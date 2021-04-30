Кристал Пэлас
Позже
Стадион: Селхерст Парк
Манчестер Сити
25
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
27
Канселу
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эзе ЭберечиПолузащитник
-
11 Заха УилфридНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|10 (2)
|0.31
|2.
|Бентеке Кристиан
|6
|0.19
|3.
|Эзе Эберечи
|3
|0.09
|4.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.06
|5.
|Бачуайи Миши
|2
|0.06
|6.
|Ридевальд Жайро
|2
|0.06
|7.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|8.
|Айю Джордан
|1
|0.03
|9.
|Миливоевич Лука
|1 (1)
|0.03
|10.
|Кэхилл Гари
|1
|0.03
|11.
|Данн Скотт
|1
|0.03
|12.
|Куйяте Шейку
|1
|0.03
|13.
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.03
|14.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|15.
|Уорд Джоэл
|0
|0
|16.
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|17.
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюндоган Илкай
|12 (1)
|0.36
|2.
|Стерлинг Рахим
|9
|0.27
|3.
|Марез Рияд
|9
|0.27
|4.
|Жезус Габриэль
|8
|0.24
|5.
|Фоден Фил
|7
|0.21
|6.
|Де Брёйне Кевин
|5 (2)
|0.15
|7.
|Стоунс Джон
|4
|0.12
|8.
|Торрес Ферран
|3
|0.09
|9.
|Силва Бернарду
|2
|0.06
|10.
|Родри Эрнандес
|2 (1)
|0.06
|11.
|Менди Бенжамен
|2
|0.06
|12.
|Канселу Жоау
|1
|0.03
|13.
|Уокер Кайл
|1
|0.03
|14.
|Аке Натан
|1
|0.03
|15.
|Диаш Рубен
|1
|0.03
|16.
|Агуэро Серхио
|1 (1)
|0.03
|17.
|Эдерсон Мораес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|7
|1
|2.
|Заха Уилфрид
|4
|0
|3.
|Макартур Джеймс
|3
|0
|4.
|Кэхилл Гари
|3
|0
|5.
|Уорд Джоэл
|3
|0
|6.
|Ридевальд Жайро
|3
|0
|7.
|Эзе Эберечи
|3
|0
|8.
|Бентеке Кристиан
|1
|1
|9.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|10.
|Клайн Натаниэль
|2
|0
|11.
|Ван Анхольт Патрик
|2
|0
|12.
|Айю Джордан
|2
|0
|13.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|14.
|Томкинс Джеймс
|1
|0
|15.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|16.
|Данн Скотт
|1
|0
|17.
|Куйяте Шейку
|1
|0
|18.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|5
|0
|2.
|Родри Эрнандес
|4
|0
|3.
|Аке Натан
|4
|0
|4.
|Канселу Жоау
|4
|0
|5.
|Силва Бернарду
|4
|0
|6.
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|7.
|Диаш Рубен
|3
|0
|8.
|Стерлинг Рахим
|2
|0
|9.
|Менди Бенжамен
|2
|0
|10.
|Стоунс Джон
|0
|1
|11.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|12.
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|13.
|Уокер Кайл
|1
|0
|14.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|15.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|16.
|Торрес Ферран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|21.88% (7)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|Манчестер Сити
|13.24% (9)
|23.53% (16)
|16.18% (11)
|17.65% (12)
|11.76% (8)
|17.65% (12)
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =5 -10Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич
Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +17 =0 -3ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Челси 1:0 Манчестер Сити
Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лестер 0:2 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 14
Манчестер Сити: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 2
Манчестер Сити 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити Кубок Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Сити 5:1 Кристал Пэлас Кубок лиги Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Кубок Carling
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|69 - 24
|77
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|64 - 35
|67
|3.
|Лестер
|Заявка
|33
|19
|5
|9
|60 - 38
|62
|4.
|Челси
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|51 - 31
|58
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|53 - 43
|55
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|55 - 39
|54
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|56 - 38
|53
|8.
|Эвертон
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|44 - 40
|52
|9.
|Лидс
|Заявка
|33
|14
|5
|14
|50 - 50
|47
|10.
|Арсенал
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|44 - 37
|46
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|46 - 37
|45
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|32 - 45
|41
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|34 - 54
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|40 - 58
|36
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|36 - 54
|36
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|30 - 45
|36
|17.
|Брайтон
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|33 - 39
|34
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|25 - 43
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|30 - 64
|25
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|33
|5
|2
|26
|18 - 56
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 21
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|4.
|Лестер
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|30 - 22
|28
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|6.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 16
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 18
|27
|8.
|Лидс
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 19
|23
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 22
|22
|10.
|Арсенал
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 23
|21
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 25
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 25
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 33
|14
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 19
|14
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|11 - 25
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|32 - 9
|39
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|7
|0
|30 - 14
|37
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 16
|34
|4.
|Эвертон
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|22 - 15
|33
|5.
|Челси
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 14
|24
|9.
|Арсенал
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 17
|24
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 22
|24
|11.
|Лидс
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|28 - 31
|24
|12.
|Брайтон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 23
|19
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 27
|18
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 19
|17
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 38
|16
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 27
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 31
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|1
|1
|14
|7 - 31
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Исход игры
Кристал Пэлас
1.6% (1)
Ничья
3.3% (2)
Манчестер Сити
95.1% (58)
Тотал 2.5
Больше
65% (39)
Меньше
35% (21)
Обе команды забьют
Да
65% (39)
Нет
35% (21)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
36.1% (22)
0:2 Манчестер Сити
29.5% (18)
1:3 Манчестер Сити
21.3% (13)
0:1 Манчестер Сити
4.9% (3)
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