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  4. ФНЛ - Первый дивизион
Балтика
1:0
Первый тайм: 30'
Алания
0'
1:0
1' Гол
Альшин Ильнур
6' Желтая карточка
Кочиев Хетаг
9' Желтая карточка
Хубулов Владимир
30'
Балтика
Алания

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аллеф де Андраде 7 (2) 0.18
2. Маркин Михаил 7 (3) 0.18
3. Альшин Ильнур 5 0.13
4. Казаев Ян 5 0.13
5. Юрганов Игорь 4 0.1
6. Маркович Мирослав 4 (1) 0.1
7. Дудиев Аслан 2 0.05
8. Гелоян Ишхан 2 0.05
9. Кашчелан Младен 1 0.03
10. Шаваев Алихан 1 0.03
11. Джамилов Султан 1 0.03
12. Кузьмин Максим 1 0.03
13. Плетнёв Дмитрий 1 0.03
14. Наилсон Фернандо 1 0.03
15. Мещанинов Артём 1 0.03
Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гурциев Батраз 13 (1) 0.33
2. Магомедов Бутта 9 (1) 0.23
3. Машуков Ислам 8 0.2
4. Хадарцев Батраз 8 (3) 0.2
5. Хабалов Алан 6 (1) 0.15
6. Шавлохов Давид 4 0.1
7. Кобесов Давид 4 (2) 0.1
8. Качмазов Сослан 3 0.08
9. Хосонов Хетаг 3 0.08
10. Кочиев Хетаг 3 0.08
11. Малоян Артур 2 0.05
12. Бутаев Аллон 2 0.05
13. Хубулов Владимир 2 (2) 0.05
14. Гиоргобиани Николай 1 0.03
15. Хугаев Алан 1 0.03

Карточки

Балтика
# Игрок      
1. Тишкин Максим 15 2
2. Кашчелан Младен 18 0
3. Мещанинов Артём 11 1
4. Альшин Ильнур 10 0
5. Казаев Ян 7 1
6. Макарчук Артём 8 0
7. Шаваев Алихан 7 0
8. Маклаков Иван 5 1
9. Дудиев Аслан 4 1
10. Маркович Мирослав 4 0
11. Юрганов Игорь 4 0
12. Валенсия Хуан 2 1
13. Чочиев Алан 3 0
14. Маркин Михаил 3 0
15. Гелоян Ишхан 3 0
16. Кузьмин Максим 3 0
17. Аллеф де Андраде 3 0
18. Джамилов Султан 2 0
19. Латышонок Евгений 2 0
20. Ковалёв Константин 2 0
21. Плопа Максим 1 0
22. Демьянов Виктор 1 0
23. Наилсон Фернандо 1 0
24. Мусаев Тамерлан 1 0
Алания
# Игрок      
1. Засеев Азамат 8 2
2. Шавлохов Давид 8 1
3. Качмазов Сослан 9 0
4. Машуков Ислам 8 0
5. Кочиев Хетаг 8 0
6. Хабалов Алан 7 0
7. Багаев Алан 5 1
8. Гурциев Батраз 6 0
9. Хосонов Хетаг 6 0
10. Хугаев Алан 5 0
11. Бутаев Аллон 5 0
12. Кобесов Дмитрий 3 1
13. Магомедов Бутта 4 0
14. Хубулов Владимир 4 0
15. Хадарцев Батраз 2 1
16. Гиоргобиани Николай 2 1
17. Дзахов Давид 3 0
18. Суанов Руслан 3 0
19. Кобесов Давид 3 0
20. Зураев Эльбрус 1 1
21. Кокоев Батрадз 2 0
22. Солдатенко Ростислав 2 0
23. Малоян Артур 1 0
24. Крамаренко Сергей 1 0
25. Цараев Алан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Балтика 16.67% (7) 14.29% (6) 21.43% (9) 14.29% (6) 11.9% (5) 21.43% (9)
 Алания 7.25% (5) 17.39% (12) 15.94% (11) 14.49% (10) 18.84% (13) 26.09% (18)

Предыдущие игры

Балтика Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Нефтехимик 2:1 Балтика Балтика 2:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Балтика Балтика 0:1 Томь
Чертаново 1:2 Балтика Балтика 1:2 Нижний Новгород Енисей 1:2 Балтика Балтика 1:2 Оренбург Чайка 0:1 Балтика Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 0:1 Балтика Балтика 1:0 Спартак-2 Балтика 2:0 Краснодар-2 Акрон 0:2 Балтика Балтика 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:3 Балтика Балтика 0:0 Факел Волгарь 0:0 Балтика Текстильщик 1:0 Балтика Алания 5:0 Балтика
Алания Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Алания 3:1 Краснодар-2 Акрон 1:2 Алания Алания 1:1 Торпедо Москва Шинник 0:1 Алания
Алания 2:0 Факел Волгарь 1:0 Алания Алания 0:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания Алания 1:0 Иртыш Омск Алания 2:3 Томь Алания 3:1 Чертаново Алания 0:0 Нижний Новгород Алания 3:0 Енисей Алания 2:1 Оренбург Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания Алания 5:0 Балтика

Последние игры между собой

Балтика: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 6
Алания: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 3
Алания 5:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Алания 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:1 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 2:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
Балтика 0:2 Алания ФНЛ - Первый дивизион Балтика 3:1 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 1:2 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Алания 2:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 1:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 39 29 5 5 91 - 26 92
2. Оренбург Заявка 40 26 10 4 71 - 31 88
3. Нижний Новгород Заявка 40 26 6 8 63 - 26 84
4. Алания 0:1 Заявка 40 21 10 9 72 - 38 73
5. Торпедо Москва Заявка 40 21 8 11 65 - 40 71
6. Балтика 1:0 Заявка 40 21 7 12 45 - 33 70
7. Нефтехимик Заявка 40 19 10 11 61 - 41 67
8. Велес Москва Заявка 40 17 11 12 52 - 45 62
9. Факел Заявка 40 16 12 12 55 - 43 60
10. Енисей Заявка 40 18 6 16 50 - 52 60
11. СКА-Хабаровск Заявка 40 17 9 14 49 - 42 60
12. Волгарь Заявка 40 14 11 15 46 - 43 53
13. Чайка Заявка 40 13 11 16 42 - 53 50
14. Текстильщик Заявка 40 12 11 17 30 - 46 47
15. Спартак-2 Заявка 39 12 7 20 45 - 70 43
16. Краснодар-2 Заявка 40 10 12 18 45 - 62 42
17. Акрон Заявка 40 10 11 19 34 - 51 41
18. Динамо Брянск Заявка 40 11 5 24 23 - 59 38
19. Томь Заявка 40 9 10 21 30 - 49 37
20. Иртыш Омск Заявка 40 8 8 24 29 - 56 32
21. Чертаново Заявка 40 7 6 27 31 - 73 27
22. Шинник Заявка 40 4 10 26 36 - 86 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 20 18 1 1 60 - 8 55
2. Нижний Новгород Заявка 21 15 2 4 38 - 12 47
3. Оренбург Заявка 20 13 5 2 39 - 16 44
4. Алания 0:1 Заявка 20 12 5 3 45 - 21 41
5. Торпедо Москва Заявка 20 12 3 5 33 - 15 39
6. Нефтехимик Заявка 20 11 6 3 39 - 15 39
7. Волгарь Заявка 20 10 7 3 28 - 17 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 20 10 6 4 22 - 13 36
9. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
10. Факел Заявка 20 8 9 3 26 - 13 33
11. Балтика 1:0 Заявка 19 10 2 7 20 - 13 32
12. Енисей Заявка 20 10 1 9 31 - 26 31
13. Краснодар-2 Заявка 20 8 6 6 32 - 25 30
14. Текстильщик Заявка 21 6 8 7 13 - 21 26
15. Динамо Брянск Заявка 20 8 1 11 15 - 26 25
16. Чайка Заявка 20 7 3 10 21 - 28 24
17. Акрон Заявка 20 5 7 8 19 - 23 22
18. Иртыш Омск Заявка 20 5 3 12 12 - 28 18
19. Спартак-2 Заявка 18 4 5 9 19 - 30 17
20. Томь Заявка 19 4 4 11 16 - 25 16
21. Шинник Заявка 21 3 4 14 20 - 39 13
22. Чертаново Заявка 20 3 3 14 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 20 13 5 2 32 - 15 44
2. Балтика 1:0 Заявка 21 11 5 5 25 - 20 38
3. Крылья Советов Заявка 19 11 4 4 31 - 18 37
4. Нижний Новгород Заявка 19 11 4 4 25 - 14 37
5. Торпедо Москва Заявка 20 9 5 6 32 - 25 32
6. Алания 0:1 Заявка 20 9 5 6 27 - 17 32
7. Енисей Заявка 20 8 5 7 19 - 26 29
8. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
9. Велес Москва Заявка 20 8 4 8 20 - 22 28
10. Факел Заявка 20 8 3 9 29 - 30 27
11. Спартак-2 Заявка 21 8 2 11 26 - 40 26
12. Чайка Заявка 20 6 8 6 21 - 25 26
13. СКА-Хабаровск Заявка 20 7 3 10 27 - 29 24
14. Текстильщик Заявка 19 6 3 10 17 - 25 21
15. Томь Заявка 21 5 6 10 14 - 24 21
16. Акрон Заявка 20 5 4 11 15 - 28 19
17. Волгарь Заявка 20 4 4 12 18 - 26 16
18. Чертаново Заявка 20 4 3 13 16 - 40 15
19. Иртыш Омск Заявка 20 3 5 12 17 - 28 14
20. Динамо Брянск Заявка 20 3 4 13 8 - 33 13
21. Краснодар-2 Заявка 20 2 6 12 13 - 37 12
22. Шинник Заявка 19 1 6 12 16 - 47 9
  • — Выход в РПЛ
  • — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
  • — Вылет в ПФЛ
  • Первый тайм
  • 32'
    Алан Хабалов выполнил подачу с правого фланга, но получилось слишком сильно - мяч покинул пределы штрафной площади. 
  • 30'
    Не лучшая подача от углового флажка в исполнении гостей. "Балтика" справляется и выбивает мяч в район центрального круга. 
  • Угловой
    29'
    Макарчук останавливает Машукова на левом фланге, выбивая мяч за лицевую линию. 
  • 28'
    Выход медицинской бригады не потребовался, Хубулов и Кашчелан самостоятельно поднимаются на ноги и продолжают встречу. 
  • Травма, повреждение
    27'
    Остановлен поединок. В центре поля столкнулись Владимир Хубулов и Младен Кашчелан. 
  • 26'
    Атака "Алании" левым флангом завершается подачей в штрафную площадь, но справляется Евгений Латышонок, забирая мяч со второго раза - сказывается мокрый газон. 
  • 24'
    Давид Шавлохов выполнил длинную передачу вперёд на левый фланг, но получилось слишком сильно. Игровой снаряд ушёл за боковую линию. 
  • Офсайд
    23'
    Поднята рука главного арбитра встречи - в положении "вне игры" был замечен Ян Казаев. 
  • 22'
    Николай Гиоргобиани стреляет по воротам из-за пределов штрафной площади, но попадает в соперника. 
  • 21'
    Продолжительное время "Алания" владеет мячом на чужой половине поля, но всё это далеко от ворот, без обострения. 
  • 19'
    Бутта Магомедов уходит от двоих соперников, входит в штрафную площадь и пробивает выше перекладины. 
  • 18'
    "Балтика" не использует высокий прессинг, поэтому центр поля гости проходят легко, а вот дальше встречаются с трудностями. 
  • Угловой
    17'
    Слишком сильно был выполнен навес, в итоге мяч оказался на противоположном фланге. 
  • 16'
    Аслан Дудиев получает мяч на правом фланге, выполняет прострел - круглый от Качмазова уходит за лицевую линию. 
  • 15'
    Дебютный корнер опасным не получился, воздух выиграл Артём Мещанинов и выбил мяч из своей штрафной площади. 
  • Угловой
    14'
    Первый угловой в матче будем смотреть, его готовятся выполнить футболисты "Алании". 
  • 13'
    Хозяева допускают брак в передаче, отправляя мяч за боковую линию. Спартак Гогниев словил игровой снаряд и отдал его своим подопечным для вбрасывания. 
  • 12'
    Ростислав Солдатенко оказывается на позиции центрального полузащитника, так как практически все его партнёры на чужой половине поля. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Владислав Лазарев допустил фол на правом фланге, но обошёлся без "горчичника", которых уже два в общей сложности. 
  • Желтая карточка
    10'
    Вторая жёлтая карточка в нашем матче, и снова наказан футболист "Алании", на сей раз Владимир Хубулов. 
  • 8'
    Штрафной удар с правого фланга исполнили хозяева. Мяч был отправлен в район ближней штанги, откуда его выбил Сослан Качмазов. 
  • Желтая карточка
    7'
    Хетаг Кочиев нарушает правила в атаке, после чего видит перед собой предупреждение. 
  • Дождь
    6'
    Не лучшие погодные условия, поединок сопровождает дождь. Дальние удары обретают особый смысл. 
  • 4'
    Большими силами хозяева отходят к своим воротам, создавая трудности противнику в момент развития позиционного наступления. 
  • 3'
    Активно пошли в атаку гости. Попытался пробить по воротам Ислам Машуков, но мяч после его удара угодил в защитника "Балтики". 
  • Описание гола
    2'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! АЛЬШИН!!! Лишь третий удар оказался результативным. С первым справился голкипер, после второго мяч угодил в перекладину, а уже третий поразил цель. Каждый раз бил разный футболист. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начинается.
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Балтика" - "Алания", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 139
Балтика 25.9% (36)
X 44.6% (62)
Алания 29.5% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Алания
2.62
3.60
5.49
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Где смотреть матч Балтика 1:0 Алания онлайн

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Прогнозы на матч Балтика 1:0 Алания

Исход игры
Балтика
25.9% (36)
Ничья
44.6% (62)
Алания
29.5% (41)
Тотал 2.5
Больше
41.01% (57)
Меньше
58.99% (82)
Обе команды забьют
Да
82.01% (114)
Нет
17.99% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.4% (59)
1:2 Алания
21.6% (30)
2:1 Балтика
12.2% (17)
1:0 Балтика
10.1% (14)
0:1 Алания
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:0 Балтика
2.2% (3)
3:1 Балтика
1.4% (2)
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