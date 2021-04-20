Вест Хэм
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Челси
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лингард Джесси
|9 (1)
|0.28
|2.
|Соучек Томаш
|9
|0.28
|3.
|Боуэн Джаррод
|8
|0.25
|4.
|Антонио Майкл
|7
|0.22
|5.
|Форнальс Пабло
|3
|0.09
|6.
|Алле Себастьян
|3
|0.09
|7.
|Доусон Крэйг
|3
|0.09
|8.
|Огбонна Анджело
|2
|0.06
|9.
|Диоп Исса
|2
|0.06
|10.
|Фредерикс Райан
|1
|0.03
|11.
|Лансини Мануэль
|1
|0.03
|12.
|Райс Деклан
|1 (1)
|0.03
|13.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.03
|14.
|Джонсон Бен
|1
|0.03
|15.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|16.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|17.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|18.
|Масуаку Артур
|0
|0
|19.
|Ярмоленко Андрей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маунт Мэйсон
|6 (1)
|0.19
|2.
|Абрахам Тэмми
|6
|0.19
|3.
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.19
|4.
|Вернер Тимо
|5
|0.16
|5.
|Зума Курт
|5
|0.16
|6.
|Пулишич Кристиан
|4
|0.13
|7.
|Жиру Оливье
|4
|0.13
|8.
|Чилуэлл Бен
|2
|0.06
|9.
|Хаверц Кай
|2
|0.06
|10.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.06
|11.
|Силва Тьяго
|2
|0.06
|12.
|Зиеш Хаким
|1
|0.03
|13.
|Джеймс Рис II
|1
|0.03
|14.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.03
|15.
|Алонсо Маркос
|1
|0.03
|16.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|17.
|Ковачич Матео
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соучек Томаш
|6
|1
|2.
|Огбонна Анджело
|4
|0
|3.
|Доусон Крэйг
|2
|1
|4.
|Ярмоленко Андрей
|3
|0
|5.
|Крессуэлл Арон
|3
|0
|6.
|Антонио Майкл
|3
|0
|7.
|Цоуфал Владимир
|3
|0
|8.
|Форнальс Пабло
|3
|0
|9.
|Диоп Исса
|3
|0
|10.
|Фабьянски Лукаш
|2
|0
|11.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|12.
|Лингард Джесси
|2
|0
|13.
|Масуаку Артур
|2
|0
|14.
|Райс Деклан
|2
|0
|15.
|Ноубл Марк
|1
|0
|16.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|17.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|18.
|Джонсон Бен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Канте Н'Голо
|6
|0
|2.
|Силва Тьяго
|4
|1
|3.
|Аспиликуэта Сесар
|4
|0
|4.
|Ковачич Матео
|3
|0
|5.
|Зиеш Хаким
|3
|0
|6.
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|7.
|Джеймс Рис II
|3
|0
|8.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|9.
|Алонсо Маркос
|2
|0
|10.
|Зума Курт
|2
|0
|11.
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|12.
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|13.
|Хаверц Кай
|2
|0
|14.
|Жиру Оливье
|1
|0
|15.
|Жоржиньо II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|17.65% (9)
|15.69% (8)
|17.65% (9)
|19.61% (10)
|5.88% (3)
|23.53% (12)
|Челси
|8.33% (4)
|16.67% (8)
|14.58% (7)
|14.58% (7)
|18.75% (9)
|27.08% (13)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Лидс Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
Челси Последние 20 матчей: +13 =5 -2Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси
Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Челси: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Вест Хэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Челси Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Челси Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Челси Кубок лиги Челси 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Челси 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Челси Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Челси 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Челси Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|69 - 24
|77
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|64 - 35
|66
|3.
|Лестер
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|55 - 37
|56
|4.
|Челси
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|50 - 31
|55
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|53 - 42
|55
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|54 - 38
|53
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|56 - 38
|53
|8.
|Эвертон
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 40
|49
|9.
|Арсенал
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|44 - 36
|46
|10.
|Лидс
|Заявка
|32
|14
|4
|14
|50 - 50
|46
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|13
|5
|13
|44 - 35
|44
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|32 - 41
|41
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|33 - 52
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|40 - 58
|36
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|35 - 53
|35
|16.
|Брайтон
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|33 - 38
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|26 - 45
|33
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|25 - 43
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|28 - 59
|24
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|32
|4
|2
|26
|17 - 56
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 20
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|4.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 16
|27
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 18
|27
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 19
|22
|8.
|Лестер
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 21
|22
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 18
|22
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 19
|22
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 21
|20
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 25
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 25
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 33
|14
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 19
|14
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|10 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|32 - 9
|39
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|30 - 14
|36
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 16
|34
|4.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|21 - 15
|30
|5.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|23 - 15
|28
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|8.
|Арсенал
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 17
|24
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 22
|24
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|28 - 31
|24
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 14
|24
|12.
|Брайтон
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 19
|20
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 23
|19
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 27
|18
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 19
|17
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 38
|16
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 27
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 26
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|1
|1
|14
|7 - 31
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вест Хэм - Челси
Исход игры
Вест Хэм
10% (4)
Ничья
22.5% (9)
Челси
67.5% (27)
Тотал 2.5
Больше
75.68% (28)
Меньше
24.32% (9)
Обе команды забьют
Да
89.19% (33)
Нет
10.81% (4)
Популярный счёт
1:2 Челси
42.5% (17)
1:1 Ничья
12.5% (5)
0:1 Челси
10% (4)
1:3 Челси
7.5% (3)
2:2 Ничья
7.5% (3)
2:3 Челси
5% (2)
2:1 Вест Хэм
5% (2)
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