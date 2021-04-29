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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Уфа

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 11 (3) 0.41
2. Кучаев Константин 6 0.22
3. Чалов Фёдор 5 (1) 0.19
4. Рондон Саломон 4 (2) 0.15
5. Эджуке Чидера 3 0.11
6. Шкурин Илья 3 0.11
7. Сигурдссон Арнор 2 0.07
8. Дзагоев Алан 2 0.07
9. Бистрович Кристиян 2 0.07
10. Дивеев Игорь 2 0.07
11. Обляков Иван 1 0.04
12. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.04
13. Тикнизян Наир 1 0.04
14. Магнуссон Хёрдур 1 0.04
15. Марадишвили Константин 1 0.04
16. Васин Виктор 0 0
17. Фернандес Марио 0 0
18. Ахметов Ильзат 0 0
19. Гайч Адольфо 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жамалетдинов Тимур 4 0.15
2. Камилов Владислав 4 0.15
3. Комнен Андрич 3 (1) 0.11
4. Мрзляк Филип 3 0.11
5. Кротов Вячеслав 2 0.07
6. Бизяк Ловро 1 (1) 0.04
7. Йокич Боян 1 0.04
8. Аликин Павел 1 0.04
9. Алиев Азер 1 0.04
10. Голубев Артём 1 0.04
11. Милетич Неманья 1 0.04
12. Данченко Олег 0 0
13. Сысуев Дмитрий 0 0
14. Сухов Александр 0 0
15. Бауэр Мориц 0 0
16. Морозов Григорий 0 0
17. Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 8 0
2. Бистрович Кристиян 5 1
3. Ахметов Ильзат 3 2
4. Тикнизян Наир 6 0
5. Дивеев Игорь 5 0
6. Дзагоев Алан 4 0
7. Фернандес Марио 4 0
8. Сигурдссон Арнор 4 0
9. Обляков Иван 4 0
10. Влашич Никола 3 0
11. Зайнутдинов Бактиёр 3 0
12. Акинфеев Игорь 2 0
13. Щенников Георгий 2 0
14. Гайч Адольфо 2 0
15. Магнуссон Хёрдур 0 1
16. Шкурин Илья 0 1
17. Васин Виктор 1 0
18. Карпов Вадим 1 0
19. Кучаев Константин 1 0
20. Чалов Фёдор 1 0
21. Бохинен Эмиль 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 7 1
2. Плиев Константин 7 0
3. Мрзляк Филип 6 0
4. Табидзе Джемал 6 0
5. Камилов Владислав 5 0
6. Голубев Артём 5 0
7. Кротов Вячеслав 3 1
8. Сухов Александр 4 0
9. Аликин Павел 4 0
10. Карп Кэтэлин 4 0
11. Морозов Григорий 2 1
12. Сысуев Дмитрий 3 0
13. Алиев Азер 3 0
14. Безденежных Игорь 3 0
15. Жамалетдинов Тимур 3 0
16. Бизоза Парфе 1 1
17. Иванов Олег 2 0
18. Данченко Олег 2 0
19. Неделчару Ионуц 2 0
20. Тилль Оливье 2 0
21. Никитин Алексей 1 0
22. Беленов Александр 1 0
23. Бизяк Ловро 1 0
24. Комнен Андрич 1 0
25. Милетич Неманья 1 0
26. Агаларов Гамид 1 0
27. Фольмер Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 8.89% (4) 17.78% (8) 17.78% (8) 24.44% (11) 11.11% (5) 20% (9)
 Уфа 13.64% (3) 4.55% (1) 13.64% (3) 27.27% (6) 13.64% (3) 27.27% (6)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор
Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки
Уфа Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Уфа 2:3 Сочи Спартак Москва 0:3 Уфа Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа
Динамо Москва 4:0 Уфа Уфа 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:3 Рубин Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Химки 2:1 Уфа БАТЭ 1:1 Уфа Уфа 1:0 Торпедо Москва Вентспилс 0:1 Уфа Уфа 0:0 Шкупи Уфа 1:2 Спартак Суботица Уфа 0:1 Црвена Звезда Краснодар 1:0 Уфа Ротор 1:0 Уфа Ростов 0:1 Уфа Уфа 4:0 Тамбов

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Уфа: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Уфа 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:0 Уфа Кубок
Уфа 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Уфа Товарищеские матчи Уфа 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Уфа 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:1 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:0 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи Уфа 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Уфа 0:2 ЦСКА Москва Кубок ЦСКА Москва 2:0 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Уфа Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 17 7 3 65 - 24 58
2. Локомотив Москва Заявка 27 16 4 7 43 - 29 52
3. Спартак Москва Заявка 27 15 5 7 50 - 33 50
4. Рубин Заявка 27 14 4 9 35 - 30 46
5. Сочи Заявка 27 13 7 7 44 - 31 46
6. ЦСКА Москва Заявка 27 14 4 9 45 - 28 46
7. Динамо Москва Заявка 27 14 4 9 41 - 29 46
8. Химки Заявка 27 12 5 10 33 - 37 41
9. Ростов Заявка 27 12 4 11 34 - 31 40
10. Краснодар Заявка 27 11 5 11 47 - 38 38
11. Ахмат Заявка 27 10 6 11 31 - 34 36
12. Урал Заявка 27 6 13 8 25 - 34 31
13. Арсенал Тула Заявка 27 6 5 16 24 - 43 23
14. Уфа Заявка 27 5 5 17 23 - 44 20
15. Ротор Заявка 27 4 6 17 12 - 49 18
16. Тамбов Заявка 27 3 4 20 17 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 12 1 1 47 - 12 37
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
5. Спартак Москва Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
6. Краснодар Заявка 14 7 4 3 33 - 20 25
7. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
8. ЦСКА Москва Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
9. Арсенал Тула Заявка 13 6 4 3 19 - 14 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Урал Заявка 14 5 6 3 13 - 11 21
12. Рубин Заявка 13 5 3 5 15 - 16 18
13. Ростов Заявка 13 5 2 6 15 - 13 17
14. Уфа Заявка 13 2 3 8 13 - 18 9
15. Ротор Заявка 14 2 2 10 4 - 23 8
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 14 6 3 5 20 - 20 21
7. Динамо Москва Заявка 13 5 2 6 17 - 21 17
8. Химки Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
9. Сочи Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
10. Ахмат Заявка 14 4 3 7 13 - 22 15
11. Краснодар Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
12. Уфа Заявка 14 3 2 9 10 - 26 11
13. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
14. Ротор Заявка 13 2 4 7 8 - 26 10
15. Тамбов Заявка 13 1 2 10 7 - 31 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Уфа

Исход игры
ЦСКА Москва
92.9% (52)
Ничья
7.1% (4)
Уфа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.18% (21)
Меньше
61.82% (34)
Обе команды забьют
Да
41.82% (23)
Нет
58.18% (32)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
28.6% (16)
2:0 ЦСКА Москва
28.6% (16)
1:0 ЦСКА Москва
26.8% (15)
3:1 ЦСКА Москва
5.4% (3)
1:1 Ничья
5.4% (3)
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