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Балтика
 
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Алания

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аллеф де Андраде 7 (2) 0.18
2. Маркин Михаил 7 (3) 0.18
3. Казаев Ян 5 0.13
4. Альшин Ильнур 4 0.1
5. Юрганов Игорь 4 0.1
6. Маркович Мирослав 4 (1) 0.1
7. Дудиев Аслан 2 0.05
8. Гелоян Ишхан 2 0.05
9. Кашчелан Младен 1 0.03
10. Шаваев Алихан 1 0.03
11. Джамилов Султан 1 0.03
12. Кузьмин Максим 1 0.03
13. Плетнёв Дмитрий 1 0.03
14. Наилсон Фернандо 1 0.03
15. Мещанинов Артём 1 0.03
Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гурциев Батраз 13 (1) 0.33
2. Магомедов Бутта 9 (1) 0.23
3. Машуков Ислам 8 0.21
4. Хадарцев Батраз 8 (3) 0.21
5. Хабалов Алан 6 (1) 0.15
6. Шавлохов Давид 4 0.1
7. Кобесов Давид 4 (2) 0.1
8. Качмазов Сослан 3 0.08
9. Хосонов Хетаг 3 0.08
10. Кочиев Хетаг 3 0.08
11. Малоян Артур 2 0.05
12. Бутаев Аллон 2 0.05
13. Хубулов Владимир 2 (2) 0.05
14. Гиоргобиани Николай 1 0.03
15. Хугаев Алан 1 0.03

Карточки

Балтика
# Игрок      
1. Тишкин Максим 15 2
2. Кашчелан Младен 18 0
3. Мещанинов Артём 11 1
4. Альшин Ильнур 10 0
5. Казаев Ян 7 1
6. Макарчук Артём 8 0
7. Шаваев Алихан 7 0
8. Маклаков Иван 5 1
9. Дудиев Аслан 4 1
10. Маркович Мирослав 4 0
11. Юрганов Игорь 4 0
12. Валенсия Хуан 2 1
13. Чочиев Алан 3 0
14. Маркин Михаил 3 0
15. Гелоян Ишхан 3 0
16. Кузьмин Максим 3 0
17. Аллеф де Андраде 3 0
18. Джамилов Султан 2 0
19. Латышонок Евгений 2 0
20. Ковалёв Константин 2 0
21. Плопа Максим 1 0
22. Демьянов Виктор 1 0
23. Наилсон Фернандо 1 0
24. Мусаев Тамерлан 1 0
Алания
# Игрок      
1. Засеев Азамат 8 2
2. Шавлохов Давид 8 1
3. Качмазов Сослан 9 0
4. Машуков Ислам 8 0
5. Хабалов Алан 7 0
6. Кочиев Хетаг 7 0
7. Багаев Алан 5 1
8. Гурциев Батраз 6 0
9. Хосонов Хетаг 6 0
10. Хугаев Алан 5 0
11. Бутаев Аллон 5 0
12. Кобесов Дмитрий 3 1
13. Магомедов Бутта 4 0
14. Хадарцев Батраз 2 1
15. Гиоргобиани Николай 2 1
16. Дзахов Давид 3 0
17. Суанов Руслан 3 0
18. Хубулов Владимир 3 0
19. Кобесов Давид 3 0
20. Зураев Эльбрус 1 1
21. Кокоев Батрадз 2 0
22. Солдатенко Ростислав 2 0
23. Малоян Артур 1 0
24. Крамаренко Сергей 1 0
25. Цараев Алан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Балтика 16.67% (7) 14.29% (6) 21.43% (9) 14.29% (6) 11.9% (5) 21.43% (9)
 Алания 7.25% (5) 17.39% (12) 15.94% (11) 14.49% (10) 18.84% (13) 26.09% (18)

Предыдущие игры

Балтика Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Нефтехимик 2:1 Балтика Балтика 2:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Балтика Балтика 0:1 Томь
Чертаново 1:2 Балтика Балтика 1:2 Нижний Новгород Енисей 1:2 Балтика Балтика 1:2 Оренбург Чайка 0:1 Балтика Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 0:1 Балтика Балтика 1:0 Спартак-2 Балтика 2:0 Краснодар-2 Акрон 0:2 Балтика Балтика 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:3 Балтика Балтика 0:0 Факел Волгарь 0:0 Балтика Текстильщик 1:0 Балтика Алания 5:0 Балтика
Алания Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Алания 3:1 Краснодар-2 Акрон 1:2 Алания Алания 1:1 Торпедо Москва Шинник 0:1 Алания
Алания 2:0 Факел Волгарь 1:0 Алания Алания 0:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания Алания 1:0 Иртыш Омск Алания 2:3 Томь Алания 3:1 Чертаново Алания 0:0 Нижний Новгород Алания 3:0 Енисей Алания 2:1 Оренбург Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания Алания 5:0 Балтика

Последние игры между собой

Балтика: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 6
Алания: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 3
Алания 5:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Алания 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:1 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 2:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
Балтика 0:2 Алания ФНЛ - Первый дивизион Балтика 3:1 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 1:2 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Алания 2:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 1:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 38 28 5 5 89 - 25 89
2. Оренбург Заявка 39 25 10 4 69 - 31 85
3. Нижний Новгород Заявка 39 25 6 8 59 - 26 81
4. Алания Заявка 39 21 10 8 72 - 37 73
5. Торпедо Москва Заявка 39 20 8 11 64 - 40 68
6. Балтика Заявка 39 20 7 12 44 - 33 67
7. Нефтехимик Заявка 39 18 10 11 59 - 41 64
8. Велес Москва Заявка 39 17 11 11 52 - 43 62
9. Енисей Заявка 39 18 5 16 49 - 51 59
10. Факел Заявка 39 15 12 12 53 - 43 57
11. СКА-Хабаровск Заявка 39 16 9 14 48 - 42 57
12. Волгарь Заявка 39 14 11 14 46 - 42 53
13. Чайка Заявка 39 12 11 16 40 - 52 47
14. Текстильщик Заявка 39 11 11 17 29 - 46 44
15. Спартак-2 Заявка 38 12 7 19 45 - 66 43
16. Краснодар-2 Заявка 39 10 12 17 45 - 61 42
17. Акрон Заявка 39 10 11 18 33 - 49 41
18. Динамо Брянск Заявка 39 11 5 23 23 - 58 38
19. Томь Заявка 39 9 10 20 30 - 47 37
20. Иртыш Омск Заявка 39 8 8 23 28 - 54 32
21. Чертаново Заявка 39 7 5 27 30 - 72 26
22. Шинник Заявка 39 4 10 25 36 - 84 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 20 18 1 1 60 - 8 55
2. Нижний Новгород Заявка 20 14 2 4 34 - 12 44
3. Оренбург Заявка 19 12 5 2 37 - 16 41
4. Алания Заявка 20 12 5 3 45 - 21 41
5. Волгарь Заявка 20 10 7 3 28 - 17 37
6. Торпедо Москва Заявка 19 11 3 5 32 - 15 36
7. Нефтехимик Заявка 19 10 6 3 37 - 15 36
8. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
9. Факел Заявка 20 8 9 3 26 - 13 33
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 9 6 4 21 - 13 33
11. Енисей Заявка 19 10 0 9 30 - 25 30
12. Краснодар-2 Заявка 19 8 6 5 32 - 24 30
13. Балтика Заявка 18 9 2 7 19 - 13 29
14. Текстильщик Заявка 21 6 8 7 13 - 21 26
15. Динамо Брянск Заявка 20 8 1 11 15 - 26 25
16. Акрон Заявка 19 5 7 7 18 - 21 22
17. Чайка Заявка 19 6 3 10 19 - 27 21
18. Иртыш Омск Заявка 20 5 3 12 12 - 28 18
19. Спартак-2 Заявка 18 4 5 9 19 - 30 17
20. Томь Заявка 19 4 4 11 16 - 25 16
21. Шинник Заявка 20 3 4 13 20 - 37 13
22. Чертаново Заявка 20 3 3 14 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 20 13 5 2 32 - 15 44
2. Балтика Заявка 21 11 5 5 25 - 20 38
3. Нижний Новгород Заявка 19 11 4 4 25 - 14 37
4. Крылья Советов Заявка 18 10 4 4 29 - 17 34
5. Торпедо Москва Заявка 20 9 5 6 32 - 25 32
6. Алания Заявка 19 9 5 5 27 - 16 32
7. Енисей Заявка 20 8 5 7 19 - 26 29
8. Велес Москва Заявка 19 8 4 7 20 - 20 28
9. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
10. Спартак-2 Заявка 20 8 2 10 26 - 36 26
11. Чайка Заявка 20 6 8 6 21 - 25 26
12. Факел Заявка 19 7 3 9 27 - 30 24
13. СКА-Хабаровск Заявка 20 7 3 10 27 - 29 24
14. Томь Заявка 20 5 6 9 14 - 22 21
15. Акрон Заявка 20 5 4 11 15 - 28 19
16. Текстильщик Заявка 18 5 3 10 16 - 25 18
17. Волгарь Заявка 19 4 4 11 18 - 25 16
18. Чертаново Заявка 19 4 2 13 15 - 39 14
19. Иртыш Омск Заявка 19 3 5 11 16 - 26 14
20. Динамо Брянск Заявка 19 3 4 12 8 - 32 13
21. Краснодар-2 Заявка 20 2 6 12 13 - 37 12
22. Шинник Заявка 19 1 6 12 16 - 47 9
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2021, осталось 2 дня 3 часа 25 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Балтика 30.6% (11)
    X 41.7% (15)
    Алания 27.8% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Алания
    2.49
    3.12
    3.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Балтика - Алания онлайн

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    Прогнозы на матч Балтика - Алания

    Исход игры
    Балтика
    30.6% (11)
    Ничья
    41.7% (15)
    Алания
    27.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.11% (13)
    Меньше
    63.89% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (27)
    Нет
    25% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.7% (15)
    1:2 Алания
    16.7% (6)
    2:1 Балтика
    13.9% (5)
    1:0 Балтика
    11.1% (4)
    2:0 Балтика
    5.6% (2)
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