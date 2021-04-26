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Нижний Новгород
 
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Енисей

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Тимур 9 0.24
2. Сапета Александр 8 (6) 0.21
3. Султонов Мухаммад 7 0.18
4. Попов Артём 6 0.16
5. Калинский Николай 5 0.13
6. Гоцук Кирилл 5 0.13
7. Горбунов Игорь 4 0.11
8. Ставпец Александр 2 0.05
9. Гащенков Михаил 2 0.05
10. Шарипов Альберт 2 0.05
11. Каккоев Никита 2 0.05
12. Янсане Момо 2 0.05
13. Кавтарадзе Бека 2 0.05
14. Зуйков Сергей 1 0.03
15. Федчук Артём 1 0.03
Енисей
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лескано Хуан 9 0.24
2. Ломакин Александр 7 0.18
3. Кичин Валерий 6 (4) 0.16
4. Зотов Александр 4 0.11
5. Саная Анзор 4 (1) 0.11
6. Галимов Александр 3 0.08
7. Песиков Евгений 3 0.08
8. Глушков Никита Андреевич 3 0.08
9. Марков Николай 2 0.05
10. Иванов Егор 1 0.03
11. Билоног Дмитрий 1 0.03
12. Раздорских Никита 1 0.03

Карточки

Нижний Новгород
# Игрок      
1. Сапета Александр 11 0
2. Каккоев Никита 8 0
3. Шумских Алексей 7 0
4. Маляров Кирилл 7 0
5. Темников Иван 6 0
6. Попов Артём 6 0
7. Зуйков Сергей 6 0
8. Гащенков Михаил 6 0
9. Гоцук Кирилл 6 0
10. Ставпец Александр 5 0
11. Султонов Мухаммад 4 0
12. Горбунов Игорь 4 0
13. Шарипов Альберт 4 0
14. Осинов Михаил 3 0
15. Эдиев Исмаил 3 0
16. Комолов Павел 3 0
17. Калинский Николай 3 0
18. Анисимов Артур 3 0
19. Мичуренков Дмитрий 3 0
20. Сулейманов Тимур 3 0
21. Гогличидзе Лео 2 0
22. Кавтарадзе Бека 2 0
23. Смирнов Олег 1 0
24. Алиев Саид 1 0
25. Янсане Момо 1 0
Енисей
# Игрок      
1. Кичин Валерий 11 1
2. Зотов Александр 9 1
3. Цховребов Валерий 10 0
4. Саная Анзор 9 0
5. Лескано Хуан 8 0
6. Марков Николай 6 0
7. Ланин Олег 6 0
8. Песиков Евгений 6 0
9. Абрамов Артём 4 1
10. Рукас Томас 5 0
11. Раздорских Никита 5 0
12. Иванов Егор 4 0
13. Сухомлинов Максим 4 0
14. Ломакин Александр 3 0
15. Комков Михаил 2 0
16. Опарин Михаил 2 0
17. Дворников Фёдор 2 0
18. Гарбуз Константин 1 0
19. Билоног Дмитрий 1 0
20. Ганус Валерий 1 0
21. Третьяков Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нижний Новгород 13.79% (8) 6.9% (4) 20.69% (12) 8.62% (5) 27.59% (16) 22.41% (13)
 Енисей 11.36% (5) 13.64% (6) 22.73% (10) 9.09% (4) 25% (11) 18.18% (8)

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва
Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Факел Волгарь 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Нижний Новгород Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Алания 0:0 Нижний Новгород Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород
Енисей Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Енисей 4:2 Спартак-2 Енисей 1:2 Оренбург Чайка 0:1 Енисей Енисей 2:0 СКА-Хабаровск
Велес Москва 1:1 Енисей Енисей 1:2 Балтика Краснодар-2 0:2 Енисей Енисей 0:1 Акрон Торпедо Москва 0:1 Енисей Енисей 6:0 Шинник Енисей 1:3 Факел Енисей 1:4 Волгарь Тамбов 1:2 Енисей Крылья Советов 4:0 Енисей Енисей 1:0 Текстильщик Алания 3:0 Енисей Енисей 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:0 Енисей Енисей 0:1 Томь Чертаново 1:2 Енисей

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Енисей: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Енисей 0:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 1:3 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 2:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 0:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 37 27 5 5 84 - 24 86
2. Оренбург Заявка 38 24 10 4 66 - 29 82
3. Нижний Новгород Заявка 38 25 6 7 58 - 24 81
4. Алания Заявка 38 20 10 8 69 - 36 70
5. Торпедо Москва Заявка 38 20 8 10 63 - 35 68
6. Балтика Заявка 38 20 7 11 43 - 31 67
7. Велес Москва Заявка 38 17 11 10 52 - 42 62
8. Нефтехимик Заявка 38 17 10 11 57 - 40 61
9. Енисей Заявка 38 17 5 16 47 - 50 56
10. Факел Заявка 38 14 12 12 48 - 40 54
11. СКА-Хабаровск Заявка 38 15 9 14 46 - 41 54
12. Волгарь Заявка 38 14 10 14 45 - 41 52
13. Чайка Заявка 38 12 11 15 40 - 49 47
14. Текстильщик Заявка 38 11 11 16 29 - 44 44
15. Спартак-2 Заявка 37 12 7 18 42 - 61 43
16. Краснодар-2 Заявка 38 10 12 16 44 - 58 42
17. Акрон Заявка 38 9 11 18 31 - 49 38
18. Динамо Брянск Заявка 38 10 5 23 22 - 58 35
19. Томь Заявка 38 8 10 20 27 - 47 34
20. Иртыш Омск Заявка 38 8 8 22 27 - 52 32
21. Чертаново Заявка 38 7 5 26 28 - 69 26
22. Шинник Заявка 38 4 9 25 35 - 83 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 19 17 1 1 55 - 7 52
2. Нижний Новгород Заявка 19 14 2 3 33 - 10 44
3. Оренбург Заявка 19 12 5 2 37 - 16 41
4. Алания Заявка 19 11 5 3 42 - 20 38
5. Волгарь Заявка 19 10 6 3 27 - 16 36
6. Торпедо Москва Заявка 19 11 3 5 32 - 15 36
7. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
8. Факел Заявка 20 8 9 3 26 - 13 33
9. СКА-Хабаровск Заявка 19 9 6 4 21 - 13 33
10. Нефтехимик Заявка 18 9 6 3 35 - 14 33
11. Енисей Заявка 19 10 0 9 30 - 25 30
12. Краснодар-2 Заявка 19 8 6 5 32 - 24 30
13. Балтика Заявка 18 9 2 7 19 - 13 29
14. Текстильщик Заявка 20 6 8 6 13 - 19 26
15. Динамо Брянск Заявка 19 7 1 11 14 - 26 22
16. Акрон Заявка 19 5 7 7 18 - 21 22
17. Чайка Заявка 19 6 3 10 19 - 27 21
18. Иртыш Омск Заявка 19 5 3 11 11 - 26 18
19. Спартак-2 Заявка 17 4 5 8 16 - 25 17
20. Томь Заявка 18 3 4 11 13 - 25 13
21. Шинник Заявка 20 3 4 13 20 - 37 13
22. Чертаново Заявка 19 3 3 13 13 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 19 12 5 2 29 - 13 41
2. Балтика Заявка 20 11 5 4 24 - 18 38
3. Нижний Новгород Заявка 19 11 4 4 25 - 14 37
4. Крылья Советов Заявка 18 10 4 4 29 - 17 34
5. Торпедо Москва Заявка 19 9 5 5 31 - 20 32
6. Алания Заявка 19 9 5 5 27 - 16 32
7. Велес Москва Заявка 18 8 4 6 20 - 19 28
8. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
9. Енисей Заявка 19 7 5 7 17 - 25 26
10. Спартак-2 Заявка 20 8 2 10 26 - 36 26
11. Чайка Заявка 19 6 8 5 21 - 22 26
12. Факел Заявка 18 6 3 9 22 - 27 21
13. СКА-Хабаровск Заявка 19 6 3 10 25 - 28 21
14. Томь Заявка 20 5 6 9 14 - 22 21
15. Текстильщик Заявка 18 5 3 10 16 - 25 18
16. Волгарь Заявка 19 4 4 11 18 - 25 16
17. Акрон Заявка 19 4 4 11 13 - 28 16
18. Чертаново Заявка 19 4 2 13 15 - 39 14
19. Иртыш Омск Заявка 19 3 5 11 16 - 26 14
20. Динамо Брянск Заявка 19 3 4 12 8 - 32 13
21. Краснодар-2 Заявка 19 2 6 11 12 - 34 12
22. Шинник Заявка 18 1 5 12 15 - 46 8
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2021, осталось 2 дня 4 часа 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Нижний Новгород 89.8% (44)
    X 6.1% (3)
    Енисей 4.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нижний Новгород
    Ничья
    Енисей
    1.72
    3.35
    5.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нижний Новгород - Енисей онлайн

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    Прогнозы на матч Нижний Новгород - Енисей

    Исход игры
    Нижний Новгород
    89.8% (44)
    Ничья
    6.1% (3)
    Енисей
    4.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.73% (18)
    Меньше
    63.27% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    40.82% (20)
    Нет
    59.18% (29)
    Популярный счёт
    1:0 Нижний Новгород
    36.7% (18)
    2:1 Нижний Новгород
    30.6% (15)
    2:0 Нижний Новгород
    18.4% (9)
    1:1 Ничья
    6.1% (3)
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