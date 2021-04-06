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Тамбов
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онугха Герман 4 (1) 0.15
2. Карапетян Александр 3 0.12
3. Чуперка Валерий 2 (1) 0.08
4. Архипов Артём 2 (1) 0.08
5. Карасёв Павел 1 0.04
6. Панченко Кирилл 1 0.04
7. Костюков Михаил 1 0.04
8. Грицаенко Алексей 1 0.04
9. Каплиенко Александр 0 0
10. Рыбин Алексей 0 0
11. Тилль Себастьян 0 0
12. Алиев Саид 0 0
13. Кабахидзе Владимир 0 0
14. Меренчуков Дмитрий 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крыховяк Гжегож 7 (1) 0.27
2. Смолов Фёдор 6 0.23
3. Миранчук Антон 4 (3) 0.15
4. Камано Франсуа 4 0.15
5. Жемалетдинов Рифат 3 0.12
6. Игнатьев Владислав 3 0.12
7. Мурило Серкейра 3 0.12
8. Лисакович Виталий 2 0.08
9. Миранчук Алексей 2 0.08
10. Рыбчинский Дмитрий 1 0.04
11. Зе Луиш Жозе 1 0.04
12. Баринов Дмитрий 1 0.04
13. Эдер Лопеш 1 0.04
14. Чорлука Ведран 0 0
15. Живоглядов Дмитрий 0 0
16. Куликов Даниил 0 0

Карточки

Тамбов
# Игрок      
1. Ароян Вараздат 4 1
2. Грицаенко Алексей 2 2
3. Чуперка Валерий 5 0
4. Каплиенко Александр 5 0
5. Онугха Герман 5 0
6. Костюков Михаил 4 0
7. Рыжиков Сергей 3 0
8. Шляков Евгений 3 0
9. Кабахидзе Владимир 3 0
10. Карапузов Владислав 3 0
11. Тетрашвили Гурам 1 1
12. Килин Антон 1 1
13. Ойеволе Адессойе 2 0
14. Шахов Виталий 2 0
15. Чичерин Никита 2 0
16. Рыбин Алексей 2 0
17. Бавин Юрий 2 0
18. Архипов Артём 2 0
19. Климов Кирилл 2 0
20. Балашов Виталий 1 0
21. Володько Максим 1 0
22. Чагров Никита 1 0
23. Карп Кэтэлин 1 0
24. Карасёв Павел 1 0
25. Карапетян Александр 1 0
26. Терехов Антон 1 0
27. Мартынов Илья 1 0
28. Аванесян Тигран 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 7 1
2. Рыбус Мацей 8 0
3. Чорлука Ведран 5 1
4. Гилерме Маринато 5 1
5. Жемалетдинов Рифат 6 0
6. Куликов Даниил 6 0
7. Баринов Дмитрий 5 0
8. Эдер Лопеш 5 0
9. Рыбчинский Дмитрий 5 0
10. Магкеев Станислав 5 0
11. Райкович Слободан 3 1
12. Живоглядов Дмитрий 4 0
13. Мурило Серкейра 4 0
14. Мухин Максим 4 0
15. Игнатьев Владислав 2 0
16. Лисакович Виталий 2 0
17. Смолов Фёдор 1 0
18. Зе Луиш Жозе 1 0
19. Камано Франсуа 1 0
20. Иосифов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тамбов 13.33% (2) 6.67% (1) 26.67% (4) 6.67% (1) 13.33% (2) 33.33% (5)
 Локомотив Москва 18.42% (7) 15.79% (6) 18.42% (7) 7.89% (3) 18.42% (7) 21.05% (8)

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Арсенал Тула 4:0 Тамбов Химки 1:0 Тамбов Тамбов 1:2 ЦСКА Москва Сочи 5:0 Тамбов
Тамбов 0:4 Краснодар Динамо Москва 2:0 Тамбов Тамбов 1:3 Ротор Локомотив Москва 3:0 Тамбов Тамбов 1:2 Енисей Тамбов 1:1 Урал Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 4:1 Ростов Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Сочи 1:3 Локомотив Москва
Ротор 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 9:0 Туапсе Уфа 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Локомотив Москва: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Локомотив Москва 3:0 Тамбов Кубок Локомотив Москва 1:0 Тамбов Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Тамбов Товарищеские матчи Тамбов 2:3 Локомотив Москва Премьер-лига
Локомотив Москва 2:1 Тамбов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 16 7 3 59 - 24 55
2. Локомотив Москва Заявка 26 15 4 7 38 - 27 49
3. Спартак Москва Заявка 26 14 5 7 49 - 33 47
4. Рубин Заявка 26 14 4 8 35 - 29 46
5. ЦСКА Москва Заявка 26 14 4 8 45 - 27 46
6. Динамо Москва Заявка 26 14 4 8 41 - 28 46
7. Сочи Заявка 26 12 7 7 41 - 29 43
8. Химки Заявка 26 11 5 10 32 - 37 38
9. Ростов Заявка 26 11 4 11 33 - 31 37
10. Ахмат Заявка 26 10 5 11 30 - 33 35
11. Краснодар Заявка 26 10 5 11 46 - 38 35
12. Урал Заявка 26 6 12 8 24 - 33 30
13. Арсенал Тула Заявка 26 6 5 15 24 - 42 23
14. Уфа Заявка 26 5 5 16 21 - 41 20
15. Ротор Заявка 26 4 6 16 12 - 43 18
16. Тамбов Заявка 26 3 4 19 15 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 13 9 2 2 24 - 7 29
5. Краснодар Заявка 14 7 4 3 33 - 20 25
6. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
7. ЦСКА Москва Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
8. Спартак Москва Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
9. Арсенал Тула Заявка 13 6 4 3 19 - 14 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Урал Заявка 13 5 5 3 12 - 10 20
12. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
13. Ростов Заявка 12 4 2 6 14 - 13 14
14. Уфа Заявка 12 2 3 7 11 - 15 9
15. Ротор Заявка 14 2 2 10 4 - 23 8
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 13 7 1 5 18 - 12 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
7. Динамо Москва Заявка 13 5 2 6 17 - 21 17
8. Ахмат Заявка 13 4 2 7 12 - 21 14
9. Химки Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Уфа Заявка 14 3 2 9 10 - 26 11
12. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
13. Краснодар Заявка 12 3 1 8 13 - 18 10
14. Ротор Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
15. Тамбов Заявка 13 1 2 10 7 - 31 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2021, осталось 2 дня 17 часов 51 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Тамбов 0% (0)
    X 2.4% (1)
    Локомотив Москва 97.6% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тамбов
    Ничья
    Локомотив Москва
    21.00
    9.30
    1.17
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Тамбов - Локомотив Москва

    Исход игры
    Тамбов
    0% (0)
    Ничья
    2.4% (1)
    Локомотив Москва
    97.6% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.5% (21)
    Меньше
    47.5% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (10)
    Нет
    75% (30)
    Популярный счёт
    0:2 Локомотив Москва
    40.5% (17)
    0:3 Локомотив Москва
    19% (8)
    1:2 Локомотив Москва
    14.3% (6)
    0:5 Локомотив Москва
    7.1% (3)
    1:3 Локомотив Москва
    4.8% (2)
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