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Краснодар
 
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Стадион:
Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 9 (1) 0.33
2. Кабелла Реми 8 (1) 0.3
3. Ионов Алексей 5 (1) 0.19
4. Классон Виктор 5 (1) 0.19
5. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.15
6. Газинский Юрий 3 0.11
7. Олссон Кристоффер 2 0.07
8. Де Вильена Тонни 2 0.07
9. Петров Сергей 2 0.07
10. Ари Феррейра 2 (1) 0.07
11. Вандерсон 1 0.04
12. Уткин Даниил 1 0.04
13. Сабуа Леон 1 0.04
14. Камболов Руслан 0 0
15. Смольников Игорь 0 0
16. Марков Евгений 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 10 (5) 0.37
2. Заболотный Антон 8 0.3
3. Бурмистров Никита 6 0.22
4. Юсупов Артур 6 0.22
5. Терехов Сергей 3 0.11
6. Мевля Миха 3 0.11
7. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.07
8. Жоаозиньо Рамос 1 0.04
9. Заика Кирилл 1 0.04
10. Руденко Александр Александрович 1 0.04
11. Барсов Максим 1 0.04
12. Дуганджич Марко 1 0.04
13. Миладинович Иван 1 0.04
14. Прохин Данила 1 0.04
15. Маргасов Тимофей 0 0
16. Набиуллин Эльмир 0 0
17. Цаллагов Ибрагим 0 0
18. Новосельцев Иван 0 0
19. Маммана Эмануэль 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 7 2
2. Смольников Игорь 6 1
3. Сорокин Егор 5 1
4. Газинский Юрий 6 0
5. Олссон Кристоффер 6 0
6. Классон Виктор 5 0
7. Мартынович Александр 3 1
8. Берг Маркус 4 0
9. Петров Сергей 4 0
10. Рамирес Кристиан 4 0
11. Камболов Руслан 3 0
12. Кабелла Реми 3 0
13. Де Вильена Тонни 3 0
14. Ари Феррейра 2 0
15. Уткин Даниил 2 0
16. Вандерсон 2 0
17. Ионов Алексей 1 0
18. Чернов Евгений 1 0
19. Марков Евгений 1 0
20. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
21. Черников Александр 1 0
22. Литвинов Вячеслав 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 9 1
2. Цаллагов Ибрагим 5 2
3. Миладинович Иван 8 0
4. Заика Кирилл 5 1
5. Нобоа Кристиан 6 0
6. Заболотный Антон 6 0
7. Маргасов Тимофей 5 0
8. Бурмистров Никита 3 1
9. Юсупов Артур 4 0
10. Дуганджич Марко 4 0
11. Маммана Эмануэль 4 0
12. Мевля Миха 3 0
13. Полоз Дмитрий 2 0
14. Набиуллин Эльмир 2 0
15. Новосельцев Иван 2 0
16. Заболотный Николай 1 0
17. Жоаозиньо Рамос 1 0
18. Джанаев Сослан 1 0
19. Бахтияров Акмаль 1 0
20. Руденко Александр Александрович 1 0
21. Пруцев Данил 1 0
22. Прохин Данила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 13.64% (6) 15.91% (7) 11.36% (5) 18.18% (8) 20.45% (9) 20.45% (9)
 Сочи 13.64% (6) 11.36% (5) 13.64% (6) 27.27% (12) 13.64% (6) 20.45% (9)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат
Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва
Сочи Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Уфа 2:3 Сочи Сочи 2:1 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Зенит Сочи 1:3 Локомотив Москва
Рубин 1:0 Сочи Сочи 5:0 Тамбов Локомотив Москва 3:1 Сочи Ростов 0:0 Сочи Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Сочи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Краснодар 1:2 Сочи Кубок Сочи 1:1 Краснодар Премьер-лига Сочи 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 17 7 3 65 - 24 58
2. Локомотив Москва Заявка 27 16 4 7 43 - 29 52
3. Спартак Москва Заявка 27 15 5 7 50 - 33 50
4. Рубин Заявка 27 14 4 9 35 - 30 46
5. Сочи Заявка 27 13 7 7 44 - 31 46
6. ЦСКА Москва Заявка 27 14 4 9 45 - 28 46
7. Динамо Москва Заявка 27 14 4 9 41 - 29 46
8. Химки Заявка 27 12 5 10 33 - 37 41
9. Ростов Заявка 27 12 4 11 34 - 31 40
10. Краснодар Заявка 27 11 5 11 47 - 38 38
11. Ахмат Заявка 27 10 6 11 31 - 34 36
12. Урал Заявка 27 6 13 8 25 - 34 31
13. Арсенал Тула Заявка 27 6 5 16 24 - 43 23
14. Уфа Заявка 27 5 5 17 23 - 44 20
15. Ротор Заявка 27 4 6 17 12 - 49 18
16. Тамбов Заявка 27 3 4 20 17 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 12 1 1 47 - 12 37
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
5. Спартак Москва Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
6. Краснодар Заявка 14 7 4 3 33 - 20 25
7. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
8. ЦСКА Москва Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
9. Арсенал Тула Заявка 13 6 4 3 19 - 14 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Урал Заявка 14 5 6 3 13 - 11 21
12. Рубин Заявка 13 5 3 5 15 - 16 18
13. Ростов Заявка 13 5 2 6 15 - 13 17
14. Уфа Заявка 13 2 3 8 13 - 18 9
15. Ротор Заявка 14 2 2 10 4 - 23 8
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 14 6 3 5 20 - 20 21
7. Динамо Москва Заявка 13 5 2 6 17 - 21 17
8. Химки Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
9. Сочи Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
10. Ахмат Заявка 14 4 3 7 13 - 22 15
11. Краснодар Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
12. Уфа Заявка 14 3 2 9 10 - 26 11
13. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
14. Ротор Заявка 13 2 4 7 8 - 26 10
15. Тамбов Заявка 13 1 2 10 7 - 31 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2021, осталось 1 день 2 часа 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Краснодар 67.9% (36)
    X 26.4% (14)
    Сочи 5.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Сочи
    2.37
    3.78
    3.26
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Краснодар - Сочи

    Исход игры
    Краснодар
    68.5% (37)
    Ничья
    25.9% (14)
    Сочи
    5.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.96% (34)
    Меньше
    37.04% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    81.48% (44)
    Нет
    18.52% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    46.3% (25)
    1:1 Ничья
    18.5% (10)
    1:0 Краснодар
    11.1% (6)
    2:2 Ничья
    5.6% (3)
    2:0 Краснодар
    3.7% (2)
    3:1 Краснодар
    3.7% (2)
    3:2 Краснодар
    3.7% (2)
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