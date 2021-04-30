Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аллеф де Андраде
|7 (2)
|0.18
|2.
|Маркин Михаил
|7 (3)
|0.18
|3.
|Казаев Ян
|5
|0.13
|4.
|Альшин Ильнур
|4
|0.1
|5.
|Юрганов Игорь
|4
|0.1
|6.
|Маркович Мирослав
|4 (1)
|0.1
|7.
|Дудиев Аслан
|2
|0.05
|8.
|Гелоян Ишхан
|2
|0.05
|9.
|Кашчелан Младен
|1
|0.03
|10.
|Шаваев Алихан
|1
|0.03
|11.
|Джамилов Султан
|1
|0.03
|12.
|Кузьмин Максим
|1
|0.03
|13.
|Плетнёв Дмитрий
|1
|0.03
|14.
|Наилсон Фернандо
|1
|0.03
|15.
|Мещанинов Артём
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гурциев Батраз
|13 (1)
|0.33
|2.
|Магомедов Бутта
|9 (1)
|0.23
|3.
|Машуков Ислам
|8
|0.21
|4.
|Хадарцев Батраз
|8 (3)
|0.21
|5.
|Хабалов Алан
|6 (1)
|0.15
|6.
|Шавлохов Давид
|4
|0.1
|7.
|Кобесов Давид
|4 (2)
|0.1
|8.
|Качмазов Сослан
|3
|0.08
|9.
|Хосонов Хетаг
|3
|0.08
|10.
|Кочиев Хетаг
|3
|0.08
|11.
|Малоян Артур
|2
|0.05
|12.
|Бутаев Аллон
|2
|0.05
|13.
|Хубулов Владимир
|2 (2)
|0.05
|14.
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.03
|15.
|Хугаев Алан
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тишкин Максим
|15
|2
|2.
|Кашчелан Младен
|18
|0
|3.
|Мещанинов Артём
|11
|1
|4.
|Альшин Ильнур
|10
|0
|5.
|Казаев Ян
|7
|1
|6.
|Макарчук Артём
|8
|0
|7.
|Шаваев Алихан
|7
|0
|8.
|Маклаков Иван
|5
|1
|9.
|Дудиев Аслан
|4
|1
|10.
|Маркович Мирослав
|4
|0
|11.
|Юрганов Игорь
|4
|0
|12.
|Валенсия Хуан
|2
|1
|13.
|Чочиев Алан
|3
|0
|14.
|Маркин Михаил
|3
|0
|15.
|Гелоян Ишхан
|3
|0
|16.
|Кузьмин Максим
|3
|0
|17.
|Аллеф де Андраде
|3
|0
|18.
|Джамилов Султан
|2
|0
|19.
|Латышонок Евгений
|2
|0
|20.
|Ковалёв Константин
|2
|0
|21.
|Плопа Максим
|1
|0
|22.
|Демьянов Виктор
|1
|0
|23.
|Наилсон Фернандо
|1
|0
|24.
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Засеев Азамат
|8
|2
|2.
|Шавлохов Давид
|8
|1
|3.
|Качмазов Сослан
|9
|0
|4.
|Машуков Ислам
|8
|0
|5.
|Хабалов Алан
|7
|0
|6.
|Кочиев Хетаг
|7
|0
|7.
|Багаев Алан
|5
|1
|8.
|Гурциев Батраз
|6
|0
|9.
|Хосонов Хетаг
|6
|0
|10.
|Хугаев Алан
|5
|0
|11.
|Бутаев Аллон
|5
|0
|12.
|Кобесов Дмитрий
|3
|1
|13.
|Магомедов Бутта
|4
|0
|14.
|Хадарцев Батраз
|2
|1
|15.
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|16.
|Дзахов Давид
|3
|0
|17.
|Суанов Руслан
|3
|0
|18.
|Хубулов Владимир
|3
|0
|19.
|Кобесов Давид
|3
|0
|20.
|Зураев Эльбрус
|1
|1
|21.
|Кокоев Батрадз
|2
|0
|22.
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|23.
|Малоян Артур
|1
|0
|24.
|Крамаренко Сергей
|1
|0
|25.
|Цараев Алан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Балтика
|16.67% (7)
|14.29% (6)
|21.43% (9)
|14.29% (6)
|11.9% (5)
|21.43% (9)
|Алания
|7.25% (5)
|17.39% (12)
|15.94% (11)
|14.49% (10)
|18.84% (13)
|26.09% (18)
Предыдущие игры
Балтика Последние 20 матчей: +11 =3 -6Нефтехимик 2:1 Балтика Балтика 2:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Балтика Балтика 0:1 Томь
Чертаново 1:2 Балтика Балтика 1:2 Нижний Новгород Енисей 1:2 Балтика Балтика 1:2 Оренбург Чайка 0:1 Балтика Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 0:1 Балтика Балтика 1:0 Спартак-2 Балтика 2:0 Краснодар-2 Акрон 0:2 Балтика Балтика 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:3 Балтика Балтика 0:0 Факел Волгарь 0:0 Балтика Текстильщик 1:0 Балтика Алания 5:0 Балтика
Алания Последние 20 матчей: +11 =6 -3Алания 3:1 Краснодар-2 Акрон 1:2 Алания Алания 1:1 Торпедо Москва Шинник 0:1 Алания
Алания 2:0 Факел Волгарь 1:0 Алания Алания 0:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания Алания 1:0 Иртыш Омск Алания 2:3 Томь Алания 3:1 Чертаново Алания 0:0 Нижний Новгород Алания 3:0 Енисей Алания 2:1 Оренбург Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания Алания 5:0 Балтика
Последние игры между собой
Балтика: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 6
Алания: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|38
|28
|5
|5
|89 - 25
|89
|2.
|Оренбург
|Заявка
|39
|25
|10
|4
|69 - 31
|85
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|39
|25
|6
|8
|59 - 26
|81
|4.
|Алания
|Заявка
|39
|21
|10
|8
|72 - 37
|73
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|39
|20
|8
|11
|64 - 40
|68
|6.
|Балтика
|Заявка
|39
|20
|7
|12
|44 - 33
|67
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|39
|18
|10
|11
|59 - 41
|64
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|39
|17
|11
|11
|52 - 43
|62
|9.
|Енисей
|Заявка
|39
|18
|5
|16
|49 - 51
|59
|10.
|Факел
|Заявка
|39
|15
|12
|12
|53 - 43
|57
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|39
|16
|9
|14
|48 - 42
|57
|12.
|Волгарь
|Заявка
|39
|14
|11
|14
|46 - 42
|53
|13.
|Чайка
|Заявка
|39
|12
|11
|16
|40 - 52
|47
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|39
|11
|11
|17
|29 - 46
|44
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|38
|12
|7
|19
|45 - 66
|43
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|39
|10
|12
|17
|45 - 61
|42
|17.
|Акрон
|Заявка
|39
|10
|11
|18
|33 - 49
|41
|18.
|Динамо Брянск
|Заявка
|39
|11
|5
|23
|23 - 58
|38
|19.
|Томь
|Заявка
|39
|9
|10
|20
|30 - 47
|37
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|39
|8
|8
|23
|28 - 54
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|39
|7
|5
|27
|30 - 72
|26
|22.
|Шинник
|Заявка
|39
|4
|10
|25
|36 - 84
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|18
|1
|1
|60 - 8
|55
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|20
|14
|2
|4
|34 - 12
|44
|3.
|Оренбург
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|37 - 16
|41
|4.
|Алания
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|45 - 21
|41
|5.
|Волгарь
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|28 - 17
|37
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|32 - 15
|36
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|37 - 15
|36
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|32 - 23
|34
|9.
|Факел
|Заявка
|20
|8
|9
|3
|26 - 13
|33
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|21 - 13
|33
|11.
|Енисей
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|30 - 25
|30
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|32 - 24
|30
|13.
|Балтика
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|19 - 13
|29
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|13 - 21
|26
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|8
|1
|11
|15 - 26
|25
|16.
|Акрон
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 21
|22
|17.
|Чайка
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|19 - 27
|21
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|12 - 28
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|19 - 30
|17
|20.
|Томь
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 25
|16
|21.
|Шинник
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|20 - 37
|13
|22.
|Чертаново
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|15 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 15
|44
|2.
|Балтика
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|25 - 20
|38
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|25 - 14
|37
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 17
|34
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Алания
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|27 - 16
|32
|7.
|Енисей
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|19 - 26
|29
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|20 - 20
|28
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|22 - 26
|28
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|26 - 36
|26
|11.
|Чайка
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|21 - 25
|26
|12.
|Факел
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|27 - 30
|24
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 29
|24
|14.
|Томь
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|14 - 22
|21
|15.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|15 - 28
|19
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 25
|18
|17.
|Волгарь
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|18 - 25
|16
|18.
|Чертаново
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|15 - 39
|14
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|16 - 26
|14
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|8 - 32
|13
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|13 - 37
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|16 - 47
|9
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Прогнозы на матч Балтика - Алания
Исход игры
Балтика
30.6% (11)
Ничья
41.7% (15)
Алания
27.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
36.11% (13)
Меньше
63.89% (23)
Обе команды забьют
Да
75% (27)
Нет
25% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.7% (15)
1:2 Алания
16.7% (6)
2:1 Балтика
13.9% (5)
1:0 Балтика
11.1% (4)
2:0 Балтика
5.6% (2)
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