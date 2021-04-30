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Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
8
Куйяте
Шейку
6
Данн
Скотт
3
Ван
Анхольт
Патрик
9
Айю
Джордан
4
Миливоевич
Лука
44
Ридевальд
Жайро
25
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
20
Бентеке
Кристиан
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
22
Менди
Бенжамен
20
Силва
Бернарду
25
Фернандиньо
Фернандо
11
Зинченко
Александр
21
Торрес
Ферран
9
Жезус
Габриэль
7
Стерлинг
Рахим
Кристал Пэлас
4-4-2
Манчестер Сити
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 10 (2) 0.31
2. Бентеке Кристиан 6 0.19
3. Эзе Эберечи 3 0.09
4. Шлупп Джеффри 2 0.06
5. Бачуайи Миши 2 0.06
6. Ридевальд Жайро 2 0.06
7. Таунсенд Андрос 1 0.03
8. Айю Джордан 1 0.03
9. Миливоевич Лука 1 (1) 0.03
10. Кэхилл Гари 1 0.03
11. Данн Скотт 1 0.03
12. Куйяте Шейку 1 0.03
13. Матета Жан-Филипп 1 0.03
14. Макартур Джеймс 0 0
15. Уорд Джоэл 0 0
16. Клайн Натаниэль 0 0
17. Ван Анхольт Патрик 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 12 (1) 0.36
2. Стерлинг Рахим 9 0.27
3. Марез Рияд 9 0.27
4. Жезус Габриэль 8 0.24
5. Фоден Фил 7 0.21
6. Де Брёйне Кевин 5 (2) 0.15
7. Стоунс Джон 4 0.12
8. Торрес Ферран 3 0.09
9. Силва Бернарду 2 0.06
10. Родри Эрнандес 2 (1) 0.06
11. Менди Бенжамен 2 0.06
12. Канселу Жоау 1 0.03
13. Уокер Кайл 1 0.03
14. Аке Натан 1 0.03
15. Диаш Рубен 1 0.03
16. Агуэро Серхио 1 (1) 0.03
17. Эдерсон Мораес 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 7 1
2. Заха Уилфрид 4 0
3. Макартур Джеймс 3 0
4. Кэхилл Гари 3 0
5. Уорд Джоэл 3 0
6. Ридевальд Жайро 3 0
7. Эзе Эберечи 3 0
8. Бентеке Кристиан 1 1
9. Гуаита Висенте 2 0
10. Клайн Натаниэль 2 0
11. Ван Анхольт Патрик 2 0
12. Айю Джордан 2 0
13. Шлупп Джеффри 2 0
14. Томкинс Джеймс 1 0
15. Маккарти Джеймс 1 0
16. Данн Скотт 1 0
17. Куйяте Шейку 1 0
18. Митчелл Тайрик 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 5 0
2. Родри Эрнандес 4 0
3. Аке Натан 4 0
4. Канселу Жоау 4 0
5. Силва Бернарду 4 0
6. Эдерсон Мораес 3 0
7. Диаш Рубен 3 0
8. Стерлинг Рахим 2 0
9. Менди Бенжамен 2 0
10. Стоунс Джон 0 1
11. Де Брёйне Кевин 1 0
12. Гюндоган Илкай 1 0
13. Уокер Кайл 1 0
14. Лапорт Эмерик 1 0
15. Жезус Габриэль 1 0
16. Торрес Ферран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 21.88% (7) 18.75% (6) 12.5% (4) 12.5% (4) 15.63% (5) 18.75% (6)
 Манчестер Сити 13.24% (9) 23.53% (16) 16.18% (11) 17.65% (12) 11.76% (8) 17.65% (12)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич
Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +17 =0 -3
ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Челси 1:0 Манчестер Сити
Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лестер 0:2 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 14
Манчестер Сити: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 2
Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига
Манчестер Сити 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити Кубок Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Сити 5:1 Кристал Пэлас Кубок лиги Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 24 5 4 69 - 24 77
2. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 10 4 64 - 35 67
3. Лестер Заявка 33 19 5 9 60 - 38 62
4. Челси Заявка 33 16 10 7 51 - 31 58
5. Вест Хэм Заявка 33 16 7 10 53 - 43 55
6. Ливерпуль Заявка 33 15 9 9 55 - 39 54
7. Тоттенхэм Заявка 33 15 8 10 56 - 38 53
8. Эвертон Заявка 32 15 7 10 44 - 40 52
9. Лидс Заявка 33 14 5 14 50 - 50 47
10. Арсенал Заявка 33 13 7 13 44 - 37 46
11. Астон Вилла Заявка 32 13 6 13 46 - 37 45
12. Вулверхэмптон Заявка 33 11 8 14 32 - 45 41
13. Кристал Пэлас Заявка 32 10 8 14 34 - 54 38
14. Саутгемптон Заявка 32 10 6 16 40 - 58 36
15. Ньюкасл Заявка 33 9 9 15 36 - 54 36
16. Бёрнли Заявка 33 9 9 15 30 - 45 36
17. Брайтон Заявка 33 7 13 13 33 - 39 34
18. Фулхэм Заявка 33 5 12 16 25 - 43 27
19. Вест Бромвич Заявка 33 5 10 18 30 - 64 25
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 33 5 2 26 18 - 56 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 29 - 21 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
4. Лестер Заявка 17 9 1 7 30 - 22 28
5. Ливерпуль Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
6. Челси Заявка 16 7 6 3 27 - 16 27
7. Тоттенхэм Заявка 16 8 3 5 28 - 18 27
8. Лидс Заявка 17 6 5 6 22 - 19 23
9. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 22 22
10. Арсенал Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
11. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 23 21
12. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
13. Ньюкасл Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
14. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
15. Эвертон Заявка 16 5 4 7 22 - 25 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 4 1 12 11 - 25 13
20. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 32 - 9 39
2. Манчестер Юнайтед Заявка 17 10 7 0 30 - 14 37
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 16 10 3 3 22 - 15 33
5. Челси Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
7. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
9. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
10. Вест Хэм Заявка 16 7 3 6 24 - 22 24
11. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
12. Брайтон Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
13. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
14. Бёрнли Заявка 17 5 3 9 17 - 27 18
15. Кристал Пэлас Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
16. Фулхэм Заявка 16 3 8 5 16 - 19 17
17. Саутгемптон Заявка 17 4 4 9 19 - 38 16
18. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 14 - 27 16
19. Вест Бромвич Заявка 17 2 5 10 18 - 31 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 1 1 14 7 - 31 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2021, осталось 21 час 56 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Кристал Пэлас 1.7% (1)
    X 0% (0)
    Манчестер Сити 98.3% (57)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Манчестер Сити
    11.00
    5.45
    1.37
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Манчестер Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Манчестер Сити

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    1.6% (1)
    Ничья
    3.3% (2)
    Манчестер Сити
    95.1% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    65% (39)
    Меньше
    35% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    65% (39)
    Нет
    35% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    36.1% (22)
    0:2 Манчестер Сити
    29.5% (18)
    1:3 Манчестер Сити
    21.3% (13)
    0:1 Манчестер Сити
    4.9% (3)
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