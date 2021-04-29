Эвертон
Позже
Стадион: Гудисон Парк
Астон Вилла
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|14
|0.44
|2.
|Родригес Хамес
|6
|0.19
|3.
|Сигурдссон Гильфи
|6 (3)
|0.19
|4.
|Ришарлисон
|6 (1)
|0.19
|5.
|Кин Майкл
|3
|0.09
|6.
|Дукуре Абдулай
|2
|0.06
|7.
|Мина Йерри
|2
|0.06
|8.
|Айуоби Алекс
|1
|0.03
|9.
|Бернард Дуарте
|1
|0.03
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.03
|11.
|Динь Люка
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|13.
|Гомеш Андре
|0
|0
|14.
|Дэвис Том
|0
|0
|15.
|Годфри Бен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|12 (1)
|0.38
|2.
|Эль-Гази Анвар
|7 (3)
|0.22
|3.
|Грилиш Джек
|6
|0.19
|4.
|Траоре Бертран
|5
|0.16
|5.
|Баркли Росс
|3
|0.09
|6.
|Макгинн Джон
|2
|0.06
|7.
|Мингс Тайрон
|2
|0.06
|8.
|Трезеге
|2
|0.06
|9.
|Конса Эзри
|2
|0.06
|10.
|Хурихан Конор
|1
|0.03
|11.
|Дэвис Кинан
|1
|0.03
|12.
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|13.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|14.
|Соарес Дуглас
|0
|0
|15.
|Таргетт Мэтт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Холгейт Мэйсон
|8
|0
|2.
|Дукуре Абдулай
|6
|0
|3.
|Аллан Маркес
|5
|0
|4.
|Ришарлисон
|3
|1
|5.
|Кин Майкл
|4
|0
|6.
|Годфри Бен
|4
|0
|7.
|Динь Люка
|2
|1
|8.
|Родригес Хамес
|3
|0
|9.
|Гомеш Андре
|3
|0
|10.
|Дэвис Том
|3
|0
|11.
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|12.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|13.
|Мина Йерри
|2
|0
|14.
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0
|15.
|Тосун Дженк
|1
|0
|16.
|Делф Фабиан
|1
|0
|17.
|Ольсен Робин
|1
|0
|18.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|19.
|Нкунку Нильс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соарес Дуглас
|8
|1
|2.
|Кэш Мэтти
|7
|1
|3.
|Макгинн Джон
|7
|0
|4.
|Таргетт Мэтт
|7
|0
|5.
|Мингс Тайрон
|5
|1
|6.
|Грилиш Джек
|5
|0
|7.
|Сансон Морган
|3
|0
|8.
|Конса Эзри
|3
|0
|9.
|Эль-Мухамади Ахмед
|2
|0
|10.
|Уоткинс Олли
|2
|0
|11.
|Накамба Марвелус
|2
|0
|12.
|Тейлор Нил
|1
|0
|13.
|Хаус Кортни
|1
|0
|14.
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|14.29% (6)
|16.67% (7)
|26.19% (11)
|14.29% (6)
|14.29% (6)
|14.29% (6)
|Астон Вилла
|25% (11)
|4.55% (2)
|11.36% (5)
|13.64% (6)
|18.18% (8)
|27.27% (12)
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +9 =5 -6Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас
Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли Челси 2:0 Эвертон Вест Бромвич 0:1 Эвертон Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: +5 =5 -10Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм
Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Астон Вилла 3:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:3 Эвертон Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Эвертон Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Астон Вилла Кубок Эвертон 2:3 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|69 - 24
|77
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|64 - 35
|67
|3.
|Лестер
|Заявка
|33
|19
|5
|9
|60 - 38
|62
|4.
|Челси
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|51 - 31
|58
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|53 - 43
|55
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|55 - 39
|54
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|56 - 38
|53
|8.
|Эвертон
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|44 - 40
|52
|9.
|Лидс
|Заявка
|33
|14
|5
|14
|50 - 50
|47
|10.
|Арсенал
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|44 - 37
|46
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|46 - 37
|45
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|32 - 45
|41
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|34 - 54
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|40 - 58
|36
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|36 - 54
|36
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|30 - 45
|36
|17.
|Брайтон
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|33 - 39
|34
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|25 - 43
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|30 - 64
|25
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|33
|5
|2
|26
|18 - 56
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 21
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|4.
|Лестер
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|30 - 22
|28
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|6.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 16
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 18
|27
|8.
|Лидс
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 19
|23
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 22
|22
|10.
|Арсенал
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 23
|21
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 25
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 25
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 33
|14
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 19
|14
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|11 - 25
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|32 - 9
|39
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|7
|0
|30 - 14
|37
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 16
|34
|4.
|Эвертон
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|22 - 15
|33
|5.
|Челси
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 14
|24
|9.
|Арсенал
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 17
|24
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 22
|24
|11.
|Лидс
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|28 - 31
|24
|12.
|Брайтон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 23
|19
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 27
|18
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 19
|17
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 38
|16
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 27
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 31
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|1
|1
|14
|7 - 31
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Эвертон - Астон Вилла
Исход игры
Эвертон
80% (40)
Ничья
16% (8)
Астон Вилла
4% (2)
Тотал 2.5
Больше
54% (27)
Меньше
46% (23)
Обе команды забьют
Да
68% (34)
Нет
32% (16)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
50% (25)
1:0 Эвертон
24% (12)
1:1 Ничья
14% (7)
2:0 Эвертон
6% (3)
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