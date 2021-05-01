Девятый угловой удар пошли подавать гости. И даже Митровича не хватает для того, чтобы пробить.

С мячом игроки "Челси", потеряли они игровой снаряд, достался мяч Робинсону, который приложился по мячу, но выше...

Пара минут остаётся до финального свистка. Вряд ли рефери добавит много времени. Всё у нас ясно.

"Горчичник" получил Эйна. Грубо он сыграл против Вернера.

85' Скотт Паркер выглядит ужасно, но пытается взбодрить команду. Все он понимает, шансов на спасение у них не остаётся. Осталось всего 10 минут и всё.. Дальше "Чемпионшип".

84' На чужой половине поля "Челси", перевод на правый край, наступление хозяев. Хаверц сможет ли забить третий? ИЛи на этом все?

83' Замена у гостей. Митрович вступил в игру вместо Майя.

82' Замена у "Челси" готовиться. Маркос Алонсо заменил Чилуэлла.

81' Заброс в штрафную площадь "Челси", вышел из ворот Менди и мяч забрал.

80' Десять минут до финального свистка. В своей штрафной площади гости. Прессинг со стороны "Челси".

79' Двойная замена у "Фулхэма". Ушли с поля Кавалейру и Лемина. Вступили в игру Онома и Карвалью.

77' Джеймс начал атаку хозяев после того, как получил передачу от 36-летнего Тьяго Силвы. Потеряли игровой снаряд хозяева.

76' Замена у "Челси". Ушёл с поля Маунт. Вступил в игру Абрахам .

75' Ареола не позволил пройти прострелу. Вернер уже должен был забивать. Хотя... Но шансы у него были бы 100%-ми.

73' Перехватили мяч в чужой штрафной площади "аристократы", передача на Хаверца не прошла. Вернер вновь был в подыгрыше. А так был близок хет-трик!

72' Тухель крупным планом, несколько задумчив. Ему не потерять бы сейчас своих лидеров. Маунт по ногам получил.

70' С мячом хозяева, им теперь грамотно довести игру до логического завершения осталось. И может помочь сделать Хаверцу хет-трик?

69' Заброс на ближнюю штангу (уже в какой раз?), но вновь без удара.

67' Канте отправился в опорную зону. Маунт пошёл ближе к линии атаки. Пока шли перестановки у хозяев, заработал угловой "Фулхэм".

66' Лучший игрок недели Лиги Чемпионов вступил в игру. Посмотрим за его действиями.

65' Замена у "Челси". Ушёл с поля Зиеш. Вступил в игру Канте.

64' Робинсон сыграл в центре, дальше на правый край на Эйна, который немного долго стал думать. Но получилось развернуть наступление.

63' На своей половине поля перехватили игровой снаряд гости, но не спешат развивать атаку. Совсем скучновато у нас стало.

62' Гилмор здорово сыграл в отборе, затем надёжно сыграл через оборону. Мяч у Менди, который выбил подальше игровой снаряд.

60' Полчаса у нас осталось играть. С мячом игроки гостей. Перевод на край, мяч потерян.

59' Робинсон пошёл в атаку, выполнил передачу, но кто откликнется на неё? Никто...

58' Несколько поутихли у нас страсти. Похоже, что второй гол "Челси" сделал своё дело.

57' Угловой удар заработали гости. Подача на ближнюю штангу, замкнуть некому.

55' С мячом игроки "Фулхэма", перевод на правый край, Эйна устремился по флангу, подачи нет...

54' Хаверц придержал соперника руками, за что и получил свисток от арбитра. Разыграли стандарт гости. Лукмен исполни подачу, угодил в Джеймса, мяч вышел за пределы поля. Аут для гостей.

53' Отметим, что у нас пока что без замен. Хозяева могут начать беречь лидеров, гости пытаться рисковать. Ждём.

52' Наставник гостей Скотт Паркер расстроен. Похоже, что шансов у них не так много осталось на положительный исход.

51' В атаке "Челси", передача на левый край, попытка подачи, но мяч уходит за боковую.

50' ВАР всё-таки вступает в действие. Рефери просмотрел повтор, но подтвердил гол.

49' ГОООЛ!!! 2:0!!! Хаверц!!! Заброс на Хаверца, тот сыграл с Вернером, который вернул мяч Хаверцу, который в касание покатил игровой снаряд мимо вышедшего из ворот Ареолы. Всё чисто!

48' Играть ещё прилично, но "Челси" на текущую минуту в двух очках от идущего третьим "Лестера".

47' Аут на левом фланге бросили гости, перевод в линию атаки сразу же, но развить наступление у гостей не получилось.