1:0
1' ГолАльшин Ильнур
6' Желтая карточкаКочиев Хетаг
9' Желтая карточкаХубулов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Казаев ЯнПолузащитник
- Запасные игроки
-
21 Волк ДавидВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Гелоян ИшханНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Калешин Евгений
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
- Полузащитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Рашид СодикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бутаев АллонПолузащитник
-
17 Дзахов ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
Ход матча
1'
1:0
6'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аллеф де Андраде
|7 (2)
|0.18
|2.
|Маркин Михаил
|7 (3)
|0.18
|3.
|Альшин Ильнур
|5
|0.13
|4.
|Казаев Ян
|5
|0.13
|5.
|Юрганов Игорь
|4
|0.1
|6.
|Маркович Мирослав
|4 (1)
|0.1
|7.
|Дудиев Аслан
|2
|0.05
|8.
|Гелоян Ишхан
|2
|0.05
|9.
|Кашчелан Младен
|1
|0.03
|10.
|Шаваев Алихан
|1
|0.03
|11.
|Джамилов Султан
|1
|0.03
|12.
|Кузьмин Максим
|1
|0.03
|13.
|Плетнёв Дмитрий
|1
|0.03
|14.
|Наилсон Фернандо
|1
|0.03
|15.
|Мещанинов Артём
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гурциев Батраз
|13 (1)
|0.33
|2.
|Магомедов Бутта
|9 (1)
|0.23
|3.
|Машуков Ислам
|8
|0.2
|4.
|Хадарцев Батраз
|8 (3)
|0.2
|5.
|Хабалов Алан
|6 (1)
|0.15
|6.
|Шавлохов Давид
|4
|0.1
|7.
|Кобесов Давид
|4 (2)
|0.1
|8.
|Качмазов Сослан
|3
|0.08
|9.
|Хосонов Хетаг
|3
|0.08
|10.
|Кочиев Хетаг
|3
|0.08
|11.
|Малоян Артур
|2
|0.05
|12.
|Бутаев Аллон
|2
|0.05
|13.
|Хубулов Владимир
|2 (2)
|0.05
|14.
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.03
|15.
|Хугаев Алан
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тишкин Максим
|15
|2
|2.
|Кашчелан Младен
|18
|0
|3.
|Мещанинов Артём
|11
|1
|4.
|Альшин Ильнур
|10
|0
|5.
|Казаев Ян
|7
|1
|6.
|Макарчук Артём
|8
|0
|7.
|Шаваев Алихан
|7
|0
|8.
|Маклаков Иван
|5
|1
|9.
|Дудиев Аслан
|4
|1
|10.
|Маркович Мирослав
|4
|0
|11.
|Юрганов Игорь
|4
|0
|12.
|Валенсия Хуан
|2
|1
|13.
|Чочиев Алан
|3
|0
|14.
|Маркин Михаил
|3
|0
|15.
|Гелоян Ишхан
|3
|0
|16.
|Кузьмин Максим
|3
|0
|17.
|Аллеф де Андраде
|3
|0
|18.
|Джамилов Султан
|2
|0
|19.
|Латышонок Евгений
|2
|0
|20.
|Ковалёв Константин
|2
|0
|21.
|Плопа Максим
|1
|0
|22.
|Демьянов Виктор
|1
|0
|23.
|Наилсон Фернандо
|1
|0
|24.
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Засеев Азамат
|8
|2
|2.
|Шавлохов Давид
|8
|1
|3.
|Качмазов Сослан
|9
|0
|4.
|Машуков Ислам
|8
|0
|5.
|Кочиев Хетаг
|8
|0
|6.
|Хабалов Алан
|7
|0
|7.
|Багаев Алан
|5
|1
|8.
|Гурциев Батраз
|6
|0
|9.
|Хосонов Хетаг
|6
|0
|10.
|Хугаев Алан
|5
|0
|11.
|Бутаев Аллон
|5
|0
|12.
|Кобесов Дмитрий
|3
|1
|13.
|Магомедов Бутта
|4
|0
|14.
|Хубулов Владимир
|4
|0
|15.
|Хадарцев Батраз
|2
|1
|16.
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|17.
|Дзахов Давид
|3
|0
|18.
|Суанов Руслан
|3
|0
|19.
|Кобесов Давид
|3
|0
|20.
|Зураев Эльбрус
|1
|1
|21.
|Кокоев Батрадз
|2
|0
|22.
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|23.
|Малоян Артур
|1
|0
|24.
|Крамаренко Сергей
|1
|0
|25.
|Цараев Алан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Балтика
|16.67% (7)
|14.29% (6)
|21.43% (9)
|14.29% (6)
|11.9% (5)
|21.43% (9)
|Алания
|7.25% (5)
|17.39% (12)
|15.94% (11)
|14.49% (10)
|18.84% (13)
|26.09% (18)
Предыдущие игры
Балтика Последние 20 матчей: +11 =3 -6Нефтехимик 2:1 Балтика Балтика 2:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Балтика Балтика 0:1 Томь
Чертаново 1:2 Балтика Балтика 1:2 Нижний Новгород Енисей 1:2 Балтика Балтика 1:2 Оренбург Чайка 0:1 Балтика Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 0:1 Балтика Балтика 1:0 Спартак-2 Балтика 2:0 Краснодар-2 Акрон 0:2 Балтика Балтика 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:3 Балтика Балтика 0:0 Факел Волгарь 0:0 Балтика Текстильщик 1:0 Балтика Алания 5:0 Балтика
Алания Последние 20 матчей: +11 =6 -3Алания 3:1 Краснодар-2 Акрон 1:2 Алания Алания 1:1 Торпедо Москва Шинник 0:1 Алания
Алания 2:0 Факел Волгарь 1:0 Алания Алания 0:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания Алания 1:0 Иртыш Омск Алания 2:3 Томь Алания 3:1 Чертаново Алания 0:0 Нижний Новгород Алания 3:0 Енисей Алания 2:1 Оренбург Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания Алания 5:0 Балтика
Последние игры между собой
Балтика: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 6
Алания: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|39
|29
|5
|5
|91 - 26
|92
|2.
|Оренбург
|Заявка
|40
|26
|10
|4
|71 - 31
|88
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|40
|26
|6
|8
|63 - 26
|84
|4.
|Алания
|0:1 Заявка
|40
|21
|10
|9
|72 - 38
|73
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|40
|21
|8
|11
|65 - 40
|71
|6.
|Балтика
|1:0 Заявка
|40
|21
|7
|12
|45 - 33
|70
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|40
|19
|10
|11
|61 - 41
|67
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|40
|17
|11
|12
|52 - 45
|62
|9.
|Факел
|Заявка
|40
|16
|12
|12
|55 - 43
|60
|10.
|Енисей
|Заявка
|40
|18
|6
|16
|50 - 52
|60
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|40
|17
|9
|14
|49 - 42
|60
|12.
|Волгарь
|Заявка
|40
|14
|11
|15
|46 - 43
|53
|13.
|Чайка
|Заявка
|40
|13
|11
|16
|42 - 53
|50
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|40
|12
|11
|17
|30 - 46
|47
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|39
|12
|7
|20
|45 - 70
|43
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|40
|10
|12
|18
|45 - 62
|42
|17.
|Акрон
|Заявка
|40
|10
|11
|19
|34 - 51
|41
|18.
|Динамо Брянск
|Заявка
|40
|11
|5
|24
|23 - 59
|38
|19.
|Томь
|Заявка
|40
|9
|10
|21
|30 - 49
|37
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|40
|8
|8
|24
|29 - 56
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|40
|7
|6
|27
|31 - 73
|27
|22.
|Шинник
|Заявка
|40
|4
|10
|26
|36 - 86
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|18
|1
|1
|60 - 8
|55
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|15
|2
|4
|38 - 12
|47
|3.
|Оренбург
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|39 - 16
|44
|4.
|Алания
|0:1 Заявка
|20
|12
|5
|3
|45 - 21
|41
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|33 - 15
|39
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|39 - 15
|39
|7.
|Волгарь
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|28 - 17
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|22 - 13
|36
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|32 - 23
|34
|10.
|Факел
|Заявка
|20
|8
|9
|3
|26 - 13
|33
|11.
|Балтика
|1:0 Заявка
|19
|10
|2
|7
|20 - 13
|32
|12.
|Енисей
|Заявка
|20
|10
|1
|9
|31 - 26
|31
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|32 - 25
|30
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|13 - 21
|26
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|8
|1
|11
|15 - 26
|25
|16.
|Чайка
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|21 - 28
|24
|17.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|19 - 23
|22
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|12 - 28
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|19 - 30
|17
|20.
|Томь
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 25
|16
|21.
|Шинник
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 39
|13
|22.
|Чертаново
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|15 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 15
|44
|2.
|Балтика
|1:0 Заявка
|21
|11
|5
|5
|25 - 20
|38
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|31 - 18
|37
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|25 - 14
|37
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Алания
|0:1 Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 17
|32
|7.
|Енисей
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|19 - 26
|29
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|22 - 26
|28
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|20 - 22
|28
|10.
|Факел
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|29 - 30
|27
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|26 - 40
|26
|12.
|Чайка
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|21 - 25
|26
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 29
|24
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|17 - 25
|21
|15.
|Томь
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|14 - 24
|21
|16.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|15 - 28
|19
|17.
|Волгарь
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|18 - 26
|16
|18.
|Чертаново
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 40
|15
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|17 - 28
|14
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|8 - 33
|13
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|13 - 37
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|16 - 47
|9
- — Выход в РПЛ
- — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Балтика 1:0 Алания
Исход игры
Балтика
25.9% (36)
Ничья
44.6% (62)
Алания
29.5% (41)
Тотал 2.5
Больше
41.01% (57)
Меньше
58.99% (82)
Обе команды забьют
Да
82.01% (114)
Нет
17.99% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.4% (59)
1:2 Алания
21.6% (30)
2:1 Балтика
12.2% (17)
1:0 Балтика
10.1% (14)
0:1 Алания
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:0 Балтика
2.2% (3)
3:1 Балтика
1.4% (2)
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