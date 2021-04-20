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Вест Хэм
 
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Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лингард Джесси 9 (1) 0.28
2. Соучек Томаш 9 0.28
3. Боуэн Джаррод 8 0.25
4. Антонио Майкл 7 0.22
5. Форнальс Пабло 3 0.09
6. Алле Себастьян 3 0.09
7. Доусон Крэйг 3 0.09
8. Огбонна Анджело 2 0.06
9. Диоп Исса 2 0.06
10. Фредерикс Райан 1 0.03
11. Лансини Мануэль 1 0.03
12. Райс Деклан 1 (1) 0.03
13. Бальбуэна Фабиан 1 0.03
14. Джонсон Бен 1 0.03
15. Крессуэлл Арон 0 0
16. Цоуфал Владимир 0 0
17. Бенрахма Саид 0 0
18. Масуаку Артур 0 0
19. Ярмоленко Андрей 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маунт Мэйсон 6 (1) 0.19
2. Абрахам Тэмми 6 0.19
3. Жоржиньо II 6 (6) 0.19
4. Вернер Тимо 5 0.16
5. Зума Курт 5 0.16
6. Пулишич Кристиан 4 0.13
7. Жиру Оливье 4 0.13
8. Чилуэлл Бен 2 0.06
9. Хаверц Кай 2 0.06
10. Хадсон-Одои Каллум 2 0.06
11. Силва Тьяго 2 0.06
12. Зиеш Хаким 1 0.03
13. Джеймс Рис II 1 0.03
14. Аспиликуэта Сесар 1 0.03
15. Алонсо Маркос 1 0.03
16. Канте Н'Голо 0 0
17. Ковачич Матео 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Соучек Томаш 6 1
2. Огбонна Анджело 4 0
3. Доусон Крэйг 2 1
4. Ярмоленко Андрей 3 0
5. Крессуэлл Арон 3 0
6. Антонио Майкл 3 0
7. Цоуфал Владимир 3 0
8. Форнальс Пабло 3 0
9. Диоп Исса 3 0
10. Фабьянски Лукаш 2 0
11. Фредерикс Райан 2 0
12. Лингард Джесси 2 0
13. Масуаку Артур 2 0
14. Райс Деклан 2 0
15. Ноубл Марк 1 0
16. Лансини Мануэль 1 0
17. Бальбуэна Фабиан 1 0
18. Джонсон Бен 1 0
Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 6 0
2. Силва Тьяго 4 1
3. Аспиликуэта Сесар 4 0
4. Ковачич Матео 3 0
5. Зиеш Хаким 3 0
6. Чилуэлл Бен 3 0
7. Джеймс Рис II 3 0
8. Кристенсен Андреас 1 1
9. Алонсо Маркос 2 0
10. Зума Курт 2 0
11. Пулишич Кристиан 2 0
12. Маунт Мэйсон 2 0
13. Хаверц Кай 2 0
14. Жиру Оливье 1 0
15. Жоржиньо II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 17.65% (9) 15.69% (8) 17.65% (9) 19.61% (10) 5.88% (3) 23.53% (12)
 Челси 8.33% (4) 16.67% (8) 14.58% (7) 14.58% (7) 18.75% (9) 27.08% (13)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Лидс Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
Челси Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси
Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Челси: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Челси 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:2 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Челси Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Челси Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Челси Кубок лиги Челси 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Челси 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Челси Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Челси 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 24 5 4 69 - 24 77
2. Манчестер Юнайтед Заявка 32 19 9 4 64 - 35 66
3. Лестер Заявка 31 17 5 9 55 - 37 56
4. Челси Заявка 32 15 10 7 50 - 31 55
5. Вест Хэм Заявка 32 16 7 9 53 - 42 55
6. Ливерпуль Заявка 32 15 8 9 54 - 38 53
7. Тоттенхэм Заявка 33 15 8 10 56 - 38 53
8. Эвертон Заявка 31 14 7 10 43 - 40 49
9. Арсенал Заявка 32 13 7 12 44 - 36 46
10. Лидс Заявка 32 14 4 14 50 - 50 46
11. Астон Вилла Заявка 31 13 5 13 44 - 35 44
12. Вулверхэмптон Заявка 32 11 8 13 32 - 41 41
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 8 13 33 - 52 38
14. Саутгемптон Заявка 32 10 6 16 40 - 58 36
15. Ньюкасл Заявка 32 9 8 15 35 - 53 35
16. Брайтон Заявка 32 7 13 12 33 - 38 34
17. Бёрнли Заявка 32 8 9 15 26 - 45 33
18. Фулхэм Заявка 33 5 12 16 25 - 43 27
19. Вест Бромвич Заявка 31 5 9 17 28 - 59 24
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 32 4 2 26 17 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 16 9 4 3 29 - 20 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
4. Челси Заявка 16 7 6 3 27 - 16 27
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 3 5 28 - 18 27
6. Ливерпуль Заявка 16 8 2 6 24 - 19 26
7. Арсенал Заявка 16 6 4 6 19 - 19 22
8. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
9. Вулверхэмптон Заявка 16 6 4 6 18 - 18 22
10. Лидс Заявка 16 6 4 6 22 - 19 22
11. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
12. Астон Вилла Заявка 15 6 2 7 24 - 21 20
13. Ньюкасл Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
14. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
15. Эвертон Заявка 16 5 4 7 22 - 25 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 3 1 12 10 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 32 - 9 39
2. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 6 0 30 - 14 36
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 15 9 3 3 21 - 15 30
5. Челси Заявка 16 8 4 4 23 - 15 28
6. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
7. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
9. Вест Хэм Заявка 16 7 3 6 24 - 22 24
10. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
11. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
12. Брайтон Заявка 16 5 5 6 17 - 19 20
13. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
15. Фулхэм Заявка 16 3 8 5 16 - 19 17
16. Саутгемптон Заявка 17 4 4 9 19 - 38 16
17. Ньюкасл Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
18. Бёрнли Заявка 16 4 3 9 13 - 27 15
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 1 1 14 7 - 31 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2021, осталось 2 дня 18 часов 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Вест Хэм 10% (4)
    X 22.5% (9)
    Челси 67.5% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Челси
    4.81
    3.90
    1.83
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вест Хэм - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Челси

    Исход игры
    Вест Хэм
    10% (4)
    Ничья
    22.5% (9)
    Челси
    67.5% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.68% (28)
    Меньше
    24.32% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    89.19% (33)
    Нет
    10.81% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    42.5% (17)
    1:1 Ничья
    12.5% (5)
    0:1 Челси
    10% (4)
    1:3 Челси
    7.5% (3)
    2:2 Ничья
    7.5% (3)
    2:3 Челси
    5% (2)
    2:1 Вест Хэм
    5% (2)
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