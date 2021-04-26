Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Молтенинов Илья
|8 (2)
|0.21
|2.
|Завезён Юрий
|4 (1)
|0.11
|3.
|Молчанов Дмитрий
|2
|0.05
|4.
|Надольский Александр
|2
|0.05
|5.
|Соколов Артём
|2
|0.05
|6.
|Пиняев Сергей
|2
|0.05
|7.
|Рудковский Егор
|1
|0.03
|8.
|Алексеев Андрей
|1
|0.03
|9.
|Канищев Александр
|1
|0.03
|10.
|Тюменцев Даниил
|1
|0.03
|11.
|Конев Александр
|1
|0.03
|12.
|Сулейманов Никита
|1
|0.03
|13.
|Савельев Максим
|1
|0.03
|14.
|Левин Гаррик
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фамейе Джоэль
|11 (2)
|0.29
|2.
|Прудников Николай
|8
|0.21
|3.
|Козлов Андрей
|5
|0.13
|4.
|Шкофлек Жига
|5
|0.13
|5.
|Ткачук Денис
|4
|0.11
|6.
|Гойкович Ренато
|4
|0.11
|7.
|Чуканов Андреа
|3
|0.08
|8.
|Миронов Алексей
|3
|0.08
|9.
|Кулишев Артём
|3 (1)
|0.08
|10.
|Сиваков Михаил
|2
|0.05
|11.
|Бреев Сергей
|2
|0.05
|12.
|Палиенко Максим
|2
|0.05
|13.
|Юсупов Артём
|2
|0.05
|14.
|Эктов Александр
|2
|0.05
|15.
|Скворцов Алексей
|1
|0.03
|16.
|Нойок Александр
|1
|0.03
|17.
|Аюпов Тимур
|1
|0.03
|18.
|Козлов Савелий
|1
|0.03
|19.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бартасевич Владимир
|10
|0
|2.
|Першин Никита
|7
|1
|3.
|Ляхов Константин
|3
|3
|4.
|Никитенков Алексей
|8
|0
|5.
|Надольский Александр
|7
|0
|6.
|Гудков Ян
|7
|0
|7.
|Сулейманов Никита
|5
|1
|8.
|Рудковский Егор
|5
|0
|9.
|Завезён Юрий
|5
|0
|10.
|Молтенинов Илья
|5
|0
|11.
|Редькович Дмитрий
|4
|0
|12.
|Тюменцев Даниил
|4
|0
|13.
|Герчиков Леонид
|4
|0
|14.
|Молчанов Дмитрий
|4
|0
|15.
|Алексеев Андрей
|2
|1
|16.
|Левин Гаррик
|2
|1
|17.
|Кутин Денис
|3
|0
|18.
|Кондаков Егор
|3
|0
|19.
|Молодняков Данила
|3
|0
|20.
|Пиняев Сергей
|3
|0
|21.
|Савельев Максим
|3
|0
|22.
|Абаев Илья
|2
|0
|23.
|Камышев Илья
|2
|0
|24.
|Великородный Дмитрий
|2
|0
|25.
|Соколов Артём
|2
|0
|26.
|Мелехов Александр II
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|14
|0
|2.
|Сиваков Михаил
|7
|2
|3.
|Аюпов Тимур
|9
|0
|4.
|Фамейе Джоэль
|7
|1
|5.
|Чуканов Андреа
|6
|1
|6.
|Ткачук Денис
|6
|0
|7.
|Скворцов Алексей
|6
|0
|8.
|Палиенко Максим
|6
|0
|9.
|Гойкович Ренато
|6
|0
|10.
|Смирнов Александр
|5
|0
|11.
|Козлов Савелий
|5
|0
|12.
|Козлов Андрей
|3
|1
|13.
|Нойок Александр
|4
|0
|14.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|15.
|Эктов Александр
|4
|0
|16.
|Насыров Исламжан
|4
|0
|17.
|Миронов Алексей
|4
|0
|18.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3
|0
|19.
|Ойеволе Адессойе
|1
|1
|20.
|Юсупов Артём
|2
|0
|21.
|Мамин Артём
|2
|0
|22.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|23.
|Прудников Николай
|2
|0
|24.
|Капленко Кирилл
|2
|0
|25.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чертаново
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|28.57% (8)
|Оренбург
|19.7% (13)
|12.12% (8)
|13.64% (9)
|18.18% (12)
|15.15% (10)
|21.21% (14)
Предыдущие игры
Чертаново Последние 20 матчей: +4 =3 -13Чайка 1:1 Чертаново Чертаново 0:4 СКА-Хабаровск Чертаново 2:4 Велес Москва Чертаново 1:2 Балтика
Краснодар-2 1:0 Чертаново Чертаново 0:1 Акрон Торпедо Москва 3:0 Чертаново Чертаново 2:2 Шинник Факел 4:1 Чертаново Чертаново 1:1 Волгарь Крылья Советов 5:0 Чертаново Текстильщик 1:0 Чертаново Химки 0:2 Чертаново Алания 3:1 Чертаново Чертаново 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Иртыш Омск Томь 1:2 Чертаново Нижний Новгород 3:2 Чертаново Чертаново 1:2 Енисей
Оренбург Последние 20 матчей: +14 =3 -3Оренбург 2:1 Нижний Новгород Енисей 1:2 Оренбург Оренбург 5:2 Спартак-2 Оренбург 3:0 Чайка
СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург Оренбург 3:0 Велес Москва Балтика 1:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Торпедо Москва Шинник 1:4 Оренбург Оренбург 1:2 Факел Волгарь 2:2 Оренбург Оренбург 2:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново
Последние игры между собой
Чертаново: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Оренбург: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|37
|27
|5
|5
|84 - 24
|86
|2.
|Оренбург
|Заявка
|38
|24
|10
|4
|66 - 29
|82
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|38
|25
|6
|7
|58 - 24
|81
|4.
|Алания
|Заявка
|38
|20
|10
|8
|69 - 36
|70
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|38
|20
|8
|10
|63 - 35
|68
|6.
|Балтика
|Заявка
|38
|20
|7
|11
|43 - 31
|67
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|38
|17
|11
|10
|52 - 42
|62
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|38
|17
|10
|11
|57 - 40
|61
|9.
|Енисей
|Заявка
|38
|17
|5
|16
|47 - 50
|56
|10.
|Факел
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|48 - 40
|54
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|38
|15
|9
|14
|46 - 41
|54
|12.
|Волгарь
|Заявка
|38
|14
|10
|14
|45 - 41
|52
|13.
|Чайка
|Заявка
|38
|12
|11
|15
|40 - 49
|47
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|38
|11
|11
|16
|29 - 44
|44
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|42 - 61
|43
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|38
|10
|12
|16
|44 - 58
|42
|17.
|Акрон
|Заявка
|38
|9
|11
|18
|31 - 49
|38
|18.
|Динамо Брянск
|Заявка
|38
|10
|5
|23
|22 - 58
|35
|19.
|Томь
|Заявка
|38
|8
|10
|20
|27 - 47
|34
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|38
|8
|8
|22
|27 - 52
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|38
|7
|5
|26
|28 - 69
|26
|22.
|Шинник
|Заявка
|38
|4
|9
|25
|35 - 83
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|55 - 7
|52
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|33 - 10
|44
|3.
|Оренбург
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|37 - 16
|41
|4.
|Алания
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 20
|38
|5.
|Волгарь
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|27 - 16
|36
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|32 - 15
|36
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|32 - 23
|34
|8.
|Факел
|Заявка
|20
|8
|9
|3
|26 - 13
|33
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|21 - 13
|33
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|35 - 14
|33
|11.
|Енисей
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|30 - 25
|30
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|32 - 24
|30
|13.
|Балтика
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|19 - 13
|29
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|13 - 19
|26
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|14 - 26
|22
|16.
|Акрон
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 21
|22
|17.
|Чайка
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|19 - 27
|21
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|11 - 26
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|20.
|Томь
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 25
|13
|21.
|Шинник
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|20 - 37
|13
|22.
|Чертаново
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|13 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|29 - 13
|41
|2.
|Балтика
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|24 - 18
|38
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|25 - 14
|37
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 17
|34
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 20
|32
|6.
|Алания
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|27 - 16
|32
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|20 - 19
|28
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|22 - 26
|28
|9.
|Енисей
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|17 - 25
|26
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|26 - 36
|26
|11.
|Чайка
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|21 - 22
|26
|12.
|Факел
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 27
|21
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|25 - 28
|21
|14.
|Томь
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|14 - 22
|21
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 25
|18
|16.
|Волгарь
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|18 - 25
|16
|17.
|Акрон
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 28
|16
|18.
|Чертаново
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|15 - 39
|14
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|16 - 26
|14
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|8 - 32
|13
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|12 - 34
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 46
|8
- — Выход в РПЛ
- — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Чертаново - Оренбург
Исход игры
Чертаново
14.3% (7)
Ничья
14.3% (7)
Оренбург
71.4% (35)
Тотал 2.5
Больше
38.78% (19)
Меньше
61.22% (30)
Обе команды забьют
Да
46.94% (23)
Нет
53.06% (26)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
30.6% (15)
0:2 Оренбург
24.5% (12)
0:1 Оренбург
12.2% (6)
1:1 Ничья
12.2% (6)
1:0 Чертаново
10.2% (5)
2:1 Чертаново
4.1% (2)
0:3 Оренбург
4.1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!