«Ротор» два месяца голов не забивал.
vitvik #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фламарион
|3 (1)
|0.11
|2.
|Муллин Камиль
|3
|0.11
|3.
|Понсе Андрес
|2
|0.07
|4.
|Кипиани Николай
|1
|0.04
|5.
|Серченков Сергей
|1
|0.04
|6.
|Степанов Данил
|1
|0.04
|7.
|Макаров Сергей
|0
|0
|8.
|Кожемякин Олег
|0
|0
|9.
|Николаев Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бернард
|8 (3)
|0.3
|2.
|Ильин Владимир
|6 (1)
|0.22
|3.
|Мелкадзе Георгий
|3 (1)
|0.11
|4.
|Тимофеев Артём
|3
|0.11
|5.
|Семёнов Андрей
|2
|0.07
|6.
|Роши Одисе
|2
|0.07
|7.
|Харин Евгений
|2
|0.07
|8.
|Исмаэл Силва
|1
|0.04
|9.
|Анхель Вилькер
|1
|0.04
|10.
|Швец Антон
|1
|0.04
|11.
|Садулаев Лечи
|1
|0.04
|12.
|Ненахов Максим
|0
|0
|13.
|Иванов Олег
|0
|0
|14.
|Нижич Зоран
|0
|0
|15.
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|16.
|Алмаши Ладислав
|0
|0
|17.
|Быстров Марат
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|7
|1
|2.
|Степанов Данил
|8
|0
|3.
|Макаров Сергей
|7
|0
|4.
|Жигулёв Илья
|6
|0
|5.
|Байрыев Азат
|4
|1
|6.
|Кверквелия Соломон
|5
|0
|7.
|Кожемякин Олег
|5
|0
|8.
|Алейник Олег
|4
|0
|9.
|Давиташвили Зурико
|4
|0
|10.
|Песегов Евгений
|3
|0
|11.
|Микелтадзе Бека
|3
|0
|12.
|Фламарион
|3
|0
|13.
|Манучарян Армен
|1
|1
|14.
|Кипиани Николай
|2
|0
|15.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|16.
|Маевский Иван
|1
|0
|17.
|Муллин Камиль
|1
|0
|18.
|Пискунов Антон
|1
|0
|19.
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|20.
|Серченков Сергей
|1
|0
|21.
|Чондрич Йосип
|1
|0
|22.
|Николаев Олег
|1
|0
|23.
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Швец Антон
|11
|2
|2.
|Ненахов Максим
|11
|1
|3.
|Тимофеев Артём
|8
|1
|4.
|Бериша Бернард
|9
|0
|5.
|Семёнов Андрей
|6
|1
|6.
|Понсе Андрес
|4
|1
|7.
|Исмаэл Силва
|5
|0
|8.
|Ильин Владимир
|5
|0
|9.
|Богосавац Мирослав
|3
|1
|10.
|Харин Евгений
|4
|0
|11.
|Быстров Марат
|2
|1
|12.
|Нижич Зоран
|3
|0
|13.
|Мелкадзе Георгий
|3
|0
|14.
|Пуцко Александр
|2
|0
|15.
|Роши Одисе
|2
|0
|16.
|Садулаев Лечи
|2
|0
|17.
|Иванов Олег
|1
|0
|18.
|Шелия Гиорги
|1
|0
|19.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|20.
|Анхель Вилькер
|1
|0
|21.
|Адамов Арсен
|1
|0
|22.
|Алмаши Ладислав
|1
|0
|23.
|Кармаев Никита
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ротор
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|Ахмат
|16.67% (5)
|6.67% (2)
|10% (3)
|26.67% (8)
|26.67% (8)
|13.33% (4)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|65 - 24
|58
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|43 - 29
|52
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|50 - 33
|50
|4.
|Рубин
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|35 - 30
|46
|5.
|Сочи
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|44 - 31
|46
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|45 - 28
|46
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|41 - 29
|46
|8.
|Химки
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|33 - 37
|41
|9.
|Ростов
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|34 - 31
|40
|10.
|Краснодар
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|47 - 38
|38
|11.
|Ахмат
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 34
|36
|12.
|Урал
|Заявка
|27
|6
|13
|8
|25 - 34
|31
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|24 - 43
|23
|14.
|Уфа
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|23 - 44
|20
|15.
|Ротор
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|12 - 49
|18
|16.
|Тамбов
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|17 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 12
|37
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 8
|29
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|6.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 20
|25
|7.
|Химки
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 13
|25
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 14
|22
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 11
|21
|12.
|Рубин
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|13.
|Ростов
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 18
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|4 - 23
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 14
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 13
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 20
|21
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|8.
|Химки
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|9.
|Сочи
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|10.
|Ахмат
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 22
|15
|11.
|Краснодар
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 26
|11
|13.
|Урал
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 23
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 26
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|7 - 31
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|5 - 29
|1