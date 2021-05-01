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  3. Англия
  4. Премьер-лига
Челси
2:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Фулхэм
0'
1:0
10' Гол
Хаверц Кай
41' Желтая карточка
Зума Курт
2:0
49' Гол
Хаверц Кай
90' Желтая карточка
Эйна Ола
90'+5
16
Менди
Эдуар
4
Кристенсен
Андреас
6
Силва
Тьяго
15
Зума
Курт
24
Джеймс
Рис
II
23
Гилмор
Билли
19
Маунт
Мэйсон
21
Чилуэлл
Бен
22
Зиеш
Хаким
11
Вернер
Тимо
29
Хаверц
Кай
1
Ареола
Альфонс
34
Эйна
Ола
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
33
Робинсон
Энтони
18
Лемина
Марио
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
17
Кавалейру
Иван
14
Рид
Бобби
19
Лукмен
Адемола
27
Майя
Джош
Челси
3-4-2-1
Фулхэм
4-2-3-1

Ход матча

10'
Хаверц Кай
(Маунт Мэйсон)
1:0
41'
Зума Курт
 
49'
Хаверц Кай
(Вернер Тимо)
2:0
66'
Канте Н'Голо
Зиеш Хаким
 
76'
Абрахам Тэмми
Маунт Мэйсон
 
78'
 
Онома Джошуа
Кавалейру Иван
78'
 
Карвалью Фабиу
Лемина Марио
81'
Алонсо Маркос
Чилуэлл Бен
 
81'
 
Митрович Александр
Майя Джош
90'
 
Эйна Ола

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 8
  • 7 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 6 0.18
2. Маунт Мэйсон 6 (1) 0.18
3. Абрахам Тэмми 6 0.18
4. Жоржиньо II 6 (6) 0.18
5. Зума Курт 5 0.15
6. Хаверц Кай 4 0.12
7. Пулишич Кристиан 4 0.12
8. Жиру Оливье 4 0.12
9. Чилуэлл Бен 2 0.06
10. Хадсон-Одои Каллум 2 0.06
11. Силва Тьяго 2 0.06
12. Зиеш Хаким 1 0.03
13. Джеймс Рис II 1 0.03
14. Аспиликуэта Сесар 1 0.03
15. Алонсо Маркос 1 0.03
16. Канте Н'Голо 0 0
17. Ковачич Матео 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 5 0.15
2. Лукмен Адемола 4 0.12
3. Митрович Александр 3 (1) 0.09
4. Кавалейру Иван 3 (1) 0.09
5. Майя Джош 3 (1) 0.09
6. Эйна Ола 2 0.06
7. Кэрни Том 1 0.03
8. Андерсен Йоаким 1 0.03
9. Лемина Марио 1 0.03
10. Лофтус-Чик Рубен 1 0.03
11. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
12. Рид Харрисон 0 0
13. Тете Кенни 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 7 0
2. Силва Тьяго 4 1
3. Аспиликуэта Сесар 4 0
4. Кристенсен Андреас 2 1
5. Ковачич Матео 3 0
6. Зума Курт 3 0
7. Зиеш Хаким 3 0
8. Чилуэлл Бен 3 0
9. Джеймс Рис II 3 0
10. Алонсо Маркос 2 0
11. Пулишич Кристиан 2 0
12. Маунт Мэйсон 2 0
13. Хаверц Кай 2 0
14. Жиру Оливье 1 0
15. Жоржиньо II 1 0
16. Вернер Тимо 1 0
17. Менди Эдуар 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Андерсен Йоаким 6 1
2. Рид Бобби 7 0
3. Робинсон Энтони 4 1
4. Рид Харрисон 5 0
5. Замбо-Ангисса Андре-Франк 5 0
6. Лукмен Адемола 4 0
7. Митрович Александр 3 0
8. Лемина Марио 3 0
9. Лофтус-Чик Рубен 3 0
10. Камара Абубакар 1 1
11. Кэрни Том 2 0
12. Ле Маршан Максим 2 0
13. Гектор Майкл 2 0
14. Брайан Джо 2 0
15. Кавалейру Иван 2 0
16. Тете Кенни 2 0
17. Эйна Ола 2 0
18. Одои Денис 1 0
19. Ареола Альфонс 1 0
20. Онома Джошуа 1 0
21. Адарабиойо Олуватосин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 8.16% (4) 16.33% (8) 16.33% (8) 14.29% (7) 18.37% (9) 26.53% (13)
 Фулхэм 12.5% (3) 16.67% (4) 16.67% (4) 12.5% (3) 29.17% (7) 12.5% (3)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити
Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси
Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Арсенал 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 3:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Лидс
Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Фулхэм Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм

Последние игры между собой

Челси: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 0
Фулхэм: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 12
Фулхэм 0:1 Челси Премьер-лига Фулхэм 1:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:3 Челси Премьер-лига
Челси 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:3 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Фулхэм Премьер-лига Челси 0:0 Фулхэм Кубок Carling Фулхэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Фулхэм Премьер-лига Челси 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:2 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:2 Челси Премьер-лига Фулхэм 1:2 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 25 5 4 71 - 24 80
2. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 10 4 64 - 35 67
3. Лестер Заявка 34 19 6 9 61 - 39 63
4. Челси 2:0 Заявка 34 17 10 7 53 - 31 61
5. Вест Хэм Заявка 33 16 7 10 53 - 43 55
6. Ливерпуль Заявка 33 15 9 9 55 - 39 54
7. Тоттенхэм Заявка 33 15 8 10 56 - 38 53
8. Эвертон Заявка 32 15 7 10 44 - 40 52
9. Лидс Заявка 34 14 5 15 50 - 52 47
10. Арсенал Заявка 33 13 7 13 44 - 37 46
11. Астон Вилла Заявка 32 13 6 13 46 - 37 45
12. Вулверхэмптон Заявка 33 11 8 14 32 - 45 41
13. Кристал Пэлас Заявка 33 10 8 15 34 - 56 38
14. Саутгемптон Заявка 33 10 7 16 41 - 59 37
15. Брайтон Заявка 34 8 13 13 35 - 39 37
16. Ньюкасл Заявка 33 9 9 15 36 - 54 36
17. Бёрнли Заявка 33 9 9 15 30 - 45 36
18. Фулхэм 0:2 Заявка 34 5 12 17 25 - 45 27
19. Вест Бромвич Заявка 33 5 10 18 30 - 64 25
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 33 5 2 26 18 - 56 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 29 - 21 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
4. Челси 2:0 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
5. Лестер Заявка 17 9 1 7 30 - 22 28
6. Ливерпуль Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
7. Тоттенхэм Заявка 16 8 3 5 28 - 18 27
8. Лидс Заявка 17 6 5 6 22 - 19 23
9. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 22 22
10. Арсенал Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
11. Саутгемптон Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
12. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 23 21
13. Ньюкасл Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 16 5 4 7 22 - 25 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 4 1 12 11 - 25 13
20. Фулхэм 0:2 Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 9 42
2. Манчестер Юнайтед Заявка 17 10 7 0 30 - 14 37
3. Лестер Заявка 17 10 5 2 31 - 17 35
4. Эвертон Заявка 16 10 3 3 22 - 15 33
5. Челси 2:0 Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
7. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
9. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
10. Вест Хэм Заявка 16 7 3 6 24 - 22 24
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Брайтон Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
13. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
14. Бёрнли Заявка 17 5 3 9 17 - 27 18
15. Кристал Пэлас Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
16. Фулхэм 0:2 Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
17. Саутгемптон Заявка 17 4 4 9 19 - 38 16
18. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 14 - 27 16
19. Вест Бромвич Заявка 17 2 5 10 18 - 31 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 1 1 14 7 - 31 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    93'
    "Горчичник" получил Эйна. Грубо он сыграл против Вернера.
  • Дополнительное время
    89'
    4 минуты добавил рефери.
  • 88'
    Пара минут остаётся до финального свистка. Вряд ли рефери добавит много времени. Всё у нас ясно.
  • 87'
    С мячом игроки "Челси", потеряли они игровой снаряд, достался мяч Робинсону, который приложился по мячу, но выше...
  • Угловой
    86'
    Девятый угловой удар пошли подавать гости. И даже Митровича не хватает для того, чтобы пробить.
  • 85'
    Скотт Паркер выглядит ужасно, но пытается взбодрить команду. Все он понимает, шансов на спасение у них не остаётся. Осталось всего 10 минут и всё.. Дальше "Чемпионшип".
  • 84'
    На чужой половине поля "Челси", перевод на правый край, наступление хозяев. Хаверц сможет ли забить третий? ИЛи на этом все?
  • Замена
    83'
    Замена у гостей. Митрович вступил в игру вместо Майя.
  • Замена
    82'
    Замена у "Челси" готовиться. Маркос Алонсо заменил Чилуэлла.
  • 81'
    Заброс в штрафную площадь "Челси", вышел из ворот Менди и мяч забрал.
  • 80'
    Десять минут до финального свистка. В своей штрафной площади гости. Прессинг со стороны "Челси".
  • Замена
    79'
    Двойная замена у "Фулхэма". Ушли с поля Кавалейру и Лемина. Вступили в игру Онома и Карвалью.
  • 77'
    Джеймс начал атаку хозяев после того, как получил передачу от 36-летнего Тьяго Силвы. Потеряли игровой снаряд хозяева.
  • Замена
    76'
    Замена у "Челси". Ушёл с поля Маунт. Вступил в игру Абрахам .
  • 75'
    Ареола не позволил пройти прострелу. Вернер уже должен был забивать. Хотя... Но шансы у него были бы 100%-ми.
  • 73'
    Перехватили мяч в чужой штрафной площади "аристократы", передача на Хаверца не прошла. Вернер вновь был в подыгрыше. А так был близок хет-трик!
  • 72'
    Тухель крупным планом, несколько задумчив. Ему не потерять бы сейчас своих лидеров. Маунт по ногам получил.
  • 70'
    С мячом хозяева, им теперь грамотно довести игру до логического завершения осталось. И может помочь сделать Хаверцу хет-трик?
  • Угловой
    69'
    Заброс на ближнюю штангу (уже в какой раз?), но вновь без удара.
  • 67'
    Канте отправился в опорную зону. Маунт пошёл ближе к линии атаки. Пока шли перестановки у хозяев, заработал угловой "Фулхэм".
  • 66'
    Лучший игрок недели Лиги Чемпионов вступил в игру. Посмотрим за его действиями.
  • Замена
    65'
    Замена у "Челси". Ушёл с поля Зиеш. Вступил в игру Канте.
  • 64'
    Робинсон сыграл в центре, дальше на правый край на Эйна, который немного долго стал думать. Но получилось развернуть наступление.
  • 63'
    На своей половине поля перехватили игровой снаряд гости, но не спешат развивать атаку. Совсем скучновато у нас стало.
  • 62'
    Гилмор здорово сыграл в отборе, затем надёжно сыграл через оборону. Мяч у Менди, который выбил подальше игровой снаряд.
  • 60'
    Полчаса у нас осталось играть. С мячом игроки гостей. Перевод на край, мяч потерян.
  • 59'
    Робинсон пошёл в атаку, выполнил передачу, но кто откликнется на неё? Никто...
  • 58'
    Несколько поутихли у нас страсти. Похоже, что второй гол "Челси" сделал своё дело.
  • Угловой
    57'
    Угловой удар заработали гости. Подача на ближнюю штангу, замкнуть некому.
  • 55'
    С мячом игроки "Фулхэма", перевод на правый край, Эйна устремился по флангу, подачи нет...
  • 54'
    Хаверц придержал соперника руками, за что и получил свисток от арбитра. Разыграли стандарт гости. Лукмен исполни подачу, угодил в Джеймса, мяч вышел за пределы поля. Аут для гостей.
  • 53'
    Отметим, что у нас пока что без замен. Хозяева могут начать беречь лидеров, гости пытаться рисковать. Ждём.
  • 52'
    Наставник гостей Скотт Паркер расстроен. Похоже, что шансов у них не так много осталось на положительный исход.
  • 51'
    В атаке "Челси", передача на левый край, попытка подачи, но мяч уходит за боковую.
  • 50'
    ВАР всё-таки вступает в действие. Рефери просмотрел повтор, но подтвердил гол.
  • 2 гола - дубль!
    49'
    ГОООЛ!!! 2:0!!! Хаверц!!! Заброс на Хаверца, тот сыграл с Вернером, который вернул мяч Хаверцу, который в касание покатил игровой снаряд мимо вышедшего из ворот Ареолы. Всё чисто!
  • 48'
    Играть ещё прилично, но "Челси" на текущую минуту в двух очках от идущего третьим "Лестера".
  • 47'
    Аут на левом фланге бросили гости, перевод в линию атаки сразу же, но развить наступление у гостей не получилось.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв.
  • Опасный момент
    45'
    Менди! Удар Лукмена, рикошет от ноги Джеймса, но Менди сумел переложиться и отразить удар!
  • Дополнительное время
    44'
    1 минуту добавил судья к первому тайму.
  • 43'
    "Челси" не спешат с развитием атаки, Зума подхватил игровой снаряд, отдал назад. Что сделает "Челси"?
  • 42'
    Полным составом на чужой половине поля "Челси", перевод на край, но зацепиться за мяч у Маунта не вышло.
  • 40'
    Пять минут до перерыва. Стараются хозяева забить второй до перерыва. Пока что не так просто это сделать.
  • 39'
    Подача уже в штрафную площадь "Фулхэма", но где же удар? Вернер немного до мяча не добрался.
  • 38'
    Разыграли свободный удар в центре поля гости, передача на левый край, чуть назад на Рида, тот на Майя, удар которого накрыли.
  • 37'
    Вернер пытался развернуться, но упустил игровой снаряд. А пока что вновь повтор предыдущей опасной ситуации. Как бы не пришлось "Челси" её вспоминать.
  • Опасный момент
    36'
    Упустили отличный шанс забить хозяева! Вернер протащил игровой снаряд, покатил на открытого Зиеша, который бил в касание наверняка, но Ареола в прыжке успел отразить удар в сторону!
  • 34'
    Кристенсен не позволил провести атаку гостям, перехватил он игровой снаряд.
  • 32'
    По правому краю в атаку пошли игроки "Фулхэма", перевод в центральную зону и назад. Пока что без обострений.
  • Офсайд
    31'
    Гилмор отдал передачу в штрафную площадь на Хаверца, который оказался в положении вне игры. Быстрая атака "Челси" завершилась неудачей.
  • 30'
    С мячом хозяева, передача на Зума, тот на левый край на Чилуэлла, который упустил игровой снаряд.
  • 29'
    Тухель подгоняет своих подопечных. Второй гол заметно снял бы напряжение в игре. Пока что несколько рискованный результат. Играть, правда, ещё целый час.
  • 27'
    Короткий розыгрыш от ворот для "Челси", но потеряли "аристократы" игровой снаряд на своей половине поля.
  • 26'
    Заброс в штрафную площадь "Челси" от Лемины, но неудачно, мяч ушёл за лицевую.
  • 25'
    Середина первого тайма, "Челси" уже не имеет такого преимущества, как оно у них было в дебюте первого тайма.
  • 24'
    На своей половине поля с мячом игроки гостей, "поджали" они соперника. Замбо-Ангисса по правому краю начали наступление с партнёрами.
  • Угловой
    23'
    Корнер неудачно исполнили гости. С мячом Вернер, который погнал атаку "Челси" по флангу, но быстро у него мяч отобрали.
  • Опасный момент
    22'
    Лукмен пробил в дальний угол после подбора, в падении отразил удар Менди, угловой!
  • Угловой
    21'
    Третий угловой удар заработали гости. Подача на ближнюю штангу, там никого. Отбились хозяева, подбор за "дачникаами",
  • 20'
    "Фулхэм" разыгрался, даже стал прессинговать, не боятся гости уже идти в атаку.
  • 19'
    От ворот разыграл Менди, длинный заброс к центральному кругу, мяч у Маунта, резко он развернул на Хаверца, который не сумел продолжить атаку "Челси".
  • 18'
    Кавалейру  бросил аут, перешли на чужую половину поля гости, подхватил мяч Лемина, "протаранил" оборону "Челси", но далеко отпустил мяч от себя.
  • Офсайд
    16'
    Быстрая атака "Челси", заброс Маунта, удар Хаверца, мяч в сетке, но рефери зафиксировал вне игры.
  • 15'
    "Челси" не уходит с чужой половины поля. Зума и Зиеш устроил перпасовку, быстрая атака "Челси" и...
  • 13'
    Сегодня "Фулхем" может подписать себе приговор. Шансы на спасение пока что остаются чисто математические, но даже они могут исчезть, если завтра "Ньюкасл" обыграл "Арсенал"
  • 12'
    На своей половине поля с мячом игроки "Челси", передача на правый край пошла, чуть назад. Хозяева держат игровой снаряд на своей половине поля.
  • 11'
    "Челси" начал поединок, как и подобает фавориту встречи.
  • Описание гола
    10'
    ГООООЛ!!! 1:0!!! Хаверц!!!! Со своей штрафной площади начали атаку хозяева, длинный забрсо на Хаверца, который катнул игровой снаряд мимо выбежавшего на него Ареолы! Голевую передачу на свой счёт записал Маунт.
  • 8'
    ЗУма выиграл "воздух", забрал мяч "ЧЕлси", через левый край пытаются развить атаку, но уходит мяч за боковую.
  • 7'
    Крупным планом Вернер, в прошлом эпизоде он имел все шансы на то, чтобы замкнуть прострел. Очередной упущенный момент у форварда "Челси".
  • 6'
    "Челси" провёл свою первую массированную атаку, добрались хозяева до штрафной площади соперника, Вернер был в подыгрыше, прострел последовал от Чилуэлла, но замкнуть Вернеру не удалось.
  • 5'
    Пока что достаточно равная игра у нас. Первйы удар в матче состоялся. Менди вступил в игру, без особых проблем зафиксировав игровой снаряд после удара Майя.
  • Угловой
    4'
    Первый угловой в матче. Гости заработали. Лукмен исполнил подачу, удара не последовало. От ворот разыграет Менди.
  • 2'
    С мячом игроки хозяев, перевод на левый край, но ушёл за боковую игровой снаряд.
  • Первый тайм начался
    1'
    Встреча началась.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Челси 2:0 Фулхэм

Исход игры
Челси
97.8% (132)
Ничья
0% (0)
Фулхэм
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.3% (49)
Меньше
63.7% (86)
Обе команды забьют
Да
31.85% (43)
Нет
68.15% (92)
Популярный счёт
2:0 Челси
46.7% (63)
2:1 Челси
22.2% (30)
1:0 Челси
17% (23)
3:1 Челси
5.9% (8)
3:0 Челси
3.7% (5)
4:1 Челси
1.5% (2)
1:2 Фулхэм
1.5% (2)
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