Нижний Новгород
Позже
Енисей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сулейманов Тимур
|9
|0.24
|2.
|Сапета Александр
|8 (6)
|0.21
|3.
|Султонов Мухаммад
|7
|0.18
|4.
|Попов Артём
|6
|0.16
|5.
|Калинский Николай
|5
|0.13
|6.
|Гоцук Кирилл
|5
|0.13
|7.
|Горбунов Игорь
|4
|0.11
|8.
|Ставпец Александр
|2
|0.05
|9.
|Гащенков Михаил
|2
|0.05
|10.
|Шарипов Альберт
|2
|0.05
|11.
|Каккоев Никита
|2
|0.05
|12.
|Янсане Момо
|2
|0.05
|13.
|Кавтарадзе Бека
|2
|0.05
|14.
|Зуйков Сергей
|1
|0.03
|15.
|Федчук Артём
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лескано Хуан
|9
|0.24
|2.
|Ломакин Александр
|7
|0.18
|3.
|Кичин Валерий
|6 (4)
|0.16
|4.
|Зотов Александр
|4
|0.11
|5.
|Саная Анзор
|4 (1)
|0.11
|6.
|Галимов Александр
|3
|0.08
|7.
|Песиков Евгений
|3
|0.08
|8.
|Глушков Никита Андреевич
|3
|0.08
|9.
|Марков Николай
|2
|0.05
|10.
|Иванов Егор
|1
|0.03
|11.
|Билоног Дмитрий
|1
|0.03
|12.
|Раздорских Никита
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сапета Александр
|11
|0
|2.
|Каккоев Никита
|8
|0
|3.
|Шумских Алексей
|7
|0
|4.
|Маляров Кирилл
|7
|0
|5.
|Темников Иван
|6
|0
|6.
|Попов Артём
|6
|0
|7.
|Зуйков Сергей
|6
|0
|8.
|Гащенков Михаил
|6
|0
|9.
|Гоцук Кирилл
|6
|0
|10.
|Ставпец Александр
|5
|0
|11.
|Султонов Мухаммад
|4
|0
|12.
|Горбунов Игорь
|4
|0
|13.
|Шарипов Альберт
|4
|0
|14.
|Осинов Михаил
|3
|0
|15.
|Эдиев Исмаил
|3
|0
|16.
|Комолов Павел
|3
|0
|17.
|Калинский Николай
|3
|0
|18.
|Анисимов Артур
|3
|0
|19.
|Мичуренков Дмитрий
|3
|0
|20.
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|21.
|Гогличидзе Лео
|2
|0
|22.
|Кавтарадзе Бека
|2
|0
|23.
|Смирнов Олег
|1
|0
|24.
|Алиев Саид
|1
|0
|25.
|Янсане Момо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кичин Валерий
|11
|1
|2.
|Зотов Александр
|9
|1
|3.
|Цховребов Валерий
|10
|0
|4.
|Саная Анзор
|9
|0
|5.
|Лескано Хуан
|8
|0
|6.
|Марков Николай
|6
|0
|7.
|Ланин Олег
|6
|0
|8.
|Песиков Евгений
|6
|0
|9.
|Абрамов Артём
|4
|1
|10.
|Рукас Томас
|5
|0
|11.
|Раздорских Никита
|5
|0
|12.
|Иванов Егор
|4
|0
|13.
|Сухомлинов Максим
|4
|0
|14.
|Ломакин Александр
|3
|0
|15.
|Комков Михаил
|2
|0
|16.
|Опарин Михаил
|2
|0
|17.
|Дворников Фёдор
|2
|0
|18.
|Гарбуз Константин
|1
|0
|19.
|Билоног Дмитрий
|1
|0
|20.
|Ганус Валерий
|1
|0
|21.
|Третьяков Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нижний Новгород
|13.79% (8)
|6.9% (4)
|20.69% (12)
|8.62% (5)
|27.59% (16)
|22.41% (13)
|Енисей
|11.36% (5)
|13.64% (6)
|22.73% (10)
|9.09% (4)
|25% (11)
|18.18% (8)
Предыдущие игры
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +12 =3 -5Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва
Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Факел Волгарь 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Нижний Новгород Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Алания 0:0 Нижний Новгород Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород
Енисей Последние 20 матчей: +10 =2 -8Енисей 4:2 Спартак-2 Енисей 1:2 Оренбург Чайка 0:1 Енисей Енисей 2:0 СКА-Хабаровск
Велес Москва 1:1 Енисей Енисей 1:2 Балтика Краснодар-2 0:2 Енисей Енисей 0:1 Акрон Торпедо Москва 0:1 Енисей Енисей 6:0 Шинник Енисей 1:3 Факел Енисей 1:4 Волгарь Тамбов 1:2 Енисей Крылья Советов 4:0 Енисей Енисей 1:0 Текстильщик Алания 3:0 Енисей Енисей 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:0 Енисей Енисей 0:1 Томь Чертаново 1:2 Енисей
Последние игры между собой
Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Енисей: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|37
|27
|5
|5
|84 - 24
|86
|2.
|Оренбург
|Заявка
|38
|24
|10
|4
|66 - 29
|82
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|38
|25
|6
|7
|58 - 24
|81
|4.
|Алания
|Заявка
|38
|20
|10
|8
|69 - 36
|70
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|38
|20
|8
|10
|63 - 35
|68
|6.
|Балтика
|Заявка
|38
|20
|7
|11
|43 - 31
|67
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|38
|17
|11
|10
|52 - 42
|62
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|38
|17
|10
|11
|57 - 40
|61
|9.
|Енисей
|Заявка
|38
|17
|5
|16
|47 - 50
|56
|10.
|Факел
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|48 - 40
|54
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|38
|15
|9
|14
|46 - 41
|54
|12.
|Волгарь
|Заявка
|38
|14
|10
|14
|45 - 41
|52
|13.
|Чайка
|Заявка
|38
|12
|11
|15
|40 - 49
|47
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|38
|11
|11
|16
|29 - 44
|44
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|42 - 61
|43
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|38
|10
|12
|16
|44 - 58
|42
|17.
|Акрон
|Заявка
|38
|9
|11
|18
|31 - 49
|38
|18.
|Динамо Брянск
|Заявка
|38
|10
|5
|23
|22 - 58
|35
|19.
|Томь
|Заявка
|38
|8
|10
|20
|27 - 47
|34
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|38
|8
|8
|22
|27 - 52
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|38
|7
|5
|26
|28 - 69
|26
|22.
|Шинник
|Заявка
|38
|4
|9
|25
|35 - 83
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|55 - 7
|52
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|33 - 10
|44
|3.
|Оренбург
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|37 - 16
|41
|4.
|Алания
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 20
|38
|5.
|Волгарь
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|27 - 16
|36
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|32 - 15
|36
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|32 - 23
|34
|8.
|Факел
|Заявка
|20
|8
|9
|3
|26 - 13
|33
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|21 - 13
|33
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|35 - 14
|33
|11.
|Енисей
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|30 - 25
|30
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|32 - 24
|30
|13.
|Балтика
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|19 - 13
|29
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|13 - 19
|26
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|14 - 26
|22
|16.
|Акрон
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 21
|22
|17.
|Чайка
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|19 - 27
|21
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|11 - 26
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|20.
|Томь
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 25
|13
|21.
|Шинник
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|20 - 37
|13
|22.
|Чертаново
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|13 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|29 - 13
|41
|2.
|Балтика
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|24 - 18
|38
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|25 - 14
|37
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 17
|34
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 20
|32
|6.
|Алания
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|27 - 16
|32
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|20 - 19
|28
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|22 - 26
|28
|9.
|Енисей
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|17 - 25
|26
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|26 - 36
|26
|11.
|Чайка
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|21 - 22
|26
|12.
|Факел
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 27
|21
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|25 - 28
|21
|14.
|Томь
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|14 - 22
|21
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 25
|18
|16.
|Волгарь
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|18 - 25
|16
|17.
|Акрон
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 28
|16
|18.
|Чертаново
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|15 - 39
|14
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|16 - 26
|14
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|8 - 32
|13
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|12 - 34
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 46
|8
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Прогнозы на матч Нижний Новгород - Енисей
Исход игры
Нижний Новгород
89.8% (44)
Ничья
6.1% (3)
Енисей
4.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.73% (18)
Меньше
63.27% (31)
Обе команды забьют
Да
40.82% (20)
Нет
59.18% (29)
Популярный счёт
1:0 Нижний Новгород
36.7% (18)
2:1 Нижний Новгород
30.6% (15)
2:0 Нижний Новгород
18.4% (9)
1:1 Ничья
6.1% (3)
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