Остановлен поединок. В центре поля столкнулись Владимир Хубулов и Младен Кашчелан.

Выход медицинской бригады не потребовался, Хубулов и Кашчелан самостоятельно поднимаются на ноги и продолжают встречу.

Макарчук останавливает Машукова на левом фланге, выбивая мяч за лицевую линию.

Не лучшая подача от углового флажка в исполнении гостей. "Балтика" справляется и выбивает мяч в район центрального круга.

Алан Хабалов выполнил подачу с правого фланга, но получилось слишком сильно - мяч покинул пределы штрафной площади.

26' Атака "Алании" левым флангом завершается подачей в штрафную площадь, но справляется Евгений Латышонок, забирая мяч со второго раза - сказывается мокрый газон.

24' Давид Шавлохов выполнил длинную передачу вперёд на левый фланг, но получилось слишком сильно. Игровой снаряд ушёл за боковую линию.

23' Поднята рука главного арбитра встречи - в положении "вне игры" был замечен Ян Казаев.

22' Николай Гиоргобиани стреляет по воротам из-за пределов штрафной площади, но попадает в соперника.

21' Продолжительное время "Алания" владеет мячом на чужой половине поля, но всё это далеко от ворот, без обострения.

19' Бутта Магомедов уходит от двоих соперников, входит в штрафную площадь и пробивает выше перекладины.

18' "Балтика" не использует высокий прессинг, поэтому центр поля гости проходят легко, а вот дальше встречаются с трудностями.

17' Слишком сильно был выполнен навес, в итоге мяч оказался на противоположном фланге.

16' Аслан Дудиев получает мяч на правом фланге, выполняет прострел - круглый от Качмазова уходит за лицевую линию.

15' Дебютный корнер опасным не получился, воздух выиграл Артём Мещанинов и выбил мяч из своей штрафной площади.

14' Первый угловой в матче будем смотреть, его готовятся выполнить футболисты "Алании".

13' Хозяева допускают брак в передаче, отправляя мяч за боковую линию. Спартак Гогниев словил игровой снаряд и отдал его своим подопечным для вбрасывания.

12' Ростислав Солдатенко оказывается на позиции центрального полузащитника, так как практически все его партнёры на чужой половине поля.

11' Владислав Лазарев допустил фол на правом фланге, но обошёлся без "горчичника", которых уже два в общей сложности.

10' Вторая жёлтая карточка в нашем матче, и снова наказан футболист "Алании", на сей раз Владимир Хубулов.

8' Штрафной удар с правого фланга исполнили хозяева. Мяч был отправлен в район ближней штанги, откуда его выбил Сослан Качмазов.

7' Хетаг Кочиев нарушает правила в атаке, после чего видит перед собой предупреждение.

6' Не лучшие погодные условия, поединок сопровождает дождь. Дальние удары обретают особый смысл.

4' Большими силами хозяева отходят к своим воротам, создавая трудности противнику в момент развития позиционного наступления.

3' Активно пошли в атаку гости. Попытался пробить по воротам Ислам Машуков, но мяч после его удара угодил в защитника "Балтики".

2' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! АЛЬШИН!!! Лишь третий удар оказался результативным. С первым справился голкипер, после второго мяч угодил в перекладину, а уже третий поразил цель. Каждый раз бил разный футболист.