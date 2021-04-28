Крылья Советов
Позже
Торпедо Москва
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Зеффан МехдиЗащитник
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Лях АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бородюк Александр
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|34 (5)
|0.92
|2.
|Голенков Егор
|13
|0.35
|3.
|Зиньковский Антон
|10 (2)
|0.27
|4.
|Солдатенков Александр
|4
|0.11
|5.
|Ежов Роман
|4
|0.11
|6.
|Гацкан Александр
|2
|0.05
|7.
|Гынсарь Раду
|2
|0.05
|8.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.05
|9.
|Чернов Никита
|2
|0.05
|10.
|Сарвели Владислав
|2
|0.05
|11.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0.05
|12.
|Горшков Юрий
|2
|0.05
|13.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0.03
|14.
|Витюгов Максим
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|11 (1)
|0.29
|2.
|Лебеденко Игорь
|10 (2)
|0.26
|3.
|Берковский Илья
|6
|0.16
|4.
|Рязанцев Александр
|4
|0.11
|5.
|Дворецков Филипп
|4
|0.11
|6.
|Самсонов Артём Владимирович
|4 (3)
|0.11
|7.
|Адаев Владислав
|3
|0.08
|8.
|Нетфуллин Равиль
|3
|0.08
|9.
|Евдокимов Андрей
|3
|0.08
|10.
|Кертанов Константин
|2
|0.05
|11.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.05
|12.
|Лях Андрей
|1
|0.03
|13.
|Шоркин Максим
|1
|0.03
|14.
|Каплиенко Александр
|1
|0.03
|15.
|Баланюк Денис
|1
|0.03
|16.
|Прошляков Данила
|1
|0.03
|17.
|Прошкин Егор
|1
|0.03
|18.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|10
|1
|2.
|Божин Сергей
|9
|1
|3.
|Чернов Никита
|7
|1
|4.
|Витюгов Максим
|4
|1
|5.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|6.
|Голенков Егор
|5
|0
|7.
|Ежов Роман
|5
|0
|8.
|Комбаров Дмитрий
|4
|0
|9.
|Кабутов Дмитрий
|4
|0
|10.
|Цыпченко Дмитрий
|4
|0
|11.
|Карпов Максим
|2
|1
|12.
|Солдатенков Александр
|2
|1
|13.
|Полуяхтов Владимир
|3
|0
|14.
|Зеффан Мехди
|2
|0
|15.
|Якуба Денис
|2
|0
|16.
|Сергеев Иван
|2
|0
|17.
|Смирнов Данила
|2
|0
|18.
|Фролов Евгений
|1
|0
|19.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|20.
|Зиньковский Антон
|1
|0
|21.
|Ломаев Иван
|1
|0
|22.
|Пруцев Данил
|1
|0
|23.
|Хади Сафаа
|1
|0
|24.
|Шерстнёв Степан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шоркин Максим
|6
|2
|2.
|Самсонов Артём Владимирович
|9
|0
|3.
|Рязанцев Александр
|7
|1
|4.
|Магаль Руслан
|7
|0
|5.
|Евдокимов Андрей
|7
|0
|6.
|Адаев Владислав
|5
|1
|7.
|Лях Андрей
|6
|0
|8.
|Калмыков Амур
|4
|1
|9.
|Лебеденко Игорь
|5
|0
|10.
|Нетфуллин Равиль
|5
|0
|11.
|Прошкин Егор
|5
|0
|12.
|Елисеев Александр
|4
|0
|13.
|Берковский Илья
|3
|0
|14.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|15.
|Кертанов Константин
|2
|0
|16.
|Дворецков Филипп
|2
|0
|17.
|Баланюк Денис
|2
|0
|18.
|Прошляков Данила
|2
|0
|19.
|Козлов Данила
|1
|0
|20.
|Корж Константин
|1
|0
|21.
|Кравчук Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|16.05% (13)
|9.88% (8)
|17.28% (14)
|16.05% (13)
|14.81% (12)
|25.93% (21)
|Торпедо Москва
|6.78% (4)
|15.25% (9)
|11.86% (7)
|18.64% (11)
|22.03% (13)
|25.42% (15)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +17 =2 -1Шинник 2:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва
Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +8 =4 -8Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва
Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:0 Чертаново Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Торпедо Москва: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|37
|27
|5
|5
|84 - 24
|86
|2.
|Оренбург
|Заявка
|38
|24
|10
|4
|66 - 29
|82
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|38
|25
|6
|7
|58 - 24
|81
|4.
|Алания
|1:0 Заявка
|39
|21
|10
|8
|70 - 36
|73
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|38
|20
|8
|10
|63 - 35
|68
|6.
|Балтика
|Заявка
|38
|20
|7
|11
|43 - 31
|67
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|38
|17
|11
|10
|52 - 42
|62
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|38
|17
|10
|11
|57 - 40
|61
|9.
|Факел
|Заявка
|39
|15
|12
|12
|53 - 43
|57
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|39
|16
|9
|14
|48 - 42
|57
|11.
|Енисей
|Заявка
|38
|17
|5
|16
|47 - 50
|56
|12.
|Волгарь
|1:0 Заявка
|39
|15
|10
|14
|46 - 41
|55
|13.
|Чайка
|Заявка
|39
|12
|11
|16
|40 - 52
|47
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|38
|11
|11
|16
|29 - 44
|44
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|38
|12
|7
|19
|45 - 66
|43
|16.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|39
|10
|12
|17
|44 - 59
|42
|17.
|Акрон
|Заявка
|38
|9
|11
|18
|31 - 49
|38
|18.
|Томь
|Заявка
|39
|9
|10
|20
|30 - 47
|37
|19.
|Динамо Брянск
|Заявка
|38
|10
|5
|23
|22 - 58
|35
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|39
|8
|8
|23
|28 - 54
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|38
|7
|5
|26
|28 - 69
|26
|22.
|Шинник
|0:1 Заявка
|39
|4
|9
|26
|35 - 84
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|55 - 7
|52
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|33 - 10
|44
|3.
|Оренбург
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|37 - 16
|41
|4.
|Алания
|1:0 Заявка
|20
|12
|5
|3
|43 - 20
|41
|5.
|Волгарь
|1:0 Заявка
|20
|11
|6
|3
|28 - 16
|39
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|32 - 15
|36
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|32 - 23
|34
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|21 - 13
|33
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|35 - 14
|33
|10.
|Факел
|Заявка
|20
|8
|9
|3
|26 - 13
|33
|11.
|Енисей
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|30 - 25
|30
|12.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|19
|8
|6
|5
|32 - 24
|30
|13.
|Балтика
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|19 - 13
|29
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|13 - 19
|26
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|14 - 26
|22
|16.
|Акрон
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 21
|22
|17.
|Чайка
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|19 - 27
|21
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|12 - 28
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|19 - 30
|17
|20.
|Томь
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 25
|16
|21.
|Шинник
|0:1 Заявка
|20
|3
|4
|13
|20 - 37
|13
|22.
|Чертаново
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|13 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|29 - 13
|41
|2.
|Балтика
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|24 - 18
|38
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|25 - 14
|37
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 17
|34
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 20
|32
|6.
|Алания
|1:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|27 - 16
|32
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|20 - 19
|28
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|22 - 26
|28
|9.
|Енисей
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|17 - 25
|26
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|26 - 36
|26
|11.
|Чайка
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|21 - 25
|26
|12.
|Факел
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|27 - 30
|24
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 29
|24
|14.
|Томь
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|14 - 22
|21
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 25
|18
|16.
|Волгарь
|1:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|18 - 25
|16
|17.
|Акрон
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 28
|16
|18.
|Чертаново
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|15 - 39
|14
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|16 - 26
|14
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|8 - 32
|13
|21.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|20
|2
|6
|12
|12 - 35
|12
|22.
|Шинник
|0:1 Заявка
|19
|1
|5
|13
|15 - 47
|8
- — Выход в РПЛ
- — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Крылья Советов - Торпедо Москва
Исход игры
Крылья Советов
88.9% (120)
Ничья
9.6% (13)
Торпедо Москва
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.72% (76)
Меньше
43.28% (58)
Обе команды забьют
Да
61.94% (83)
Нет
38.06% (51)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
44.4% (60)
1:0 Крылья Советов
19.3% (26)
2:0 Крылья Советов
17% (23)
3:1 Крылья Советов
7.4% (10)
1:1 Ничья
5.9% (8)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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