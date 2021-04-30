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Брайтон
 
Позже

Стадион:
Лидс
26
Санчес
Роберт
3
Уайт
Бен
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
34
Вельтман
Йоел
13
Гросс
Паскаль
8
Биссума
Ив
33
Бёрн
Дэн
11
Троссар
Леандро
9
Мопе
Нил
18
Уэлбек
Данни
1
Меслье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
14
Льоренте
Диего
21
Стрёйк
Паскаль
15
Даллас
Стюарт
23
Филлипс
Кэлвин
11
Робертс
Тайлер
10
Алиоски
Эгзиян
17
Кошта
Элдер
9
Бэмфорд
Патрик
22
Харрисон
Джек
Брайтон
3-4-1-2
Лидс
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 8 (3) 0.24
2. Троссар Леандро 4 0.12
3. Уэлбек Данни 4 0.12
4. Данк Льюис 4 0.12
5. Гросс Паскаль 2 (2) 0.06
6. Коннолли Аарон 2 0.06
7. Марч Соломон 2 0.06
8. Лаллана Адам 1 0.03
9. Вельтман Йоел 1 0.03
10. Макаллистер Алексис 1 0.03
11. Лемпти Тарик 1 0.03
12. Биссума Ив 1 0.03
13. Альсате Стивен 1 0.03
14. Джаханбакш Алиреза 0 0
Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 14 (1) 0.42
2. Харрисон Джек 7 0.21
3. Даллас Стюарт 7 0.21
4. Рафинья Диас 6 0.18
5. Клих Матеуш 3 (2) 0.09
6. Кошта Элдер 3 0.09
7. Морено Родриго 3 0.09
8. Алиоски Эгзиян 2 0.06
9. Купер Лиам 1 0.03
10. Льоренте Диего 1 0.03
11. Стрёйк Паскаль 1 0.03
12. Эрнандес Пабло 0 0
13. Филлипс Кэлвин 0 0
14. Робертс Тайлер 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 6 1
2. Данк Льюис 5 1
3. Уайт Бен 4 1
4. Бёрн Дэн 5 0
5. Лемпти Тарик 3 1
6. Уэбстер Адам 3 0
7. Вельтман Йоел 3 0
8. Гросс Паскаль 2 0
9. Джаханбакш Алиреза 2 0
10. Троссар Леандро 2 0
11. Альсате Стивен 2 0
12. Мопе Нил 1 0
13. Райан Мэтт 1 0
14. Макаллистер Алексис 1 0
Лидс
# Игрок      
1. Алиоски Эгзиян 7 0
2. Филлипс Кэлвин 7 0
3. Эйлинг Люк 6 0
4. Клих Матеуш 6 0
5. Даллас Стюарт 6 0
6. Купер Лиам 3 1
7. Морено Родриго 3 0
8. Бэмфорд Патрик 3 0
9. Робертс Тайлер 3 0
10. Рафинья Диас 3 0
11. Харрисон Джек 2 0
12. Стрёйк Паскаль 2 0
13. Эрнандес Пабло 1 0
14. Льоренте Диего 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 18.75% (6) 12.5% (4) 15.63% (5) 25% (8) 9.38% (3) 18.75% (6)
 Лидс 16.67% (8) 8.33% (4) 14.58% (7) 20.83% (10) 18.75% (9) 20.83% (10)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Челси 0:0 Брайтон Брайтон 0:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон
Брайтон 3:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:2 Брайтон Брайтон 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Брайтон Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон
Лидс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Лидс 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 1:2 Лидс Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед
Фулхэм 1:2 Лидс Лидс 0:0 Челси Вест Хэм 2:0 Лидс Лидс 0:1 Астон Вилла Лидс 3:0 Саутгемптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Арсенал 4:2 Лидс Лидс 2:0 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Эвертон Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Лидс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Лидс 0:1 Брайтон Премьер-лига Лидс 2:0 Брайтон Брайтон 2:0 Лидс Брайтон 4:0 Лидс
Лидс 1:2 Брайтон Брайтон 2:0 Лидс Лидс 0:2 Брайтон Брайтон 1:0 Лидс Лидс 2:1 Брайтон Лидс 1:2 Брайтон Брайтон 2:2 Лидс Лидс 1:2 Брайтон Брайтон 3:3 Лидс Лидс 1:1 Брайтон Первая лига Брайтон 0:3 Лидс Первая лига Брайтон 0:2 Лидс Первая лига Лидс 3:1 Брайтон Первая лига Лидс 0:0 Брайтон Первая лига Брайтон 0:1 Лидс Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 24 5 4 69 - 24 77
2. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 10 4 64 - 35 67
3. Лестер Заявка 33 19 5 9 60 - 38 62
4. Челси Заявка 33 16 10 7 51 - 31 58
5. Вест Хэм Заявка 33 16 7 10 53 - 43 55
6. Ливерпуль Заявка 33 15 9 9 55 - 39 54
7. Тоттенхэм Заявка 33 15 8 10 56 - 38 53
8. Эвертон Заявка 32 15 7 10 44 - 40 52
9. Лидс Заявка 33 14 5 14 50 - 50 47
10. Арсенал Заявка 33 13 7 13 44 - 37 46
11. Астон Вилла Заявка 32 13 6 13 46 - 37 45
12. Вулверхэмптон Заявка 33 11 8 14 32 - 45 41
13. Кристал Пэлас Заявка 32 10 8 14 34 - 54 38
14. Саутгемптон Заявка 32 10 6 16 40 - 58 36
15. Ньюкасл Заявка 33 9 9 15 36 - 54 36
16. Бёрнли Заявка 33 9 9 15 30 - 45 36
17. Брайтон Заявка 33 7 13 13 33 - 39 34
18. Фулхэм Заявка 33 5 12 16 25 - 43 27
19. Вест Бромвич Заявка 33 5 10 18 30 - 64 25
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 33 5 2 26 18 - 56 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 29 - 21 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
4. Лестер Заявка 17 9 1 7 30 - 22 28
5. Ливерпуль Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
6. Челси Заявка 16 7 6 3 27 - 16 27
7. Тоттенхэм Заявка 16 8 3 5 28 - 18 27
8. Лидс Заявка 17 6 5 6 22 - 19 23
9. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 22 22
10. Арсенал Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
11. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 23 21
12. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
13. Ньюкасл Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
14. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
15. Эвертон Заявка 16 5 4 7 22 - 25 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 4 1 12 11 - 25 13
20. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 32 - 9 39
2. Манчестер Юнайтед Заявка 17 10 7 0 30 - 14 37
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 16 10 3 3 22 - 15 33
5. Челси Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
7. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
9. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
10. Вест Хэм Заявка 16 7 3 6 24 - 22 24
11. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
12. Брайтон Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
13. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
14. Бёрнли Заявка 17 5 3 9 17 - 27 18
15. Кристал Пэлас Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
16. Фулхэм Заявка 16 3 8 5 16 - 19 17
17. Саутгемптон Заявка 17 4 4 9 19 - 38 16
18. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 14 - 27 16
19. Вест Бромвич Заявка 17 2 5 10 18 - 31 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 1 1 14 7 - 31 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2021, осталось 1 день 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Брайтон 30.2% (16)
    X 39.6% (21)
    Лидс 30.2% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Лидс
    2.24
    3.52
    3.51
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Брайтон - Лидс онлайн

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    Прогнозы на матч Брайтон - Лидс

    Исход игры
    Брайтон
    30.2% (16)
    Ничья
    39.6% (21)
    Лидс
    30.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.74% (20)
    Меньше
    62.26% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    67.92% (36)
    Нет
    32.08% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.2% (16)
    1:2 Лидс
    18.9% (10)
    1:0 Брайтон
    17% (9)
    2:1 Брайтон
    11.3% (6)
    0:1 Лидс
    7.5% (4)
    2:2 Ничья
    5.7% (3)
    0:0 Ничья
    3.8% (2)
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