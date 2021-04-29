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Ротор
 
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Стадион:
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 3 (1) 0.11
2. Муллин Камиль 3 0.11
3. Понсе Андрес 2 0.07
4. Кипиани Николай 1 0.04
5. Серченков Сергей 1 0.04
6. Степанов Данил 1 0.04
7. Макаров Сергей 0 0
8. Кожемякин Олег 0 0
9. Николаев Олег 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бернард 8 (3) 0.3
2. Ильин Владимир 6 (1) 0.22
3. Мелкадзе Георгий 3 (1) 0.11
4. Тимофеев Артём 3 0.11
5. Семёнов Андрей 2 0.07
6. Роши Одисе 2 0.07
7. Харин Евгений 2 0.07
8. Исмаэл Силва 1 0.04
9. Анхель Вилькер 1 0.04
10. Швец Антон 1 0.04
11. Садулаев Лечи 1 0.04
12. Ненахов Максим 0 0
13. Иванов Олег 0 0
14. Нижич Зоран 0 0
15. Богосавац Мирослав 0 0
16. Алмаши Ладислав 0 0
17. Быстров Марат 0 0

Карточки

Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 7 1
2. Степанов Данил 8 0
3. Макаров Сергей 7 0
4. Жигулёв Илья 6 0
5. Байрыев Азат 4 1
6. Кверквелия Соломон 5 0
7. Кожемякин Олег 5 0
8. Алейник Олег 4 0
9. Давиташвили Зурико 4 0
10. Песегов Евгений 3 0
11. Микелтадзе Бека 3 0
12. Фламарион 3 0
13. Манучарян Армен 1 1
14. Кипиани Николай 2 0
15. Султонов Мухаммад 1 0
16. Маевский Иван 1 0
17. Муллин Камиль 1 0
18. Пискунов Антон 1 0
19. Матрикарди Патрисио 1 0
20. Серченков Сергей 1 0
21. Чондрич Йосип 1 0
22. Николаев Олег 1 0
23. Колесниченко Кирилл 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Швец Антон 11 2
2. Ненахов Максим 11 1
3. Тимофеев Артём 8 1
4. Бериша Бернард 9 0
5. Семёнов Андрей 6 1
6. Понсе Андрес 4 1
7. Исмаэл Силва 5 0
8. Ильин Владимир 5 0
9. Богосавац Мирослав 3 1
10. Харин Евгений 4 0
11. Быстров Марат 2 1
12. Нижич Зоран 3 0
13. Мелкадзе Георгий 3 0
14. Пуцко Александр 2 0
15. Роши Одисе 2 0
16. Садулаев Лечи 2 0
17. Иванов Олег 1 0
18. Шелия Гиорги 1 0
19. Кадыров Абубакар 1 0
20. Анхель Вилькер 1 0
21. Адамов Арсен 1 0
22. Алмаши Ладислав 1 0
23. Кармаев Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ротор 0 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 27.27% (3) 18.18% (2)
 Ахмат 16.67% (5) 6.67% (2) 10% (3) 26.67% (8) 26.67% (8) 13.33% (4)

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Зенит 6:0 Ротор Ротор 0:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Ротор 0:2 Локомотив Москва
Ротор 0:4 Ростов Урал 1:0 Ротор Ротор 0:0 Химки Тамбов 1:3 Ротор Рубин 3:0 Ротор Ротор 2:1 Будучность Славия София 1:3 Ротор Ротор 2:1 Мура Ротор 1:1 Ягеллония Ротор 1:0 Арсенал Тула Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Урал 1:1 Ахмат Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа
Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва Ростов 0:1 Ахмат Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда Ахмат 1:2 Сочи Томь 3:2 Ахмат Ахмат 1:0 Лиепая Ахмат 5:1 Кызыл-Жар Ахмат 1:1 Войводина Ахмат 1:1 Шкупи Ахмат 3:1 Arberia Ахмат 0:0 Рубин Ахмат 0:1 Ростов

Последние игры между собой

Ротор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ахмат: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ахмат 3:1 Ротор Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 17 7 3 65 - 24 58
2. Локомотив Москва Заявка 27 16 4 7 43 - 29 52
3. Спартак Москва Заявка 27 15 5 7 50 - 33 50
4. Рубин Заявка 27 14 4 9 35 - 30 46
5. Сочи Заявка 27 13 7 7 44 - 31 46
6. ЦСКА Москва Заявка 27 14 4 9 45 - 28 46
7. Динамо Москва Заявка 27 14 4 9 41 - 29 46
8. Химки Заявка 27 12 5 10 33 - 37 41
9. Ростов Заявка 27 12 4 11 34 - 31 40
10. Краснодар Заявка 27 11 5 11 47 - 38 38
11. Ахмат Заявка 27 10 6 11 31 - 34 36
12. Урал Заявка 27 6 13 8 25 - 34 31
13. Арсенал Тула Заявка 27 6 5 16 24 - 43 23
14. Уфа Заявка 27 5 5 17 23 - 44 20
15. Ротор Заявка 27 4 6 17 12 - 49 18
16. Тамбов Заявка 27 3 4 20 17 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 12 1 1 47 - 12 37
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
5. Спартак Москва Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
6. Краснодар Заявка 14 7 4 3 33 - 20 25
7. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
8. ЦСКА Москва Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
9. Арсенал Тула Заявка 13 6 4 3 19 - 14 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Урал Заявка 14 5 6 3 13 - 11 21
12. Рубин Заявка 13 5 3 5 15 - 16 18
13. Ростов Заявка 13 5 2 6 15 - 13 17
14. Уфа Заявка 13 2 3 8 13 - 18 9
15. Ротор Заявка 14 2 2 10 4 - 23 8
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 14 6 3 5 20 - 20 21
7. Динамо Москва Заявка 13 5 2 6 17 - 21 17
8. Химки Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
9. Сочи Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
10. Ахмат Заявка 14 4 3 7 13 - 22 15
11. Краснодар Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
12. Уфа Заявка 14 3 2 9 10 - 26 11
13. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
14. Ротор Заявка 13 2 4 7 8 - 26 10
15. Тамбов Заявка 13 1 2 10 7 - 31 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2021, осталось 21 час 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Ротор 19.4% (12)
    X 14.5% (9)
    Ахмат 66.1% (41)
    0
    выиграет Ахмат, со счетом 0:1
    «Ротор» два месяца голов не забивал.
    vitvik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Ахмат
    3.80
    3.36
    2.23
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Ротор - Ахмат

    Исход игры
    Ротор
    19% (12)
    Ничья
    14.3% (9)
    Ахмат
    66.7% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.4% (16)
    Меньше
    74.6% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    39.68% (25)
    Нет
    60.32% (38)
    Популярный счёт
    0:1 Ахмат
    38.1% (24)
    1:1 Ничья
    14.3% (9)
    1:2 Ахмат
    14.3% (9)
    0:2 Ахмат
    11.1% (7)
    1:0 Ротор
    11.1% (7)
    2:1 Ротор
    7.9% (5)
    1:3 Ахмат
    3.2% (2)
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