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Нефтехимик
 
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Нефтехимик
Балтика

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уридия Мераби 14 0.37
2. Петров Илья 8 (4) 0.21
3. Клёнкин Данил 6 0.16
4. Юшин Александр 6 0.16
5. Галиулин Вагиз 4 0.11
6. Котик Артём 4 0.11
7. Хубаев Давид 3 0.08
8. Потапов Лев 2 0.05
9. Семёнов Андрей Игоревич 1 0.03
10. Кубышкин Илья 1 0.03
11. Первушин Фёдор 1 0.03
12. Шадрин Павел 1 0.03
13. Артемчук Максим 1 0.03
14. Агапов Илья 1 0.03
Балтика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аллеф де Андраде 7 (2) 0.18
2. Маркин Михаил 6 (2) 0.16
3. Казаев Ян 5 0.13
4. Альшин Ильнур 4 0.11
5. Юрганов Игорь 4 0.11
6. Маркович Мирослав 4 (1) 0.11
7. Дудиев Аслан 2 0.05
8. Гелоян Ишхан 2 0.05
9. Кашчелан Младен 1 0.03
10. Шаваев Алихан 1 0.03
11. Джамилов Султан 1 0.03
12. Кузьмин Максим 1 0.03
13. Плетнёв Дмитрий 1 0.03
14. Наилсон Фернандо 1 0.03
15. Мещанинов Артём 1 0.03

Карточки

Нефтехимик
# Игрок      
1. Хубаев Давид 10 1
2. Петров Илья 8 1
3. Шадрин Павел 7 1
4. Галиулин Вагиз 8 0
5. Канаев Михаил 8 0
6. Лелюкаев Алан 8 0
7. Семёнов Андрей Игоревич 6 0
8. Клёнкин Данил 6 0
9. Ширяев Максим 6 0
10. Потапов Лев 5 0
11. Голубев Андрей 3 1
12. Кайков Денис 2 1
13. Ситдиков Марат 3 0
14. Агапов Илья 3 0
15. Исупов Вячеслав 2 0
16. Уридия Мераби 2 0
17. Первушин Фёдор 2 0
18. Калугин Никита 2 0
19. Калачёв Илья 2 0
20. Котик Артём 2 0
21. Юшин Александр 1 0
22. Яковлев Михаил 1 0
23. Артемчук Максим 1 0
24. Осипов Владимир 1 0
Балтика
# Игрок      
1. Тишкин Максим 15 2
2. Кашчелан Младен 18 0
3. Мещанинов Артём 11 1
4. Альшин Ильнур 9 0
5. Казаев Ян 7 1
6. Макарчук Артём 8 0
7. Шаваев Алихан 7 0
8. Маклаков Иван 5 1
9. Дудиев Аслан 4 1
10. Маркович Мирослав 4 0
11. Юрганов Игорь 4 0
12. Валенсия Хуан 2 1
13. Чочиев Алан 3 0
14. Маркин Михаил 3 0
15. Гелоян Ишхан 3 0
16. Кузьмин Максим 3 0
17. Аллеф де Андраде 3 0
18. Джамилов Султан 2 0
19. Латышонок Евгений 2 0
20. Ковалёв Константин 2 0
21. Плопа Максим 1 0
22. Демьянов Виктор 1 0
23. Наилсон Фернандо 1 0
24. Мусаев Тамерлан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нефтехимик 15.09% (8) 11.32% (6) 20.75% (11) 18.87% (10) 15.09% (8) 18.87% (10)
 Балтика 17.07% (7) 14.63% (6) 19.51% (8) 14.63% (6) 12.2% (5) 21.95% (9)

Предыдущие игры

Нефтехимик Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Краснодар-2 1:1 Нефтехимик Нефтехимик 3:2 Акрон Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Нефтехимик 1:1 Шинник
Факел 1:1 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Волгарь Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Текстильщик 0:1 Нефтехимик Алания 1:1 Нефтехимик Спартак-2 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 5:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Нефтехимик Нефтехимик 2:0 Томь Чертаново 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Енисей 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 1:2 Оренбург СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик Велес Москва 3:1 Нефтехимик Балтика 0:1 Нефтехимик
Балтика Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Балтика 2:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Балтика Балтика 0:1 Томь Чертаново 1:2 Балтика
Балтика 1:2 Нижний Новгород Енисей 1:2 Балтика Балтика 1:2 Оренбург Чайка 0:1 Балтика Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 0:1 Балтика Балтика 1:0 Спартак-2 Балтика 2:0 Краснодар-2 Акрон 0:2 Балтика Балтика 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:3 Балтика Балтика 0:0 Факел Волгарь 0:0 Балтика Текстильщик 1:0 Балтика Алания 5:0 Балтика Балтика 0:1 Нефтехимик

Последние игры между собой

Нефтехимик: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Балтика: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Балтика 0:1 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион Балтика 1:0 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион Нефтехимик 0:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:0 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион
Балтика 1:0 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион Нефтехимик 0:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Нефтехимик 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:0 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 37 27 5 5 84 - 24 86
2. Оренбург Заявка 38 24 10 4 66 - 29 82
3. Нижний Новгород Заявка 38 25 6 7 58 - 24 81
4. Алания 1:0 Заявка 39 21 10 8 70 - 36 73
5. Торпедо Москва Заявка 38 20 8 10 63 - 35 68
6. Балтика Заявка 38 20 7 11 43 - 31 67
7. Велес Москва Заявка 38 17 11 10 52 - 42 62
8. Нефтехимик Заявка 38 17 10 11 57 - 40 61
9. Факел Заявка 39 15 12 12 53 - 43 57
10. СКА-Хабаровск 2:1 Заявка 39 16 9 14 48 - 42 57
11. Енисей Заявка 38 17 5 16 47 - 50 56
12. Волгарь 0:0 Заявка 39 14 11 14 45 - 41 53
13. Чайка Заявка 39 12 11 16 40 - 52 47
14. Текстильщик Заявка 38 11 11 16 29 - 44 44
15. Спартак-2 Заявка 38 12 7 19 45 - 66 43
16. Краснодар-2 0:1 Заявка 39 10 12 17 44 - 59 42
17. Акрон Заявка 38 9 11 18 31 - 49 38
18. Томь Заявка 39 9 10 20 30 - 47 37
19. Динамо Брянск Заявка 38 10 5 23 22 - 58 35
20. Иртыш Омск 1:2 Заявка 39 8 8 23 28 - 54 32
21. Чертаново Заявка 38 7 5 26 28 - 69 26
22. Шинник 0:0 Заявка 39 4 10 25 35 - 83 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 19 17 1 1 55 - 7 52
2. Нижний Новгород Заявка 19 14 2 3 33 - 10 44
3. Оренбург Заявка 19 12 5 2 37 - 16 41
4. Алания 1:0 Заявка 20 12 5 3 43 - 20 41
5. Волгарь 0:0 Заявка 20 10 7 3 27 - 16 37
6. Торпедо Москва Заявка 19 11 3 5 32 - 15 36
7. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
8. СКА-Хабаровск 2:1 Заявка 19 9 6 4 21 - 13 33
9. Нефтехимик Заявка 18 9 6 3 35 - 14 33
10. Факел Заявка 20 8 9 3 26 - 13 33
11. Енисей Заявка 19 10 0 9 30 - 25 30
12. Краснодар-2 0:1 Заявка 19 8 6 5 32 - 24 30
13. Балтика Заявка 18 9 2 7 19 - 13 29
14. Текстильщик Заявка 20 6 8 6 13 - 19 26
15. Динамо Брянск Заявка 19 7 1 11 14 - 26 22
16. Акрон Заявка 19 5 7 7 18 - 21 22
17. Чайка Заявка 19 6 3 10 19 - 27 21
18. Иртыш Омск 1:2 Заявка 20 5 3 12 12 - 28 18
19. Спартак-2 Заявка 18 4 5 9 19 - 30 17
20. Томь Заявка 19 4 4 11 16 - 25 16
21. Шинник 0:0 Заявка 20 3 4 13 20 - 37 13
22. Чертаново Заявка 19 3 3 13 13 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 19 12 5 2 29 - 13 41
2. Балтика Заявка 20 11 5 4 24 - 18 38
3. Нижний Новгород Заявка 19 11 4 4 25 - 14 37
4. Крылья Советов Заявка 18 10 4 4 29 - 17 34
5. Торпедо Москва Заявка 19 9 5 5 31 - 20 32
6. Алания 1:0 Заявка 19 9 5 5 27 - 16 32
7. Велес Москва Заявка 18 8 4 6 20 - 19 28
8. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
9. Енисей Заявка 19 7 5 7 17 - 25 26
10. Спартак-2 Заявка 20 8 2 10 26 - 36 26
11. Чайка Заявка 20 6 8 6 21 - 25 26
12. Факел Заявка 19 7 3 9 27 - 30 24
13. СКА-Хабаровск 2:1 Заявка 20 7 3 10 27 - 29 24
14. Томь Заявка 20 5 6 9 14 - 22 21
15. Текстильщик Заявка 18 5 3 10 16 - 25 18
16. Волгарь 0:0 Заявка 19 4 4 11 18 - 25 16
17. Акрон Заявка 19 4 4 11 13 - 28 16
18. Чертаново Заявка 19 4 2 13 15 - 39 14
19. Иртыш Омск 1:2 Заявка 19 3 5 11 16 - 26 14
20. Динамо Брянск Заявка 19 3 4 12 8 - 32 13
21. Краснодар-2 0:1 Заявка 20 2 6 12 12 - 35 12
22. Шинник 0:0 Заявка 19 1 6 12 15 - 46 9
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  • До матча
  • Приветствуем всех поклонников ФНЛ! Сегодня, двадцать восьмого апреля, "Нефтехимик" сразится с "Балтикой". Для вас игру прокомментирует Георгий Артмеладзе.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2021, осталось 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 135
Нефтехимик 28.9% (39)
X 45.9% (62)
Балтика 25.2% (34)
0
матч окончится ничьей, со счетом 0:0
Команды часто играют на ноль между собой или же забивают меньше 2 мячей в матче. Поставлю на нулевую... Ещё
Ночной охотник #
-2
матч окончится ничьей, со счетом 0:0
Команды часто играют на ноль между собой или же забивают меньше 2 мячей в матче. Поставлю на нулевую... Ещё
Ночной охотник #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нефтехимик
Ничья
Балтика
3.01
3.30
2.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нефтехимик - Балтика онлайн

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Прогнозы на матч Нефтехимик - Балтика

Исход игры
Нефтехимик
28.9% (39)
Ничья
45.9% (62)
Балтика
25.2% (34)
Тотал 2.5
Больше
25.37% (34)
Меньше
74.63% (100)
Обе команды забьют
Да
64.93% (87)
Нет
35.07% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (54)
1:0 Нефтехимик
16.3% (22)
0:1 Балтика
12.6% (17)
1:2 Балтика
10.4% (14)
2:1 Нефтехимик
9.6% (13)
2:2 Ничья
3% (4)
0:0 Ничья
3% (4)
2:0 Нефтехимик
1.5% (2)
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