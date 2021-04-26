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Крылья Советов
 
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Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 34 (5) 0.92
2. Голенков Егор 13 0.35
3. Зиньковский Антон 10 (2) 0.27
4. Солдатенков Александр 4 0.11
5. Ежов Роман 4 0.11
6. Гацкан Александр 2 0.05
7. Гынсарь Раду 2 0.05
8. Полуяхтов Владимир 2 0.05
9. Чернов Никита 2 0.05
10. Сарвели Владислав 2 0.05
11. Цыпченко Дмитрий 2 0.05
12. Горшков Юрий 2 0.05
13. Ефремов Дмитрий 1 0.03
14. Витюгов Максим 1 0.03
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 11 (1) 0.29
2. Лебеденко Игорь 10 (2) 0.26
3. Берковский Илья 6 0.16
4. Рязанцев Александр 4 0.11
5. Дворецков Филипп 4 0.11
6. Самсонов Артём Владимирович 4 (3) 0.11
7. Адаев Владислав 3 0.08
8. Нетфуллин Равиль 3 0.08
9. Евдокимов Андрей 3 0.08
10. Кертанов Константин 2 0.05
11. Гордюшенко Астемир 2 0.05
12. Лях Андрей 1 0.03
13. Шоркин Максим 1 0.03
14. Каплиенко Александр 1 0.03
15. Баланюк Денис 1 0.03
16. Прошляков Данила 1 0.03
17. Прошкин Егор 1 0.03
18. Магаль Руслан 1 (1) 0.03

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 10 1
2. Божин Сергей 9 1
3. Чернов Никита 7 1
4. Витюгов Максим 4 1
5. Сарвели Владислав 5 0
6. Голенков Егор 5 0
7. Ежов Роман 5 0
8. Комбаров Дмитрий 4 0
9. Кабутов Дмитрий 4 0
10. Цыпченко Дмитрий 4 0
11. Карпов Максим 2 1
12. Солдатенков Александр 2 1
13. Полуяхтов Владимир 3 0
14. Зеффан Мехди 2 0
15. Якуба Денис 2 0
16. Сергеев Иван 2 0
17. Смирнов Данила 2 0
18. Фролов Евгений 1 0
19. Гынсарь Раду 1 0
20. Зиньковский Антон 1 0
21. Ломаев Иван 1 0
22. Пруцев Данил 1 0
23. Хади Сафаа 1 0
24. Шерстнёв Степан 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Шоркин Максим 6 2
2. Самсонов Артём Владимирович 9 0
3. Рязанцев Александр 7 1
4. Магаль Руслан 7 0
5. Евдокимов Андрей 7 0
6. Адаев Владислав 5 1
7. Лях Андрей 6 0
8. Калмыков Амур 4 1
9. Лебеденко Игорь 5 0
10. Нетфуллин Равиль 5 0
11. Прошкин Егор 5 0
12. Елисеев Александр 4 0
13. Берковский Илья 3 0
14. Шустиков Сергей 2 0
15. Кертанов Константин 2 0
16. Дворецков Филипп 2 0
17. Баланюк Денис 2 0
18. Прошляков Данила 2 0
19. Козлов Данила 1 0
20. Корж Константин 1 0
21. Кравчук Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 16.05% (13) 9.88% (8) 17.28% (14) 16.05% (13) 14.81% (12) 25.93% (21)
 Торпедо Москва 6.78% (4) 15.25% (9) 11.86% (7) 18.64% (11) 22.03% (13) 25.42% (15)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Шинник 2:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва
Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва
Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:0 Чертаново Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Торпедо Москва: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Товарищеские матчи Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Кубок Крылья Советов 0:0 Торпедо Москва Премьер-лига
Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 37 27 5 5 84 - 24 86
2. Оренбург Заявка 38 24 10 4 66 - 29 82
3. Нижний Новгород Заявка 38 25 6 7 58 - 24 81
4. Алания Заявка 38 20 10 8 69 - 36 70
5. Торпедо Москва Заявка 38 20 8 10 63 - 35 68
6. Балтика Заявка 38 20 7 11 43 - 31 67
7. Велес Москва Заявка 38 17 11 10 52 - 42 62
8. Нефтехимик Заявка 38 17 10 11 57 - 40 61
9. Енисей Заявка 38 17 5 16 47 - 50 56
10. Факел Заявка 38 14 12 12 48 - 40 54
11. СКА-Хабаровск Заявка 38 15 9 14 46 - 41 54
12. Волгарь Заявка 38 14 10 14 45 - 41 52
13. Чайка Заявка 38 12 11 15 40 - 49 47
14. Текстильщик Заявка 38 11 11 16 29 - 44 44
15. Спартак-2 Заявка 37 12 7 18 42 - 61 43
16. Краснодар-2 Заявка 38 10 12 16 44 - 58 42
17. Акрон Заявка 38 9 11 18 31 - 49 38
18. Динамо Брянск Заявка 38 10 5 23 22 - 58 35
19. Томь Заявка 38 8 10 20 27 - 47 34
20. Иртыш Омск Заявка 38 8 8 22 27 - 52 32
21. Чертаново Заявка 38 7 5 26 28 - 69 26
22. Шинник Заявка 38 4 9 25 35 - 83 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 19 17 1 1 55 - 7 52
2. Нижний Новгород Заявка 19 14 2 3 33 - 10 44
3. Оренбург Заявка 19 12 5 2 37 - 16 41
4. Алания Заявка 19 11 5 3 42 - 20 38
5. Волгарь Заявка 19 10 6 3 27 - 16 36
6. Торпедо Москва Заявка 19 11 3 5 32 - 15 36
7. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
8. Факел Заявка 20 8 9 3 26 - 13 33
9. СКА-Хабаровск Заявка 19 9 6 4 21 - 13 33
10. Нефтехимик Заявка 18 9 6 3 35 - 14 33
11. Енисей Заявка 19 10 0 9 30 - 25 30
12. Краснодар-2 Заявка 19 8 6 5 32 - 24 30
13. Балтика Заявка 18 9 2 7 19 - 13 29
14. Текстильщик Заявка 20 6 8 6 13 - 19 26
15. Динамо Брянск Заявка 19 7 1 11 14 - 26 22
16. Акрон Заявка 19 5 7 7 18 - 21 22
17. Чайка Заявка 19 6 3 10 19 - 27 21
18. Иртыш Омск Заявка 19 5 3 11 11 - 26 18
19. Спартак-2 Заявка 17 4 5 8 16 - 25 17
20. Томь Заявка 18 3 4 11 13 - 25 13
21. Шинник Заявка 20 3 4 13 20 - 37 13
22. Чертаново Заявка 19 3 3 13 13 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 19 12 5 2 29 - 13 41
2. Балтика Заявка 20 11 5 4 24 - 18 38
3. Нижний Новгород Заявка 19 11 4 4 25 - 14 37
4. Крылья Советов Заявка 18 10 4 4 29 - 17 34
5. Торпедо Москва Заявка 19 9 5 5 31 - 20 32
6. Алания Заявка 19 9 5 5 27 - 16 32
7. Велес Москва Заявка 18 8 4 6 20 - 19 28
8. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
9. Енисей Заявка 19 7 5 7 17 - 25 26
10. Спартак-2 Заявка 20 8 2 10 26 - 36 26
11. Чайка Заявка 19 6 8 5 21 - 22 26
12. Факел Заявка 18 6 3 9 22 - 27 21
13. СКА-Хабаровск Заявка 19 6 3 10 25 - 28 21
14. Томь Заявка 20 5 6 9 14 - 22 21
15. Текстильщик Заявка 18 5 3 10 16 - 25 18
16. Волгарь Заявка 19 4 4 11 18 - 25 16
17. Акрон Заявка 19 4 4 11 13 - 28 16
18. Чертаново Заявка 19 4 2 13 15 - 39 14
19. Иртыш Омск Заявка 19 3 5 11 16 - 26 14
20. Динамо Брянск Заявка 19 3 4 12 8 - 32 13
21. Краснодар-2 Заявка 19 2 6 11 12 - 34 12
22. Шинник Заявка 18 1 5 12 15 - 46 8
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2021, осталось 2 дня 3 часа 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Крылья Советов 85.4% (41)
    X 12.5% (6)
    Торпедо Москва 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Торпедо Москва
    1.67
    3.50
    5.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Крылья Советов - Торпедо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Торпедо Москва

    Исход игры
    Крылья Советов
    85.4% (41)
    Ничья
    12.5% (6)
    Торпедо Москва
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.42% (29)
    Меньше
    39.58% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    70.83% (34)
    Нет
    29.17% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    52.1% (25)
    1:0 Крылья Советов
    16.7% (8)
    2:0 Крылья Советов
    12.5% (6)
    1:1 Ничья
    10.4% (5)
    3:1 Крылья Советов
    4.2% (2)
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