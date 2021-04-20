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Ливерпуль
 
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Стадион:
Ньюкасл

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 19 (6) 0.59
2. Мане Садио 8 0.25
3. Жота Диогу 8 0.25
4. Фирмино Роберто 6 0.19
5. Александер-Арнольд Трент 2 0.06
6. Вейналдум Джорджиньо 2 0.06
7. Минамино Такуми 2 0.06
8. Робертсон Эндрю 1 0.03
9. Матип Жоэль 1 0.03
10. Хендерсон Джордан 1 0.03
11. Джонс Кёртис 1 0.03
12. Ван Дейк Виргил 1 0.03
13. Шакири Джердан 0 0
14. Милнер Джеймс 0 0
15. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 10 (4) 0.31
2. Альмирон Мигель 4 0.13
3. Сен-Максимен Аллан 3 0.09
4. Жоэлинтон 3 0.09
5. Уиллок Джо 3 0.09
6. Мёрфи Джейкоб 2 0.06
7. Хендрик Джефф 2 0.06
8. Ласcеллс Джамал 2 0.06
9. Шелви Джонджо 1 0.03
10. Кларк Киран 1 0.03
11. Кэрролл Эндрю 1 0.03
12. Гейл Дуайт 1 0.03
13. Фрейзер Райан 0 0
14. Ритчи Мэтт 0 0
15. Лонгстафф Шон 0 0
16. Льюис Джамал 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 5 0
2. Алькантара Тьяго 4 0
3. Мане Садио 3 0
4. Милнер Джеймс 2 0
5. Матип Жоэль 2 0
6. Шакири Джердан 2 0
7. Фирмино Роберто 2 0
8. Робертсон Эндрю 2 0
9. Жота Диогу 2 0
10. Кабак Озан 2 0
11. Джонс Кёртис 2 0
12. Филлипс Натаниэль 2 0
13. Вейналдум Джорджиньо 1 0
14. Ван Дейк Виргил 1 0
15. Кейта Наби 1 0
16. Алиссон Бекер 1 0
17. Александер-Арнольд Трент 1 0
18. Уильямс Неко 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 8 0
2. Шелви Джонджо 6 0
3. Ласcеллс Джамал 4 0
4. Шёр Фабиан 4 0
5. Льюис Джамал 4 0
6. Хендрик Джефф 2 1
7. Кларк Киран 3 0
8. Дарлоу Карл 3 0
9. Крафт Эмиль 3 0
10. Мёрфи Джейкоб 3 0
11. Жоэлинтон 3 0
12. Фрейзер Райан 1 1
13. Фернандес Федерико 2 0
14. Уилсон Каллум 2 0
15. Дамметт Пол 2 0
16. Альмирон Мигель 2 0
17. Лонгстафф Шон 2 0
18. Ритчи Мэтт 1 0
19. Кэрролл Эндрю 1 0
20. Манкильо Хави 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 9.8% (5) 7.84% (4) 21.57% (11) 19.61% (10) 19.61% (10) 21.57% (11)
 Ньюкасл 9.09% (3) 12.12% (4) 9.09% (3) 15.15% (5) 15.15% (5) 39.39% (13)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль
Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Ливерпуль 0:1 Фулхэм Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Бёрнли 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Брайтон 3:0 Ньюкасл
Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Челси 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ньюкасл 0:6 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 24 5 4 69 - 24 77
2. Манчестер Юнайтед Заявка 32 19 9 4 64 - 35 66
3. Лестер Заявка 31 17 5 9 55 - 37 56
4. Челси Заявка 32 15 10 7 50 - 31 55
5. Вест Хэм Заявка 32 16 7 9 53 - 42 55
6. Ливерпуль Заявка 32 15 8 9 54 - 38 53
7. Тоттенхэм Заявка 33 15 8 10 56 - 38 53
8. Эвертон Заявка 31 14 7 10 43 - 40 49
9. Арсенал Заявка 32 13 7 12 44 - 36 46
10. Лидс Заявка 32 14 4 14 50 - 50 46
11. Астон Вилла Заявка 31 13 5 13 44 - 35 44
12. Вулверхэмптон Заявка 32 11 8 13 32 - 41 41
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 8 13 33 - 52 38
14. Саутгемптон Заявка 32 10 6 16 40 - 58 36
15. Ньюкасл Заявка 32 9 8 15 35 - 53 35
16. Брайтон Заявка 32 7 13 12 33 - 38 34
17. Бёрнли Заявка 32 8 9 15 26 - 45 33
18. Фулхэм Заявка 33 5 12 16 25 - 43 27
19. Вест Бромвич Заявка 31 5 9 17 28 - 59 24
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 32 4 2 26 17 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 16 9 4 3 29 - 20 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
4. Челси Заявка 16 7 6 3 27 - 16 27
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 3 5 28 - 18 27
6. Ливерпуль Заявка 16 8 2 6 24 - 19 26
7. Арсенал Заявка 16 6 4 6 19 - 19 22
8. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
9. Вулверхэмптон Заявка 16 6 4 6 18 - 18 22
10. Лидс Заявка 16 6 4 6 22 - 19 22
11. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
12. Астон Вилла Заявка 15 6 2 7 24 - 21 20
13. Ньюкасл Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
14. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
15. Эвертон Заявка 16 5 4 7 22 - 25 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 3 1 12 10 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 32 - 9 39
2. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 6 0 30 - 14 36
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 15 9 3 3 21 - 15 30
5. Челси Заявка 16 8 4 4 23 - 15 28
6. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
7. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
9. Вест Хэм Заявка 16 7 3 6 24 - 22 24
10. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
11. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
12. Брайтон Заявка 16 5 5 6 17 - 19 20
13. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
15. Фулхэм Заявка 16 3 8 5 16 - 19 17
16. Саутгемптон Заявка 17 4 4 9 19 - 38 16
17. Ньюкасл Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
18. Бёрнли Заявка 16 4 3 9 13 - 27 15
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 1 1 14 7 - 31 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2021, осталось 2 дня 13 часов 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Ливерпуль 95.2% (40)
    X 2.4% (1)
    Ньюкасл 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Ньюкасл
    1.32
    6.09
    14.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ливерпуль - Ньюкасл онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Ньюкасл

    Исход игры
    Ливерпуль
    95.2% (40)
    Ничья
    2.4% (1)
    Ньюкасл
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45% (18)
    Меньше
    55% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    42.5% (17)
    Нет
    57.5% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    45.2% (19)
    2:1 Ливерпуль
    21.4% (9)
    3:1 Ливерпуль
    14.3% (6)
    1:0 Ливерпуль
    4.8% (2)
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