  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. ФНЛ - Первый дивизион
Оренбург
 
Позже
Томь

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фамейе Джоэль 11 (2) 0.28
2. Прудников Николай 8 0.21
3. Козлов Андрей 5 0.13
4. Шкофлек Жига 5 0.13
5. Ткачук Денис 4 0.1
6. Гойкович Ренато 4 0.1
7. Миронов Алексей 3 0.08
8. Кулишев Артём 3 (1) 0.08
9. Сиваков Михаил 2 0.05
10. Бреев Сергей 2 0.05
11. Палиенко Максим 2 0.05
12. Чуканов Андреа 2 0.05
13. Юсупов Артём 2 0.05
14. Эктов Александр 2 0.05
15. Скворцов Алексей 1 0.03
16. Нойок Александр 1 0.03
17. Аюпов Тимур 1 0.03
18. Козлов Савелий 1 0.03
19. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.03
Томь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эннин Ричи 4 0.1
2. Кривцов Никита 4 0.1
3. Симонян Артём 3 0.08
4. Дмитриев Максим II 3 0.08
5. Давыдов Денис 2 0.05
6. Пенчиков Даниил 2 0.05
7. Косарев Кирилл 2 (1) 0.05
8. Шалаев Олег 1 0.03
9. Долгов Павел 1 0.03
10. Визнович Илья 1 0.03
11. Лапшов Иван 1 0.03
12. Андреев Иван 1 0.03
13. Киреенко Павел 1 (1) 0.03

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 14 0
2. Сиваков Михаил 8 2
3. Аюпов Тимур 9 0
4. Фамейе Джоэль 7 1
5. Чуканов Андреа 5 1
6. Смирнов Александр 6 0
7. Ткачук Денис 6 0
8. Скворцов Алексей 6 0
9. Палиенко Максим 6 0
10. Гойкович Ренато 6 0
11. Козлов Савелий 5 0
12. Козлов Андрей 3 1
13. Нойок Александр 4 0
14. Алвеш Рикарду 4 0
15. Эктов Александр 4 0
16. Насыров Исламжан 4 0
17. Миронов Алексей 4 0
18. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
19. Ойеволе Адессойе 1 1
20. Юсупов Артём 2 0
21. Мамин Артём 2 0
22. Шкофлек Жига 2 0
23. Прудников Николай 2 0
24. Капленко Кирилл 2 0
25. Кеняйкин Алексей 1 0
Томь
# Игрок      
1. Зуев Илья 13 0
2. Талалай Денис 13 0
3. Лапшов Иван 7 1
4. Эннин Ричи 8 0
5. Казанков Максим 5 1
6. Баляйкин Евгений 4 1
7. Бугриёв Сергей 4 1
8. Шалаев Олег 5 0
9. Каменщиков Дмитрий 5 0
10. Денисов Виталий 4 0
11. Поярков Денис 4 0
12. Андреев Иван 2 1
13. Иванов Андрей Геннадьевич 3 0
14. Симонян Артём 3 0
15. Текучёв Андрей 3 0
16. Синяк Антон 3 0
17. Дмитриев Максим II 3 0
18. Кривцов Никита 3 0
19. Бычков Андрей 1 1
20. Сакович Александр 2 0
21. Давыдов Денис 2 0
22. Белов Антон 2 0
23. Пенчиков Даниил 2 0
24. Вавилин Денис 0 1
25. Ахъядов Апти 1 0
26. Киреенко Павел 1 0
27. Каленкович Виталий 1 0
28. Арапов Дмитрий 1 0
29. Долгов Павел 1 0
30. Мильдзихов Давид 1 0
31. Цикаридзе Тенгиз 1 0
32. Калачёв Илья 1 0
33. Косарев Кирилл 1 0
34. Леонов Олег 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 20.29% (14) 11.59% (8) 13.04% (9) 18.84% (13) 15.94% (11) 20.29% (14)
 Томь 11.54% (3) 19.23% (5) 11.54% (3) 11.54% (3) 23.08% (6) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Чертаново 2:3 Оренбург Оренбург 2:1 Нижний Новгород Енисей 1:2 Оренбург Оренбург 5:2 Спартак-2
Оренбург 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург Оренбург 3:0 Велес Москва Балтика 1:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Торпедо Москва Шинник 1:4 Оренбург Оренбург 1:2 Факел Волгарь 2:2 Оренбург Оренбург 2:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург
Томь Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Томь 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Томь Томь 0:0 Велес Москва Балтика 0:1 Томь
Томь 1:1 Краснодар-2 Акрон 0:0 Томь Томь 1:0 Торпедо Москва Шинник 2:3 Томь Томь 0:3 Факел Волгарь 2:1 Томь Томь 1:3 Крылья Советов Текстильщик 1:1 Томь Алания 2:3 Томь Томь 3:2 Ахмат Томь 3:2 Рубин Нефтехимик 2:0 Томь Динамо Брянск 1:0 Томь Иртыш Омск 1:0 Томь Спартак-2 1:2 Томь Томь 1:2 Чертаново

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Томь: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Томь 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 3:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Томь 1:2 Оренбург Премьер-лига
Оренбург 3:1 Томь Премьер-лига Оренбург 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 1:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 0:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:1 Томь Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 38 28 5 5 89 - 25 89
2. Оренбург Заявка 39 25 10 4 69 - 31 85
3. Нижний Новгород Заявка 39 25 6 8 59 - 26 81
4. Алания Заявка 39 21 10 8 72 - 37 73
5. Торпедо Москва Заявка 39 20 8 11 64 - 40 68
6. Балтика Заявка 39 20 7 12 44 - 33 67
7. Нефтехимик Заявка 39 18 10 11 59 - 41 64
8. Велес Москва Заявка 39 17 11 11 52 - 43 62
9. Енисей Заявка 39 18 5 16 49 - 51 59
10. Факел Заявка 39 15 12 12 53 - 43 57
11. СКА-Хабаровск Заявка 39 16 9 14 48 - 42 57
12. Волгарь Заявка 39 14 11 14 46 - 42 53
13. Чайка Заявка 39 12 11 16 40 - 52 47
14. Текстильщик Заявка 39 11 11 17 29 - 46 44
15. Спартак-2 Заявка 38 12 7 19 45 - 66 43
16. Краснодар-2 Заявка 39 10 12 17 45 - 61 42
17. Акрон Заявка 39 10 11 18 33 - 49 41
18. Динамо Брянск Заявка 39 11 5 23 23 - 58 38
19. Томь Заявка 39 9 10 20 30 - 47 37
20. Иртыш Омск Заявка 39 8 8 23 28 - 54 32
21. Чертаново Заявка 39 7 5 27 30 - 72 26
22. Шинник Заявка 39 4 10 25 36 - 84 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 20 18 1 1 60 - 8 55
2. Нижний Новгород Заявка 20 14 2 4 34 - 12 44
3. Оренбург Заявка 19 12 5 2 37 - 16 41
4. Алания Заявка 20 12 5 3 45 - 21 41
5. Волгарь Заявка 20 10 7 3 28 - 17 37
6. Торпедо Москва Заявка 19 11 3 5 32 - 15 36
7. Нефтехимик Заявка 19 10 6 3 37 - 15 36
8. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
9. Факел Заявка 20 8 9 3 26 - 13 33
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 9 6 4 21 - 13 33
11. Енисей Заявка 19 10 0 9 30 - 25 30
12. Краснодар-2 Заявка 19 8 6 5 32 - 24 30
13. Балтика Заявка 18 9 2 7 19 - 13 29
14. Текстильщик Заявка 21 6 8 7 13 - 21 26
15. Динамо Брянск Заявка 20 8 1 11 15 - 26 25
16. Акрон Заявка 19 5 7 7 18 - 21 22
17. Чайка Заявка 19 6 3 10 19 - 27 21
18. Иртыш Омск Заявка 20 5 3 12 12 - 28 18
19. Спартак-2 Заявка 18 4 5 9 19 - 30 17
20. Томь Заявка 19 4 4 11 16 - 25 16
21. Шинник Заявка 20 3 4 13 20 - 37 13
22. Чертаново Заявка 20 3 3 14 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 20 13 5 2 32 - 15 44
2. Балтика Заявка 21 11 5 5 25 - 20 38
3. Нижний Новгород Заявка 19 11 4 4 25 - 14 37
4. Крылья Советов Заявка 18 10 4 4 29 - 17 34
5. Торпедо Москва Заявка 20 9 5 6 32 - 25 32
6. Алания Заявка 19 9 5 5 27 - 16 32
7. Енисей Заявка 20 8 5 7 19 - 26 29
8. Велес Москва Заявка 19 8 4 7 20 - 20 28
9. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
10. Спартак-2 Заявка 20 8 2 10 26 - 36 26
11. Чайка Заявка 20 6 8 6 21 - 25 26
12. Факел Заявка 19 7 3 9 27 - 30 24
13. СКА-Хабаровск Заявка 20 7 3 10 27 - 29 24
14. Томь Заявка 20 5 6 9 14 - 22 21
15. Акрон Заявка 20 5 4 11 15 - 28 19
16. Текстильщик Заявка 18 5 3 10 16 - 25 18
17. Волгарь Заявка 19 4 4 11 18 - 25 16
18. Чертаново Заявка 19 4 2 13 15 - 39 14
19. Иртыш Омск Заявка 19 3 5 11 16 - 26 14
20. Динамо Брянск Заявка 19 3 4 12 8 - 32 13
21. Краснодар-2 Заявка 20 2 6 12 13 - 37 12
22. Шинник Заявка 19 1 6 12 16 - 47 9
  • — Выход в РПЛ
  • — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
  • — Вылет в ПФЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Томь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2021, осталось 1 день 20 часов 25 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Оренбург 87.8% (36)
    X 7.3% (3)
    Томь 4.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Томь
    1.67
    4.40
    6.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Оренбург - Томь онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Оренбург - Томь

    Исход игры
    Оренбург
    87.8% (36)
    Ничья
    7.3% (3)
    Томь
    4.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.9% (18)
    Меньше
    56.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    43.9% (18)
    Нет
    56.1% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Оренбург
    34.1% (14)
    1:0 Оренбург
    24.4% (10)
    2:0 Оренбург
    22% (9)
    1:1 Ничья
    7.3% (3)
    3:0 Оренбург
    7.3% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     