Накрутил соперника на фланге Таунсенд и подал в центр штрафной, но здесь Аке головой вынес мяч в центр поля.

С фланга навесил Менди в центр штрафной на Стерлинга, который пробил по воротам, но угодил в спину Куйяте.

Снова оказался на острие атаки гостей Стерлинг и пробил по воротам, но в подкате Миливоевич заблокировал мяч.

Оказался Миливоевич перед чужой штрафной и пробил в дальний угол, но мяч стал легкой добычей для голкипера.

Перед своей штрафной Куйяте заехал по ногам Стерлингу. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

В центре поля получил по ногам Канселу от Заха в подкате. Штрафной удар исполнять будут гости.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Жезус и сбросил головой на Родри, но перехватил этот пас Миливоевич.

Дальним забросом Фернандиньо выводил на ворота соперника Агуэро, но перехватил этот пас Данн.

Убегал к штрафной соперника на скорости Торрес, но получил по ногам от Миливоевича. Заслуженная желтая карточка для защитника.

Со штрафного навесил Стерлинг на дальнюю штангу, но здесь без особых проблем сферу головой вынес Куйяте.

В верховой борьбе против Митчелла подтолкнул в спину соперника Жезус. Фол в атаке зафиксировал судья.

Мягко забросил Фернандиньо в штрафную на Агуэро, но этот пас на выходе перехватил Гуаита без особых проблем.

Отдавал разрезной пас Фернандиньо на ход Торресу, который попытался перебросить голкипера, но мяч с линии ворот вынес в прыжке Данн.

С углового навесил Фернандиньо в центр штрафной, но после серии рикошетов мяч вынес в центр поля Митчелл.

В центре поля получил по ногам Заха от Фернандиньо. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

По флангу отдавал Куйяте на ход Таунсенду, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Серхио Агуэро! Дожали все-таки своего соперника гости. С фланга Менди низом покатил в штрафную на Агуэро, который вторым касанием отправил сферу точно в ближний верхний угол.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Ферран Торрес! И сразу же второй гол влетел в ворота хозяев. Отдавал в центр Стерлинг с фланга. Здесь после серии рикошетов подхватил мяч Торрес и с линии штрафной отправил его точно в нижний угол ворот.

Замена в составе хозяев произошла. Вместо Жайро Ридевальда на поле появился Джеффри Шлупп.

Мягко забросил в штрафную соперника Фернандиньо на ход Стерлингу, но тому пробить не позволил в подкате Миливоевич.

Разрезным пасом Заха запустил в штрафную соперника Бентеке, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Продавил защиту соперника по флангу Стерлинг, сместился в штрафную и с острого угла пробил по воротам. Штанга спасла на этот раз хозяев.

С угла поля навесил Жезус на дальнюю штангу, где пробил головой Родри, но полетел мяч от спины защитника на еще один угловой.

После подачи с угла поля мяч заметался по штрафной и прилетел к Лапорту, который пробивал с двух метров, но в подкате Бентеке заблокировал этот выстрел.

Тонким пасом Агуэро запустил Торреса в чужую штрафную, но того грамотно от мяча оттеснил Данн.

Замена в составе "Манчестер Сити" произошла. Вместо Фернандиньо игру продолжать будет Александр Зинченко.

Ответная замена в составе хозяев. Вместо Кристиана Бентеке шанс проявить себя получил Жан-Филипп Матета.

Отличным пасом Стерлинг нашел в штрафной соперника Агуэро, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.

Ворвался на скорости в штрафную соперника Жезус и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Митчелл в подкате.

Зацепился за мяч на линии штрафной Шлупп, выдержал паузу и пробил в ближний угол, но проблем Эдерсону этот выстрел не принес.

Отличный пас вырезал Канселу на линию вратарской, куда вбегал Жезус, но Гуаита на выходе вынес сферу кулаком.

С центра поля отдавал на левый фланг Зинченко, но не смог сохранить мяч в пределах поля Менди.

Ворвался в штрафную соперника Торрес и откатил назад под удар Канселу, но португалец в касание пробил над перекладиной.

Отдавал по флангу Эзе на ход Заха, который мог убегать на ворота, но оказался он в положении "вне игры".

Теперь уже Зинченко выводил на ворота соперника Жезуса, но вышел далеко Гуаита и перехватил этот пас.

С левого фланга Матета навесил в центр штрафной, но вышел из ворот Эдерсон и отвел угрозу.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

45' Отличным пасом Агуэро нашел в штрафной соперника Стерлинга, но тот откровенно передержал мяч и в итоге подарил его защитнику.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.

44' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Таунсенд, но прочитал эпизод Эдерсон и перехватил этот пас.

43' В центре поля Канселу руками уложил на газон Эзе. Штрафной удар исполнять будут игроки "Кристал Пэлас".

42' С левого фланга Родри навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

41' Забросил Фернандиньо в штрафную, куда врывался Торрес и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.

40' Обыгрался в стеночку Эзе с Заха перед чужой штрафной, после чего пробил в дальний угол. Мяч прошел рядом со штангой.

39' Торрес с фланга низом отдавал в штрафную на Агуэро, который пробил вторым касанием, но не попал в створ ворот.

38' По флангу отдавал Митчелл на ход Эзе, но того опередил Канселу и вынес мяч головой за боковую линию.

37' С правого фланга отличный пас вырезал Канселу на линию вратарской, куда ворвался Жезус и отправил сферу точно под перекладину. Судья отменил гол из-за офсайда.

36' Дальним пасом Аке искал в штрафной соперника Стерлинга, но того опередил Данн и вынес мяч головой подальше.

35' Убегал в атаку по флангу Агуэро и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч ушел в аут.

34' Мягко забросил Канселу в штрафную на Агуэро, но того корпусом от мяча оттеснил грамотно Данн.

33' Убегал по правой бровке Канселу и подал в центр штрафной, но здесь с головы Жезуса мяч на выходе снял Гуаита.

32' Зацепился за мяч в чужой штрафной Бентеке и сбросил на Ридевальда, который с лету отправил сферу на трибуну.

31' Со штрафного навесил Эзе на дальнюю штангу, где пробил головой Данн, но мяч застрял в гуще защитников.

30' Ворвался в штрафную соперника Уорд и покатил поперек. После серии рикошетов мяч оказался в ногах Бентеке, который пробил с разворота, но точно в корпус Эдерсону.

29' В медленном темпе проходит наш поединок. Команды не торопятся раскрываться, боясь допустить ошибку.

28' Мог убегать на ворота соперника Заха после заброса от Митчелла, но судья остановил атаку из-за офсайда.

27' Забрасывал Родри в штрафную на ход Жезусу, но того опередил Митчелл и головой вынес сферу в аут.

26' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Стерлинг и сбросил на Жезуса, но этот пас перехватил Данн.

25' На левой бровке Заха в верховой борьбе подтолкнул руками Канселу. Штрафной удар исполнят гости.

24' Эзе вырезал в штрафную на ход Заха, который мог убегать на ворота, но напоролся на Фернандиньо и потерял мяч.

23' Отличным пасом вывел Жезус на ударную позицию Агуэро, но тот не стал бить, а отдал поперек на Стерлинга, но мяч перехватил Митчелл.

22' Навесил в штрафную соперника с фланга Фернандиньо. Здесь пробил головой Менди, но мяч застрял в гуще защитников.

21' Навесил с правого фланга в центр штрафной Торрес, но вышел из ворот Гуаита и забрал мяч в свои руки.

20' С фланга отдавал Стерлинг в центр под удар Фернандиньо, но прочитал эпизод Миливоевич и перехватил сферу.

19' Отличный пас исполнил Лапорт в штрафную на Стерлинга, который обыграл двоих защитников, но откровенно затянул с ударом, позволив Митчеллу выбить мяч в подкате.

18' Тонким пасом Агуэро отдавал на ход Стерлингу, но мяч перехватил с последний момент в подкате Куйяте.

17' Неожиданно пробил с дальней дистанции Бентеке, но мяч полетел по центру ворот и стал легкой добычей для голкипера.

16' Сместился с фланга к центру Стерлинг и попытался закрутить в дальний угол, но не попал в створ ворот.

15' С левого фланга Жезус низом покатил в штрафную, но здесь до удара дело так и не дошло.

14' По флангу забрасывал Родри на ход Канселу, но того к мячу не пустил в силовой борьбе Эзе.

13' Пробивал головой Бентеке после навеса с фланга от Таунсенда, но мяч полетел рядом со штангой.

12' С углового навесил Торрес на ближнюю штангу, но выиграл верх Эзе и головой вынес мяч подальше от ворот.

11' Убрал соперника на фланге финтом Менди и подал на дальнюю штангу, где пробил с лету Торрес, но не попал он в створ ворот.

10' Мягко забросил Уорд в штрафную, куда ворвался Бентеке, но пробить головой не позволил ему Аке.

9' В центре поля Жезусу заехал по ногам Миливоевич. Штрафной удар исполнять будут игроки "Манчестер Сити".

8' Диагональ исполнял Фернандиньо на правый фланг, но здесь Канселу не смог добраться до мяча.

7' Таунсенд по флангу продавил защитника и прострелил в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.

6' Навесил со штрафного Фернандиньо на дальнюю штангу, куда врывался Родри, но нарушил он правила в борьбе с Уордом.

5' Получил по ногам в центре поля Стерлинг от Уорда. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.

4' Забросил Фернандиньо на чужую половину поля, куда врывался Агуэро, но его от мяча оттеснил корпусом Куйяте.

3' По флангу Родри отдавал на ход Канселу, но тот не смог обработать мяч и выпустил его за пределы поля.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-синих цветах, гости выбрали себе сине-белый комплект формы.