  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига
Кристал Пэлас
0:2
Второй тайм: 81'

Стадион:
Манчестер Сити
0'
49' Желтая карточка
Миливоевич Лука
0:1
57' Гол
Агуэро Серхио
0:2
59' Гол
Торрес Ферран
81' Желтая карточка
Куйяте Шейку
81'
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
8
Куйяте
Шейку
6
Данн
Скотт
27
Митчелл
Тайрик
44
Ридевальд
Жайро
4
Миливоевич
Лука
25
Эзе
Эберечи
10
Таунсенд
Андрос
20
Бентеке
Кристиан
11
Заха
Уилфрид
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
6
Аке
Натан
14
Лапорт
Эмерик
22
Менди
Бенжамен
21
Торрес
Ферран
25
Фернандиньо
Фернандо
16
Родри
Эрнандес
7
Стерлинг
Рахим
9
Жезус
Габриэль
10
Агуэро
Серхио
Кристал Пэлас
4-3-3
Манчестер Сити
4-4-2

Ход матча

49'
Миливоевич Лука
 
57'
0:1
Агуэро Серхио
(Менди Бенжамен)
59'
0:2
Торрес Ферран
60'
Шлупп Джеффри
Ридевальд Жайро
 
67'
 
Зинченко Александр
Фернандиньо Фернандо
68'
Матета Жан-Филипп
Бентеке Кристиан
 
81'
Куйяте Шейку
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 10 (2) 0.3
2. Бентеке Кристиан 6 0.18
3. Эзе Эберечи 3 0.09
4. Шлупп Джеффри 2 0.06
5. Бачуайи Миши 2 0.06
6. Ридевальд Жайро 2 0.06
7. Таунсенд Андрос 1 0.03
8. Айю Джордан 1 0.03
9. Миливоевич Лука 1 (1) 0.03
10. Кэхилл Гари 1 0.03
11. Данн Скотт 1 0.03
12. Куйяте Шейку 1 0.03
13. Матета Жан-Филипп 1 0.03
14. Макартур Джеймс 0 0
15. Уорд Джоэл 0 0
16. Клайн Натаниэль 0 0
17. Ван Анхольт Патрик 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 12 (1) 0.35
2. Стерлинг Рахим 9 0.26
3. Марез Рияд 9 0.26
4. Жезус Габриэль 8 0.24
5. Фоден Фил 7 0.21
6. Де Брёйне Кевин 5 (2) 0.15
7. Торрес Ферран 4 0.12
8. Стоунс Джон 4 0.12
9. Силва Бернарду 2 0.06
10. Менди Бенжамен 2 0.06
11. Родри Эрнандес 2 (1) 0.06
12. Агуэро Серхио 2 (1) 0.06
13. Канселу Жоау 1 0.03
14. Уокер Кайл 1 0.03
15. Аке Натан 1 0.03
16. Диаш Рубен 1 0.03
17. Эдерсон Мораес 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 8 1
2. Заха Уилфрид 4 0
3. Макартур Джеймс 3 0
4. Кэхилл Гари 3 0
5. Уорд Джоэл 3 0
6. Ридевальд Жайро 3 0
7. Эзе Эберечи 3 0
8. Бентеке Кристиан 1 1
9. Гуаита Висенте 2 0
10. Клайн Натаниэль 2 0
11. Ван Анхольт Патрик 2 0
12. Айю Джордан 2 0
13. Шлупп Джеффри 2 0
14. Томкинс Джеймс 1 0
15. Маккарти Джеймс 1 0
16. Данн Скотт 1 0
17. Куйяте Шейку 1 0
18. Митчелл Тайрик 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 5 0
2. Родри Эрнандес 4 0
3. Аке Натан 4 0
4. Канселу Жоау 4 0
5. Силва Бернарду 4 0
6. Эдерсон Мораес 3 0
7. Диаш Рубен 3 0
8. Стерлинг Рахим 2 0
9. Менди Бенжамен 2 0
10. Стоунс Джон 0 1
11. Де Брёйне Кевин 1 0
12. Гюндоган Илкай 1 0
13. Уокер Кайл 1 0
14. Лапорт Эмерик 1 0
15. Жезус Габриэль 1 0
16. Торрес Ферран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 21.88% (7) 18.75% (6) 12.5% (4) 12.5% (4) 15.63% (5) 18.75% (6)
 Манчестер Сити 13.24% (9) 23.53% (16) 16.18% (11) 17.65% (12) 11.76% (8) 17.65% (12)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич
Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +17 =0 -3
ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Челси 1:0 Манчестер Сити
Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лестер 0:2 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 14
Манчестер Сити: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 2
Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига
Манчестер Сити 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити Кубок Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Сити 5:1 Кристал Пэлас Кубок лиги Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 34 25 5 4 71 - 24 80
2. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 10 4 64 - 35 67
3. Лестер Заявка 34 19 6 9 61 - 39 63
4. Челси Заявка 33 16 10 7 51 - 31 58
5. Вест Хэм Заявка 33 16 7 10 53 - 43 55
6. Ливерпуль Заявка 33 15 9 9 55 - 39 54
7. Тоттенхэм Заявка 33 15 8 10 56 - 38 53
8. Эвертон Заявка 32 15 7 10 44 - 40 52
9. Лидс Заявка 33 14 5 14 50 - 50 47
10. Арсенал Заявка 33 13 7 13 44 - 37 46
11. Астон Вилла Заявка 32 13 6 13 46 - 37 45
12. Вулверхэмптон Заявка 33 11 8 14 32 - 45 41
13. Кристал Пэлас 0:2 Заявка 33 10 8 15 34 - 56 38
14. Саутгемптон Заявка 33 10 7 16 41 - 59 37
15. Ньюкасл Заявка 33 9 9 15 36 - 54 36
16. Бёрнли Заявка 33 9 9 15 30 - 45 36
17. Брайтон Заявка 33 7 13 13 33 - 39 34
18. Фулхэм Заявка 33 5 12 16 25 - 43 27
19. Вест Бромвич Заявка 33 5 10 18 30 - 64 25
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 33 5 2 26 18 - 56 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 29 - 21 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
4. Лестер Заявка 17 9 1 7 30 - 22 28
5. Ливерпуль Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
6. Челси Заявка 16 7 6 3 27 - 16 27
7. Тоттенхэм Заявка 16 8 3 5 28 - 18 27
8. Лидс Заявка 17 6 5 6 22 - 19 23
9. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 22 22
10. Арсенал Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
11. Саутгемптон Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
12. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 23 21
13. Ньюкасл Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
14. Кристал Пэлас 0:2 Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 16 5 4 7 22 - 25 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 4 1 12 11 - 25 13
20. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 17 13 3 1 34 - 9 42
2. Манчестер Юнайтед Заявка 17 10 7 0 30 - 14 37
3. Лестер Заявка 17 10 5 2 31 - 17 35
4. Эвертон Заявка 16 10 3 3 22 - 15 33
5. Челси Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
7. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
9. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
10. Вест Хэм Заявка 16 7 3 6 24 - 22 24
11. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
12. Брайтон Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
13. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
14. Бёрнли Заявка 17 5 3 9 17 - 27 18
15. Кристал Пэлас 0:2 Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
16. Фулхэм Заявка 16 3 8 5 16 - 19 17
17. Саутгемптон Заявка 17 4 4 9 19 - 38 16
18. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 14 - 27 16
19. Вест Бромвич Заявка 17 2 5 10 18 - 31 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 1 1 14 7 - 31 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    83'
    Перед своей штрафной Куйяте заехал по ногам Стерлингу. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 82'
    Оказался Миливоевич перед чужой штрафной и пробил в дальний угол, но мяч стал легкой добычей для голкипера.
  • 81'
    Снова оказался на острие атаки гостей Стерлинг и пробил по воротам, но в подкате Миливоевич заблокировал мяч.
  • 80'
    С фланга навесил Менди в центр штрафной на Стерлинга, который пробил по воротам, но угодил в спину Куйяте.
  • 79'
    Накрутил соперника на фланге Таунсенд и подал в центр штрафной, но здесь Аке головой вынес мяч в центр поля.
  • 78'
    С левого фланга Матета навесил в центр штрафной, но вышел из ворот Эдерсон и отвел угрозу.
  • 77'
    Теперь уже Зинченко выводил на ворота соперника Жезуса, но вышел далеко Гуаита и перехватил этот пас.
  • Опасный момент
    76'
    Отдавал по флангу Эзе на ход Заха, который мог убегать на ворота, но оказался он в положении "вне игры".
  • 75'
    Ворвался в штрафную соперника Торрес и откатил назад под удар Канселу, но португалец в касание пробил над перекладиной.
  • 74'
    С центра поля отдавал на левый фланг Зинченко, но не смог сохранить мяч в пределах поля Менди.
  • 73'
    Отличный пас вырезал Канселу на линию вратарской, куда вбегал Жезус, но Гуаита на выходе вынес сферу кулаком.
  • 72'
    Зацепился за мяч на линии штрафной Шлупп, выдержал паузу и пробил в ближний угол, но проблем Эдерсону этот выстрел не принес.
  • 71'
    Ворвался на скорости в штрафную соперника Жезус и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Митчелл в подкате.
  • 70'
    Отличным пасом Стерлинг нашел в штрафной соперника Агуэро, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
  • Замена
    69'
    Ответная замена в составе хозяев. Вместо Кристиана Бентеке шанс проявить себя получил Жан-Филипп Матета.
  • Замена
    68'
    Замена в составе "Манчестер Сити" произошла. Вместо Фернандиньо игру продолжать будет Александр Зинченко.
  • 67'
    Тонким пасом Агуэро запустил Торреса в чужую штрафную, но того грамотно от мяча оттеснил Данн.
  • Опасный момент
    66'
    После подачи с угла поля мяч заметался по штрафной и прилетел к Лапорту, который пробивал с двух метров, но в подкате Бентеке заблокировал этот выстрел.
  • Угловой
    65'
    С угла поля навесил Жезус на дальнюю штангу, где пробил головой Родри, но полетел мяч от спины защитника на еще один угловой.
  • Опасный момент
    64'
    Продавил защиту соперника по флангу Стерлинг, сместился в штрафную и с острого угла пробил по воротам. Штанга спасла на этот раз хозяев.
  • 63'
    Разрезным пасом Заха запустил в штрафную соперника Бентеке, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 62'
    Мягко забросил в штрафную соперника Фернандиньо на ход Стерлингу, но тому пробить не позволил в подкате Миливоевич.
  • Замена
    61'
    Замена в составе хозяев произошла. Вместо Жайро Ридевальда на поле появился Джеффри Шлупп.
  • Описание гола
    59'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Ферран Торрес! И сразу же второй гол влетел в ворота хозяев. Отдавал в центр Стерлинг с фланга. Здесь после серии рикошетов подхватил мяч Торрес и с линии штрафной отправил его точно в нижний угол ворот.
  • Описание гола
    58'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Серхио Агуэро! Дожали все-таки своего соперника гости. С фланга Менди низом покатил в штрафную на Агуэро, который вторым касанием отправил сферу точно в ближний верхний угол.
  • 57'
    По флангу отдавал Куйяте на ход Таунсенду, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.
  • 56'
    В центре поля получил по ногам Заха от Фернандиньо. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 55'
    С углового навесил Фернандиньо в центр штрафной, но после серии рикошетов мяч вынес в центр поля Митчелл.
  • Опасный момент
    54'
    Отдавал разрезной пас Фернандиньо на ход Торресу, который попытался перебросить голкипера, но мяч с линии ворот вынес в прыжке Данн.
  • 53'
    Мягко забросил Фернандиньо в штрафную на Агуэро, но этот пас на выходе перехватил Гуаита без особых проблем.
  • 52'
    В верховой борьбе против Митчелла подтолкнул в спину соперника Жезус. Фол в атаке зафиксировал судья.
  • 51'
    Со штрафного навесил Стерлинг на дальнюю штангу, но здесь без особых проблем сферу головой вынес Куйяте.
  • Желтая карточка
    50'
    Убегал к штрафной соперника на скорости Торрес, но получил по ногам от Миливоевича. Заслуженная желтая карточка для защитника.
  • 49'
    Дальним забросом Фернандиньо выводил на ворота соперника Агуэро, но перехватил этот пас Данн.
  • 48'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Жезус и сбросил головой на Родри, но перехватил этот пас Миливоевич.
  • 47'
    В центре поля получил по ногам Канселу от Заха в подкате. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • Второй тайм начался
    46'
    Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
  • 45'
    Отличным пасом Агуэро нашел в штрафной соперника Стерлинга, но тот откровенно передержал мяч и в итоге подарил его защитнику.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.
  • 44'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Таунсенд, но прочитал эпизод Эдерсон и перехватил этот пас.
  • 43'
    В центре поля Канселу руками уложил на газон Эзе. Штрафной удар исполнять будут игроки "Кристал Пэлас".
  • 42'
    С левого фланга Родри навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
  • 41'
    Забросил Фернандиньо в штрафную, куда врывался Торрес и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.
  • 40'
    Обыгрался в стеночку Эзе с Заха перед чужой штрафной, после чего пробил в дальний угол. Мяч прошел рядом со штангой.
  • 39'
    Торрес с фланга низом отдавал в штрафную на Агуэро, который пробил вторым касанием, но не попал в створ ворот.
  • 38'
    По флангу отдавал Митчелл на ход Эзе, но того опередил Канселу и вынес мяч головой за боковую линию.
  • Офсайд
    37'
    С правого фланга отличный пас вырезал Канселу на линию вратарской, куда ворвался Жезус и отправил сферу точно под перекладину. Судья отменил гол из-за офсайда.
  • 36'
    Дальним пасом Аке искал в штрафной соперника Стерлинга, но того опередил Данн и вынес мяч головой подальше.
  • 35'
    Убегал в атаку по флангу Агуэро и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч ушел в аут.
  • 34'
    Мягко забросил Канселу в штрафную на Агуэро, но того корпусом от мяча оттеснил грамотно Данн.
  • 33'
    Убегал по правой бровке Канселу и подал в центр штрафной, но здесь с головы Жезуса мяч на выходе снял Гуаита.
  • 32'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Бентеке и сбросил на Ридевальда, который с лету отправил сферу на трибуну.
  • 31'
    Со штрафного навесил Эзе на дальнюю штангу, где пробил головой Данн, но мяч застрял в гуще защитников.
  • Опасный момент
    30'
    Ворвался в штрафную соперника Уорд и покатил поперек. После серии рикошетов мяч оказался в ногах Бентеке, который пробил с разворота, но точно в корпус Эдерсону.
  • 29'
    В медленном темпе проходит наш поединок. Команды не торопятся раскрываться, боясь допустить ошибку.
  • Офсайд
    28'
    Мог убегать на ворота соперника Заха после заброса от Митчелла, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 27'
    Забрасывал Родри в штрафную на ход Жезусу, но того опередил Митчелл и головой вынес сферу в аут.
  • 26'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Стерлинг и сбросил на Жезуса, но этот пас перехватил Данн.
  • 25'
    На левой бровке Заха в верховой борьбе подтолкнул руками Канселу. Штрафной удар исполнят гости.
  • 24'
    Эзе вырезал в штрафную на ход Заха, который мог убегать на ворота, но напоролся на Фернандиньо и потерял мяч.
  • 23'
    Отличным пасом вывел Жезус на ударную позицию Агуэро, но тот не стал бить, а отдал поперек на Стерлинга, но мяч перехватил Митчелл.
  • 22'
    Навесил в штрафную соперника с фланга Фернандиньо. Здесь пробил головой Менди, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 21'
    Навесил с правого фланга в центр штрафной Торрес, но вышел из ворот Гуаита и забрал мяч в свои руки.
  • 20'
    С фланга отдавал Стерлинг в центр под удар Фернандиньо, но прочитал эпизод Миливоевич и перехватил сферу.
  • 19'
    Отличный пас исполнил Лапорт в штрафную на Стерлинга, который обыграл двоих защитников, но откровенно затянул с ударом, позволив Митчеллу выбить мяч в подкате.
  • 18'
    Тонким пасом Агуэро отдавал на ход Стерлингу, но мяч перехватил с последний момент в подкате Куйяте.
  • 17'
    Неожиданно пробил с дальней дистанции Бентеке, но мяч полетел по центру ворот и стал легкой добычей для голкипера.
  • 16'
    Сместился с фланга к центру Стерлинг и попытался закрутить в дальний угол, но не попал в створ ворот.
  • 15'
    С левого фланга Жезус низом покатил в штрафную, но здесь до удара дело так и не дошло.
  • 14'
    По флангу забрасывал Родри на ход Канселу, но того к мячу не пустил в силовой борьбе Эзе.
  • 13'
    Пробивал головой Бентеке после навеса с фланга от Таунсенда, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 12'
    С углового навесил Торрес на ближнюю штангу, но выиграл верх Эзе и головой вынес мяч подальше от ворот.
  • 11'
    Убрал соперника на фланге финтом Менди и подал на дальнюю штангу, где пробил с лету Торрес, но не попал он в створ ворот.
  • 10'
    Мягко забросил Уорд в штрафную, куда ворвался Бентеке, но пробить головой не позволил ему Аке.
  • 9'
    В центре поля Жезусу заехал по ногам Миливоевич. Штрафной удар исполнять будут игроки "Манчестер Сити".
  • 8'
    Диагональ исполнял Фернандиньо на правый фланг, но здесь Канселу не смог добраться до мяча.
  • 7'
    Таунсенд по флангу продавил защитника и прострелил в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось. 
  • 6'
    Навесил со штрафного Фернандиньо на дальнюю штангу, куда врывался Родри, но нарушил он правила в борьбе с Уордом.
  • 5'
    Получил по ногам в центре поля Стерлинг от Уорда. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.
  • 4'
    Забросил Фернандиньо на чужую половину поля, куда врывался Агуэро, но его от мяча оттеснил корпусом Куйяте.
  • 3'
    По флангу Родри отдавал на ход Канселу, но тот не смог обработать мяч и выпустил его за пределы поля.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-синих цветах, гости выбрали себе сине-белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, с центра поля разыграли футболисты "Кристал Пэлас"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити

Исход игры
Кристал Пэлас
1.5% (2)
Ничья
4.4% (6)
Манчестер Сити
94.1% (128)
Тотал 2.5
Больше
64.18% (86)
Меньше
35.82% (48)
Обе команды забьют
Да
64.93% (87)
Нет
35.07% (47)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
36% (49)
0:2 Манчестер Сити
25.7% (35)
1:3 Манчестер Сити
22.8% (31)
0:1 Манчестер Сити
7.4% (10)
2:1 Кристал Пэлас
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 