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Чертаново
 
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Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Чертаново
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Молтенинов Илья 8 (2) 0.21
2. Завезён Юрий 4 (1) 0.11
3. Молчанов Дмитрий 2 0.05
4. Надольский Александр 2 0.05
5. Соколов Артём 2 0.05
6. Пиняев Сергей 2 0.05
7. Рудковский Егор 1 0.03
8. Алексеев Андрей 1 0.03
9. Канищев Александр 1 0.03
10. Тюменцев Даниил 1 0.03
11. Конев Александр 1 0.03
12. Сулейманов Никита 1 0.03
13. Савельев Максим 1 0.03
14. Левин Гаррик 1 0.03
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фамейе Джоэль 11 (2) 0.29
2. Прудников Николай 8 0.21
3. Козлов Андрей 5 0.13
4. Шкофлек Жига 5 0.13
5. Ткачук Денис 4 0.11
6. Гойкович Ренато 4 0.11
7. Чуканов Андреа 3 0.08
8. Миронов Алексей 3 0.08
9. Кулишев Артём 3 (1) 0.08
10. Сиваков Михаил 2 0.05
11. Бреев Сергей 2 0.05
12. Палиенко Максим 2 0.05
13. Юсупов Артём 2 0.05
14. Эктов Александр 2 0.05
15. Скворцов Алексей 1 0.03
16. Нойок Александр 1 0.03
17. Аюпов Тимур 1 0.03
18. Козлов Савелий 1 0.03
19. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.03

Карточки

Чертаново
# Игрок      
1. Бартасевич Владимир 10 0
2. Першин Никита 7 1
3. Ляхов Константин 3 3
4. Никитенков Алексей 8 0
5. Надольский Александр 7 0
6. Гудков Ян 7 0
7. Сулейманов Никита 5 1
8. Рудковский Егор 5 0
9. Завезён Юрий 5 0
10. Молтенинов Илья 5 0
11. Редькович Дмитрий 4 0
12. Тюменцев Даниил 4 0
13. Герчиков Леонид 4 0
14. Молчанов Дмитрий 4 0
15. Алексеев Андрей 2 1
16. Левин Гаррик 2 1
17. Кутин Денис 3 0
18. Кондаков Егор 3 0
19. Молодняков Данила 3 0
20. Пиняев Сергей 3 0
21. Савельев Максим 3 0
22. Абаев Илья 2 0
23. Камышев Илья 2 0
24. Великородный Дмитрий 2 0
25. Соколов Артём 2 0
26. Мелехов Александр II 2 0
Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 14 0
2. Сиваков Михаил 7 2
3. Аюпов Тимур 9 0
4. Фамейе Джоэль 7 1
5. Чуканов Андреа 6 1
6. Ткачук Денис 6 0
7. Скворцов Алексей 6 0
8. Палиенко Максим 6 0
9. Гойкович Ренато 6 0
10. Смирнов Александр 5 0
11. Козлов Савелий 5 0
12. Козлов Андрей 3 1
13. Нойок Александр 4 0
14. Алвеш Рикарду 4 0
15. Эктов Александр 4 0
16. Насыров Исламжан 4 0
17. Миронов Алексей 4 0
18. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
19. Ойеволе Адессойе 1 1
20. Юсупов Артём 2 0
21. Мамин Артём 2 0
22. Шкофлек Жига 2 0
23. Прудников Николай 2 0
24. Капленко Кирилл 2 0
25. Кеняйкин Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чертаново 17.86% (5) 10.71% (3) 14.29% (4) 10.71% (3) 17.86% (5) 28.57% (8)
 Оренбург 19.7% (13) 12.12% (8) 13.64% (9) 18.18% (12) 15.15% (10) 21.21% (14)

Предыдущие игры

Чертаново Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Чайка 1:1 Чертаново Чертаново 0:4 СКА-Хабаровск Чертаново 2:4 Велес Москва Чертаново 1:2 Балтика
Краснодар-2 1:0 Чертаново Чертаново 0:1 Акрон Торпедо Москва 3:0 Чертаново Чертаново 2:2 Шинник Факел 4:1 Чертаново Чертаново 1:1 Волгарь Крылья Советов 5:0 Чертаново Текстильщик 1:0 Чертаново Химки 0:2 Чертаново Алания 3:1 Чертаново Чертаново 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Иртыш Омск Томь 1:2 Чертаново Нижний Новгород 3:2 Чертаново Чертаново 1:2 Енисей
Оренбург Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Оренбург 2:1 Нижний Новгород Енисей 1:2 Оренбург Оренбург 5:2 Спартак-2 Оренбург 3:0 Чайка
СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург Оренбург 3:0 Велес Москва Балтика 1:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Торпедо Москва Шинник 1:4 Оренбург Оренбург 1:2 Факел Волгарь 2:2 Оренбург Оренбург 2:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново

Последние игры между собой

Чертаново: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Оренбург: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Оренбург 3:1 Чертаново ФНЛ - Первый дивизион Чертаново 0:2 Оренбург Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 37 27 5 5 84 - 24 86
2. Оренбург Заявка 38 24 10 4 66 - 29 82
3. Нижний Новгород Заявка 38 25 6 7 58 - 24 81
4. Алания Заявка 38 20 10 8 69 - 36 70
5. Торпедо Москва Заявка 38 20 8 10 63 - 35 68
6. Балтика Заявка 38 20 7 11 43 - 31 67
7. Велес Москва Заявка 38 17 11 10 52 - 42 62
8. Нефтехимик Заявка 38 17 10 11 57 - 40 61
9. Енисей Заявка 38 17 5 16 47 - 50 56
10. Факел Заявка 38 14 12 12 48 - 40 54
11. СКА-Хабаровск Заявка 38 15 9 14 46 - 41 54
12. Волгарь Заявка 38 14 10 14 45 - 41 52
13. Чайка Заявка 38 12 11 15 40 - 49 47
14. Текстильщик Заявка 38 11 11 16 29 - 44 44
15. Спартак-2 Заявка 37 12 7 18 42 - 61 43
16. Краснодар-2 Заявка 38 10 12 16 44 - 58 42
17. Акрон Заявка 38 9 11 18 31 - 49 38
18. Динамо Брянск Заявка 38 10 5 23 22 - 58 35
19. Томь Заявка 38 8 10 20 27 - 47 34
20. Иртыш Омск Заявка 38 8 8 22 27 - 52 32
21. Чертаново Заявка 38 7 5 26 28 - 69 26
22. Шинник Заявка 38 4 9 25 35 - 83 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 19 17 1 1 55 - 7 52
2. Нижний Новгород Заявка 19 14 2 3 33 - 10 44
3. Оренбург Заявка 19 12 5 2 37 - 16 41
4. Алания Заявка 19 11 5 3 42 - 20 38
5. Волгарь Заявка 19 10 6 3 27 - 16 36
6. Торпедо Москва Заявка 19 11 3 5 32 - 15 36
7. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
8. Факел Заявка 20 8 9 3 26 - 13 33
9. СКА-Хабаровск Заявка 19 9 6 4 21 - 13 33
10. Нефтехимик Заявка 18 9 6 3 35 - 14 33
11. Енисей Заявка 19 10 0 9 30 - 25 30
12. Краснодар-2 Заявка 19 8 6 5 32 - 24 30
13. Балтика Заявка 18 9 2 7 19 - 13 29
14. Текстильщик Заявка 20 6 8 6 13 - 19 26
15. Динамо Брянск Заявка 19 7 1 11 14 - 26 22
16. Акрон Заявка 19 5 7 7 18 - 21 22
17. Чайка Заявка 19 6 3 10 19 - 27 21
18. Иртыш Омск Заявка 19 5 3 11 11 - 26 18
19. Спартак-2 Заявка 17 4 5 8 16 - 25 17
20. Томь Заявка 18 3 4 11 13 - 25 13
21. Шинник Заявка 20 3 4 13 20 - 37 13
22. Чертаново Заявка 19 3 3 13 13 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 19 12 5 2 29 - 13 41
2. Балтика Заявка 20 11 5 4 24 - 18 38
3. Нижний Новгород Заявка 19 11 4 4 25 - 14 37
4. Крылья Советов Заявка 18 10 4 4 29 - 17 34
5. Торпедо Москва Заявка 19 9 5 5 31 - 20 32
6. Алания Заявка 19 9 5 5 27 - 16 32
7. Велес Москва Заявка 18 8 4 6 20 - 19 28
8. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
9. Енисей Заявка 19 7 5 7 17 - 25 26
10. Спартак-2 Заявка 20 8 2 10 26 - 36 26
11. Чайка Заявка 19 6 8 5 21 - 22 26
12. Факел Заявка 18 6 3 9 22 - 27 21
13. СКА-Хабаровск Заявка 19 6 3 10 25 - 28 21
14. Томь Заявка 20 5 6 9 14 - 22 21
15. Текстильщик Заявка 18 5 3 10 16 - 25 18
16. Волгарь Заявка 19 4 4 11 18 - 25 16
17. Акрон Заявка 19 4 4 11 13 - 28 16
18. Чертаново Заявка 19 4 2 13 15 - 39 14
19. Иртыш Омск Заявка 19 3 5 11 16 - 26 14
20. Динамо Брянск Заявка 19 3 4 12 8 - 32 13
21. Краснодар-2 Заявка 19 2 6 11 12 - 34 12
22. Шинник Заявка 18 1 5 12 15 - 46 8
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чертаново - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2021, осталось 2 дня 4 часа 42 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Чертаново 14.3% (7)
    X 14.3% (7)
    Оренбург 71.4% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чертаново
    Ничья
    Оренбург
    9.80
    4.90
    1.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Чертаново - Оренбург онлайн

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    Прогнозы на матч Чертаново - Оренбург

    Исход игры
    Чертаново
    14.3% (7)
    Ничья
    14.3% (7)
    Оренбург
    71.4% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.78% (19)
    Меньше
    61.22% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    46.94% (23)
    Нет
    53.06% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Оренбург
    30.6% (15)
    0:2 Оренбург
    24.5% (12)
    0:1 Оренбург
    12.2% (6)
    1:1 Ничья
    12.2% (6)
    1:0 Чертаново
    10.2% (5)
    2:1 Чертаново
    4.1% (2)
    0:3 Оренбург
    4.1% (2)
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