
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 7
|29
|5.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 20
|25
|6.
|Химки
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 13
|25
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 14
|22
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 10
|20
|12.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|13.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 13
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 15
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|4 - 23
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 14
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|18 - 12
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 26
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 23
|10
|13.
|Краснодар
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 18
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|7 - 31
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Тамбов - Локомотив Москва
Исход игры
Тамбов
0% (0)
Ничья
2.4% (1)
Локомотив Москва
97.6% (41)
Тотал 2.5
Больше
52.5% (21)
Меньше
47.5% (19)
Обе команды забьют
Да
25% (10)
Нет
75% (30)
Популярный счёт
0:2 Локомотив Москва
40.5% (17)
0:3 Локомотив Москва
19% (8)
1:2 Локомотив Москва
14.3% (6)
0:5 Локомотив Москва
7.1% (3)
1:3 Локомотив Москва
4.8% (2)
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