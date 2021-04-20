Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|19 (6)
|0.59
|2.
|Мане Садио
|8
|0.25
|3.
|Жота Диогу
|8
|0.25
|4.
|Фирмино Роберто
|6
|0.19
|5.
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.06
|6.
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.06
|7.
|Минамино Такуми
|2
|0.06
|8.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.03
|9.
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|10.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.03
|11.
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|12.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.03
|13.
|Шакири Джердан
|0
|0
|14.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|15.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|10 (4)
|0.31
|2.
|Альмирон Мигель
|4
|0.13
|3.
|Сен-Максимен Аллан
|3
|0.09
|4.
|Жоэлинтон
|3
|0.09
|5.
|Уиллок Джо
|3
|0.09
|6.
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0.06
|7.
|Хендрик Джефф
|2
|0.06
|8.
|Ласcеллс Джамал
|2
|0.06
|9.
|Шелви Джонджо
|1
|0.03
|10.
|Кларк Киран
|1
|0.03
|11.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0.03
|12.
|Гейл Дуайт
|1
|0.03
|13.
|Фрейзер Райан
|0
|0
|14.
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|15.
|Лонгстафф Шон
|0
|0
|16.
|Льюис Джамал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|2.
|Алькантара Тьяго
|4
|0
|3.
|Мане Садио
|3
|0
|4.
|Милнер Джеймс
|2
|0
|5.
|Матип Жоэль
|2
|0
|6.
|Шакири Джердан
|2
|0
|7.
|Фирмино Роберто
|2
|0
|8.
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|9.
|Жота Диогу
|2
|0
|10.
|Кабак Озан
|2
|0
|11.
|Джонс Кёртис
|2
|0
|12.
|Филлипс Натаниэль
|2
|0
|13.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|14.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|15.
|Кейта Наби
|1
|0
|16.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|17.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|18.
|Уильямс Неко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хэйден Айзак
|8
|0
|2.
|Шелви Джонджо
|6
|0
|3.
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|4.
|Шёр Фабиан
|4
|0
|5.
|Льюис Джамал
|4
|0
|6.
|Хендрик Джефф
|2
|1
|7.
|Кларк Киран
|3
|0
|8.
|Дарлоу Карл
|3
|0
|9.
|Крафт Эмиль
|3
|0
|10.
|Мёрфи Джейкоб
|3
|0
|11.
|Жоэлинтон
|3
|0
|12.
|Фрейзер Райан
|1
|1
|13.
|Фернандес Федерико
|2
|0
|14.
|Уилсон Каллум
|2
|0
|15.
|Дамметт Пол
|2
|0
|16.
|Альмирон Мигель
|2
|0
|17.
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|18.
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|19.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|20.
|Манкильо Хави
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|9.8% (5)
|7.84% (4)
|21.57% (11)
|19.61% (10)
|19.61% (10)
|21.57% (11)
|Ньюкасл
|9.09% (3)
|12.12% (4)
|9.09% (3)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|39.39% (13)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =3 -9Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль
Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Ливерпуль 0:1 Фулхэм Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Последние 20 матчей: +4 =5 -11Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Бёрнли 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Брайтон 3:0 Ньюкасл
Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Челси 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Ливерпуль 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ньюкасл 0:6 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|69 - 24
|77
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|64 - 35
|66
|3.
|Лестер
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|55 - 37
|56
|4.
|Челси
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|50 - 31
|55
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|53 - 42
|55
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|54 - 38
|53
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|56 - 38
|53
|8.
|Эвертон
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 40
|49
|9.
|Арсенал
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|44 - 36
|46
|10.
|Лидс
|Заявка
|32
|14
|4
|14
|50 - 50
|46
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|13
|5
|13
|44 - 35
|44
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|32 - 41
|41
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|33 - 52
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|40 - 58
|36
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|35 - 53
|35
|16.
|Брайтон
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|33 - 38
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|26 - 45
|33
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|25 - 43
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|28 - 59
|24
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|32
|4
|2
|26
|17 - 56
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 20
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|4.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 16
|27
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 18
|27
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 19
|22
|8.
|Лестер
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 21
|22
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 18
|22
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 19
|22
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 21
|20
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 25
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 25
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 33
|14
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 19
|14
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|10 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|32 - 9
|39
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|30 - 14
|36
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 16
|34
|4.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|21 - 15
|30
|5.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|23 - 15
|28
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|8.
|Арсенал
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 17
|24
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 22
|24
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|28 - 31
|24
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 14
|24
|12.
|Брайтон
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 19
|20
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 23
|19
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 27
|18
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 19
|17
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 38
|16
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 27
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 26
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|1
|1
|14
|7 - 31
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ливерпуль - Ньюкасл
Исход игры
Ливерпуль
95.2% (40)
Ничья
2.4% (1)
Ньюкасл
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
45% (18)
Меньше
55% (22)
Обе команды забьют
Да
42.5% (17)
Нет
57.5% (23)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
45.2% (19)
2:1 Ливерпуль
21.4% (9)
3:1 Ливерпуль
14.3% (6)
1:0 Ливерпуль
4.8% (2)
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