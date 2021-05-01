ЦСКА Москва
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
Уфа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
62 Карпов ВадимЗащитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олич Ивица
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Бауэр МорицЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Урунов ОстонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стукалов Алексей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|11 (3)
|0.41
|2.
|Кучаев Константин
|6
|0.22
|3.
|Чалов Фёдор
|5 (1)
|0.19
|4.
|Рондон Саломон
|4 (2)
|0.15
|5.
|Эджуке Чидера
|3
|0.11
|6.
|Шкурин Илья
|3
|0.11
|7.
|Сигурдссон Арнор
|2
|0.07
|8.
|Дзагоев Алан
|2
|0.07
|9.
|Бистрович Кристиян
|2
|0.07
|10.
|Дивеев Игорь
|2
|0.07
|11.
|Обляков Иван
|1
|0.04
|12.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.04
|13.
|Тикнизян Наир
|1
|0.04
|14.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.04
|15.
|Марадишвили Константин
|1
|0.04
|16.
|Васин Виктор
|0
|0
|17.
|Фернандес Марио
|0
|0
|18.
|Ахметов Ильзат
|0
|0
|19.
|Гайч Адольфо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жамалетдинов Тимур
|4
|0.15
|2.
|Камилов Владислав
|4
|0.15
|3.
|Комнен Андрич
|3 (1)
|0.11
|4.
|Мрзляк Филип
|3
|0.11
|5.
|Кротов Вячеслав
|2
|0.07
|6.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.04
|7.
|Йокич Боян
|1
|0.04
|8.
|Аликин Павел
|1
|0.04
|9.
|Алиев Азер
|1
|0.04
|10.
|Голубев Артём
|1
|0.04
|11.
|Милетич Неманья
|1
|0.04
|12.
|Данченко Олег
|0
|0
|13.
|Сысуев Дмитрий
|0
|0
|14.
|Сухов Александр
|0
|0
|15.
|Бауэр Мориц
|0
|0
|16.
|Морозов Григорий
|0
|0
|17.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|8
|0
|2.
|Бистрович Кристиян
|5
|1
|3.
|Ахметов Ильзат
|3
|2
|4.
|Тикнизян Наир
|6
|0
|5.
|Дивеев Игорь
|5
|0
|6.
|Дзагоев Алан
|4
|0
|7.
|Фернандес Марио
|4
|0
|8.
|Сигурдссон Арнор
|4
|0
|9.
|Обляков Иван
|4
|0
|10.
|Влашич Никола
|3
|0
|11.
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|12.
|Акинфеев Игорь
|2
|0
|13.
|Щенников Георгий
|2
|0
|14.
|Гайч Адольфо
|2
|0
|15.
|Магнуссон Хёрдур
|0
|1
|16.
|Шкурин Илья
|0
|1
|17.
|Васин Виктор
|1
|0
|18.
|Карпов Вадим
|1
|0
|19.
|Кучаев Константин
|1
|0
|20.
|Чалов Фёдор
|1
|0
|21.
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йокич Боян
|7
|1
|2.
|Плиев Константин
|7
|0
|3.
|Мрзляк Филип
|6
|0
|4.
|Табидзе Джемал
|6
|0
|5.
|Камилов Владислав
|5
|0
|6.
|Голубев Артём
|5
|0
|7.
|Кротов Вячеслав
|3
|1
|8.
|Сухов Александр
|4
|0
|9.
|Аликин Павел
|4
|0
|10.
|Карп Кэтэлин
|4
|0
|11.
|Морозов Григорий
|2
|1
|12.
|Сысуев Дмитрий
|3
|0
|13.
|Алиев Азер
|3
|0
|14.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|15.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0
|16.
|Бизоза Парфе
|1
|1
|17.
|Иванов Олег
|2
|0
|18.
|Данченко Олег
|2
|0
|19.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|20.
|Тилль Оливье
|2
|0
|21.
|Никитин Алексей
|1
|0
|22.
|Беленов Александр
|1
|0
|23.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|24.
|Комнен Андрич
|1
|0
|25.
|Милетич Неманья
|1
|0
|26.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|27.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|8.89% (4)
|17.78% (8)
|17.78% (8)
|24.44% (11)
|11.11% (5)
|20% (9)
|Уфа
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор
Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки
Уфа Последние 20 матчей: +7 =3 -10Уфа 2:3 Сочи Спартак Москва 0:3 Уфа Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Уфа: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Уфа 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Уфа Товарищеские матчи Уфа 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Уфа 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:1 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:0 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи Уфа 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Уфа 0:2 ЦСКА Москва Кубок ЦСКА Москва 2:0 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Уфа Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|65 - 24
|58
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|43 - 29
|52
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|50 - 33
|50
|4.
|Рубин
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|37 - 30
|49
|5.
|Сочи
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|44 - 31
|46
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|45 - 28
|46
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|41 - 31
|46
|8.
|Химки
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|33 - 37
|41
|9.
|Ростов
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|34 - 31
|40
|10.
|Краснодар
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|47 - 38
|38
|11.
|Ахмат
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|31 - 35
|36
|12.
|Урал
|Заявка
|27
|6
|13
|8
|25 - 34
|31
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|24 - 43
|23
|14.
|Ротор
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|13 - 49
|21
|15.
|Уфа
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|23 - 44
|20
|16.
|Тамбов
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|17 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 12
|37
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 8
|29
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|6.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 20
|25
|7.
|Химки
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 13
|25
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 14
|22
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|11.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 11
|21
|13.
|Ростов
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|14.
|Ротор
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|5 - 23
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 18
|9
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 14
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 13
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 20
|21
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 23
|17
|8.
|Химки
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|9.
|Сочи
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|10.
|Ахмат
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|11.
|Краснодар
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 26
|11
|13.
|Урал
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 23
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 26
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|7 - 31
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|5 - 29
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Уфа
Исход игры
ЦСКА Москва
90.6% (116)
Ничья
7% (9)
Уфа
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.07% (42)
Меньше
66.93% (85)
Обе команды забьют
Да
37.01% (47)
Нет
62.99% (80)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
36.7% (47)
1:0 ЦСКА Москва
23.4% (30)
2:1 ЦСКА Москва
23.4% (30)
1:1 Ничья
6.3% (8)
3:1 ЦСКА Москва
3.9% (5)
3:0 ЦСКА Москва
2.3% (3)
1:2 Уфа
2.3% (3)
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