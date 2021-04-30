Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фамейе Джоэль
|11 (2)
|0.28
|2.
|Прудников Николай
|8
|0.21
|3.
|Козлов Андрей
|5
|0.13
|4.
|Шкофлек Жига
|5
|0.13
|5.
|Ткачук Денис
|4
|0.1
|6.
|Гойкович Ренато
|4
|0.1
|7.
|Миронов Алексей
|3
|0.08
|8.
|Кулишев Артём
|3 (1)
|0.08
|9.
|Сиваков Михаил
|2
|0.05
|10.
|Бреев Сергей
|2
|0.05
|11.
|Палиенко Максим
|2
|0.05
|12.
|Чуканов Андреа
|2
|0.05
|13.
|Юсупов Артём
|2
|0.05
|14.
|Эктов Александр
|2
|0.05
|15.
|Скворцов Алексей
|1
|0.03
|16.
|Нойок Александр
|1
|0.03
|17.
|Аюпов Тимур
|1
|0.03
|18.
|Козлов Савелий
|1
|0.03
|19.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эннин Ричи
|4
|0.1
|2.
|Кривцов Никита
|4
|0.1
|3.
|Симонян Артём
|3
|0.08
|4.
|Дмитриев Максим II
|3
|0.08
|5.
|Давыдов Денис
|2
|0.05
|6.
|Пенчиков Даниил
|2
|0.05
|7.
|Косарев Кирилл
|2 (1)
|0.05
|8.
|Шалаев Олег
|1
|0.03
|9.
|Долгов Павел
|1
|0.03
|10.
|Визнович Илья
|1
|0.03
|11.
|Лапшов Иван
|1
|0.03
|12.
|Андреев Иван
|1
|0.03
|13.
|Киреенко Павел
|1 (1)
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|14
|0
|2.
|Сиваков Михаил
|8
|2
|3.
|Аюпов Тимур
|9
|0
|4.
|Фамейе Джоэль
|7
|1
|5.
|Чуканов Андреа
|5
|1
|6.
|Смирнов Александр
|6
|0
|7.
|Ткачук Денис
|6
|0
|8.
|Скворцов Алексей
|6
|0
|9.
|Палиенко Максим
|6
|0
|10.
|Гойкович Ренато
|6
|0
|11.
|Козлов Савелий
|5
|0
|12.
|Козлов Андрей
|3
|1
|13.
|Нойок Александр
|4
|0
|14.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|15.
|Эктов Александр
|4
|0
|16.
|Насыров Исламжан
|4
|0
|17.
|Миронов Алексей
|4
|0
|18.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3
|0
|19.
|Ойеволе Адессойе
|1
|1
|20.
|Юсупов Артём
|2
|0
|21.
|Мамин Артём
|2
|0
|22.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|23.
|Прудников Николай
|2
|0
|24.
|Капленко Кирилл
|2
|0
|25.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зуев Илья
|13
|0
|2.
|Талалай Денис
|13
|0
|3.
|Лапшов Иван
|7
|1
|4.
|Эннин Ричи
|8
|0
|5.
|Казанков Максим
|5
|1
|6.
|Баляйкин Евгений
|4
|1
|7.
|Бугриёв Сергей
|4
|1
|8.
|Шалаев Олег
|5
|0
|9.
|Каменщиков Дмитрий
|5
|0
|10.
|Денисов Виталий
|4
|0
|11.
|Поярков Денис
|4
|0
|12.
|Андреев Иван
|2
|1
|13.
|Иванов Андрей Геннадьевич
|3
|0
|14.
|Симонян Артём
|3
|0
|15.
|Текучёв Андрей
|3
|0
|16.
|Синяк Антон
|3
|0
|17.
|Дмитриев Максим II
|3
|0
|18.
|Кривцов Никита
|3
|0
|19.
|Бычков Андрей
|1
|1
|20.
|Сакович Александр
|2
|0
|21.
|Давыдов Денис
|2
|0
|22.
|Белов Антон
|2
|0
|23.
|Пенчиков Даниил
|2
|0
|24.
|Вавилин Денис
|0
|1
|25.
|Ахъядов Апти
|1
|0
|26.
|Киреенко Павел
|1
|0
|27.
|Каленкович Виталий
|1
|0
|28.
|Арапов Дмитрий
|1
|0
|29.
|Долгов Павел
|1
|0
|30.
|Мильдзихов Давид
|1
|0
|31.
|Цикаридзе Тенгиз
|1
|0
|32.
|Калачёв Илья
|1
|0
|33.
|Косарев Кирилл
|1
|0
|34.
|Леонов Олег
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|20.29% (14)
|11.59% (8)
|13.04% (9)
|18.84% (13)
|15.94% (11)
|20.29% (14)
|Томь
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +14 =3 -3Чертаново 2:3 Оренбург Оренбург 2:1 Нижний Новгород Енисей 1:2 Оренбург Оренбург 5:2 Спартак-2
Оренбург 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург Оренбург 3:0 Велес Москва Балтика 1:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Торпедо Москва Шинник 1:4 Оренбург Оренбург 1:2 Факел Волгарь 2:2 Оренбург Оренбург 2:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург
Томь Последние 20 матчей: +8 =5 -7Томь 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Томь Томь 0:0 Велес Москва Балтика 0:1 Томь
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Томь: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|38
|28
|5
|5
|89 - 25
|89
|2.
|Оренбург
|Заявка
|39
|25
|10
|4
|69 - 31
|85
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|39
|25
|6
|8
|59 - 26
|81
|4.
|Алания
|Заявка
|39
|21
|10
|8
|72 - 37
|73
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|39
|20
|8
|11
|64 - 40
|68
|6.
|Балтика
|Заявка
|39
|20
|7
|12
|44 - 33
|67
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|39
|18
|10
|11
|59 - 41
|64
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|39
|17
|11
|11
|52 - 43
|62
|9.
|Енисей
|Заявка
|39
|18
|5
|16
|49 - 51
|59
|10.
|Факел
|Заявка
|39
|15
|12
|12
|53 - 43
|57
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|39
|16
|9
|14
|48 - 42
|57
|12.
|Волгарь
|Заявка
|39
|14
|11
|14
|46 - 42
|53
|13.
|Чайка
|Заявка
|39
|12
|11
|16
|40 - 52
|47
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|39
|11
|11
|17
|29 - 46
|44
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|38
|12
|7
|19
|45 - 66
|43
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|39
|10
|12
|17
|45 - 61
|42
|17.
|Акрон
|Заявка
|39
|10
|11
|18
|33 - 49
|41
|18.
|Динамо Брянск
|Заявка
|39
|11
|5
|23
|23 - 58
|38
|19.
|Томь
|Заявка
|39
|9
|10
|20
|30 - 47
|37
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|39
|8
|8
|23
|28 - 54
|32
|21.
|Чертаново
|Заявка
|39
|7
|5
|27
|30 - 72
|26
|22.
|Шинник
|Заявка
|39
|4
|10
|25
|36 - 84
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|18
|1
|1
|60 - 8
|55
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|20
|14
|2
|4
|34 - 12
|44
|3.
|Оренбург
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|37 - 16
|41
|4.
|Алания
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|45 - 21
|41
|5.
|Волгарь
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|28 - 17
|37
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|32 - 15
|36
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|37 - 15
|36
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|32 - 23
|34
|9.
|Факел
|Заявка
|20
|8
|9
|3
|26 - 13
|33
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|21 - 13
|33
|11.
|Енисей
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|30 - 25
|30
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|32 - 24
|30
|13.
|Балтика
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|19 - 13
|29
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|13 - 21
|26
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|8
|1
|11
|15 - 26
|25
|16.
|Акрон
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 21
|22
|17.
|Чайка
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|19 - 27
|21
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|12 - 28
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|19 - 30
|17
|20.
|Томь
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 25
|16
|21.
|Шинник
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|20 - 37
|13
|22.
|Чертаново
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|15 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 15
|44
|2.
|Балтика
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|25 - 20
|38
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|25 - 14
|37
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 17
|34
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Алания
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|27 - 16
|32
|7.
|Енисей
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|19 - 26
|29
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|20 - 20
|28
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|22 - 26
|28
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|26 - 36
|26
|11.
|Чайка
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|21 - 25
|26
|12.
|Факел
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|27 - 30
|24
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 29
|24
|14.
|Томь
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|14 - 22
|21
|15.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|15 - 28
|19
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 25
|18
|17.
|Волгарь
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|18 - 25
|16
|18.
|Чертаново
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|15 - 39
|14
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|16 - 26
|14
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|8 - 32
|13
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|13 - 37
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|16 - 47
|9
- — Выход в РПЛ
- — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Оренбург - Томь
Исход игры
Оренбург
87.8% (36)
Ничья
7.3% (3)
Томь
4.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.9% (18)
Меньше
56.1% (23)
Обе команды забьют
Да
43.9% (18)
Нет
56.1% (23)
Популярный счёт
2:1 Оренбург
34.1% (14)
1:0 Оренбург
24.4% (10)
2:0 Оренбург
22% (9)
1:1 Ничья
7.3% (3)
3:0 Оренбург
7.3% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!